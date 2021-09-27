Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,21 2,96 -32,69 Acıpayam Selüloz 15,63 1,63 -8,21 Adel Kalemcilik 26,66 0,00 -22,13 Adese Gayrimenkul 1,19 1,71 -57,50 Afyon Çimento 3,46 0,87 -32,29 AGESA Hayat Emeklilik 17,46 -0,40 -0,71 Ak Enerji 1,75 1,16 -20,81 Akbank 5,18 0,78 -23,35 Akçansa 13,87 1,24 -13,86 Akdeniz Yatırım Hold. 2,22 -2,20 -7,62 Akfen GMYO 4,29 4,38 64,32 Akın Tekstil 31,78 -0,31 0,06 Akiş GMYO 1,73 1,17 -38,04 Akmerkez GMYO 37,08 -0,05 -40,02 Aksa 20,64 1,38 49,41 Aksa Enerji 14,12 0,36 89,78 Aksigorta 7,20 4,05 -13,35 Aksu Enerji 11,59 0,78 53,57 Alarko Carrıer 302,00 0,57 -16,92 Alarko GMYO 21,58 -0,55 -14,81 Alarko Holding 8,71 0,69 2,21 Albaraka Türk 1,64 -0,61 -15,46 Alcatel Lucent Teletaş 23,26 0,69 -21,58 Alkim Kağıt 14,28 1,85 10,32 Alkim Kimya 15,77 0,25 11,95 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,77 0,57 -19,18 Altınyunus Çeşme 51,75 -0,48 3,58 Anadolu Efes 20,42 1,69 -4,41 Anadolu Grubu Holding 22,30 -0,27 -14,64 Anadolu Hayat Emek. 9,36 0,97 16,48 Anadolu Isuzu 16,62 3,88 -7,67 Anadolu Sigorta 6,02 -0,17 -16,63 Anel Elektrik 2,56 0,79 -19,24 Arçelik 32,56 2,20 14,41 ARD Bilişim Teknolojileri 46,76 0,73 -2,75 Arena Bilgisayar 9,61 1,05 -11,85 Armada Bilgisayar 53,60 1,90 9,21 Arsan Tekstil 4,29 1,18 7,63 Arzum Ev Aletleri 18,89 0,96 -21,83 Aselsan 14,80 0,82 -18,90 Ata GMYO 3,83 0,79 -30,49 Atakule GMYO 2,83 -4,39 20,88 Atlantis Yatırım Holding 4,85 2,11 -12,77 Atlas Yat. Ort. 1,42 -1,39 -18,86 ATP Bilgisayar 33,84 -0,70 Avrasya GMYO 2,13 0,95 -18,68 Avrasya Petrol ve Tur. 2,56 0,00 -20,00 Avrupa Yatırım Holding 5,61 -0,88 -6,50 Aydem Enerji 6,76 0,90 Ayen Enerji 4,89 0,20 -9,61 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,54 2,21 64,37 Aygaz 14,77 0,41 4,11 Bagfaş 19,60 -0,71 -2,00 Bak Ambalaj 21,04 1,94 6,39 Balatacılar Balatacılık 10,25 0,49 24,39 Bantaş Ambalaj 3,57 0,28 14,18 Banvit 66,00 0,00 26,92 Başkent Doğalgaz GMYO 27,80 0,43 Baştaş Başkent Çimento 9,30 -2,11 -46,46 Batı Çimento 11,62 0,69 146,71 Batısöke Çimento 2,96 1,72 21,31 Bayrak Taban Sanayi 8,62 2,38 -18,76 Bera Holding 10,20 0,69 -49,70 Berkosan Yalıtım 8,11 -0,73 -9,08 Beşiktaş Futbol Yat. 5,92 -3,74 46,53 Beyaz Filo 8,51 0,12 -15,57 Bilici Yatırım 17,42 -0,29 214,82 Bim Mağazalar 65,15 0,39 -8,62 Biotrend Çevre ve Enerji 38,00 0,96 Birko Mensucat 1,05 -0,94 -5,41 Birleşim Mühendislik 9,87 1,13 Birlik Mensucat 2,13 4,93 -38,44 Bizim Mağazaları 11,45 0,26 -25,46 BMS Çelik Hasır 8,11 1,25 Boğaziçi Beton Sanayi 5,05 0,00 Borusan Mannesmann 22,98 0,97 -17,34 Borusan Yat. Paz. 346,40 -0,72 -23,75 Bosch Fren Sistemleri 829,60 -0,23 -32,54 Bossa 28,06 -0,57 57,20 Brisa 21,56 0,56 11,34 Burçelik 23,98 6,20 14,08 Burçelik Vana 22,84 2,06 -54,01 Bursa Çimento 3,52 0,28 -29,28 Carrefoursa 43,26 1,17 -39,75 Casa Emtia Petrol 125,00 4,17 17,92 Ceo Event Medya 8,39 0,60 30,48 Coca Cola İçecek 81,95 1,55 29,04 Cosmos Yat. Holding 10,20 2,00 26,55 Credıtwest Faktorıng 4,39 -2,44 -25,21 Çan2 Termik 13,06 2,83 Çelebi 168,90 2,05 -7,46 Çelik Halat 6,12 1,32 -32,73 Çemaş Döküm 1,17 0,86 -31,28 Çemtaş 12,83 0,39 -18,34 Çimbeton 209,40 0,87 -29,38 Çimentaş 27,20 0,74 -24,78 Çimsa 26,78 -0,52 50,45 Çuhadaroğlu Metal 7,57 1,47 -0,49 Dagi Giyim 3,32 0,30 -2,54 Dagi Yatırım Holding 12,13 -0,41 -5,97 Dardanel 2,62 1,95 -50,80 Datagate Bilgisayar 12,53 -0,08 -22,22 Demısaş Döküm 6,53 0,62 0,84 Denge Holding 1,50 0,00 -50,62 Deniz GMYO 1,95 0,00 5,86 Derimod 9,79 -0,41 0,51 Derlüks Yatırım Holding 4,83 0,63 -45,24 Desa Deri 8,80 2,09 -9,65 Despec Bilgisayar 9,72 -0,61 -25,57 Deva Holding 21,82 1,39 -9,30 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,16 -0,71 3,57 Diriteks Diriliş Tekstil 4,95 -2,75 32,71 Ditaş Doğan 17,49 1,57 34,48 DO-CO 718,60 1,71 14,06 Doğan Burda 21,16 0,28 -5,70 Doğan Holding 2,56 1,59 -14,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,39 0,84 2,62 Doğusan 5,72 4,76 30,59 Doğuş GMYO 11,49 7,38 40,64 Doğuş Otomotiv 34,96 2,58 34,86 Döktaş Dökümcülük 29,28 -1,35 -4,38 Duran Doğan Basım 13,81 0,00 31,65 Dyo Boya 10,10 0,70 -10,20 Eczacıbaşı İlaç 5,86 0,69 -18,63 Eczacıbaşı Yatırım 38,04 0,74 41,31 E-Data Teknoloji 10,44 -1,97 Edip Gayrimenkul 3,75 2,18 12,95 Ege Endüstri 1.227,10 0,60 -26,29 Ege Gübre 174,90 2,64 21,92 Ege Profil 26,64 0,91 -30,33 Ege Seramik 13,14 2,66 35,99 Egeplast 26,50 0,45 -20,42 Ekiz Kimya 6,20 1,64 -13,04 Emek Elektrik 2,49 0,81 -12,79 Eminiş Ambalaj 19,50 2,63 -47,07 Emlak Konut GMYO 1,79 0,00 -15,35 Enerjisa Enerji 10,34 0,00 -10,32 Enka İnşaat 10,57 0,28 50,10 Erbosan 98,60 1,75 143,13 Ereğli Demir Çelik 17,03 1,01 29,64 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,86 -3,98 Ersu Gıda 4,19 3,46 -15,18 Escar Turizm Taşımacılık 21,08 0,09 Escort Teknoloji 5,52 1,10 -15,98 Esenboğa Elektrik 32,80 0,80 72,39 Etiler Gıda 5,30 0,95 33,17 Euro Kapital Yat. Ort. 5,99 6,96 56,83 Euro Trend Yat. Ort. 3,40 -0,87 -3,91 Euro Yat. Ort. 3,07 -0,65 -30,88 Euro Yatırım Holding 2,02 -1,46 -28,87 Europap Tezol Kağıt 15,65 1,62 Fade Gıda 8,22 0,00 58,03 Fenerbahçe Futbol 33,10 3,31 11,98 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,37 0,00 -19,60 F-M İzmit Piston 105,20 1,35 -14,19 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,61 1,49 -10,90 Ford Otosan 163,00 2,00 33,45 Formet Metal ve Cam 1,28 4,07 -47,82 Frigo Pak Gıda 19,85 3,93 -5,39 Galata Wind Enerji 3,59 1,13 Galatasaray Sportif 3,34 0,91 -17,53 Garanti Bankası 8,95 1,47 -11,83 Garanti Faktoring 14,90 9,48 33,87 Garanti Yat. Ort. 2,20 0,46 -31,59 Gedik Y. Men. Değ. 7,35 9,87 24,03 Gediz Ambalaj 16,21 -0,92 20,97 Gen İlaç 13,50 1,50 Gentaş 3,03 1,34 -32,87 Gersan Elektrik 5,49 0,92 -10,59 Girişim Elektrik Sanayi 25,30 4,37 Global Men. Değ. 6,24 0,97 3,83 Global Yat. Holding 2,08 0,97 -40,79 Good-Year 7,61 1,20 -4,50 Göltaş Çimento 36,62 1,05 -10,78 Gözde Girişim 5,97 1,53 -25,19 GSD Denizcilik 3,19 -0,93 31,00 GSD Holding 2,42 2,11 -3,59 Gübre Fabrik. 47,08 0,17 -45,29 Güler Yat. Holding 2,47 1,23 -28,67 Halk GMYO 2,46 0,41 -19,29 Hatay Tekstil 16,17 0,12 18,59 Hedef Girişim 2,75 1,10 8,92 Hektaş 8,32 0,12 55,74 HUB Girişim 10,22 0,69 -43,85 Hürriyet Gzt. 2,49 0,81 18,57 ICBC Turkey Bank 5,73 2,50 -11,85 İdeal Finansal Teknolojiler 51,40 2,80 281,87 İdealist GMYO 2,27 0,00 -4,34 İhlas Ev Aletleri 0,95 0,00 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,88 0,00 -29,60 İhlas Gazetecilik 0,96 1,05 -61,03 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,79 1,28 -30,70 İndeks Bilgisayar 6,19 1,48 33,23 Info Yatırım 3,88 5,72 -16,93 İntema 34,50 2,19 -13,53 Inveo Yatırım Holding 104,20 9,97 135,64 İpek Doğal Enerji 11,37 0,89 -13,07 İskenderun Demir Çelik 11,60 0,78 28,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Bakan Dönmez tarih verdi: Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının üçte birini karşılayacak Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler