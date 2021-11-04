Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,05 0,60 -34,75 Acıpayam Selüloz 15,73 0,96 -7,62 Adel Kalemcilik 23,86 0,42 -28,54 Adese Gayrimenkul 1,25 9,65 -55,36 Afyon Çimento 3,59 1,99 -29,75 AGESA Hayat Emeklilik 21,26 0,00 24,07 Ak Enerji 1,95 1,56 -11,76 Akbank 6,26 0,97 -7,37 Akçansa 15,04 0,87 -6,60 Akdeniz Yatırım Hold. 1,90 2,70 -20,94 Akfen GMYO 5,50 3,38 110,66 Akın Tekstil 30,62 -0,65 -3,59 Akiş GMYO 1,81 1,69 -35,18 Akmerkez GMYO 37,38 2,02 -39,54 Aksa 23,56 2,70 70,54 Aksa Enerji 7,33 0,83 97,04 Aksigorta 7,33 2,52 -11,78 Aksu Enerji 18,30 0,05 142,47 Alarko Carrıer 289,70 1,79 -20,31 Alarko GMYO 23,10 2,30 -8,81 Alarko Holding 10,39 3,90 21,93 Albaraka Türk 1,94 1,04 0,00 Alcatel Lucent Teletaş 27,08 1,35 -8,70 Alkim Kağıt 14,35 0,63 10,87 Alkim Kimya 16,81 1,45 19,33 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,45 0,00 -1,08 Altınyunus Çeşme 53,05 2,02 6,18 Anadolu Efes 24,34 1,76 13,94 Anadolu Grubu Holding 28,50 1,57 9,09 Anadolu Hayat Emek. 10,30 0,98 28,18 Anadolu Isuzu 20,14 1,46 11,89 Anadolu Sigorta 5,99 1,18 -17,04 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 20,04 -0,10 Anel Elektrik 2,39 3,91 -10,94 Arçelik 34,88 1,10 22,56 ARD Bilişim Teknolojileri 50,20 0,20 4,41 Arena Bilgisayar 9,29 0,22 -14,79 Armada Bilgisayar 54,55 0,93 11,15 Arsan Tekstil 4,83 1,68 21,18 Arzum Ev Aletleri 17,10 1,30 -29,24 Aselsan 16,34 0,62 -10,47 Ata GMYO 3,89 0,52 -29,40 Atakule GMYO 2,68 1,13 14,48 Atlantis Yatırım Holding 6,30 1,61 13,31 Atlas Yat. Ort. 1,30 0,78 -25,71 ATP Bilgisayar 49,30 3,31 Avrasya GMYO 1,82 1,68 -30,52 Avrasya Petrol ve Tur. 2,30 1,32 -28,13 Avrupa Yatırım Holding 6,23 -0,16 3,83 Aydem Enerji 7,00 2,19 Ayen Enerji 6,03 1,01 11,46 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,04 1,42 77,67 Aygaz 18,27 0,44 28,79 Bagfaş 20,58 -0,39 2,90 Bak Ambalaj 19,39 1,78 -1,95 Balatacılar Balatacılık 9,11 9,89 10,56 Bantaş Ambalaj 3,19 1,92 2,03 Banvit 65,25 0,46 25,48 Başkent Doğalgaz GMYO 28,04 -9,96 Baştaş Başkent Çimento 9,20 0,33 -47,04 Batı Çimento 14,81 -0,47 214,44 Batısöke Çimento 2,39 0,84 -2,05 Bayrak Taban Sanayi 7,33 0,69 -30,91 Bera Holding 9,49 0,74 -53,21 Berkosan Yalıtım 7,59 2,02 -14,91 Beşiktaş Futbol Yat. 6,10 1,84 50,99 Beyaz Filo 8,85 1,03 -12,20 Bilici Yatırım 15,29 4,23 176,33 Bim Mağazalar 65,25 1,08 -8,48 Biotrend Çevre ve Enerji 21,70 -3,12 Birko Mensucat 1,03 1,98 -7,21 Birleşim Mühendislik 10,44 0,48 Birlik Mensucat 2,00 0,00 -42,20 Bizim Mağazaları 12,66 1,44 -15,45 BMS Çelik Hasır 7,91 0,13 Boğaziçi Beton Sanayi 4,50 1,12 Borusan Mannesmann 24,54 4,07 -11,73 Borusan Yat. Paz. 338,70 2,30 -25,44 Bosch Fren Sistemleri 822,80 1,21 -33,09 Bossa 27,02 -0,30 51,37 Brisa 22,78 1,24 17,65 Burçelik 21,56 -0,37 2,57 Burçelik Vana 20,94 0,38 -57,83 Bursa Çimento 3,85 1,85 -22,65 Carrefoursa 39,00 0,88 -45,68 Casa Emtia Petrol 112,70 0,36 6,32 Ceo Event Medya 8,60 2,87 33,75 Coca Cola İçecek 90,60 0,11 42,66 Cosmos Yat. Holding 10,82 0,09 34,24 Credıtwest Faktorıng 4,66 0,65 -20,61 Çan2 Termik 12,12 -6,77 Çelebi 186,20 8,57 2,01 Çelik Halat 6,49 2,53 -28,66 Çemaş Döküm 1,17 1,74 -31,28 Çemtaş 14,83 0,20 -5,61 Çimbeton 206,40 1,33 -30,39 Çimentaş 26,02 0,08 -28,04 Çimsa 29,00 2,98 62,92 Çuhadaroğlu Metal 9,25 0,43 21,59 Dagi Giyim 2,76 1,47 -18,98 Dagi Yatırım Holding 11,70 1,65 -9,30 Dardanel 2,92 1,39 -45,16 Datagate Bilgisayar 12,92 -0,54 -19,80 Demısaş Döküm 8,68 0,70 34,04 Denge Holding 1,34 3,08 -55,88 Deniz GMYO 1,68 2,44 -8,80 Derimod 8,62 -0,69 -11,50 Derlüks Yatırım Holding 5,14 2,59 -41,72 Desa Deri 8,21 0,49 -15,71 Despec Bilgisayar 9,13 0,44 -30,09 Deva Holding 23,60 2,25 -1,91 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,88 0,55 0,97 Diriteks Diriliş Tekstil 3,90 1,30 4,56 Ditaş Doğan 17,81 0,28 36,94 DO-CO 900,00 2,62 42,86 Doğan Burda 76,60 8,19 241,35 Doğan Holding 2,80 2,94 -6,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,38 -5,18 2,19 Doğusan 4,30 -1,15 -1,83 Doğuş GMYO 8,78 0,92 7,47 Doğuş Otomotiv 33,84 0,30 30,54 Döktaş Dökümcülük 30,00 4,17 -2,02 Duran Doğan Basım 15,41 -0,26 46,90 Dyo Boya 9,70 1,36 -13,76 Eczacıbaşı İlaç 5,93 1,54 -17,66 Eczacıbaşı Yatırım 37,64 2,17 39,83 E-Data Teknoloji 9,43 0,64 Edip Gayrimenkul 3,77 0,27 13,55 Ege Endüstri 1.312,70 0,52 -21,15 Ege Gübre 175,90 -1,07 22,62 Ege Profil 32,70 0,00 -13,14 Ege Seramik 13,39 -0,81 38,58 Egeplast 23,00 0,61 -30,93 Ekiz Kimya 6,09 1,67 -14,59 Emek Elektrik 3,01 2,73 5,42 Eminiş Ambalaj 18,51 -0,48 -49,76 Emlak Konut GMYO 2,01 1,01 -4,95 Enerjisa Enerji 11,59 -0,86 0,52 Enka İnşaat 10,97 0,92 55,78 Erbosan 138,80 2,81 242,25 Ereğli Demir Çelik 18,99 0,21 44,56 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,27 0,00 Ersu Gıda 5,12 3,02 3,64 Escar Turizm Taşımacılık 22,14 -0,72 Escort Teknoloji 4,96 1,22 -24,51 Esenboğa Elektrik 28,36 1,72 49,06 Etiler Gıda 4,85 1,68 21,86 Euro Kapital Yat. Ort. 4,03 -2,66 5,51 Euro Trend Yat. Ort. 3,28 0,61 -7,30 Euro Yat. Ort. 3,43 -0,87 -22,77 Euro Yatırım Holding 1,75 1,16 -38,38 Europap Tezol Kağıt 13,99 1,97 Fade Gıda 7,16 0,70 37,65 Fenerbahçe Futbol 30,76 1,18 4,06 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 1,72 -19,94 F-M İzmit Piston 109,50 2,05 -10,68 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,12 1,16 0,69 Ford Otosan 203,10 0,54 66,29 Formet Metal ve Cam 1,27 3,25 -48,23 Frigo Pak Gıda 2,64 -5,38 1,93 Galata Wind Enerji 4,90 4,26 Galatasaray Sportif 4,37 5,56 7,90 Garanti Bankası 10,50 1,16 3,44 Garanti Faktoring 12,99 8,34 16,71 Garanti Yat. Ort. 2,63 -2,95 -18,22 Gedik Y. Men. Değ. 6,97 2,05 17,62 Gediz Ambalaj 16,23 2,08 21,12 Gelecek Varlık Yönetimi 13,21 0,08 Gen İlaç 12,63 1,36 Gentaş 3,23 1,89 -28,43 Gersan Elektrik 5,89 2,43 -4,07 Girişim Elektrik Sanayi 22,94 -0,17 Global Men. Değ. 6,04 3,60 0,50 Global Yat. Holding 1,94 7,78 -44,78 Good-Year 7,85 0,38 -1,48 Göltaş Çimento 40,60 6,17 -1,08 Gözde Girişim 7,05 -0,98 -11,65 GSD Denizcilik 4,00 1,78 64,26 GSD Holding 2,43 2,53 -3,19 Gübre Fabrik. 69,30 1,61 -19,47 Güler Yat. Holding 2,53 0,80 -26,94 Halk GMYO 2,88 9,92 -5,51 Hatay Tekstil 17,02 1,79 24,82 Hedef Girişim 2,72 -0,37 7,73 Hedef Holding 3,44 1,18 Hektaş 9,09 0,66 70,15 HUB Girişim 9,62 1,58 -47,14 Hürriyet Gzt. 2,37 0,85 12,86 ICBC Turkey Bank 5,40 1,50 -16,92 İdeal Finansal Teknolojiler 38,34 -0,73 184,84 İdealist GMYO 2,05 0,00 -13,61 İhlas Ev Aletleri 0,94 1,08 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,84 1,20 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,84 0,00 -65,90 İhlas Haber Ajansı 4,73 -6,52 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,78 1,30 -31,58 İndeks Bilgisayar 6,78 0,89 45,93 Info Yatırım 4,58 -0,22 -1,94 İntema 35,64 3,54 -10,68 Inveo Yatırım Holding 28,98 3,43 100,25 İpek Doğal Enerji 13,08 2,51 0,00 İskenderun Demir Çelik 13,59 0,59 50,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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