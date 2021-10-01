Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,49 6,19 -29,07 Acıpayam Selüloz 16,13 6,33 -5,27 Adel Kalemcilik 25,50 1,67 -23,63 Adese Gayrimenkul 1,22 -1,61 -56,43 Afyon Çimento 3,37 -0,30 -34,05 AGESA Hayat Emeklilik 17,40 0,69 1,54 Ak Enerji 1,69 0,00 -23,53 Akbank 5,30 -0,56 -21,57 Akçansa 13,85 1,39 -13,99 Akdeniz Yatırım Hold. 2,07 -0,48 -13,86 Akfen GMYO 4,50 -0,22 72,36 Akın Tekstil 30,50 -1,68 -3,97 Akiş GMYO 1,73 0,00 -38,04 Akmerkez GMYO 36,60 -0,54 -40,80 Aksa 20,28 -0,69 46,80 Aksa Enerji 13,76 0,44 84,95 Aksigorta 7,06 0,43 -15,03 Aksu Enerji 11,88 -1,00 57,41 Alarko Carrıer 297,40 -0,40 -18,19 Alarko GMYO 21,16 0,28 -16,46 Alarko Holding 8,55 -0,81 0,33 Albaraka Türk 1,65 0,00 -14,95 Alcatel Lucent Teletaş 21,90 -0,09 -26,16 Alkim Kağıt 14,37 -0,07 11,02 Alkim Kimya 16,38 0,86 16,28 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,95 9,55 -10,96 Altınyunus Çeşme 52,55 2,24 5,18 Anadolu Efes 21,16 -1,12 -0,94 Anadolu Grubu Holding 23,30 2,19 -10,81 Anadolu Hayat Emek. 9,25 0,00 15,11 Anadolu Isuzu 17,43 -2,13 -3,17 Anadolu Sigorta 6,04 0,50 -16,35 Anel Elektrik 2,47 0,00 -22,08 Arçelik 32,84 0,61 15,40 ARD Bilişim Teknolojileri 44,88 -1,84 -6,66 Arena Bilgisayar 9,76 -0,20 -10,48 Armada Bilgisayar 50,30 -0,79 2,49 Arsan Tekstil 4,32 0,00 8,38 Arzum Ev Aletleri 18,26 -1,03 -24,43 Aselsan 15,06 -0,53 -17,48 Ata GMYO 4,14 -4,17 -24,86 Atakule GMYO 2,81 9,77 20,03 Atlantis Yatırım Holding 5,15 2,59 -7,37 Atlas Yat. Ort. 1,38 -0,72 -21,14 ATP Bilgisayar 37,12 -0,75 Avrasya GMYO 1,90 0,53 -27,46 Avrasya Petrol ve Tur. 2,38 -0,83 -25,63 Avrupa Yatırım Holding 6,12 5,15 2,00 Aydem Enerji 6,90 -0,29 Ayen Enerji 4,73 1,07 -12,57 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,91 2,77 67,65 Aygaz 15,39 0,00 8,48 Bagfaş 21,06 2,23 5,30 Bak Ambalaj 19,80 -0,50 0,12 Balatacılar Balatacılık 8,65 0,00 4,98 Bantaş Ambalaj 3,40 -0,58 8,74 Banvit 66,40 0,00 27,69 Başkent Doğalgaz GMYO 27,66 -1,28 Baştaş Başkent Çimento 9,29 -1,90 -46,52 Batı Çimento 13,43 2,83 185,14 Batısöke Çimento 2,97 -0,67 21,72 Bayrak Taban Sanayi 9,68 1,36 -8,77 Bera Holding 10,30 -1,34 -49,21 Berkosan Yalıtım 8,06 -0,62 -9,64 Beşiktaş Futbol Yat. 5,95 0,85 47,28 Beyaz Filo 8,90 1,02 -11,70 Bilici Yatırım 16,26 -1,57 193,86 Bim Mağazalar 63,25 -1,02 -11,28 Biotrend Çevre ve Enerji 30,04 -9,30 Birko Mensucat 1,10 1,85 -0,90 Birleşim Mühendislik 9,63 0,21 Birlik Mensucat 2,30 0,00 -33,53 Bizim Mağazaları 13,05 2,51 -15,04 BMS Çelik Hasır 8,25 0,12 Boğaziçi Beton Sanayi 4,83 0,21 Borusan Mannesmann 23,04 0,52 -17,12 Borusan Yat. Paz. 331,10 -0,09 -27,11 Bosch Fren Sistemleri 811,50 0,43 -34,01 Bossa 27,84 -0,71 55,97 Brisa 22,66 4,33 17,03 Burçelik 22,78 -0,35 8,37 Burçelik Vana 21,92 -0,27 -55,86 Bursa Çimento 3,57 -0,28 -28,28 Carrefoursa 46,20 5,14 -35,65 Casa Emtia Petrol 130,00 0,08 22,64 Ceo Event Medya 8,40 0,00 30,64 Coca Cola İçecek 84,30 -0,71 32,74 Cosmos Yat. Holding 10,75 1,80 33,37 Credıtwest Faktorıng 4,59 -2,34 -21,81 Çan2 Termik 13,80 0,00 Çelebi 157,60 -0,19 -13,66 Çelik Halat 6,12 -0,33 -32,73 Çemaş Döküm 1,14 0,88 -33,04 Çemtaş 12,64 0,32 -19,55 Çimbeton 205,10 0,05 -30,83 Çimentaş 26,96 0,00 -25,44 Çimsa 27,78 0,87 56,07 Çuhadaroğlu Metal 7,46 0,13 -1,94 Dagi Giyim 3,34 0,60 -1,95 Dagi Yatırım Holding 12,49 0,16 -3,18 Dardanel 2,62 0,38 -50,80 Datagate Bilgisayar 13,04 -1,06 -19,06 Demısaş Döküm 6,54 0,93 1,00 Denge Holding 1,47 -1,34 -51,60 Deniz GMYO 1,90 0,00 3,15 Derimod 10,03 1,01 2,98 Derlüks Yatırım Holding 5,10 1,39 -42,18 Desa Deri 8,37 -1,30 -14,07 Despec Bilgisayar 9,17 0,66 -29,79 Deva Holding 22,60 1,25 -6,06 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,91 -0,46 1,25 Diriteks Diriliş Tekstil 4,96 6,67 32,98 Ditaş Doğan 16,26 -0,12 25,02 DO-CO 723,00 0,42 14,76 Doğan Burda 22,88 -1,38 1,96 Doğan Holding 2,53 -0,39 -15,62 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,33 3,10 0,05 Doğusan 4,97 0,40 13,47 Doğuş GMYO 10,88 1,12 33,17 Doğuş Otomotiv 33,28 -1,30 28,38 Döktaş Dökümcülük 30,30 0,20 -1,05 Duran Doğan Basım 13,61 -0,58 29,74 Dyo Boya 10,07 -1,27 -10,47 Eczacıbaşı İlaç 5,79 -0,86 -19,61 Eczacıbaşı Yatırım 37,10 -0,70 37,82 E-Data Teknoloji 11,21 1,08 Edip Gayrimenkul 3,36 0,00 1,20 Ege Endüstri 1.156,40 0,03 -30,54 Ege Gübre 164,10 -0,06 14,39 Ege Profil 27,32 1,94 -28,56 Ege Seramik 13,88 0,65 43,65 Egeplast 25,14 -0,16 -24,50 Ekiz Kimya 6,02 0,33 -15,57 Emek Elektrik 2,62 -1,87 -8,24 Eminiş Ambalaj 18,51 1,87 -49,76 Emlak Konut GMYO 1,78 -0,56 -15,82 Enerjisa Enerji 10,43 0,10 -9,54 Enka İnşaat 10,17 -2,12 44,42 Erbosan 96,00 -3,37 136,72 Ereğli Demir Çelik 16,53 -0,72 25,83 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,45 7,48 Ersu Gıda 4,14 -1,66 -16,19 Escar Turizm Taşımacılık 22,80 -1,30 Escort Teknoloji 5,43 -0,91 -17,35 Esenboğa Elektrik 30,94 -0,32 62,62 Etiler Gıda 5,15 -0,19 29,40 Euro Kapital Yat. Ort. 5,89 -0,84 54,21 Euro Trend Yat. Ort. 3,49 0,00 -1,36 Euro Yat. Ort. 3,48 -6,70 -21,65 Euro Yatırım Holding 2,00 3,09 -29,58 Europap Tezol Kağıt 15,11 2,86 Fade Gıda 8,24 1,48 58,41 Fenerbahçe Futbol 32,50 -3,27 9,95 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,41 1,26 -18,25 F-M İzmit Piston 103,40 0,00 -15,66 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,32 3,53 -5,45 Ford Otosan 163,40 -2,21 33,78 Formet Metal ve Cam 1,31 0,77 -46,60 Frigo Pak Gıda 21,18 -3,73 0,95 Galata Wind Enerji 3,86 2,12 Galatasaray Sportif 3,27 0,93 -19,26 Garanti Bankası 9,23 -0,11 -9,07 Garanti Faktoring 12,87 10,00 15,63 Garanti Yat. Ort. 2,19 -1,35 -31,90 Gedik Y. Men. Değ. 6,94 -2,80 17,11 Gediz Ambalaj 16,21 3,31 20,97 Gen İlaç 13,90 -1,00 Gentaş 3,01 1,35 -33,31 Gersan Elektrik 5,30 -0,38 -13,68 Girişim Elektrik Sanayi 25,06 -0,16 Global Men. Değ. 6,05 0,00 0,67 Global Yat. Holding 2,05 0,00 -41,65 Good-Year 7,89 1,28 -0,98 Göltaş Çimento 37,02 -0,27 -9,80 Gözde Girişim 5,75 0,00 -27,94 GSD Denizcilik 3,39 1,19 39,21 GSD Holding 2,62 0,38 4,38 Gübre Fabrik. 48,38 -0,58 -43,78 Güler Yat. Holding 2,54 0,79 -26,65 Halk GMYO 2,45 0,00 -19,62 Hatay Tekstil 15,69 -0,19 15,07 Hedef Girişim 2,69 -0,74 6,54 Hektaş 8,39 0,24 57,05 HUB Girişim 10,10 0,40 -44,51 Hürriyet Gzt. 2,43 1,25 15,71 ICBC Turkey Bank 5,85 1,21 -10,00 İdeal Finansal Teknolojiler 53,50 2,29 297,47 İdealist GMYO 2,21 -0,90 -6,87 İhlas Ev Aletleri 0,94 -1,05 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,00 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,90 -1,10 -63,47 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,78 0,00 -31,58 İndeks Bilgisayar 6,30 -0,32 35,60 Info Yatırım 3,97 0,76 -15,00 İntema 34,46 1,83 -13,63 Inveo Yatırım Holding 102,50 -2,01 131,80 İpek Doğal Enerji 11,62 -0,26 -11,16 İskenderun Demir Çelik 11,42 -0,26 26,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri İngiltere'deki enerji krizi giderek büyüyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler