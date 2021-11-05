Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,02
|-0,79
|-35,14
|Acıpayam Selüloz
|15,85
|0,00
|-6,92
|Adel Kalemcilik
|23,90
|-0,17
|-28,42
|Adese Gayrimenkul
|1,30
|4,00
|-53,57
|Afyon Çimento
|3,57
|-0,83
|-30,14
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,94
|-0,66
|22,20
|Ak Enerji
|1,91
|-1,04
|-13,57
|Akbank
|6,26
|-0,95
|-7,37
|Akçansa
|15,40
|2,67
|-4,36
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|-0,53
|-22,19
|Akfen GMYO
|5,38
|-1,65
|106,07
|Akın Tekstil
|30,48
|-0,13
|-4,03
|Akiş GMYO
|1,84
|0,00
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|37,68
|-1,00
|-39,05
|Aksa
|23,56
|-0,42
|70,54
|Aksa Enerji
|7,17
|-2,85
|92,74
|Aksigorta
|7,35
|-1,47
|-11,54
|Aksu Enerji
|18,46
|-0,70
|144,59
|Alarko Carrıer
|288,00
|-0,28
|-20,77
|Alarko GMYO
|22,78
|-0,78
|-10,07
|Alarko Holding
|10,34
|0,19
|21,34
|Albaraka Türk
|1,94
|0,52
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,54
|-0,23
|-10,52
|Alkim Kağıt
|14,30
|-0,21
|10,48
|Alkim Kimya
|16,72
|0,06
|18,69
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,44
|0,00
|-1,76
|Altınyunus Çeşme
|52,90
|0,00
|5,88
|Anadolu Efes
|23,76
|-1,41
|11,23
|Anadolu Grubu Holding
|28,94
|0,14
|10,78
|Anadolu Hayat Emek.
|10,22
|0,29
|27,19
|Anadolu Isuzu
|19,77
|-0,75
|9,83
|Anadolu Sigorta
|5,97
|-0,33
|-17,32
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|21,04
|1,74
|Anel Elektrik
|2,38
|0,00
|-11,32
|Arçelik
|35,78
|2,05
|25,73
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,30
|-0,76
|2,54
|Arena Bilgisayar
|9,60
|1,48
|-11,95
|Armada Bilgisayar
|54,80
|0,55
|11,65
|Arsan Tekstil
|4,66
|-2,31
|16,91
|Arzum Ev Aletleri
|17,20
|0,06
|-28,82
|Aselsan
|16,65
|-0,18
|-8,77
|Ata GMYO
|3,90
|0,00
|-29,22
|Atakule GMYO
|2,67
|-1,11
|14,05
|Atlantis Yatırım Holding
|6,30
|0,00
|13,31
|Atlas Yat. Ort.
|1,31
|-0,76
|-25,14
|ATP Bilgisayar
|46,98
|-1,72
|Avrasya GMYO
|1,84
|0,55
|-29,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,31
|0,43
|-27,81
|Avrupa Yatırım Holding
|6,18
|-0,16
|3,00
|Aydem Enerji
|7,04
|1,29
|Ayen Enerji
|6,36
|3,92
|17,56
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,06
|0,20
|77,84
|Aygaz
|18,07
|-0,66
|27,38
|Bagfaş
|20,54
|-0,48
|2,70
|Bak Ambalaj
|19,18
|-3,38
|-3,02
|Balatacılar Balatacılık
|8,96
|-1,65
|8,74
|Bantaş Ambalaj
|3,16
|-0,32
|1,07
|Banvit
|65,50
|-0,08
|25,96
|Başkent Doğalgaz GMYO
|25,24
|-9,99
|Baştaş Başkent Çimento
|9,21
|0,11
|-46,98
|Batı Çimento
|14,72
|-0,27
|212,53
|Batısöke Çimento
|2,42
|0,00
|-0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|7,24
|-1,09
|-31,76
|Bera Holding
|9,54
|-0,31
|-52,96
|Berkosan Yalıtım
|7,47
|-0,27
|-16,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,07
|-1,30
|50,25
|Beyaz Filo
|8,86
|-0,34
|-12,10
|Bilici Yatırım
|15,35
|2,06
|177,41
|Bim Mağazalar
|65,05
|-1,36
|-8,76
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,34
|-3,53
|Birko Mensucat
|1,02
|0,00
|-8,11
|Birleşim Mühendislik
|10,34
|0,19
|Birlik Mensucat
|2,03
|0,00
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|12,49
|-1,26
|-16,59
|BMS Çelik Hasır
|8,02
|1,52
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,52
|1,80
|Borusan Mannesmann
|24,26
|-1,62
|-12,73
|Borusan Yat. Paz.
|335,60
|-0,62
|-26,12
|Bosch Fren Sistemleri
|844,50
|2,61
|-31,33
|Bossa
|27,24
|0,00
|52,61
|Brisa
|23,02
|1,32
|18,89
|Burçelik
|21,58
|0,00
|2,66
|Burçelik Vana
|20,82
|-0,67
|-58,07
|Bursa Çimento
|3,99
|1,53
|-19,84
|Carrefoursa
|39,12
|-0,71
|-45,52
|Casa Emtia Petrol
|117,00
|0,00
|10,38
|Ceo Event Medya
|8,68
|-3,02
|34,99
|Coca Cola İçecek
|88,25
|-0,73
|38,96
|Cosmos Yat. Holding
|10,90
|0,37
|35,24
|Credıtwest Faktorıng
|4,77
|-1,85
|-18,74
|Çan2 Termik
|12,15
|3,85
|Çelebi
|186,00
|-1,38
|1,90
|Çelik Halat
|6,50
|-1,07
|-28,55
|Çemaş Döküm
|1,17
|0,00
|-31,28
|Çemtaş
|14,76
|0,34
|-6,05
|Çimbeton
|206,90
|0,83
|-30,22
|Çimentaş
|26,00
|-0,99
|-28,10
|Çimsa
|29,02
|-0,48
|63,03
|Çuhadaroğlu Metal
|9,60
|3,34
|26,20
|Dagi Giyim
|2,72
|-0,73
|-20,15
|Dagi Yatırım Holding
|11,70
|-0,34
|-9,30
|Dardanel
|2,79
|-5,42
|-47,61
|Datagate Bilgisayar
|12,78
|-0,47
|-20,67
|Demısaş Döküm
|8,96
|0,34
|38,37
|Denge Holding
|1,40
|1,45
|-53,91
|Deniz GMYO
|1,67
|-1,18
|-9,34
|Derimod
|8,70
|0,23
|-10,68
|Derlüks Yatırım Holding
|5,09
|-0,97
|-42,29
|Desa Deri
|8,43
|0,96
|-13,45
|Despec Bilgisayar
|9,13
|0,33
|-30,09
|Deva Holding
|24,64
|2,07
|2,42
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,02
|0,82
|2,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,98
|-0,75
|6,70
|Ditaş Doğan
|17,98
|1,01
|38,24
|DO-CO
|903,10
|-0,43
|43,35
|Doğan Burda
|68,90
|8,08
|207,04
|Doğan Holding
|2,80
|0,00
|-6,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,32
|-1,69
|-0,38
|Doğusan
|4,22
|-0,71
|-3,65
|Doğuş GMYO
|8,89
|-1,88
|8,81
|Doğuş Otomotiv
|33,86
|1,38
|30,61
|Döktaş Dökümcülük
|34,08
|9,94
|11,30
|Duran Doğan Basım
|15,39
|-1,09
|46,71
|Dyo Boya
|9,52
|-1,45
|-15,36
|Eczacıbaşı İlaç
|6,07
|0,33
|-15,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,52
|-0,21
|39,38
|E-Data Teknoloji
|9,37
|-0,85
|Edip Gayrimenkul
|3,74
|0,00
|12,65
|Ege Endüstri
|1.415,00
|7,69
|-15,01
|Ege Gübre
|174,50
|-1,08
|21,64
|Ege Profil
|31,96
|-0,81
|-15,10
|Ege Seramik
|13,50
|-0,07
|39,72
|Egeplast
|23,10
|0,26
|-30,63
|Ekiz Kimya
|6,00
|2,74
|-15,85
|Emek Elektrik
|2,96
|-1,00
|3,67
|Eminiş Ambalaj
|18,52
|0,05
|-49,73
|Emlak Konut GMYO
|2,09
|1,95
|-1,16
|Enerjisa Enerji
|11,70
|0,34
|1,47
|Enka İnşaat
|11,16
|1,09
|58,48
|Erbosan
|133,70
|1,13
|229,68
|Ereğli Demir Çelik
|18,62
|-1,48
|41,74
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,30
|0,92
|Ersu Gıda
|5,14
|-1,15
|4,05
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,84
|1,51
|Escort Teknoloji
|4,91
|-0,20
|-25,27
|Esenboğa Elektrik
|28,14
|0,00
|47,90
|Etiler Gıda
|4,95
|3,13
|24,37
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,14
|3,76
|8,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,33
|1,52
|-5,89
|Euro Yat. Ort.
|3,72
|8,45
|-16,24
|Euro Yatırım Holding
|1,76
|0,00
|-38,03
|Europap Tezol Kağıt
|14,33
|3,09
|Fade Gıda
|7,06
|-1,12
|35,73
|Fenerbahçe Futbol
|31,30
|1,36
|5,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,33
|-1,27
|-20,96
|F-M İzmit Piston
|109,10
|0,28
|-11,01
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,97
|-0,92
|-0,46
|Ford Otosan
|201,40
|0,00
|64,89
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|0,00
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|2,57
|-2,65
|-0,78
|Galata Wind Enerji
|4,89
|0,41
|Galatasaray Sportif
|4,13
|-5,71
|1,98
|Garanti Bankası
|10,53
|0,77
|3,73
|Garanti Faktoring
|13,52
|2,58
|21,47
|Garanti Yat. Ort.
|2,49
|-3,86
|-22,57
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,15
|1,71
|20,65
|Gediz Ambalaj
|17,65
|8,42
|31,72
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,21
|-0,38
|Gen İlaç
|12,84
|1,66
|Gentaş
|3,24
|0,62
|-28,21
|Gersan Elektrik
|5,98
|-0,99
|-2,61
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,90
|4,89
|Global Men. Değ.
|6,03
|0,17
|0,33
|Global Yat. Holding
|1,97
|-0,51
|-43,93
|Good-Year
|7,90
|0,64
|-0,86
|Göltaş Çimento
|40,18
|1,72
|-2,11
|Gözde Girişim
|7,16
|1,56
|-10,28
|GSD Denizcilik
|3,98
|-0,50
|63,44
|GSD Holding
|2,31
|-1,70
|-7,97
|Gübre Fabrik.
|67,35
|-1,82
|-21,73
|Güler Yat. Holding
|2,61
|1,56
|-24,63
|Halk GMYO
|2,87
|-0,35
|-5,84
|Hatay Tekstil
|17,02
|-0,70
|24,82
|Hedef Girişim
|2,69
|-0,74
|6,54
|Hedef Holding
|3,63
|1,11
|Hektaş
|9,14
|1,22
|71,09
|HUB Girişim
|9,60
|0,31
|-47,25
|Hürriyet Gzt.
|2,52
|4,56
|20,00
|ICBC Turkey Bank
|5,43
|0,74
|-16,46
|İdeal Finansal Teknolojiler
|38,76
|0,78
|187,96
|İdealist GMYO
|2,10
|-0,94
|-11,51
|İhlas Ev Aletleri
|0,97
|2,11
|-47,94
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|1,18
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,85
|1,19
|-65,50
|İhlas Haber Ajansı
|4,40
|-4,14
|İhlas Holding
|0,57
|1,79
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|1,32
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|6,80
|-0,44
|46,36
|Info Yatırım
|4,81
|4,57
|2,99
|İntema
|35,34
|-1,12
|-11,43
|Inveo Yatırım Holding
|28,86
|0,07
|99,42
|İpek Doğal Enerji
|12,97
|-1,67
|-0,84
|İskenderun Demir Çelik
|13,62
|0,44
|50,73
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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