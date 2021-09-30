Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,16 -0,58 -33,33 Acıpayam Selüloz 15,08 0,87 -11,44 Adel Kalemcilik 25,20 0,54 -24,53 Adese Gayrimenkul 1,17 0,86 -58,21 Afyon Çimento 3,40 0,29 -33,46 AGESA Hayat Emeklilik 17,23 2,56 0,55 Ak Enerji 1,69 0,00 -23,53 Akbank 5,24 0,00 -22,46 Akçansa 13,62 -0,07 -15,42 Akdeniz Yatırım Hold. 2,02 -0,98 -15,94 Akfen GMYO 4,68 -4,29 79,25 Akın Tekstil 30,74 0,00 -3,21 Akiş GMYO 1,72 0,00 -38,40 Akmerkez GMYO 36,72 0,55 -40,60 Aksa 20,70 0,19 49,84 Aksa Enerji 13,99 0,36 88,04 Aksigorta 7,04 -1,68 -15,27 Aksu Enerji 11,88 0,59 57,41 Alarko Carrıer 297,40 0,20 -18,19 Alarko GMYO 21,22 1,14 -16,23 Alarko Holding 8,64 0,23 1,39 Albaraka Türk 1,64 0,00 -15,46 Alcatel Lucent Teletaş 21,80 -0,64 -26,50 Alkim Kağıt 14,41 -0,55 11,33 Alkim Kimya 16,39 -0,67 16,35 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,83 3,98 -16,44 Altınyunus Çeşme 50,85 0,69 1,78 Anadolu Efes 21,08 -0,75 -1,32 Anadolu Grubu Holding 22,96 0,88 -12,11 Anadolu Hayat Emek. 9,20 0,55 14,49 Anadolu Isuzu 17,81 -2,57 -1,06 Anadolu Sigorta 6,05 0,17 -16,21 Anel Elektrik 2,49 2,05 -21,45 Arçelik 32,52 -0,43 14,27 ARD Bilişim Teknolojileri 46,88 3,03 -2,50 Arena Bilgisayar 9,71 1,15 -10,94 Armada Bilgisayar 49,96 -0,08 1,79 Arsan Tekstil 4,26 0,71 6,88 Arzum Ev Aletleri 18,23 -1,14 -24,56 Aselsan 14,87 0,81 -18,52 Ata GMYO 4,19 6,62 -23,96 Atakule GMYO 2,62 0,00 11,91 Atlantis Yatırım Holding 4,90 0,82 -11,87 Atlas Yat. Ort. 1,38 -0,72 -21,14 ATP Bilgisayar 37,08 -2,93 Avrasya GMYO 1,92 1,59 -26,70 Avrasya Petrol ve Tur. 2,35 -1,26 -26,56 Avrupa Yatırım Holding 5,85 -0,51 -2,50 Aydem Enerji 7,02 0,14 Ayen Enerji 4,68 -1,06 -13,49 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,00 4,74 68,44 Aygaz 15,37 1,12 8,34 Bagfaş 19,75 2,07 -1,25 Bak Ambalaj 19,83 -0,15 0,27 Balatacılar Balatacılık 9,28 -1,28 12,62 Bantaş Ambalaj 3,41 0,00 9,06 Banvit 65,60 -0,53 26,15 Başkent Doğalgaz GMYO 27,86 -2,04 Baştaş Başkent Çimento 9,40 -2,08 -45,88 Batı Çimento 13,07 5,15 177,49 Batısöke Çimento 3,02 1,00 23,77 Bayrak Taban Sanayi 9,73 3,62 -8,29 Bera Holding 10,44 -3,33 -48,52 Berkosan Yalıtım 8,13 -0,49 -8,86 Beşiktaş Futbol Yat. 5,85 -0,68 44,80 Beyaz Filo 9,30 3,45 -7,73 Bilici Yatırım 16,69 0,18 201,63 Bim Mağazalar 63,95 -0,31 -10,30 Biotrend Çevre ve Enerji 33,12 -9,95 Birko Mensucat 1,11 0,00 0,00 Birleşim Mühendislik 9,48 -1,25 Birlik Mensucat 2,32 6,91 -32,95 Bizim Mağazaları 12,89 0,23 -16,08 BMS Çelik Hasır 8,24 0,24 Boğaziçi Beton Sanayi 4,97 -1,00 Borusan Mannesmann 22,68 0,09 -18,42 Borusan Yat. Paz. 328,20 -1,00 -27,75 Bosch Fren Sistemleri 805,00 0,15 -34,54 Bossa 28,20 0,86 57,98 Brisa 21,60 0,37 11,55 Burçelik 23,14 -0,17 10,09 Burçelik Vana 22,10 0,73 -55,50 Bursa Çimento 3,60 2,27 -27,68 Carrefoursa 42,54 -0,09 -40,75 Casa Emtia Petrol 125,70 0,80 18,58 Ceo Event Medya 8,39 1,57 30,48 Coca Cola İçecek 82,80 0,98 30,38 Cosmos Yat. Holding 10,20 -0,49 26,55 Credıtwest Faktorıng 4,55 2,25 -22,49 Çan2 Termik 13,61 3,11 Çelebi 158,60 1,15 -13,11 Çelik Halat 6,18 -0,48 -32,07 Çemaş Döküm 1,15 0,88 -32,46 Çemtaş 12,64 0,16 -19,55 Çimbeton 202,80 -0,44 -31,60 Çimentaş 26,68 0,00 -26,22 Çimsa 27,66 0,58 55,39 Çuhadaroğlu Metal 7,48 0,40 -1,67 Dagi Giyim 3,33 0,60 -2,24 Dagi Yatırım Holding 12,45 -1,50 -3,49 Dardanel 2,59 0,78 -51,36 Datagate Bilgisayar 13,01 5,69 -19,24 Demısaş Döküm 6,60 -0,30 1,92 Denge Holding 1,49 0,00 -50,94 Deniz GMYO 1,89 2,16 2,60 Derimod 10,07 1,00 3,39 Derlüks Yatırım Holding 4,92 -1,60 -44,22 Desa Deri 8,90 4,95 -8,62 Despec Bilgisayar 9,11 -0,33 -30,25 Deva Holding 22,20 -0,54 -7,72 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,99 -0,36 1,99 Diriteks Diriliş Tekstil 4,50 4,65 20,64 Ditaş Doğan 16,36 -0,12 25,79 DO-CO 718,70 2,52 14,08 Doğan Burda 23,18 1,22 3,30 Doğan Holding 2,54 0,40 -15,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,30 1,77 -1,24 Doğusan 5,06 0,60 15,53 Doğuş GMYO 10,82 -0,37 32,44 Doğuş Otomotiv 33,86 -0,65 30,61 Döktaş Dökümcülük 29,70 0,68 -3,00 Duran Doğan Basım 13,54 0,30 29,08 Dyo Boya 10,14 1,40 -9,84 Eczacıbaşı İlaç 5,87 1,03 -18,49 Eczacıbaşı Yatırım 37,34 -0,16 38,71 E-Data Teknoloji 11,09 9,91 Edip Gayrimenkul 3,43 0,00 3,31 Ege Endüstri 1.156,00 -0,41 -30,57 Ege Gübre 163,80 -0,12 14,18 Ege Profil 26,82 1,98 -29,86 Ege Seramik 13,82 0,22 43,03 Egeplast 25,50 1,92 -23,42 Ekiz Kimya 5,98 2,75 -16,13 Emek Elektrik 2,65 3,52 -7,19 Eminiş Ambalaj 18,20 -0,55 -50,60 Emlak Konut GMYO 1,78 0,00 -15,82 Enerjisa Enerji 10,24 -0,39 -11,19 Enka İnşaat 10,22 0,29 45,13 Erbosan 97,05 3,30 139,31 Ereğli Demir Çelik 16,59 0,73 26,29 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,24 -3,28 Ersu Gıda 4,39 5,53 -11,13 Escar Turizm Taşımacılık 23,12 0,52 Escort Teknoloji 5,38 1,32 -18,11 Esenboğa Elektrik 31,20 -3,76 63,98 Etiler Gıda 5,01 -1,76 25,88 Euro Kapital Yat. Ort. 5,96 2,23 56,04 Euro Trend Yat. Ort. 3,53 -0,56 -0,23 Euro Yat. Ort. 3,69 -0,54 -16,92 Euro Yatırım Holding 1,96 3,16 -30,99 Europap Tezol Kağıt 14,90 -2,04 Fade Gıda 8,08 0,12 55,33 Fenerbahçe Futbol 33,24 0,73 12,45 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,38 0,42 -19,27 F-M İzmit Piston 103,90 -1,42 -15,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,80 0,51 -9,44 Ford Otosan 163,20 1,37 33,62 Formet Metal ve Cam 1,27 -0,78 -48,23 Frigo Pak Gıda 22,00 -6,62 4,86 Galata Wind Enerji 3,81 0,00 Galatasaray Sportif 3,23 0,31 -20,25 Garanti Bankası 9,09 0,33 -10,45 Garanti Faktoring 12,00 -7,48 7,82 Garanti Yat. Ort. 2,21 -2,21 -31,28 Gedik Y. Men. Değ. 7,32 0,55 23,52 Gediz Ambalaj 15,89 0,32 18,58 Gen İlaç 14,21 -0,70 Gentaş 2,96 -0,34 -34,42 Gersan Elektrik 5,30 -0,19 -13,68 Girişim Elektrik Sanayi 24,88 0,40 Global Men. Değ. 6,08 -0,16 1,16 Global Yat. Holding 2,04 0,00 -41,93 Good-Year 7,78 -0,51 -2,36 Göltaş Çimento 37,12 -0,27 -9,56 Gözde Girişim 5,81 1,04 -27,19 GSD Denizcilik 3,36 0,30 37,98 GSD Holding 2,56 3,64 1,99 Gübre Fabrik. 48,40 -0,74 -43,75 Güler Yat. Holding 2,49 2,05 -28,09 Halk GMYO 2,41 1,26 -20,93 Hatay Tekstil 15,77 0,96 15,65 Hedef Girişim 2,74 0,00 8,52 Hektaş 8,40 1,57 57,24 HUB Girişim 10,12 0,40 -44,40 Hürriyet Gzt. 2,44 2,95 16,19 ICBC Turkey Bank 5,77 1,76 -11,23 İdeal Finansal Teknolojiler 52,30 -1,32 288,56 İdealist GMYO 2,26 -0,88 -4,76 İhlas Ev Aletleri 0,96 0,00 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,85 -1,16 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,92 0,00 -62,65 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,79 1,28 -30,70 İndeks Bilgisayar 6,39 -0,78 37,54 Info Yatırım 4,00 -0,74 -14,36 İntema 33,36 0,72 -16,39 Inveo Yatırım Holding 106,70 2,11 141,29 İpek Doğal Enerji 11,67 0,09 -10,78 İskenderun Demir Çelik 11,43 0,18 26,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri İngiltere'deki enerji krizi giderek büyüyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler