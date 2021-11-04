Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,05
|0,60
|-34,75
|Acıpayam Selüloz
|15,73
|0,96
|-7,62
|Adel Kalemcilik
|23,86
|0,42
|-28,54
|Adese Gayrimenkul
|1,25
|9,65
|-55,36
|Afyon Çimento
|3,59
|1,99
|-29,75
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,26
|0,00
|24,07
|Ak Enerji
|1,95
|1,56
|-11,76
|Akbank
|6,26
|0,97
|-7,37
|Akçansa
|15,04
|0,87
|-6,60
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,90
|2,70
|-20,94
|Akfen GMYO
|5,50
|3,38
|110,66
|Akın Tekstil
|30,62
|-0,65
|-3,59
|Akiş GMYO
|1,81
|1,69
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|37,38
|2,02
|-39,54
|Aksa
|23,56
|2,70
|70,54
|Aksa Enerji
|7,33
|0,83
|97,04
|Aksigorta
|7,33
|2,52
|-11,78
|Aksu Enerji
|18,30
|0,05
|142,47
|Alarko Carrıer
|289,70
|1,79
|-20,31
|Alarko GMYO
|23,10
|2,30
|-8,81
|Alarko Holding
|10,39
|3,90
|21,93
|Albaraka Türk
|1,94
|1,04
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,08
|1,35
|-8,70
|Alkim Kağıt
|14,35
|0,63
|10,87
|Alkim Kimya
|16,81
|1,45
|19,33
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,45
|0,00
|-1,08
|Altınyunus Çeşme
|53,05
|2,02
|6,18
|Anadolu Efes
|24,34
|1,76
|13,94
|Anadolu Grubu Holding
|28,50
|1,57
|9,09
|Anadolu Hayat Emek.
|10,30
|0,98
|28,18
|Anadolu Isuzu
|20,14
|1,46
|11,89
|Anadolu Sigorta
|5,99
|1,18
|-17,04
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|20,04
|-0,10
|Anel Elektrik
|2,39
|3,91
|-10,94
|Arçelik
|34,88
|1,10
|22,56
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,20
|0,20
|4,41
|Arena Bilgisayar
|9,29
|0,22
|-14,79
|Armada Bilgisayar
|54,55
|0,93
|11,15
|Arsan Tekstil
|4,83
|1,68
|21,18
|Arzum Ev Aletleri
|17,10
|1,30
|-29,24
|Aselsan
|16,34
|0,62
|-10,47
|Ata GMYO
|3,89
|0,52
|-29,40
|Atakule GMYO
|2,68
|1,13
|14,48
|Atlantis Yatırım Holding
|6,30
|1,61
|13,31
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|0,78
|-25,71
|ATP Bilgisayar
|49,30
|3,31
|Avrasya GMYO
|1,82
|1,68
|-30,52
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,30
|1,32
|-28,13
|Avrupa Yatırım Holding
|6,23
|-0,16
|3,83
|Aydem Enerji
|7,00
|2,19
|Ayen Enerji
|6,03
|1,01
|11,46
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,04
|1,42
|77,67
|Aygaz
|18,27
|0,44
|28,79
|Bagfaş
|20,58
|-0,39
|2,90
|Bak Ambalaj
|19,39
|1,78
|-1,95
|Balatacılar Balatacılık
|9,11
|9,89
|10,56
|Bantaş Ambalaj
|3,19
|1,92
|2,03
|Banvit
|65,25
|0,46
|25,48
|Başkent Doğalgaz GMYO
|28,04
|-9,96
|Baştaş Başkent Çimento
|9,20
|0,33
|-47,04
|Batı Çimento
|14,81
|-0,47
|214,44
|Batısöke Çimento
|2,39
|0,84
|-2,05
|Bayrak Taban Sanayi
|7,33
|0,69
|-30,91
|Bera Holding
|9,49
|0,74
|-53,21
|Berkosan Yalıtım
|7,59
|2,02
|-14,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,10
|1,84
|50,99
|Beyaz Filo
|8,85
|1,03
|-12,20
|Bilici Yatırım
|15,29
|4,23
|176,33
|Bim Mağazalar
|65,25
|1,08
|-8,48
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,70
|-3,12
|Birko Mensucat
|1,03
|1,98
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|10,44
|0,48
|Birlik Mensucat
|2,00
|0,00
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|12,66
|1,44
|-15,45
|BMS Çelik Hasır
|7,91
|0,13
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,50
|1,12
|Borusan Mannesmann
|24,54
|4,07
|-11,73
|Borusan Yat. Paz.
|338,70
|2,30
|-25,44
|Bosch Fren Sistemleri
|822,80
|1,21
|-33,09
|Bossa
|27,02
|-0,30
|51,37
|Brisa
|22,78
|1,24
|17,65
|Burçelik
|21,56
|-0,37
|2,57
|Burçelik Vana
|20,94
|0,38
|-57,83
|Bursa Çimento
|3,85
|1,85
|-22,65
|Carrefoursa
|39,00
|0,88
|-45,68
|Casa Emtia Petrol
|112,70
|0,36
|6,32
|Ceo Event Medya
|8,60
|2,87
|33,75
|Coca Cola İçecek
|90,60
|0,11
|42,66
|Cosmos Yat. Holding
|10,82
|0,09
|34,24
|Credıtwest Faktorıng
|4,66
|0,65
|-20,61
|Çan2 Termik
|12,12
|-6,77
|Çelebi
|186,20
|8,57
|2,01
|Çelik Halat
|6,49
|2,53
|-28,66
|Çemaş Döküm
|1,17
|1,74
|-31,28
|Çemtaş
|14,83
|0,20
|-5,61
|Çimbeton
|206,40
|1,33
|-30,39
|Çimentaş
|26,02
|0,08
|-28,04
|Çimsa
|29,00
|2,98
|62,92
|Çuhadaroğlu Metal
|9,25
|0,43
|21,59
|Dagi Giyim
|2,76
|1,47
|-18,98
|Dagi Yatırım Holding
|11,70
|1,65
|-9,30
|Dardanel
|2,92
|1,39
|-45,16
|Datagate Bilgisayar
|12,92
|-0,54
|-19,80
|Demısaş Döküm
|8,68
|0,70
|34,04
|Denge Holding
|1,34
|3,08
|-55,88
|Deniz GMYO
|1,68
|2,44
|-8,80
|Derimod
|8,62
|-0,69
|-11,50
|Derlüks Yatırım Holding
|5,14
|2,59
|-41,72
|Desa Deri
|8,21
|0,49
|-15,71
|Despec Bilgisayar
|9,13
|0,44
|-30,09
|Deva Holding
|23,60
|2,25
|-1,91
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,88
|0,55
|0,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,90
|1,30
|4,56
|Ditaş Doğan
|17,81
|0,28
|36,94
|DO-CO
|900,00
|2,62
|42,86
|Doğan Burda
|76,60
|8,19
|241,35
|Doğan Holding
|2,80
|2,94
|-6,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,38
|-5,18
|2,19
|Doğusan
|4,30
|-1,15
|-1,83
|Doğuş GMYO
|8,78
|0,92
|7,47
|Doğuş Otomotiv
|33,84
|0,30
|30,54
|Döktaş Dökümcülük
|30,00
|4,17
|-2,02
|Duran Doğan Basım
|15,41
|-0,26
|46,90
|Dyo Boya
|9,70
|1,36
|-13,76
|Eczacıbaşı İlaç
|5,93
|1,54
|-17,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,64
|2,17
|39,83
|E-Data Teknoloji
|9,43
|0,64
|Edip Gayrimenkul
|3,77
|0,27
|13,55
|Ege Endüstri
|1.312,70
|0,52
|-21,15
|Ege Gübre
|175,90
|-1,07
|22,62
|Ege Profil
|32,70
|0,00
|-13,14
|Ege Seramik
|13,39
|-0,81
|38,58
|Egeplast
|23,00
|0,61
|-30,93
|Ekiz Kimya
|6,09
|1,67
|-14,59
|Emek Elektrik
|3,01
|2,73
|5,42
|Eminiş Ambalaj
|18,51
|-0,48
|-49,76
|Emlak Konut GMYO
|2,01
|1,01
|-4,95
|Enerjisa Enerji
|11,59
|-0,86
|0,52
|Enka İnşaat
|10,97
|0,92
|55,78
|Erbosan
|138,80
|2,81
|242,25
|Ereğli Demir Çelik
|18,99
|0,21
|44,56
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,27
|0,00
|Ersu Gıda
|5,12
|3,02
|3,64
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,14
|-0,72
|Escort Teknoloji
|4,96
|1,22
|-24,51
|Esenboğa Elektrik
|28,36
|1,72
|49,06
|Etiler Gıda
|4,85
|1,68
|21,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,03
|-2,66
|5,51
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,28
|0,61
|-7,30
|Euro Yat. Ort.
|3,43
|-0,87
|-22,77
|Euro Yatırım Holding
|1,75
|1,16
|-38,38
|Europap Tezol Kağıt
|13,99
|1,97
|Fade Gıda
|7,16
|0,70
|37,65
|Fenerbahçe Futbol
|30,76
|1,18
|4,06
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|1,72
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|109,50
|2,05
|-10,68
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,12
|1,16
|0,69
|Ford Otosan
|203,10
|0,54
|66,29
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|3,25
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|2,64
|-5,38
|1,93
|Galata Wind Enerji
|4,90
|4,26
|Galatasaray Sportif
|4,37
|5,56
|7,90
|Garanti Bankası
|10,50
|1,16
|3,44
|Garanti Faktoring
|12,99
|8,34
|16,71
|Garanti Yat. Ort.
|2,63
|-2,95
|-18,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,97
|2,05
|17,62
|Gediz Ambalaj
|16,23
|2,08
|21,12
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,21
|0,08
|Gen İlaç
|12,63
|1,36
|Gentaş
|3,23
|1,89
|-28,43
|Gersan Elektrik
|5,89
|2,43
|-4,07
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,94
|-0,17
|Global Men. Değ.
|6,04
|3,60
|0,50
|Global Yat. Holding
|1,94
|7,78
|-44,78
|Good-Year
|7,85
|0,38
|-1,48
|Göltaş Çimento
|40,60
|6,17
|-1,08
|Gözde Girişim
|7,05
|-0,98
|-11,65
|GSD Denizcilik
|4,00
|1,78
|64,26
|GSD Holding
|2,43
|2,53
|-3,19
|Gübre Fabrik.
|69,30
|1,61
|-19,47
|Güler Yat. Holding
|2,53
|0,80
|-26,94
|Halk GMYO
|2,88
|9,92
|-5,51
|Hatay Tekstil
|17,02
|1,79
|24,82
|Hedef Girişim
|2,72
|-0,37
|7,73
|Hedef Holding
|3,44
|1,18
|Hektaş
|9,09
|0,66
|70,15
|HUB Girişim
|9,62
|1,58
|-47,14
|Hürriyet Gzt.
|2,37
|0,85
|12,86
|ICBC Turkey Bank
|5,40
|1,50
|-16,92
|İdeal Finansal Teknolojiler
|38,34
|-0,73
|184,84
|İdealist GMYO
|2,05
|0,00
|-13,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|1,08
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|1,20
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,84
|0,00
|-65,90
|İhlas Haber Ajansı
|4,73
|-6,52
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|1,30
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|6,78
|0,89
|45,93
|Info Yatırım
|4,58
|-0,22
|-1,94
|İntema
|35,64
|3,54
|-10,68
|Inveo Yatırım Holding
|28,98
|3,43
|100,25
|İpek Doğal Enerji
|13,08
|2,51
|0,00
|İskenderun Demir Çelik
|13,59
|0,59
|50,40
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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