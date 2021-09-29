Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,17
|0,39
|-33,20
|Acıpayam Selüloz
|14,94
|0,13
|-12,26
|Adel Kalemcilik
|25,12
|-0,63
|-26,62
|Adese Gayrimenkul
|1,15
|0,88
|-58,93
|Afyon Çimento
|3,42
|0,59
|-33,07
|AGESA Hayat Emeklilik
|16,76
|0,48
|-2,19
|Ak Enerji
|1,71
|0,59
|-22,62
|Akbank
|5,20
|0,58
|-23,05
|Akçansa
|13,74
|0,73
|-14,67
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,13
|-2,29
|-11,37
|Akfen GMYO
|4,69
|-1,05
|79,64
|Akın Tekstil
|30,64
|-0,71
|-3,53
|Akiş GMYO
|1,72
|1,78
|-38,40
|Akmerkez GMYO
|36,90
|-0,22
|-40,31
|Aksa
|21,08
|4,88
|52,59
|Aksa Enerji
|13,72
|-0,22
|84,41
|Aksigorta
|7,17
|0,42
|-13,71
|Aksu Enerji
|11,65
|1,22
|54,36
|Alarko Carrıer
|298,90
|0,40
|-17,77
|Alarko GMYO
|21,08
|0,29
|-16,78
|Alarko Holding
|8,66
|0,12
|1,63
|Albaraka Türk
|1,63
|0,00
|-15,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,50
|0,36
|-24,14
|Alkim Kağıt
|14,41
|-0,62
|11,33
|Alkim Kimya
|16,43
|0,92
|16,63
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,79
|-0,56
|-18,26
|Altınyunus Çeşme
|50,90
|0,79
|1,88
|Anadolu Efes
|20,94
|1,75
|-1,97
|Anadolu Grubu Holding
|22,84
|1,60
|-12,57
|Anadolu Hayat Emek.
|9,17
|0,44
|14,12
|Anadolu Isuzu
|19,52
|4,00
|8,44
|Anadolu Sigorta
|6,03
|0,00
|-16,49
|Anel Elektrik
|2,47
|0,00
|-22,08
|Arçelik
|32,98
|1,48
|15,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,44
|0,54
|-7,57
|Arena Bilgisayar
|9,72
|2,86
|-10,84
|Armada Bilgisayar
|50,70
|0,00
|3,30
|Arsan Tekstil
|4,23
|0,48
|6,12
|Arzum Ev Aletleri
|18,81
|0,86
|-22,16
|Aselsan
|14,70
|0,55
|-19,45
|Ata GMYO
|3,72
|3,91
|-32,49
|Atakule GMYO
|2,68
|-0,74
|14,48
|Atlantis Yatırım Holding
|4,90
|0,82
|-11,87
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|-1,43
|-21,14
|ATP Bilgisayar
|38,70
|1,31
|Avrasya GMYO
|1,93
|0,52
|-26,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,41
|-1,23
|-24,69
|Avrupa Yatırım Holding
|5,69
|-1,04
|-5,17
|Aydem Enerji
|7,11
|3,19
|Ayen Enerji
|4,69
|-0,21
|-13,31
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,00
|0,00
|59,58
|Aygaz
|15,20
|0,33
|7,14
|Bagfaş
|19,13
|0,16
|-4,35
|Bak Ambalaj
|20,14
|1,36
|1,84
|Balatacılar Balatacılık
|9,35
|0,75
|13,47
|Bantaş Ambalaj
|3,48
|0,87
|11,30
|Banvit
|66,00
|0,08
|26,92
|Başkent Doğalgaz GMYO
|28,72
|2,21
|Baştaş Başkent Çimento
|9,60
|1,05
|-44,73
|Batı Çimento
|11,87
|0,51
|152,02
|Batısöke Çimento
|2,98
|0,34
|22,13
|Bayrak Taban Sanayi
|9,11
|4,95
|-14,14
|Bera Holding
|10,09
|0,10
|-50,25
|Berkosan Yalıtım
|8,01
|-0,62
|-10,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,81
|4,87
|43,81
|Beyaz Filo
|8,99
|9,90
|-10,81
|Bilici Yatırım
|16,96
|-0,24
|206,51
|Bim Mağazalar
|64,30
|2,06
|-9,81
|Biotrend Çevre ve Enerji
|36,52
|-3,89
|Birko Mensucat
|1,10
|-0,90
|-0,90
|Birleşim Mühendislik
|9,55
|-0,31
|Birlik Mensucat
|2,29
|-1,29
|-33,82
|Bizim Mağazaları
|12,92
|5,47
|-15,89
|BMS Çelik Hasır
|8,24
|0,00
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,94
|0,00
|Borusan Mannesmann
|22,72
|0,98
|-18,27
|Borusan Yat. Paz.
|332,20
|-0,09
|-26,87
|Bosch Fren Sistemleri
|813,60
|1,08
|-33,84
|Bossa
|27,98
|2,27
|56,75
|Brisa
|21,42
|2,88
|10,62
|Burçelik
|23,54
|-4,70
|11,99
|Burçelik Vana
|22,22
|0,18
|-55,26
|Bursa Çimento
|3,63
|1,68
|-27,07
|Carrefoursa
|43,24
|2,22
|-39,78
|Casa Emtia Petrol
|129,00
|-0,77
|21,70
|Ceo Event Medya
|8,27
|0,24
|28,62
|Coca Cola İçecek
|83,10
|1,90
|30,85
|Cosmos Yat. Holding
|10,36
|-0,29
|28,54
|Credıtwest Faktorıng
|4,46
|1,36
|-24,02
|Çan2 Termik
|12,99
|0,54
|Çelebi
|159,20
|-0,93
|-12,78
|Çelik Halat
|6,10
|1,50
|-32,95
|Çemaş Döküm
|1,16
|0,87
|-31,87
|Çemtaş
|12,70
|-0,39
|-19,17
|Çimbeton
|203,00
|-0,98
|-31,53
|Çimentaş
|26,90
|-0,37
|-25,61
|Çimsa
|27,82
|2,73
|56,29
|Çuhadaroğlu Metal
|7,53
|0,53
|-1,02
|Dagi Giyim
|3,38
|-0,88
|-0,77
|Dagi Yatırım Holding
|12,91
|-3,08
|0,08
|Dardanel
|2,56
|0,00
|-51,92
|Datagate Bilgisayar
|12,37
|3,17
|-23,22
|Demısaş Döküm
|6,49
|0,15
|0,22
|Denge Holding
|1,49
|0,00
|-50,94
|Deniz GMYO
|1,87
|0,00
|1,52
|Derimod
|9,88
|1,02
|1,44
|Derlüks Yatırım Holding
|4,95
|-1,39
|-43,88
|Desa Deri
|8,33
|-1,54
|-14,48
|Despec Bilgisayar
|9,17
|0,77
|-29,79
|Deva Holding
|22,18
|1,28
|-7,81
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,84
|-0,73
|0,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,76
|-9,18
|0,80
|Ditaş Doğan
|16,20
|-2,11
|24,56
|DO-CO
|715,30
|-1,07
|13,54
|Doğan Burda
|20,34
|-2,31
|-9,36
|Doğan Holding
|2,56
|0,00
|-14,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,28
|2,24
|-2,10
|Doğusan
|5,02
|-5,99
|14,61
|Doğuş GMYO
|11,59
|-3,90
|41,86
|Doğuş Otomotiv
|34,84
|-0,63
|34,39
|Döktaş Dökümcülük
|29,40
|0,00
|-3,98
|Duran Doğan Basım
|13,89
|0,65
|32,41
|Dyo Boya
|9,97
|0,50
|-11,36
|Eczacıbaşı İlaç
|5,81
|1,40
|-19,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,38
|2,30
|38,86
|E-Data Teknoloji
|10,65
|-3,01
|Edip Gayrimenkul
|3,47
|-0,57
|4,52
|Ege Endüstri
|1.171,20
|0,88
|-29,65
|Ege Gübre
|162,50
|-0,61
|13,27
|Ege Profil
|26,26
|0,38
|-31,33
|Ege Seramik
|13,55
|0,37
|40,23
|Egeplast
|25,42
|-1,78
|-23,66
|Ekiz Kimya
|6,12
|2,00
|-14,17
|Emek Elektrik
|2,40
|0,42
|-15,95
|Eminiş Ambalaj
|18,30
|-0,81
|-50,33
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|0,00
|-15,82
|Enerjisa Enerji
|10,28
|0,59
|-10,84
|Enka İnşaat
|10,20
|-0,78
|44,85
|Erbosan
|94,25
|-1,21
|132,40
|Ereğli Demir Çelik
|16,72
|0,66
|27,28
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,35
|-5,63
|Ersu Gıda
|4,80
|3,90
|-2,83
|Escar Turizm Taşımacılık
|23,44
|4,64
|Escort Teknoloji
|5,38
|0,56
|-18,11
|Esenboğa Elektrik
|32,28
|1,51
|69,66
|Etiler Gıda
|5,20
|0,97
|30,65
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,82
|-2,68
|52,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,47
|0,58
|-1,93
|Euro Yat. Ort.
|3,71
|9,76
|-16,47
|Euro Yatırım Holding
|1,93
|-0,52
|-32,04
|Europap Tezol Kağıt
|14,73
|-1,14
|Fade Gıda
|8,06
|-0,25
|54,95
|Fenerbahçe Futbol
|32,98
|0,18
|11,57
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,40
|3,90
|-18,59
|F-M İzmit Piston
|108,20
|6,81
|-11,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,68
|-2,34
|-10,36
|Ford Otosan
|162,10
|1,38
|32,72
|Formet Metal ve Cam
|1,28
|0,79
|-47,82
|Frigo Pak Gıda
|23,56
|5,75
|12,30
|Galata Wind Enerji
|3,75
|3,02
|Galatasaray Sportif
|3,22
|1,26
|-20,49
|Garanti Bankası
|8,97
|1,47
|-11,63
|Garanti Faktoring
|13,25
|-7,34
|19,05
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|3,65
|-29,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,51
|-7,05
|26,73
|Gediz Ambalaj
|15,87
|1,28
|18,43
|Gen İlaç
|14,12
|-0,70
|Gentaş
|2,94
|0,68
|-34,86
|Gersan Elektrik
|5,36
|0,56
|-12,70
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,86
|0,57
|Global Men. Değ.
|6,13
|0,33
|2,00
|Global Yat. Holding
|2,05
|0,49
|-41,65
|Good-Year
|7,76
|2,11
|-2,61
|Göltaş Çimento
|38,60
|-4,64
|-5,96
|Gözde Girişim
|5,76
|0,88
|-27,82
|GSD Denizcilik
|3,34
|-0,89
|37,16
|GSD Holding
|2,50
|0,81
|-0,40
|Gübre Fabrik.
|47,40
|0,51
|-44,92
|Güler Yat. Holding
|2,46
|0,00
|-28,96
|Halk GMYO
|2,40
|2,13
|-21,26
|Hatay Tekstil
|15,57
|0,26
|14,19
|Hedef Girişim
|2,73
|0,74
|8,13
|Hektaş
|8,33
|-0,12
|55,93
|HUB Girişim
|10,14
|0,60
|-44,29
|Hürriyet Gzt.
|2,34
|-9,65
|11,43
|ICBC Turkey Bank
|5,66
|-0,53
|-12,92
|İdeal Finansal Teknolojiler
|52,45
|2,34
|289,67
|İdealist GMYO
|2,29
|0,44
|-3,50
|İhlas Ev Aletleri
|0,93
|1,09
|-50,08
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,93
|1,09
|-62,25
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|1,32
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|6,59
|3,78
|41,84
|Info Yatırım
|4,03
|2,28
|-13,71
|İntema
|33,44
|0,42
|-16,19
|Inveo Yatırım Holding
|111,20
|-2,97
|151,47
|İpek Doğal Enerji
|11,85
|0,17
|-9,40
|İskenderun Demir Çelik
|11,50
|-0,52
|27,27
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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