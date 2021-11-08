Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,03
|-0,20
|-35,01
|Acıpayam Selüloz
|15,96
|1,20
|-6,27
|Adel Kalemcilik
|24,00
|0,00
|-28,12
|Adese Gayrimenkul
|1,10
|-9,84
|-54,57
|Afyon Çimento
|3,65
|2,24
|-28,57
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,14
|1,15
|23,37
|Ak Enerji
|1,87
|-1,06
|-15,38
|Akbank
|6,33
|0,00
|-6,33
|Akçansa
|15,60
|1,17
|-3,12
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,88
|1,08
|-21,77
|Akfen GMYO
|5,32
|-1,30
|103,77
|Akın Tekstil
|30,98
|0,78
|-2,46
|Akiş GMYO
|1,90
|1,60
|-31,96
|Akmerkez GMYO
|38,94
|0,10
|-37,01
|Aksa
|23,18
|-0,86
|67,79
|Aksa Enerji
|7,27
|0,28
|95,43
|Aksigorta
|7,38
|-0,81
|-11,18
|Aksu Enerji
|18,86
|0,86
|149,89
|Alarko Carrıer
|307,30
|4,52
|-15,46
|Alarko GMYO
|23,06
|0,70
|-8,96
|Alarko Holding
|10,30
|0,29
|20,87
|Albaraka Türk
|1,95
|1,56
|0,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,66
|0,76
|-10,11
|Alkim Kağıt
|14,41
|0,70
|11,33
|Alkim Kimya
|16,75
|0,06
|18,91
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,44
|0,00
|-1,76
|Altınyunus Çeşme
|53,05
|-0,19
|6,18
|Anadolu Efes
|23,68
|1,54
|10,85
|Anadolu Grubu Holding
|29,22
|-0,61
|11,85
|Anadolu Hayat Emek.
|10,24
|0,89
|27,43
|Anadolu Isuzu
|19,69
|-0,05
|9,39
|Anadolu Sigorta
|5,98
|0,34
|-17,18
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|20,60
|-2,09
|Anel Elektrik
|2,39
|1,27
|-10,94
|Arçelik
|36,32
|1,85
|27,62
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,00
|-0,30
|3,99
|Arena Bilgisayar
|9,58
|0,00
|-12,13
|Armada Bilgisayar
|54,90
|0,92
|11,86
|Arsan Tekstil
|4,90
|4,48
|22,93
|Arzum Ev Aletleri
|16,85
|-2,32
|-30,27
|Aselsan
|16,98
|1,56
|-6,96
|Ata GMYO
|3,85
|-0,26
|-30,13
|Atakule GMYO
|2,70
|1,12
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|6,30
|0,00
|13,31
|Atlas Yat. Ort.
|1,31
|0,77
|-25,14
|ATP Bilgisayar
|46,86
|2,09
|Avrasya GMYO
|1,88
|2,17
|-28,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,35
|0,86
|-26,56
|Avrupa Yatırım Holding
|6,11
|-1,29
|1,83
|Aydem Enerji
|7,07
|0,43
|Ayen Enerji
|6,31
|-0,63
|16,64
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,66
|-1,99
|74,30
|Aygaz
|18,47
|0,27
|30,20
|Bagfaş
|20,90
|0,10
|4,50
|Bak Ambalaj
|19,22
|-0,21
|-2,81
|Balatacılar Balatacılık
|8,60
|-0,58
|4,37
|Bantaş Ambalaj
|3,16
|0,00
|1,07
|Banvit
|65,60
|0,23
|26,15
|Başkent Doğalgaz GMYO
|22,72
|-9,98
|Baştaş Başkent Çimento
|9,25
|0,43
|-46,75
|Batı Çimento
|14,91
|1,43
|216,56
|Batısöke Çimento
|2,45
|0,41
|0,41
|Bayrak Taban Sanayi
|7,24
|0,56
|-31,76
|Bera Holding
|9,60
|0,63
|-52,66
|Berkosan Yalıtım
|7,49
|0,67
|-16,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,89
|-5,46
|45,79
|Beyaz Filo
|8,82
|0,34
|-12,49
|Bilici Yatırım
|14,90
|-1,59
|169,28
|Bim Mağazalar
|65,80
|0,38
|-7,71
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,26
|-0,19
|Birko Mensucat
|1,03
|1,98
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|10,49
|-0,66
|Birlik Mensucat
|2,05
|0,99
|-40,75
|Bizim Mağazaları
|12,73
|0,87
|-14,99
|BMS Çelik Hasır
|8,08
|-0,74
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,61
|1,99
|Borusan Mannesmann
|25,70
|4,56
|-7,55
|Borusan Yat. Paz.
|377,40
|8,48
|-16,92
|Bosch Fren Sistemleri
|857,90
|0,46
|-30,24
|Bossa
|27,10
|0,67
|51,82
|Brisa
|23,02
|0,17
|18,89
|Burçelik
|21,78
|1,11
|3,62
|Burçelik Vana
|20,76
|0,19
|-58,20
|Bursa Çimento
|3,99
|1,53
|-19,84
|Carrefoursa
|39,06
|-0,10
|-45,60
|Casa Emtia Petrol
|113,70
|-2,40
|7,26
|Ceo Event Medya
|8,87
|2,66
|37,95
|Coca Cola İçecek
|88,55
|-0,28
|39,43
|Cosmos Yat. Holding
|10,70
|-0,47
|32,75
|Credıtwest Faktorıng
|4,82
|1,69
|-17,89
|Çan2 Termik
|12,76
|4,93
|Çelebi
|196,40
|4,64
|7,60
|Çelik Halat
|6,50
|0,93
|-28,55
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,71
|-30,11
|Çemtaş
|14,76
|0,34
|-6,05
|Çimbeton
|212,80
|1,33
|-28,23
|Çimentaş
|27,02
|2,66
|-25,28
|Çimsa
|28,82
|-0,14
|61,91
|Çuhadaroğlu Metal
|9,94
|3,97
|30,66
|Dagi Giyim
|2,79
|2,57
|-18,09
|Dagi Yatırım Holding
|11,72
|0,34
|-9,15
|Dardanel
|2,79
|-0,36
|-47,61
|Datagate Bilgisayar
|12,77
|0,16
|-20,73
|Demısaş Döküm
|8,92
|0,34
|37,75
|Denge Holding
|1,50
|6,38
|-50,62
|Deniz GMYO
|1,66
|-0,60
|-9,88
|Derimod
|8,76
|0,23
|-10,06
|Derlüks Yatırım Holding
|5,07
|1,20
|-42,52
|Desa Deri
|8,16
|-2,51
|-16,22
|Despec Bilgisayar
|9,18
|0,66
|-29,71
|Deva Holding
|24,04
|-1,07
|-0,08
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,16
|1,00
|3,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,90
|-1,02
|4,56
|Ditaş Doğan
|17,80
|-0,11
|36,86
|DO-CO
|966,80
|1,01
|53,46
|Doğan Burda
|76,90
|9,94
|242,69
|Doğan Holding
|2,76
|-1,43
|-7,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,34
|1,30
|0,47
|Doğusan
|4,29
|0,47
|-2,05
|Doğuş GMYO
|8,80
|-1,57
|7,71
|Doğuş Otomotiv
|34,00
|0,12
|31,15
|Döktaş Dökümcülük
|36,24
|6,28
|18,35
|Duran Doğan Basım
|15,67
|1,56
|49,38
|Dyo Boya
|9,57
|0,42
|-14,91
|Eczacıbaşı İlaç
|6,02
|0,50
|-16,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,02
|1,12
|41,24
|E-Data Teknoloji
|9,39
|0,21
|Edip Gayrimenkul
|3,89
|2,64
|17,17
|Ege Endüstri
|1.439,00
|0,54
|-13,57
|Ege Gübre
|177,70
|1,31
|23,87
|Ege Profil
|32,04
|0,00
|-14,89
|Ege Seramik
|13,64
|1,19
|41,16
|Egeplast
|23,10
|0,09
|-30,63
|Ekiz Kimya
|6,17
|0,00
|-13,46
|Emek Elektrik
|3,00
|0,33
|5,07
|Eminiş Ambalaj
|17,62
|-4,65
|-52,17
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|-0,49
|-3,06
|Enerjisa Enerji
|11,58
|-0,17
|0,43
|Enka İnşaat
|11,20
|0,27
|59,05
|Erbosan
|128,50
|-1,15
|216,85
|Ereğli Demir Çelik
|19,20
|2,13
|46,16
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,30
|0,00
|Ersu Gıda
|5,26
|-1,68
|6,48
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,92
|1,96
|Escort Teknoloji
|4,88
|0,21
|-25,72
|Esenboğa Elektrik
|28,46
|0,71
|49,58
|Etiler Gıda
|4,99
|0,00
|25,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,06
|1,00
|6,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,37
|0,90
|-4,76
|Euro Yat. Ort.
|4,00
|6,10
|-9,94
|Euro Yatırım Holding
|1,76
|0,00
|-38,03
|Europap Tezol Kağıt
|14,24
|1,14
|Fade Gıda
|7,09
|0,85
|36,30
|Fenerbahçe Futbol
|30,42
|-4,46
|2,91
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,35
|0,86
|-20,28
|F-M İzmit Piston
|111,50
|1,92
|-9,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,88
|0,23
|-1,15
|Ford Otosan
|198,30
|-0,55
|62,36
|Formet Metal ve Cam
|1,25
|-0,79
|-49,05
|Frigo Pak Gıda
|2,52
|-1,95
|-2,71
|Galata Wind Enerji
|4,84
|-0,82
|Galatasaray Sportif
|3,99
|-3,39
|-1,48
|Garanti Bankası
|10,70
|0,85
|5,41
|Garanti Faktoring
|13,45
|-2,47
|20,84
|Garanti Yat. Ort.
|2,49
|0,81
|-22,57
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,04
|-2,22
|18,80
|Gediz Ambalaj
|17,16
|0,94
|28,06
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,25
|0,53
|Gen İlaç
|13,17
|2,41
|Gentaş
|3,30
|1,23
|-26,88
|Gersan Elektrik
|6,16
|2,33
|0,33
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,88
|-2,22
|Global Men. Değ.
|6,03
|1,34
|0,33
|Global Yat. Holding
|2,03
|0,50
|-42,22
|Good-Year
|7,92
|0,38
|-0,61
|Göltaş Çimento
|40,60
|1,00
|-1,08
|Gözde Girişim
|7,15
|0,28
|-10,40
|GSD Denizcilik
|3,97
|0,00
|63,03
|GSD Holding
|2,34
|0,43
|-6,77
|Gübre Fabrik.
|69,60
|-0,36
|-19,12
|Güler Yat. Holding
|2,67
|1,14
|-22,89
|Halk GMYO
|2,93
|0,69
|-3,87
|Hatay Tekstil
|17,24
|2,99
|26,43
|Hedef Girişim
|2,70
|0,37
|6,94
|Hedef Holding
|3,64
|0,55
|Hektaş
|9,17
|1,33
|71,65
|HUB Girişim
|9,58
|0,00
|-47,36
|Hürriyet Gzt.
|2,50
|0,40
|19,05
|ICBC Turkey Bank
|5,47
|0,92
|-15,85
|İdeal Finansal Teknolojiler
|38,84
|-0,72
|188,56
|İdealist GMYO
|2,08
|0,48
|-12,35
|İhlas Ev Aletleri
|0,97
|1,04
|-47,94
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|1,16
|-30,40
|İhlas Gazetecilik
|0,85
|1,19
|-65,50
|İhlas Haber Ajansı
|4,55
|3,41
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|0,00
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|6,80
|0,74
|46,36
|Info Yatırım
|4,84
|-0,21
|3,63
|İntema
|36,24
|1,23
|-9,17
|Inveo Yatırım Holding
|28,72
|-0,07
|98,45
|İpek Doğal Enerji
|13,19
|1,31
|0,84
|İskenderun Demir Çelik
|14,03
|2,56
|55,27
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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