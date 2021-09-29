Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,17 0,39 -33,20 Acıpayam Selüloz 14,94 0,13 -12,26 Adel Kalemcilik 25,12 -0,63 -26,62 Adese Gayrimenkul 1,15 0,88 -58,93 Afyon Çimento 3,42 0,59 -33,07 AGESA Hayat Emeklilik 16,76 0,48 -2,19 Ak Enerji 1,71 0,59 -22,62 Akbank 5,20 0,58 -23,05 Akçansa 13,74 0,73 -14,67 Akdeniz Yatırım Hold. 2,13 -2,29 -11,37 Akfen GMYO 4,69 -1,05 79,64 Akın Tekstil 30,64 -0,71 -3,53 Akiş GMYO 1,72 1,78 -38,40 Akmerkez GMYO 36,90 -0,22 -40,31 Aksa 21,08 4,88 52,59 Aksa Enerji 13,72 -0,22 84,41 Aksigorta 7,17 0,42 -13,71 Aksu Enerji 11,65 1,22 54,36 Alarko Carrıer 298,90 0,40 -17,77 Alarko GMYO 21,08 0,29 -16,78 Alarko Holding 8,66 0,12 1,63 Albaraka Türk 1,63 0,00 -15,98 Alcatel Lucent Teletaş 22,50 0,36 -24,14 Alkim Kağıt 14,41 -0,62 11,33 Alkim Kimya 16,43 0,92 16,63 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,79 -0,56 -18,26 Altınyunus Çeşme 50,90 0,79 1,88 Anadolu Efes 20,94 1,75 -1,97 Anadolu Grubu Holding 22,84 1,60 -12,57 Anadolu Hayat Emek. 9,17 0,44 14,12 Anadolu Isuzu 19,52 4,00 8,44 Anadolu Sigorta 6,03 0,00 -16,49 Anel Elektrik 2,47 0,00 -22,08 Arçelik 32,98 1,48 15,89 ARD Bilişim Teknolojileri 44,44 0,54 -7,57 Arena Bilgisayar 9,72 2,86 -10,84 Armada Bilgisayar 50,70 0,00 3,30 Arsan Tekstil 4,23 0,48 6,12 Arzum Ev Aletleri 18,81 0,86 -22,16 Aselsan 14,70 0,55 -19,45 Ata GMYO 3,72 3,91 -32,49 Atakule GMYO 2,68 -0,74 14,48 Atlantis Yatırım Holding 4,90 0,82 -11,87 Atlas Yat. Ort. 1,38 -1,43 -21,14 ATP Bilgisayar 38,70 1,31 Avrasya GMYO 1,93 0,52 -26,32 Avrasya Petrol ve Tur. 2,41 -1,23 -24,69 Avrupa Yatırım Holding 5,69 -1,04 -5,17 Aydem Enerji 7,11 3,19 Ayen Enerji 4,69 -0,21 -13,31 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,00 0,00 59,58 Aygaz 15,20 0,33 7,14 Bagfaş 19,13 0,16 -4,35 Bak Ambalaj 20,14 1,36 1,84 Balatacılar Balatacılık 9,35 0,75 13,47 Bantaş Ambalaj 3,48 0,87 11,30 Banvit 66,00 0,08 26,92 Başkent Doğalgaz GMYO 28,72 2,21 Baştaş Başkent Çimento 9,60 1,05 -44,73 Batı Çimento 11,87 0,51 152,02 Batısöke Çimento 2,98 0,34 22,13 Bayrak Taban Sanayi 9,11 4,95 -14,14 Bera Holding 10,09 0,10 -50,25 Berkosan Yalıtım 8,01 -0,62 -10,20 Beşiktaş Futbol Yat. 5,81 4,87 43,81 Beyaz Filo 8,99 9,90 -10,81 Bilici Yatırım 16,96 -0,24 206,51 Bim Mağazalar 64,30 2,06 -9,81 Biotrend Çevre ve Enerji 36,52 -3,89 Birko Mensucat 1,10 -0,90 -0,90 Birleşim Mühendislik 9,55 -0,31 Birlik Mensucat 2,29 -1,29 -33,82 Bizim Mağazaları 12,92 5,47 -15,89 BMS Çelik Hasır 8,24 0,00 Boğaziçi Beton Sanayi 4,94 0,00 Borusan Mannesmann 22,72 0,98 -18,27 Borusan Yat. Paz. 332,20 -0,09 -26,87 Bosch Fren Sistemleri 813,60 1,08 -33,84 Bossa 27,98 2,27 56,75 Brisa 21,42 2,88 10,62 Burçelik 23,54 -4,70 11,99 Burçelik Vana 22,22 0,18 -55,26 Bursa Çimento 3,63 1,68 -27,07 Carrefoursa 43,24 2,22 -39,78 Casa Emtia Petrol 129,00 -0,77 21,70 Ceo Event Medya 8,27 0,24 28,62 Coca Cola İçecek 83,10 1,90 30,85 Cosmos Yat. Holding 10,36 -0,29 28,54 Credıtwest Faktorıng 4,46 1,36 -24,02 Çan2 Termik 12,99 0,54 Çelebi 159,20 -0,93 -12,78 Çelik Halat 6,10 1,50 -32,95 Çemaş Döküm 1,16 0,87 -31,87 Çemtaş 12,70 -0,39 -19,17 Çimbeton 203,00 -0,98 -31,53 Çimentaş 26,90 -0,37 -25,61 Çimsa 27,82 2,73 56,29 Çuhadaroğlu Metal 7,53 0,53 -1,02 Dagi Giyim 3,38 -0,88 -0,77 Dagi Yatırım Holding 12,91 -3,08 0,08 Dardanel 2,56 0,00 -51,92 Datagate Bilgisayar 12,37 3,17 -23,22 Demısaş Döküm 6,49 0,15 0,22 Denge Holding 1,49 0,00 -50,94 Deniz GMYO 1,87 0,00 1,52 Derimod 9,88 1,02 1,44 Derlüks Yatırım Holding 4,95 -1,39 -43,88 Desa Deri 8,33 -1,54 -14,48 Despec Bilgisayar 9,17 0,77 -29,79 Deva Holding 22,18 1,28 -7,81 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,84 -0,73 0,60 Diriteks Diriliş Tekstil 3,76 -9,18 0,80 Ditaş Doğan 16,20 -2,11 24,56 DO-CO 715,30 -1,07 13,54 Doğan Burda 20,34 -2,31 -9,36 Doğan Holding 2,56 0,00 -14,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,28 2,24 -2,10 Doğusan 5,02 -5,99 14,61 Doğuş GMYO 11,59 -3,90 41,86 Doğuş Otomotiv 34,84 -0,63 34,39 Döktaş Dökümcülük 29,40 0,00 -3,98 Duran Doğan Basım 13,89 0,65 32,41 Dyo Boya 9,97 0,50 -11,36 Eczacıbaşı İlaç 5,81 1,40 -19,33 Eczacıbaşı Yatırım 37,38 2,30 38,86 E-Data Teknoloji 10,65 -3,01 Edip Gayrimenkul 3,47 -0,57 4,52 Ege Endüstri 1.171,20 0,88 -29,65 Ege Gübre 162,50 -0,61 13,27 Ege Profil 26,26 0,38 -31,33 Ege Seramik 13,55 0,37 40,23 Egeplast 25,42 -1,78 -23,66 Ekiz Kimya 6,12 2,00 -14,17 Emek Elektrik 2,40 0,42 -15,95 Eminiş Ambalaj 18,30 -0,81 -50,33 Emlak Konut GMYO 1,78 0,00 -15,82 Enerjisa Enerji 10,28 0,59 -10,84 Enka İnşaat 10,20 -0,78 44,85 Erbosan 94,25 -1,21 132,40 Ereğli Demir Çelik 16,72 0,66 27,28 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,35 -5,63 Ersu Gıda 4,80 3,90 -2,83 Escar Turizm Taşımacılık 23,44 4,64 Escort Teknoloji 5,38 0,56 -18,11 Esenboğa Elektrik 32,28 1,51 69,66 Etiler Gıda 5,20 0,97 30,65 Euro Kapital Yat. Ort. 5,82 -2,68 52,38 Euro Trend Yat. Ort. 3,47 0,58 -1,93 Euro Yat. Ort. 3,71 9,76 -16,47 Euro Yatırım Holding 1,93 -0,52 -32,04 Europap Tezol Kağıt 14,73 -1,14 Fade Gıda 8,06 -0,25 54,95 Fenerbahçe Futbol 32,98 0,18 11,57 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,40 3,90 -18,59 F-M İzmit Piston 108,20 6,81 -11,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,68 -2,34 -10,36 Ford Otosan 162,10 1,38 32,72 Formet Metal ve Cam 1,28 0,79 -47,82 Frigo Pak Gıda 23,56 5,75 12,30 Galata Wind Enerji 3,75 3,02 Galatasaray Sportif 3,22 1,26 -20,49 Garanti Bankası 8,97 1,47 -11,63 Garanti Faktoring 13,25 -7,34 19,05 Garanti Yat. Ort. 2,27 3,65 -29,41 Gedik Y. Men. Değ. 7,51 -7,05 26,73 Gediz Ambalaj 15,87 1,28 18,43 Gen İlaç 14,12 -0,70 Gentaş 2,94 0,68 -34,86 Gersan Elektrik 5,36 0,56 -12,70 Girişim Elektrik Sanayi 24,86 0,57 Global Men. Değ. 6,13 0,33 2,00 Global Yat. Holding 2,05 0,49 -41,65 Good-Year 7,76 2,11 -2,61 Göltaş Çimento 38,60 -4,64 -5,96 Gözde Girişim 5,76 0,88 -27,82 GSD Denizcilik 3,34 -0,89 37,16 GSD Holding 2,50 0,81 -0,40 Gübre Fabrik. 47,40 0,51 -44,92 Güler Yat. Holding 2,46 0,00 -28,96 Halk GMYO 2,40 2,13 -21,26 Hatay Tekstil 15,57 0,26 14,19 Hedef Girişim 2,73 0,74 8,13 Hektaş 8,33 -0,12 55,93 HUB Girişim 10,14 0,60 -44,29 Hürriyet Gzt. 2,34 -9,65 11,43 ICBC Turkey Bank 5,66 -0,53 -12,92 İdeal Finansal Teknolojiler 52,45 2,34 289,67 İdealist GMYO 2,29 0,44 -3,50 İhlas Ev Aletleri 0,93 1,09 -50,08 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,00 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,93 1,09 -62,25 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,77 1,32 -32,46 İndeks Bilgisayar 6,59 3,78 41,84 Info Yatırım 4,03 2,28 -13,71 İntema 33,44 0,42 -16,19 Inveo Yatırım Holding 111,20 -2,97 151,47 İpek Doğal Enerji 11,85 0,17 -9,40 İskenderun Demir Çelik 11,50 -0,52 27,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler