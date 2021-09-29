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Borsada günün ilk yarısı (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,170,39-33,20
Acıpayam Selüloz14,940,13-12,26
Adel Kalemcilik25,12-0,63-26,62
Adese Gayrimenkul1,150,88-58,93
Afyon Çimento3,420,59-33,07
AGESA Hayat Emeklilik16,760,48-2,19
Ak Enerji1,710,59-22,62
Akbank5,200,58-23,05
Akçansa13,740,73-14,67
Akdeniz Yatırım Hold.2,13-2,29-11,37
Akfen GMYO4,69-1,0579,64
Akın Tekstil30,64-0,71-3,53
Akiş GMYO1,721,78-38,40
Akmerkez GMYO36,90-0,22-40,31
Aksa21,084,8852,59
Aksa Enerji13,72-0,2284,41
Aksigorta7,170,42-13,71
Aksu Enerji11,651,2254,36
Alarko Carrıer298,900,40-17,77
Alarko GMYO21,080,29-16,78
Alarko Holding8,660,121,63
Albaraka Türk1,630,00-15,98
Alcatel Lucent Teletaş22,500,36-24,14
Alkim Kağıt14,41-0,6211,33
Alkim Kimya16,430,9216,63
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,79-0,56-18,26
Altınyunus Çeşme50,900,791,88
Anadolu Efes20,941,75-1,97
Anadolu Grubu Holding22,841,60-12,57
Anadolu Hayat Emek.9,170,4414,12
Anadolu Isuzu19,524,008,44
Anadolu Sigorta6,030,00-16,49
Anel Elektrik2,470,00-22,08
Arçelik32,981,4815,89
ARD Bilişim Teknolojileri44,440,54-7,57
Arena Bilgisayar9,722,86-10,84
Armada Bilgisayar50,700,003,30
Arsan Tekstil4,230,486,12
Arzum Ev Aletleri18,810,86-22,16
Aselsan14,700,55-19,45
Ata GMYO3,723,91-32,49
Atakule GMYO2,68-0,7414,48
Atlantis Yatırım Holding4,900,82-11,87
Atlas Yat. Ort.1,38-1,43-21,14
ATP Bilgisayar38,701,31

Avrasya GMYO1,930,52-26,32
Avrasya Petrol ve Tur.2,41-1,23-24,69
Avrupa Yatırım Holding5,69-1,04-5,17
Aydem Enerji7,113,19

Ayen Enerji4,69-0,21-13,31
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,000,0059,58
Aygaz15,200,337,14
Bagfaş19,130,16-4,35
Bak Ambalaj20,141,361,84
Balatacılar Balatacılık9,350,7513,47
Bantaş Ambalaj3,480,8711,30
Banvit66,000,0826,92
Başkent Doğalgaz GMYO28,722,21

Baştaş Başkent Çimento9,601,05-44,73
Batı Çimento11,870,51152,02
Batısöke Çimento2,980,3422,13
Bayrak Taban Sanayi9,114,95-14,14
Bera Holding10,090,10-50,25
Berkosan Yalıtım8,01-0,62-10,20
Beşiktaş Futbol Yat.5,814,8743,81
Beyaz Filo8,999,90-10,81
Bilici Yatırım16,96-0,24206,51
Bim Mağazalar64,302,06-9,81
Biotrend Çevre ve Enerji36,52-3,89

Birko Mensucat1,10-0,90-0,90
Birleşim Mühendislik9,55-0,31

Birlik Mensucat2,29-1,29-33,82
Bizim Mağazaları12,925,47-15,89
BMS Çelik Hasır8,240,00

Boğaziçi Beton Sanayi4,940,00

Borusan Mannesmann22,720,98-18,27
Borusan Yat. Paz.332,20-0,09-26,87
Bosch Fren Sistemleri813,601,08-33,84
Bossa27,982,2756,75
Brisa21,422,8810,62
Burçelik23,54-4,7011,99
Burçelik Vana22,220,18-55,26
Bursa Çimento3,631,68-27,07
Carrefoursa43,242,22-39,78
Casa Emtia Petrol129,00-0,7721,70
Ceo Event Medya8,270,2428,62
Coca Cola İçecek83,101,9030,85
Cosmos Yat. Holding10,36-0,2928,54
Credıtwest Faktorıng4,461,36-24,02
Çan2 Termik12,990,54

Çelebi159,20-0,93-12,78
Çelik Halat6,101,50-32,95
Çemaş Döküm1,160,87-31,87
Çemtaş12,70-0,39-19,17
Çimbeton203,00-0,98-31,53
Çimentaş26,90-0,37-25,61
Çimsa27,822,7356,29
Çuhadaroğlu Metal7,530,53-1,02
Dagi Giyim3,38-0,88-0,77
Dagi Yatırım Holding12,91-3,080,08
Dardanel2,560,00-51,92
Datagate Bilgisayar12,373,17-23,22
Demısaş Döküm6,490,150,22
Denge Holding1,490,00-50,94
Deniz GMYO1,870,001,52
Derimod9,881,021,44
Derlüks Yatırım Holding4,95-1,39-43,88
Desa Deri8,33-1,54-14,48
Despec Bilgisayar9,170,77-29,79
Deva Holding22,181,28-7,81
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,84-0,730,60
Diriteks Diriliş Tekstil3,76-9,180,80
Ditaş Doğan16,20-2,1124,56
DO-CO715,30-1,0713,54
Doğan Burda20,34-2,31-9,36
Doğan Holding2,560,00-14,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,282,24-2,10
Doğusan5,02-5,9914,61
Doğuş GMYO11,59-3,9041,86
Doğuş Otomotiv34,84-0,6334,39
Döktaş Dökümcülük29,400,00-3,98
Duran Doğan Basım13,890,6532,41
Dyo Boya9,970,50-11,36
Eczacıbaşı İlaç5,811,40-19,33
Eczacıbaşı Yatırım37,382,3038,86
E-Data Teknoloji10,65-3,01

Edip Gayrimenkul3,47-0,574,52
Ege Endüstri1.171,200,88-29,65
Ege Gübre162,50-0,6113,27
Ege Profil26,260,38-31,33
Ege Seramik13,550,3740,23
Egeplast25,42-1,78-23,66
Ekiz Kimya6,122,00-14,17
Emek Elektrik2,400,42-15,95
Eminiş Ambalaj18,30-0,81-50,33
Emlak Konut GMYO1,780,00-15,82
Enerjisa Enerji10,280,59-10,84
Enka İnşaat10,20-0,7844,85
Erbosan94,25-1,21132,40
Ereğli Demir Çelik16,720,6627,28
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,35-5,63

Ersu Gıda4,803,90-2,83
Escar Turizm Taşımacılık23,444,64

Escort Teknoloji5,380,56-18,11
Esenboğa Elektrik32,281,5169,66
Etiler Gıda5,200,9730,65
Euro Kapital Yat. Ort.5,82-2,6852,38
Euro Trend Yat. Ort.3,470,58-1,93
Euro Yat. Ort.3,719,76-16,47
Euro Yatırım Holding1,93-0,52-32,04
Europap Tezol Kağıt14,73-1,14

Fade Gıda8,06-0,2554,95
Fenerbahçe Futbol32,980,1811,57
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,403,90-18,59
F-M İzmit Piston108,206,81-11,74
Fonet Bilgi Teknolojileri11,68-2,34-10,36
Ford Otosan162,101,3832,72
Formet Metal ve Cam1,280,79-47,82
Frigo Pak Gıda23,565,7512,30
Galata Wind Enerji3,753,02

Galatasaray Sportif3,221,26-20,49
Garanti Bankası8,971,47-11,63
Garanti Faktoring13,25-7,3419,05
Garanti Yat. Ort.2,273,65-29,41
Gedik Y. Men. Değ.7,51-7,0526,73
Gediz Ambalaj15,871,2818,43
Gen İlaç14,12-0,70

Gentaş2,940,68-34,86
Gersan Elektrik5,360,56-12,70
Girişim Elektrik Sanayi24,860,57

Global Men. Değ.6,130,332,00
Global Yat. Holding2,050,49-41,65
Good-Year7,762,11-2,61
Göltaş Çimento38,60-4,64-5,96
Gözde Girişim5,760,88-27,82
GSD Denizcilik3,34-0,8937,16
GSD Holding2,500,81-0,40
Gübre Fabrik.47,400,51-44,92
Güler Yat. Holding2,460,00-28,96
Halk GMYO2,402,13-21,26
Hatay Tekstil15,570,2614,19
Hedef Girişim2,730,748,13
Hektaş8,33-0,1255,93
HUB Girişim10,140,60-44,29
Hürriyet Gzt.2,34-9,6511,43
ICBC Turkey Bank5,66-0,53-12,92
İdeal Finansal Teknolojiler52,452,34289,67
İdealist GMYO2,290,44-3,50
İhlas Ev Aletleri0,931,09-50,08
İhlas Gayrimenkul0,850,00-32,00
İhlas Gazetecilik0,931,09-62,25
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,771,32-32,46
İndeks Bilgisayar6,593,7841,84
Info Yatırım4,032,28-13,71
İntema33,440,42-16,19
Inveo Yatırım Holding111,20-2,97151,47
İpek Doğal Enerji11,850,17-9,40
İskenderun Demir Çelik11,50-0,5227,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber: Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi
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