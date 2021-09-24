Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,01 0,20 -35,27 Acıpayam Selüloz 15,50 -1,15 -8,97 Adel Kalemcilik 27,18 -0,07 -20,61 Adese Gayrimenkul 1,14 -0,87 -59,29 Afyon Çimento 3,44 0,29 -32,68 AGESA Hayat Emeklilik 17,80 -0,39 1,22 Ak Enerji 1,75 0,00 -20,81 Akbank 5,17 -2,45 -23,50 Akçansa 13,77 -1,15 -14,48 Akdeniz Yatırım Hold. 2,33 -6,43 -3,04 Akfen GMYO 4,13 -1,67 58,19 Akın Tekstil 32,10 -0,19 1,07 Akiş GMYO 1,72 -1,15 -38,40 Akmerkez GMYO 37,28 0,54 -39,70 Aksa 20,46 -1,16 48,10 Aksa Enerji 13,98 -1,83 87,90 Aksigorta 6,91 -0,14 -16,84 Aksu Enerji 11,44 0,00 51,58 Alarko Carrıer 302,40 -0,30 -16,81 Alarko GMYO 21,90 1,58 -13,54 Alarko Holding 8,68 -0,91 1,86 Albaraka Türk 1,49 -0,67 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 23,08 -0,69 -22,18 Alkim Kağıt 14,17 0,00 9,47 Alkim Kimya 15,47 0,98 9,82 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,76 -2,22 -19,63 Altınyunus Çeşme 52,95 1,44 5,98 Anadolu Efes 20,28 -0,69 -5,06 Anadolu Grubu Holding 21,88 -2,06 -16,25 Anadolu Hayat Emek. 9,26 -1,17 15,24 Anadolu Isuzu 15,20 0,26 -15,56 Anadolu Sigorta 5,98 -0,99 -17,18 Anel Elektrik 2,55 -1,92 -19,56 Arçelik 31,82 -0,13 11,81 ARD Bilişim Teknolojileri 46,46 -2,68 -3,37 Arena Bilgisayar 9,62 -1,43 -11,76 Armada Bilgisayar 52,90 2,62 7,78 Arsan Tekstil 4,29 -0,69 7,63 Arzum Ev Aletleri 18,90 -1,82 -21,79 Aselsan 14,79 -0,74 -18,96 Ata GMYO 3,82 0,00 -30,67 Atakule GMYO 3,00 -8,54 28,14 Atlantis Yatırım Holding 4,65 0,43 -16,37 Atlas Yat. Ort. 1,45 -0,68 -17,14 ATP Bilgisayar 34,56 -0,40 Avrasya GMYO 2,10 -4,55 -19,83 Avrasya Petrol ve Tur. 2,63 1,54 -17,81 Avrupa Yatırım Holding 5,66 -0,70 -5,67 Aydem Enerji 6,72 1,05 Ayen Enerji 4,91 -1,41 -9,24 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,20 -3,81 61,35 Aygaz 14,70 -1,14 3,62 Bagfaş 19,16 -3,23 -4,20 Bak Ambalaj 20,54 1,08 3,86 Balatacılar Balatacılık 9,87 2,81 19,78 Bantaş Ambalaj 3,56 -1,39 13,86 Banvit 65,80 -1,42 26,54 Başkent Doğalgaz GMYO 27,36 2,86 Baştaş Başkent Çimento 9,00 -10,00 -48,19 Batı Çimento 11,66 3,37 147,56 Batısöke Çimento 2,97 -0,34 21,72 Bayrak Taban Sanayi 8,29 -0,60 -21,87 Bera Holding 10,32 2,18 -49,11 Berkosan Yalıtım 8,19 -1,09 -8,18 Beşiktaş Futbol Yat. 6,21 -1,27 53,71 Beyaz Filo 8,43 -1,06 -16,36 Bilici Yatırım 17,71 -0,23 220,06 Bim Mağazalar 64,90 -1,96 -8,97 Biotrend Çevre ve Enerji 37,62 2,12 Birko Mensucat 1,03 -3,74 -7,21 Birleşim Mühendislik 9,91 -0,90 Birlik Mensucat 2,05 -3,76 -40,75 Bizim Mağazaları 11,67 -2,59 -24,02 BMS Çelik Hasır 8,18 -2,62 Boğaziçi Beton Sanayi 5,06 -0,98 Borusan Mannesmann 22,52 -1,66 -18,99 Borusan Yat. Paz. 351,90 -0,65 -22,54 Bosch Fren Sistemleri 838,80 -0,14 -31,79 Bossa 27,56 -0,86 54,40 Brisa 21,52 -1,37 11,14 Burçelik 22,66 -0,70 7,80 Burçelik Vana 22,48 -1,75 -54,73 Bursa Çimento 3,48 -2,52 -30,09 Carrefoursa 43,60 -1,09 -39,28 Casa Emtia Petrol 120,00 -4,84 13,21 Ceo Event Medya 8,36 -0,95 30,02 Coca Cola İçecek 81,70 -1,39 28,64 Cosmos Yat. Holding 10,05 0,00 24,69 Credıtwest Faktorıng 4,82 4,78 -17,89 Çan2 Termik 12,72 1,84 Çelebi 163,80 0,92 -10,26 Çelik Halat 6,05 -0,98 -33,50 Çemaş Döküm 1,14 -0,87 -33,04 Çemtaş 12,67 -0,31 -19,36 Çimbeton 210,50 0,48 -29,01 Çimentaş 27,90 5,36 -22,84 Çimsa 27,20 -0,29 52,81 Çuhadaroğlu Metal 7,57 -0,53 -0,49 Dagi Giyim 3,37 -0,59 -1,07 Dagi Yatırım Holding 12,15 -1,30 -5,81 Dardanel 2,58 -1,90 -51,55 Datagate Bilgisayar 12,38 -1,59 -23,15 Demısaş Döküm 6,47 -1,67 -0,08 Denge Holding 1,58 -0,63 -47,98 Deniz GMYO 2,13 -1,39 15,63 Derimod 9,73 -1,42 -0,10 Derlüks Yatırım Holding 4,75 -1,04 -46,15 Desa Deri 8,65 -0,80 -11,19 Despec Bilgisayar 10,02 -5,92 -23,28 Deva Holding 21,84 -1,36 -9,22 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,28 -0,62 4,69 Diriteks Diriliş Tekstil 5,26 -3,49 41,02 Ditaş Doğan 17,12 -1,21 31,63 DO-CO 716,30 0,60 13,70 Doğan Burda 21,28 0,76 -5,17 Doğan Holding 2,50 -1,19 -16,62 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,32 0,43 -0,38 Doğusan 5,27 6,04 20,32 Doğuş GMYO 10,94 7,36 33,90 Doğuş Otomotiv 34,34 -2,44 32,47 Döktaş Dökümcülük 29,70 0,00 -3,00 Duran Doğan Basım 14,03 -1,54 33,75 Dyo Boya 10,09 0,90 -10,29 Eczacıbaşı İlaç 5,82 -1,02 -19,19 Eczacıbaşı Yatırım 37,64 -1,05 39,83 E-Data Teknoloji 10,95 -2,75 Edip Gayrimenkul 3,66 1,39 10,24 Ege Endüstri 1.222,90 1,20 -26,55 Ege Gübre 178,80 6,24 24,64 Ege Profil 26,66 -1,19 -30,28 Ege Seramik 12,55 1,21 29,88 Egeplast 26,08 -3,91 -21,68 Ekiz Kimya 6,08 -0,49 -14,73 Emek Elektrik 2,50 0,81 -12,44 Eminiş Ambalaj 18,50 -3,95 -49,78 Emlak Konut GMYO 1,80 -1,10 -14,88 Enerjisa Enerji 10,43 -1,79 -9,54 Enka İnşaat 10,58 1,93 50,25 Erbosan 98,00 -3,64 141,65 Ereğli Demir Çelik 16,86 -0,53 28,35 Ersan Alışveriş Hizmetleri 4,03 -4,73 Ersu Gıda 3,78 -0,53 -23,48 Escar Turizm Taşımacılık 20,88 -0,48 Escort Teknoloji 5,80 0,00 -11,72 Esenboğa Elektrik 32,76 -2,27 72,18 Etiler Gıda 5,11 -2,67 28,39 Euro Kapital Yat. Ort. 5,64 -1,40 47,66 Euro Trend Yat. Ort. 3,47 2,97 -1,93 Euro Yat. Ort. 3,07 -1,60 -30,88 Euro Yatırım Holding 2,11 -1,40 -25,70 Europap Tezol Kağıt 15,95 -3,63 Fade Gıda 8,26 0,98 58,79 Fenerbahçe Futbol 32,54 -3,90 10,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,39 -1,65 -18,93 F-M İzmit Piston 103,50 -0,86 -15,58 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,59 0,17 -11,05 Ford Otosan 160,10 -1,54 31,08 Formet Metal ve Cam 1,24 -0,80 -49,45 Frigo Pak Gıda 18,56 -2,21 -11,53 Galata Wind Enerji 3,56 0,56 Galatasaray Sportif 3,32 0,61 -18,02 Garanti Bankası 8,98 -2,18 -11,54 Garanti Faktoring 13,61 9,94 22,28 Garanti Yat. Ort. 2,18 0,00 -32,21 Gedik Y. Men. Değ. 6,68 -1,33 12,72 Gediz Ambalaj 16,22 -1,70 21,04 Gen İlaç 13,42 0,75 Gentaş 3,01 -1,31 -33,31 Gersan Elektrik 5,45 3,42 -11,24 Girişim Elektrik Sanayi 25,00 -4,29 Global Men. Değ. 6,21 1,14 3,33 Global Yat. Holding 2,10 0,48 -40,23 Good-Year 7,56 -0,79 -5,12 Göltaş Çimento 36,54 -0,49 -10,97 Gözde Girişim 5,78 1,76 -27,57 GSD Denizcilik 3,22 5,92 32,23 GSD Holding 2,42 2,54 -3,59 Gübre Fabrik. 47,36 -1,29 -44,96 Güler Yat. Holding 2,40 -0,83 -30,69 Halk GMYO 2,48 -0,40 -18,63 Hatay Tekstil 16,13 -0,74 18,29 Hedef Girişim 2,73 -1,80 8,13 Hektaş 8,28 1,22 54,99 HUB Girişim 10,20 -0,87 -43,96 Hürriyet Gzt. 2,46 1,23 17,14 ICBC Turkey Bank 5,53 -1,60 -14,92 İdeal Finansal Teknolojiler 49,96 -0,28 271,17 İdealist GMYO 2,32 -2,11 -2,23 İhlas Ev Aletleri 0,95 -1,04 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,88 -1,12 -29,60 İhlas Gazetecilik 0,97 -2,02 -60,63 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,80 0,00 -29,82 İndeks Bilgisayar 6,11 -0,81 31,51 Info Yatırım 3,73 -1,58 -20,14 İntema 33,74 -1,80 -15,44 Inveo Yatırım Holding 95,90 0,42 116,87 İpek Doğal Enerji 11,37 -1,39 -13,07 İskenderun Demir Çelik 11,48 0,35 27,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler