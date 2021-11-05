Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,02 -0,79 -35,14 Acıpayam Selüloz 15,85 0,00 -6,92 Adel Kalemcilik 23,90 -0,17 -28,42 Adese Gayrimenkul 1,30 4,00 -53,57 Afyon Çimento 3,57 -0,83 -30,14 AGESA Hayat Emeklilik 20,94 -0,66 22,20 Ak Enerji 1,91 -1,04 -13,57 Akbank 6,26 -0,95 -7,37 Akçansa 15,40 2,67 -4,36 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 -0,53 -22,19 Akfen GMYO 5,38 -1,65 106,07 Akın Tekstil 30,48 -0,13 -4,03 Akiş GMYO 1,84 0,00 -34,10 Akmerkez GMYO 37,68 -1,00 -39,05 Aksa 23,56 -0,42 70,54 Aksa Enerji 7,17 -2,85 92,74 Aksigorta 7,35 -1,47 -11,54 Aksu Enerji 18,46 -0,70 144,59 Alarko Carrıer 288,00 -0,28 -20,77 Alarko GMYO 22,78 -0,78 -10,07 Alarko Holding 10,34 0,19 21,34 Albaraka Türk 1,94 0,52 0,00 Alcatel Lucent Teletaş 26,54 -0,23 -10,52 Alkim Kağıt 14,30 -0,21 10,48 Alkim Kimya 16,72 0,06 18,69 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,44 0,00 -1,76 Altınyunus Çeşme 52,90 0,00 5,88 Anadolu Efes 23,76 -1,41 11,23 Anadolu Grubu Holding 28,94 0,14 10,78 Anadolu Hayat Emek. 10,22 0,29 27,19 Anadolu Isuzu 19,77 -0,75 9,83 Anadolu Sigorta 5,97 -0,33 -17,32 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 21,04 1,74 Anel Elektrik 2,38 0,00 -11,32 Arçelik 35,78 2,05 25,73 ARD Bilişim Teknolojileri 49,30 -0,76 2,54 Arena Bilgisayar 9,60 1,48 -11,95 Armada Bilgisayar 54,80 0,55 11,65 Arsan Tekstil 4,66 -2,31 16,91 Arzum Ev Aletleri 17,20 0,06 -28,82 Aselsan 16,65 -0,18 -8,77 Ata GMYO 3,90 0,00 -29,22 Atakule GMYO 2,67 -1,11 14,05 Atlantis Yatırım Holding 6,30 0,00 13,31 Atlas Yat. Ort. 1,31 -0,76 -25,14 ATP Bilgisayar 46,98 -1,72 Avrasya GMYO 1,84 0,55 -29,75 Avrasya Petrol ve Tur. 2,31 0,43 -27,81 Avrupa Yatırım Holding 6,18 -0,16 3,00 Aydem Enerji 7,04 1,29 Ayen Enerji 6,36 3,92 17,56 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,06 0,20 77,84 Aygaz 18,07 -0,66 27,38 Bagfaş 20,54 -0,48 2,70 Bak Ambalaj 19,18 -3,38 -3,02 Balatacılar Balatacılık 8,96 -1,65 8,74 Bantaş Ambalaj 3,16 -0,32 1,07 Banvit 65,50 -0,08 25,96 Başkent Doğalgaz GMYO 25,24 -9,99 Baştaş Başkent Çimento 9,21 0,11 -46,98 Batı Çimento 14,72 -0,27 212,53 Batısöke Çimento 2,42 0,00 -0,82 Bayrak Taban Sanayi 7,24 -1,09 -31,76 Bera Holding 9,54 -0,31 -52,96 Berkosan Yalıtım 7,47 -0,27 -16,26 Beşiktaş Futbol Yat. 6,07 -1,30 50,25 Beyaz Filo 8,86 -0,34 -12,10 Bilici Yatırım 15,35 2,06 177,41 Bim Mağazalar 65,05 -1,36 -8,76 Biotrend Çevre ve Enerji 21,34 -3,53 Birko Mensucat 1,02 0,00 -8,11 Birleşim Mühendislik 10,34 0,19 Birlik Mensucat 2,03 0,00 -41,33 Bizim Mağazaları 12,49 -1,26 -16,59 BMS Çelik Hasır 8,02 1,52 Boğaziçi Beton Sanayi 4,52 1,80 Borusan Mannesmann 24,26 -1,62 -12,73 Borusan Yat. Paz. 335,60 -0,62 -26,12 Bosch Fren Sistemleri 844,50 2,61 -31,33 Bossa 27,24 0,00 52,61 Brisa 23,02 1,32 18,89 Burçelik 21,58 0,00 2,66 Burçelik Vana 20,82 -0,67 -58,07 Bursa Çimento 3,99 1,53 -19,84 Carrefoursa 39,12 -0,71 -45,52 Casa Emtia Petrol 117,00 0,00 10,38 Ceo Event Medya 8,68 -3,02 34,99 Coca Cola İçecek 88,25 -0,73 38,96 Cosmos Yat. Holding 10,90 0,37 35,24 Credıtwest Faktorıng 4,77 -1,85 -18,74 Çan2 Termik 12,15 3,85 Çelebi 186,00 -1,38 1,90 Çelik Halat 6,50 -1,07 -28,55 Çemaş Döküm 1,17 0,00 -31,28 Çemtaş 14,76 0,34 -6,05 Çimbeton 206,90 0,83 -30,22 Çimentaş 26,00 -0,99 -28,10 Çimsa 29,02 -0,48 63,03 Çuhadaroğlu Metal 9,60 3,34 26,20 Dagi Giyim 2,72 -0,73 -20,15 Dagi Yatırım Holding 11,70 -0,34 -9,30 Dardanel 2,79 -5,42 -47,61 Datagate Bilgisayar 12,78 -0,47 -20,67 Demısaş Döküm 8,96 0,34 38,37 Denge Holding 1,40 1,45 -53,91 Deniz GMYO 1,67 -1,18 -9,34 Derimod 8,70 0,23 -10,68 Derlüks Yatırım Holding 5,09 -0,97 -42,29 Desa Deri 8,43 0,96 -13,45 Despec Bilgisayar 9,13 0,33 -30,09 Deva Holding 24,64 2,07 2,42 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,02 0,82 2,27 Diriteks Diriliş Tekstil 3,98 -0,75 6,70 Ditaş Doğan 17,98 1,01 38,24 DO-CO 903,10 -0,43 43,35 Doğan Burda 68,90 8,08 207,04 Doğan Holding 2,80 0,00 -6,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,32 -1,69 -0,38 Doğusan 4,22 -0,71 -3,65 Doğuş GMYO 8,89 -1,88 8,81 Doğuş Otomotiv 33,86 1,38 30,61 Döktaş Dökümcülük 34,08 9,94 11,30 Duran Doğan Basım 15,39 -1,09 46,71 Dyo Boya 9,52 -1,45 -15,36 Eczacıbaşı İlaç 6,07 0,33 -15,72 Eczacıbaşı Yatırım 37,52 -0,21 39,38 E-Data Teknoloji 9,37 -0,85 Edip Gayrimenkul 3,74 0,00 12,65 Ege Endüstri 1.415,00 7,69 -15,01 Ege Gübre 174,50 -1,08 21,64 Ege Profil 31,96 -0,81 -15,10 Ege Seramik 13,50 -0,07 39,72 Egeplast 23,10 0,26 -30,63 Ekiz Kimya 6,00 2,74 -15,85 Emek Elektrik 2,96 -1,00 3,67 Eminiş Ambalaj 18,52 0,05 -49,73 Emlak Konut GMYO 2,09 1,95 -1,16 Enerjisa Enerji 11,70 0,34 1,47 Enka İnşaat 11,16 1,09 58,48 Erbosan 133,70 1,13 229,68 Ereğli Demir Çelik 18,62 -1,48 41,74 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,30 0,92 Ersu Gıda 5,14 -1,15 4,05 Escar Turizm Taşımacılık 22,84 1,51 Escort Teknoloji 4,91 -0,20 -25,27 Esenboğa Elektrik 28,14 0,00 47,90 Etiler Gıda 4,95 3,13 24,37 Euro Kapital Yat. Ort. 4,14 3,76 8,39 Euro Trend Yat. Ort. 3,33 1,52 -5,89 Euro Yat. Ort. 3,72 8,45 -16,24 Euro Yatırım Holding 1,76 0,00 -38,03 Europap Tezol Kağıt 14,33 3,09 Fade Gıda 7,06 -1,12 35,73 Fenerbahçe Futbol 31,30 1,36 5,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,33 -1,27 -20,96 F-M İzmit Piston 109,10 0,28 -11,01 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,97 -0,92 -0,46 Ford Otosan 201,40 0,00 64,89 Formet Metal ve Cam 1,26 0,00 -48,64 Frigo Pak Gıda 2,57 -2,65 -0,78 Galata Wind Enerji 4,89 0,41 Galatasaray Sportif 4,13 -5,71 1,98 Garanti Bankası 10,53 0,77 3,73 Garanti Faktoring 13,52 2,58 21,47 Garanti Yat. Ort. 2,49 -3,86 -22,57 Gedik Y. Men. Değ. 7,15 1,71 20,65 Gediz Ambalaj 17,65 8,42 31,72 Gelecek Varlık Yönetimi 13,21 -0,38 Gen İlaç 12,84 1,66 Gentaş 3,24 0,62 -28,21 Gersan Elektrik 5,98 -0,99 -2,61 Girişim Elektrik Sanayi 24,90 4,89 Global Men. Değ. 6,03 0,17 0,33 Global Yat. Holding 1,97 -0,51 -43,93 Good-Year 7,90 0,64 -0,86 Göltaş Çimento 40,18 1,72 -2,11 Gözde Girişim 7,16 1,56 -10,28 GSD Denizcilik 3,98 -0,50 63,44 GSD Holding 2,31 -1,70 -7,97 Gübre Fabrik. 67,35 -1,82 -21,73 Güler Yat. Holding 2,61 1,56 -24,63 Halk GMYO 2,87 -0,35 -5,84 Hatay Tekstil 17,02 -0,70 24,82 Hedef Girişim 2,69 -0,74 6,54 Hedef Holding 3,63 1,11 Hektaş 9,14 1,22 71,09 HUB Girişim 9,60 0,31 -47,25 Hürriyet Gzt. 2,52 4,56 20,00 ICBC Turkey Bank 5,43 0,74 -16,46 İdeal Finansal Teknolojiler 38,76 0,78 187,96 İdealist GMYO 2,10 -0,94 -11,51 İhlas Ev Aletleri 0,97 2,11 -47,94 İhlas Gayrimenkul 0,86 1,18 -31,20 İhlas Gazetecilik 0,85 1,19 -65,50 İhlas Haber Ajansı 4,40 -4,14 İhlas Holding 0,57 1,79 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,77 1,32 -32,46 İndeks Bilgisayar 6,80 -0,44 46,36 Info Yatırım 4,81 4,57 2,99 İntema 35,34 -1,12 -11,43 Inveo Yatırım Holding 28,86 0,07 99,42 İpek Doğal Enerji 12,97 -1,67 -0,84 İskenderun Demir Çelik 13,62 0,44 50,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Kör karanlıkta yollara dökülen vatandaşlar "Kış saati geri gelsin" çağrısıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı Faturaları düşürmek için tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama: Sözlerimi çarpıttılar Yerli otomobil için bir güzel haber daha! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi