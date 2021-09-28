Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,15 -0,58 -33,46 Acıpayam Selüloz 15,35 -0,65 -9,85 Adel Kalemcilik 25,58 -2,37 -25,28 Adese Gayrimenkul 1,16 -1,69 -58,57 Afyon Çimento 3,41 -0,58 -33,27 AGESA Hayat Emeklilik 16,71 -1,56 -2,49 Ak Enerji 1,71 -1,16 -22,62 Akbank 5,14 -0,96 -23,94 Akçansa 13,66 -1,09 -15,17 Akdeniz Yatırım Hold. 2,28 9,09 -5,12 Akfen GMYO 4,79 5,97 83,47 Akın Tekstil 31,26 -2,01 -1,57 Akiş GMYO 1,70 -1,16 -39,12 Akmerkez GMYO 36,40 -1,25 -41,12 Aksa 20,08 -2,24 45,35 Aksa Enerji 13,79 -0,29 85,35 Aksigorta 7,02 -1,82 -15,51 Aksu Enerji 11,50 0,09 52,37 Alarko Carrıer 301,30 0,57 -17,11 Alarko GMYO 21,04 -1,87 -16,94 Alarko Holding 8,57 -2,06 0,57 Albaraka Türk 1,62 -0,61 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 22,54 -1,40 -24,01 Alkim Kağıt 14,39 0,07 11,17 Alkim Kimya 15,93 0,57 13,08 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,80 0,56 -17,81 Altınyunus Çeşme 50,70 -0,98 1,48 Anadolu Efes 20,36 0,30 -4,69 Anadolu Grubu Holding 22,38 -0,27 -14,33 Anadolu Hayat Emek. 9,30 0,87 15,74 Anadolu Isuzu 18,73 9,72 4,06 Anadolu Sigorta 6,01 -0,33 -16,76 Anel Elektrik 2,50 -1,96 -21,14 Arçelik 32,48 -0,12 14,13 ARD Bilişim Teknolojileri 44,32 -2,76 -7,82 Arena Bilgisayar 9,46 -1,15 -13,23 Armada Bilgisayar 52,00 0,19 5,95 Arsan Tekstil 4,27 -1,84 7,13 Arzum Ev Aletleri 19,22 0,73 -20,46 Aselsan 14,58 -1,09 -20,11 Ata GMYO 3,70 -1,33 -32,85 Atakule GMYO 2,76 -1,78 17,89 Atlantis Yatırım Holding 4,80 -1,03 -13,67 Atlas Yat. Ort. 1,42 0,00 -18,86 ATP Bilgisayar 37,60 5,03 Avrasya GMYO 2,05 -2,38 -21,74 Avrasya Petrol ve Tur. 2,49 -0,80 -22,19 Avrupa Yatırım Holding 5,71 0,88 -4,83 Aydem Enerji 6,68 -0,45 Ayen Enerji 4,70 -3,69 -13,12 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,26 -0,76 61,88 Aygaz 14,96 1,22 5,45 Bagfaş 19,01 0,05 -4,95 Bak Ambalaj 20,18 -2,32 2,04 Balatacılar Balatacılık 9,70 -1,02 17,72 Bantaş Ambalaj 3,45 -1,99 10,34 Banvit 65,35 -0,98 25,67 Başkent Doğalgaz GMYO 28,40 2,16 Baştaş Başkent Çimento 9,25 0,11 -46,75 Batı Çimento 11,36 -1,73 141,19 Batısöke Çimento 2,95 0,34 20,90 Bayrak Taban Sanayi 9,45 6,30 -10,93 Bera Holding 9,98 -0,99 -50,79 Berkosan Yalıtım 8,08 -1,46 -9,42 Beşiktaş Futbol Yat. 5,53 -5,15 36,88 Beyaz Filo 8,33 -1,65 -17,36 Bilici Yatırım 16,86 -0,82 204,70 Bim Mağazalar 63,10 -1,79 -11,49 Biotrend Çevre ve Enerji 34,40 -8,66 Birko Mensucat 1,12 3,70 0,90 Birleşim Mühendislik 9,67 -0,82 Birlik Mensucat 2,32 9,95 -32,95 Bizim Mağazaları 11,56 1,94 -24,74 BMS Çelik Hasır 8,01 -1,11 Boğaziçi Beton Sanayi 5,10 1,19 Borusan Mannesmann 22,74 -0,35 -18,20 Borusan Yat. Paz. 336,50 -0,47 -25,93 Bosch Fren Sistemleri 806,70 -1,51 -34,40 Bossa 27,56 -1,43 54,40 Brisa 21,10 -0,75 8,97 Burçelik 24,50 2,00 16,56 Burçelik Vana 22,32 -1,76 -55,05 Bursa Çimento 3,62 1,12 -27,27 Carrefoursa 42,60 -1,16 -40,67 Casa Emtia Petrol 130,00 0,85 22,64 Ceo Event Medya 8,30 -1,19 29,08 Coca Cola İçecek 81,70 -0,85 28,64 Cosmos Yat. Holding 10,48 0,67 30,02 Credıtwest Faktorıng 4,30 -0,69 -26,75 Çan2 Termik 12,78 -0,54 Çelebi 162,80 -1,57 -10,81 Çelik Halat 6,04 -0,33 -33,61 Çemaş Döküm 1,15 -0,86 -32,46 Çemtaş 12,64 -0,94 -19,55 Çimbeton 204,50 -1,30 -31,03 Çimentaş 27,50 1,10 -23,95 Çimsa 26,76 -0,37 50,34 Çuhadaroğlu Metal 7,37 -2,12 -3,12 Dagi Giyim 3,25 -1,81 -4,59 Dagi Yatırım Holding 12,18 0,58 -5,58 Dardanel 2,57 -3,38 -51,74 Datagate Bilgisayar 12,21 -2,55 -24,21 Demısaş Döküm 6,49 -0,76 0,22 Denge Holding 1,53 -1,29 -49,63 Deniz GMYO 1,89 -2,07 2,60 Derimod 9,66 -1,43 -0,82 Derlüks Yatırım Holding 4,77 -2,45 -45,92 Desa Deri 8,60 -1,15 -11,70 Despec Bilgisayar 9,12 -4,70 -30,17 Deva Holding 21,64 0,09 -10,05 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,00 -1,08 2,09 Diriteks Diriliş Tekstil 4,14 -9,80 10,99 Ditaş Doğan 16,66 -3,31 28,10 DO-CO 726,40 0,40 15,30 Doğan Burda 20,56 -2,28 -8,38 Doğan Holding 2,55 0,79 -14,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,26 -1,74 -2,96 Doğusan 5,34 -9,95 21,92 Doğuş GMYO 12,55 6,63 53,61 Doğuş Otomotiv 34,74 -0,57 34,01 Döktaş Dökümcülük 29,44 -0,20 -3,85 Duran Doğan Basım 13,19 -1,12 25,74 Dyo Boya 9,96 -0,60 -11,45 Eczacıbaşı İlaç 5,74 -0,35 -20,30 Eczacıbaşı Yatırım 37,18 -1,48 38,12 E-Data Teknoloji 10,98 9,91 Edip Gayrimenkul 3,51 -4,88 5,72 Ege Endüstri 1.165,30 -1,89 -30,01 Ege Gübre 162,90 -1,27 13,55 Ege Profil 26,62 0,53 -30,39 Ege Seramik 13,23 -0,53 36,92 Egeplast 26,14 -0,98 -21,50 Ekiz Kimya 6,15 1,32 -13,74 Emek Elektrik 2,41 -1,63 -15,60 Eminiş Ambalaj 18,31 -3,63 -50,30 Emlak Konut GMYO 1,77 -0,56 -16,30 Enerjisa Enerji 10,27 -0,87 -10,93 Enka İnşaat 10,27 -1,91 45,84 Erbosan 94,30 -2,88 132,52 Ereğli Demir Çelik 16,72 -0,71 27,28 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,61 -3,22 Ersu Gıda 4,62 10,00 -6,48 Escar Turizm Taşımacılık 22,40 4,19 Escort Teknoloji 5,36 -0,74 -18,42 Esenboğa Elektrik 31,86 -1,18 67,45 Etiler Gıda 5,15 -1,90 29,40 Euro Kapital Yat. Ort. 6,30 4,30 64,94 Euro Trend Yat. Ort. 3,42 0,88 -3,34 Euro Yat. Ort. 3,06 -0,65 -31,10 Euro Yatırım Holding 1,99 -1,49 -29,93 Europap Tezol Kağıt 15,29 -1,42 Fade Gıda 8,11 -1,22 55,91 Fenerbahçe Futbol 32,98 1,17 11,57 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,33 -0,85 -20,96 F-M İzmit Piston 102,10 -0,39 -16,72 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,92 3,47 -8,52 Ford Otosan 160,40 -0,80 31,33 Formet Metal ve Cam 1,26 -0,79 -48,64 Frigo Pak Gıda 22,14 9,28 5,53 Galata Wind Enerji 3,55 0,00 Galatasaray Sportif 3,22 -1,53 -20,49 Garanti Bankası 8,87 -0,56 -12,62 Garanti Faktoring 14,96 4,54 34,41 Garanti Yat. Ort. 2,19 0,00 -31,90 Gedik Y. Men. Değ. 8,08 9,93 36,35 Gediz Ambalaj 15,56 -2,63 16,12 Gen İlaç 13,80 0,00 Gentaş 2,98 -0,67 -33,97 Gersan Elektrik 5,38 -1,65 -12,38 Girişim Elektrik Sanayi 24,88 -1,35 Global Men. Değ. 6,09 -0,81 1,33 Global Yat. Holding 2,04 -0,49 -41,93 Good-Year 7,51 -0,92 -5,75 Göltaş Çimento 36,76 -0,11 -10,44 Gözde Girişim 5,81 -0,85 -27,19 GSD Denizcilik 3,42 7,55 40,44 GSD Holding 2,46 2,07 -1,99 Gübre Fabrik. 46,78 -1,39 -45,64 Güler Yat. Holding 2,45 -0,81 -29,25 Halk GMYO 2,36 -1,26 -22,57 Hatay Tekstil 15,62 -2,62 14,55 Hedef Girişim 2,73 -0,73 8,13 Hektaş 8,26 0,00 54,61 HUB Girişim 10,17 0,20 -44,12 Hürriyet Gzt. 2,54 0,79 20,95 ICBC Turkey Bank 5,68 -0,35 -12,62 İdeal Finansal Teknolojiler 50,60 -2,13 275,93 İdealist GMYO 2,26 -0,44 -4,76 İhlas Ev Aletleri 0,93 -1,06 -50,08 İhlas Gayrimenkul 0,87 0,00 -30,40 İhlas Gazetecilik 0,92 -2,13 -62,65 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,77 -1,28 -32,46 İndeks Bilgisayar 6,20 1,14 33,45 Info Yatırım 3,86 0,26 -17,35 İntema 33,50 -0,59 -16,04 Inveo Yatırım Holding 114,60 9,98 159,16 İpek Doğal Enerji 11,36 -0,35 -13,15 İskenderun Demir Çelik 11,47 -1,04 26,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı Bakan Dönmez tarih verdi: Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının üçte birini karşılayacak Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler