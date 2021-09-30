Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,16
|-0,58
|-33,33
|Acıpayam Selüloz
|15,08
|0,87
|-11,44
|Adel Kalemcilik
|25,20
|0,54
|-24,53
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|0,86
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,40
|0,29
|-33,46
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,23
|2,56
|0,55
|Ak Enerji
|1,69
|0,00
|-23,53
|Akbank
|5,24
|0,00
|-22,46
|Akçansa
|13,62
|-0,07
|-15,42
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,02
|-0,98
|-15,94
|Akfen GMYO
|4,68
|-4,29
|79,25
|Akın Tekstil
|30,74
|0,00
|-3,21
|Akiş GMYO
|1,72
|0,00
|-38,40
|Akmerkez GMYO
|36,72
|0,55
|-40,60
|Aksa
|20,70
|0,19
|49,84
|Aksa Enerji
|13,99
|0,36
|88,04
|Aksigorta
|7,04
|-1,68
|-15,27
|Aksu Enerji
|11,88
|0,59
|57,41
|Alarko Carrıer
|297,40
|0,20
|-18,19
|Alarko GMYO
|21,22
|1,14
|-16,23
|Alarko Holding
|8,64
|0,23
|1,39
|Albaraka Türk
|1,64
|0,00
|-15,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,80
|-0,64
|-26,50
|Alkim Kağıt
|14,41
|-0,55
|11,33
|Alkim Kimya
|16,39
|-0,67
|16,35
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,83
|3,98
|-16,44
|Altınyunus Çeşme
|50,85
|0,69
|1,78
|Anadolu Efes
|21,08
|-0,75
|-1,32
|Anadolu Grubu Holding
|22,96
|0,88
|-12,11
|Anadolu Hayat Emek.
|9,20
|0,55
|14,49
|Anadolu Isuzu
|17,81
|-2,57
|-1,06
|Anadolu Sigorta
|6,05
|0,17
|-16,21
|Anel Elektrik
|2,49
|2,05
|-21,45
|Arçelik
|32,52
|-0,43
|14,27
|ARD Bilişim Teknolojileri
|46,88
|3,03
|-2,50
|Arena Bilgisayar
|9,71
|1,15
|-10,94
|Armada Bilgisayar
|49,96
|-0,08
|1,79
|Arsan Tekstil
|4,26
|0,71
|6,88
|Arzum Ev Aletleri
|18,23
|-1,14
|-24,56
|Aselsan
|14,87
|0,81
|-18,52
|Ata GMYO
|4,19
|6,62
|-23,96
|Atakule GMYO
|2,62
|0,00
|11,91
|Atlantis Yatırım Holding
|4,90
|0,82
|-11,87
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|-0,72
|-21,14
|ATP Bilgisayar
|37,08
|-2,93
|Avrasya GMYO
|1,92
|1,59
|-26,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,35
|-1,26
|-26,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,85
|-0,51
|-2,50
|Aydem Enerji
|7,02
|0,14
|Ayen Enerji
|4,68
|-1,06
|-13,49
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,00
|4,74
|68,44
|Aygaz
|15,37
|1,12
|8,34
|Bagfaş
|19,75
|2,07
|-1,25
|Bak Ambalaj
|19,83
|-0,15
|0,27
|Balatacılar Balatacılık
|9,28
|-1,28
|12,62
|Bantaş Ambalaj
|3,41
|0,00
|9,06
|Banvit
|65,60
|-0,53
|26,15
|Başkent Doğalgaz GMYO
|27,86
|-2,04
|Baştaş Başkent Çimento
|9,40
|-2,08
|-45,88
|Batı Çimento
|13,07
|5,15
|177,49
|Batısöke Çimento
|3,02
|1,00
|23,77
|Bayrak Taban Sanayi
|9,73
|3,62
|-8,29
|Bera Holding
|10,44
|-3,33
|-48,52
|Berkosan Yalıtım
|8,13
|-0,49
|-8,86
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,85
|-0,68
|44,80
|Beyaz Filo
|9,30
|3,45
|-7,73
|Bilici Yatırım
|16,69
|0,18
|201,63
|Bim Mağazalar
|63,95
|-0,31
|-10,30
|Biotrend Çevre ve Enerji
|33,12
|-9,95
|Birko Mensucat
|1,11
|0,00
|0,00
|Birleşim Mühendislik
|9,48
|-1,25
|Birlik Mensucat
|2,32
|6,91
|-32,95
|Bizim Mağazaları
|12,89
|0,23
|-16,08
|BMS Çelik Hasır
|8,24
|0,24
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,97
|-1,00
|Borusan Mannesmann
|22,68
|0,09
|-18,42
|Borusan Yat. Paz.
|328,20
|-1,00
|-27,75
|Bosch Fren Sistemleri
|805,00
|0,15
|-34,54
|Bossa
|28,20
|0,86
|57,98
|Brisa
|21,60
|0,37
|11,55
|Burçelik
|23,14
|-0,17
|10,09
|Burçelik Vana
|22,10
|0,73
|-55,50
|Bursa Çimento
|3,60
|2,27
|-27,68
|Carrefoursa
|42,54
|-0,09
|-40,75
|Casa Emtia Petrol
|125,70
|0,80
|18,58
|Ceo Event Medya
|8,39
|1,57
|30,48
|Coca Cola İçecek
|82,80
|0,98
|30,38
|Cosmos Yat. Holding
|10,20
|-0,49
|26,55
|Credıtwest Faktorıng
|4,55
|2,25
|-22,49
|Çan2 Termik
|13,61
|3,11
|Çelebi
|158,60
|1,15
|-13,11
|Çelik Halat
|6,18
|-0,48
|-32,07
|Çemaş Döküm
|1,15
|0,88
|-32,46
|Çemtaş
|12,64
|0,16
|-19,55
|Çimbeton
|202,80
|-0,44
|-31,60
|Çimentaş
|26,68
|0,00
|-26,22
|Çimsa
|27,66
|0,58
|55,39
|Çuhadaroğlu Metal
|7,48
|0,40
|-1,67
|Dagi Giyim
|3,33
|0,60
|-2,24
|Dagi Yatırım Holding
|12,45
|-1,50
|-3,49
|Dardanel
|2,59
|0,78
|-51,36
|Datagate Bilgisayar
|13,01
|5,69
|-19,24
|Demısaş Döküm
|6,60
|-0,30
|1,92
|Denge Holding
|1,49
|0,00
|-50,94
|Deniz GMYO
|1,89
|2,16
|2,60
|Derimod
|10,07
|1,00
|3,39
|Derlüks Yatırım Holding
|4,92
|-1,60
|-44,22
|Desa Deri
|8,90
|4,95
|-8,62
|Despec Bilgisayar
|9,11
|-0,33
|-30,25
|Deva Holding
|22,20
|-0,54
|-7,72
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,99
|-0,36
|1,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,50
|4,65
|20,64
|Ditaş Doğan
|16,36
|-0,12
|25,79
|DO-CO
|718,70
|2,52
|14,08
|Doğan Burda
|23,18
|1,22
|3,30
|Doğan Holding
|2,54
|0,40
|-15,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,30
|1,77
|-1,24
|Doğusan
|5,06
|0,60
|15,53
|Doğuş GMYO
|10,82
|-0,37
|32,44
|Doğuş Otomotiv
|33,86
|-0,65
|30,61
|Döktaş Dökümcülük
|29,70
|0,68
|-3,00
|Duran Doğan Basım
|13,54
|0,30
|29,08
|Dyo Boya
|10,14
|1,40
|-9,84
|Eczacıbaşı İlaç
|5,87
|1,03
|-18,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,34
|-0,16
|38,71
|E-Data Teknoloji
|11,09
|9,91
|Edip Gayrimenkul
|3,43
|0,00
|3,31
|Ege Endüstri
|1.156,00
|-0,41
|-30,57
|Ege Gübre
|163,80
|-0,12
|14,18
|Ege Profil
|26,82
|1,98
|-29,86
|Ege Seramik
|13,82
|0,22
|43,03
|Egeplast
|25,50
|1,92
|-23,42
|Ekiz Kimya
|5,98
|2,75
|-16,13
|Emek Elektrik
|2,65
|3,52
|-7,19
|Eminiş Ambalaj
|18,20
|-0,55
|-50,60
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|0,00
|-15,82
|Enerjisa Enerji
|10,24
|-0,39
|-11,19
|Enka İnşaat
|10,22
|0,29
|45,13
|Erbosan
|97,05
|3,30
|139,31
|Ereğli Demir Çelik
|16,59
|0,73
|26,29
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,24
|-3,28
|Ersu Gıda
|4,39
|5,53
|-11,13
|Escar Turizm Taşımacılık
|23,12
|0,52
|Escort Teknoloji
|5,38
|1,32
|-18,11
|Esenboğa Elektrik
|31,20
|-3,76
|63,98
|Etiler Gıda
|5,01
|-1,76
|25,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,96
|2,23
|56,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,53
|-0,56
|-0,23
|Euro Yat. Ort.
|3,69
|-0,54
|-16,92
|Euro Yatırım Holding
|1,96
|3,16
|-30,99
|Europap Tezol Kağıt
|14,90
|-2,04
|Fade Gıda
|8,08
|0,12
|55,33
|Fenerbahçe Futbol
|33,24
|0,73
|12,45
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,38
|0,42
|-19,27
|F-M İzmit Piston
|103,90
|-1,42
|-15,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,80
|0,51
|-9,44
|Ford Otosan
|163,20
|1,37
|33,62
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|-0,78
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|22,00
|-6,62
|4,86
|Galata Wind Enerji
|3,81
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,23
|0,31
|-20,25
|Garanti Bankası
|9,09
|0,33
|-10,45
|Garanti Faktoring
|12,00
|-7,48
|7,82
|Garanti Yat. Ort.
|2,21
|-2,21
|-31,28
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,32
|0,55
|23,52
|Gediz Ambalaj
|15,89
|0,32
|18,58
|Gen İlaç
|14,21
|-0,70
|Gentaş
|2,96
|-0,34
|-34,42
|Gersan Elektrik
|5,30
|-0,19
|-13,68
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,88
|0,40
|Global Men. Değ.
|6,08
|-0,16
|1,16
|Global Yat. Holding
|2,04
|0,00
|-41,93
|Good-Year
|7,78
|-0,51
|-2,36
|Göltaş Çimento
|37,12
|-0,27
|-9,56
|Gözde Girişim
|5,81
|1,04
|-27,19
|GSD Denizcilik
|3,36
|0,30
|37,98
|GSD Holding
|2,56
|3,64
|1,99
|Gübre Fabrik.
|48,40
|-0,74
|-43,75
|Güler Yat. Holding
|2,49
|2,05
|-28,09
|Halk GMYO
|2,41
|1,26
|-20,93
|Hatay Tekstil
|15,77
|0,96
|15,65
|Hedef Girişim
|2,74
|0,00
|8,52
|Hektaş
|8,40
|1,57
|57,24
|HUB Girişim
|10,12
|0,40
|-44,40
|Hürriyet Gzt.
|2,44
|2,95
|16,19
|ICBC Turkey Bank
|5,77
|1,76
|-11,23
|İdeal Finansal Teknolojiler
|52,30
|-1,32
|288,56
|İdealist GMYO
|2,26
|-0,88
|-4,76
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|0,00
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|-1,16
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,92
|0,00
|-62,65
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|1,28
|-30,70
|İndeks Bilgisayar
|6,39
|-0,78
|37,54
|Info Yatırım
|4,00
|-0,74
|-14,36
|İntema
|33,36
|0,72
|-16,39
|Inveo Yatırım Holding
|106,70
|2,11
|141,29
|İpek Doğal Enerji
|11,67
|0,09
|-10,78
|İskenderun Demir Çelik
|11,43
|0,18
|26,49
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500