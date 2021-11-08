Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,03 -0,20 -35,01 Acıpayam Selüloz 15,96 1,20 -6,27 Adel Kalemcilik 24,00 0,00 -28,12 Adese Gayrimenkul 1,10 -9,84 -54,57 Afyon Çimento 3,65 2,24 -28,57 AGESA Hayat Emeklilik 21,14 1,15 23,37 Ak Enerji 1,87 -1,06 -15,38 Akbank 6,33 0,00 -6,33 Akçansa 15,60 1,17 -3,12 Akdeniz Yatırım Hold. 1,88 1,08 -21,77 Akfen GMYO 5,32 -1,30 103,77 Akın Tekstil 30,98 0,78 -2,46 Akiş GMYO 1,90 1,60 -31,96 Akmerkez GMYO 38,94 0,10 -37,01 Aksa 23,18 -0,86 67,79 Aksa Enerji 7,27 0,28 95,43 Aksigorta 7,38 -0,81 -11,18 Aksu Enerji 18,86 0,86 149,89 Alarko Carrıer 307,30 4,52 -15,46 Alarko GMYO 23,06 0,70 -8,96 Alarko Holding 10,30 0,29 20,87 Albaraka Türk 1,95 1,56 0,52 Alcatel Lucent Teletaş 26,66 0,76 -10,11 Alkim Kağıt 14,41 0,70 11,33 Alkim Kimya 16,75 0,06 18,91 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,44 0,00 -1,76 Altınyunus Çeşme 53,05 -0,19 6,18 Anadolu Efes 23,68 1,54 10,85 Anadolu Grubu Holding 29,22 -0,61 11,85 Anadolu Hayat Emek. 10,24 0,89 27,43 Anadolu Isuzu 19,69 -0,05 9,39 Anadolu Sigorta 5,98 0,34 -17,18 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 20,60 -2,09 Anel Elektrik 2,39 1,27 -10,94 Arçelik 36,32 1,85 27,62 ARD Bilişim Teknolojileri 50,00 -0,30 3,99 Arena Bilgisayar 9,58 0,00 -12,13 Armada Bilgisayar 54,90 0,92 11,86 Arsan Tekstil 4,90 4,48 22,93 Arzum Ev Aletleri 16,85 -2,32 -30,27 Aselsan 16,98 1,56 -6,96 Ata GMYO 3,85 -0,26 -30,13 Atakule GMYO 2,70 1,12 15,33 Atlantis Yatırım Holding 6,30 0,00 13,31 Atlas Yat. Ort. 1,31 0,77 -25,14 ATP Bilgisayar 46,86 2,09 Avrasya GMYO 1,88 2,17 -28,23 Avrasya Petrol ve Tur. 2,35 0,86 -26,56 Avrupa Yatırım Holding 6,11 -1,29 1,83 Aydem Enerji 7,07 0,43 Ayen Enerji 6,31 -0,63 16,64 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,66 -1,99 74,30 Aygaz 18,47 0,27 30,20 Bagfaş 20,90 0,10 4,50 Bak Ambalaj 19,22 -0,21 -2,81 Balatacılar Balatacılık 8,60 -0,58 4,37 Bantaş Ambalaj 3,16 0,00 1,07 Banvit 65,60 0,23 26,15 Başkent Doğalgaz GMYO 22,72 -9,98 Baştaş Başkent Çimento 9,25 0,43 -46,75 Batı Çimento 14,91 1,43 216,56 Batısöke Çimento 2,45 0,41 0,41 Bayrak Taban Sanayi 7,24 0,56 -31,76 Bera Holding 9,60 0,63 -52,66 Berkosan Yalıtım 7,49 0,67 -16,03 Beşiktaş Futbol Yat. 5,89 -5,46 45,79 Beyaz Filo 8,82 0,34 -12,49 Bilici Yatırım 14,90 -1,59 169,28 Bim Mağazalar 65,80 0,38 -7,71 Biotrend Çevre ve Enerji 21,26 -0,19 Birko Mensucat 1,03 1,98 -7,21 Birleşim Mühendislik 10,49 -0,66 Birlik Mensucat 2,05 0,99 -40,75 Bizim Mağazaları 12,73 0,87 -14,99 BMS Çelik Hasır 8,08 -0,74 Boğaziçi Beton Sanayi 4,61 1,99 Borusan Mannesmann 25,70 4,56 -7,55 Borusan Yat. Paz. 377,40 8,48 -16,92 Bosch Fren Sistemleri 857,90 0,46 -30,24 Bossa 27,10 0,67 51,82 Brisa 23,02 0,17 18,89 Burçelik 21,78 1,11 3,62 Burçelik Vana 20,76 0,19 -58,20 Bursa Çimento 3,99 1,53 -19,84 Carrefoursa 39,06 -0,10 -45,60 Casa Emtia Petrol 113,70 -2,40 7,26 Ceo Event Medya 8,87 2,66 37,95 Coca Cola İçecek 88,55 -0,28 39,43 Cosmos Yat. Holding 10,70 -0,47 32,75 Credıtwest Faktorıng 4,82 1,69 -17,89 Çan2 Termik 12,76 4,93 Çelebi 196,40 4,64 7,60 Çelik Halat 6,50 0,93 -28,55 Çemaş Döküm 1,19 1,71 -30,11 Çemtaş 14,76 0,34 -6,05 Çimbeton 212,80 1,33 -28,23 Çimentaş 27,02 2,66 -25,28 Çimsa 28,82 -0,14 61,91 Çuhadaroğlu Metal 9,94 3,97 30,66 Dagi Giyim 2,79 2,57 -18,09 Dagi Yatırım Holding 11,72 0,34 -9,15 Dardanel 2,79 -0,36 -47,61 Datagate Bilgisayar 12,77 0,16 -20,73 Demısaş Döküm 8,92 0,34 37,75 Denge Holding 1,50 6,38 -50,62 Deniz GMYO 1,66 -0,60 -9,88 Derimod 8,76 0,23 -10,06 Derlüks Yatırım Holding 5,07 1,20 -42,52 Desa Deri 8,16 -2,51 -16,22 Despec Bilgisayar 9,18 0,66 -29,71 Deva Holding 24,04 -1,07 -0,08 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,16 1,00 3,57 Diriteks Diriliş Tekstil 3,90 -1,02 4,56 Ditaş Doğan 17,80 -0,11 36,86 DO-CO 966,80 1,01 53,46 Doğan Burda 76,90 9,94 242,69 Doğan Holding 2,76 -1,43 -7,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,34 1,30 0,47 Doğusan 4,29 0,47 -2,05 Doğuş GMYO 8,80 -1,57 7,71 Doğuş Otomotiv 34,00 0,12 31,15 Döktaş Dökümcülük 36,24 6,28 18,35 Duran Doğan Basım 15,67 1,56 49,38 Dyo Boya 9,57 0,42 -14,91 Eczacıbaşı İlaç 6,02 0,50 -16,41 Eczacıbaşı Yatırım 38,02 1,12 41,24 E-Data Teknoloji 9,39 0,21 Edip Gayrimenkul 3,89 2,64 17,17 Ege Endüstri 1.439,00 0,54 -13,57 Ege Gübre 177,70 1,31 23,87 Ege Profil 32,04 0,00 -14,89 Ege Seramik 13,64 1,19 41,16 Egeplast 23,10 0,09 -30,63 Ekiz Kimya 6,17 0,00 -13,46 Emek Elektrik 3,00 0,33 5,07 Eminiş Ambalaj 17,62 -4,65 -52,17 Emlak Konut GMYO 2,05 -0,49 -3,06 Enerjisa Enerji 11,58 -0,17 0,43 Enka İnşaat 11,20 0,27 59,05 Erbosan 128,50 -1,15 216,85 Ereğli Demir Çelik 19,20 2,13 46,16 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,30 0,00 Ersu Gıda 5,26 -1,68 6,48 Escar Turizm Taşımacılık 22,92 1,96 Escort Teknoloji 4,88 0,21 -25,72 Esenboğa Elektrik 28,46 0,71 49,58 Etiler Gıda 4,99 0,00 25,38 Euro Kapital Yat. Ort. 4,06 1,00 6,30 Euro Trend Yat. Ort. 3,37 0,90 -4,76 Euro Yat. Ort. 4,00 6,10 -9,94 Euro Yatırım Holding 1,76 0,00 -38,03 Europap Tezol Kağıt 14,24 1,14 Fade Gıda 7,09 0,85 36,30 Fenerbahçe Futbol 30,42 -4,46 2,91 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,35 0,86 -20,28 F-M İzmit Piston 111,50 1,92 -9,05 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,88 0,23 -1,15 Ford Otosan 198,30 -0,55 62,36 Formet Metal ve Cam 1,25 -0,79 -49,05 Frigo Pak Gıda 2,52 -1,95 -2,71 Galata Wind Enerji 4,84 -0,82 Galatasaray Sportif 3,99 -3,39 -1,48 Garanti Bankası 10,70 0,85 5,41 Garanti Faktoring 13,45 -2,47 20,84 Garanti Yat. Ort. 2,49 0,81 -22,57 Gedik Y. Men. Değ. 7,04 -2,22 18,80 Gediz Ambalaj 17,16 0,94 28,06 Gelecek Varlık Yönetimi 13,25 0,53 Gen İlaç 13,17 2,41 Gentaş 3,30 1,23 -26,88 Gersan Elektrik 6,16 2,33 0,33 Girişim Elektrik Sanayi 22,88 -2,22 Global Men. Değ. 6,03 1,34 0,33 Global Yat. Holding 2,03 0,50 -42,22 Good-Year 7,92 0,38 -0,61 Göltaş Çimento 40,60 1,00 -1,08 Gözde Girişim 7,15 0,28 -10,40 GSD Denizcilik 3,97 0,00 63,03 GSD Holding 2,34 0,43 -6,77 Gübre Fabrik. 69,60 -0,36 -19,12 Güler Yat. Holding 2,67 1,14 -22,89 Halk GMYO 2,93 0,69 -3,87 Hatay Tekstil 17,24 2,99 26,43 Hedef Girişim 2,70 0,37 6,94 Hedef Holding 3,64 0,55 Hektaş 9,17 1,33 71,65 HUB Girişim 9,58 0,00 -47,36 Hürriyet Gzt. 2,50 0,40 19,05 ICBC Turkey Bank 5,47 0,92 -15,85 İdeal Finansal Teknolojiler 38,84 -0,72 188,56 İdealist GMYO 2,08 0,48 -12,35 İhlas Ev Aletleri 0,97 1,04 -47,94 İhlas Gayrimenkul 0,87 1,16 -30,40 İhlas Gazetecilik 0,85 1,19 -65,50 İhlas Haber Ajansı 4,55 3,41 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,77 0,00 -32,46 İndeks Bilgisayar 6,80 0,74 46,36 Info Yatırım 4,84 -0,21 3,63 İntema 36,24 1,23 -9,17 Inveo Yatırım Holding 28,72 -0,07 98,45 İpek Doğal Enerji 13,19 1,31 0,84 İskenderun Demir Çelik 14,03 2,56 55,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Son dakika: Borsa İstanbul 1595 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi