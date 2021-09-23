Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,02
|-0,20
|-35,14
|Acıpayam Selüloz
|15,56
|0,26
|-8,62
|Adel Kalemcilik
|27,30
|-0,44
|-20,26
|Adese Gayrimenkul
|1,13
|-1,74
|-59,64
|Afyon Çimento
|3,45
|0,29
|-32,49
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,43
|0,49
|4,81
|Ak Enerji
|1,78
|0,56
|-19,46
|Akbank
|5,52
|0,73
|-18,32
|Akçansa
|13,94
|0,65
|-13,43
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,47
|-8,86
|2,78
|Akfen GMYO
|4,20
|-1,18
|60,87
|Akın Tekstil
|32,22
|-0,19
|1,45
|Akiş GMYO
|1,74
|0,58
|-37,69
|Akmerkez GMYO
|37,66
|0,64
|-39,08
|Aksa
|20,68
|-0,10
|49,70
|Aksa Enerji
|14,18
|0,21
|90,59
|Aksigorta
|7,01
|3,39
|-15,63
|Aksu Enerji
|11,45
|0,26
|51,71
|Alarko Carrıer
|308,60
|1,21
|-15,11
|Alarko GMYO
|21,10
|0,67
|-16,70
|Alarko Holding
|8,92
|0,22
|4,68
|Albaraka Türk
|1,52
|1,33
|-21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,34
|-0,68
|-21,31
|Alkim Kağıt
|14,08
|0,79
|8,78
|Alkim Kimya
|14,96
|0,61
|6,20
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,82
|-0,55
|-16,89
|Altınyunus Çeşme
|52,00
|0,58
|4,08
|Anadolu Efes
|20,66
|1,08
|-3,28
|Anadolu Grubu Holding
|22,66
|0,27
|-13,26
|Anadolu Hayat Emek.
|9,56
|1,38
|18,97
|Anadolu Isuzu
|15,38
|0,20
|-14,56
|Anadolu Sigorta
|6,13
|0,82
|-15,10
|Anel Elektrik
|2,59
|0,39
|-18,30
|Arçelik
|31,94
|0,00
|12,23
|ARD Bilişim Teknolojileri
|47,80
|0,38
|-0,58
|Arena Bilgisayar
|9,53
|-0,42
|-12,59
|Armada Bilgisayar
|51,95
|-0,67
|5,85
|Arsan Tekstil
|4,35
|-0,23
|9,13
|Arzum Ev Aletleri
|19,52
|0,00
|-19,22
|Aselsan
|15,00
|0,67
|-17,81
|Ata GMYO
|3,85
|0,52
|-30,13
|Atakule GMYO
|3,27
|-0,30
|39,68
|Atlantis Yatırım Holding
|4,61
|-2,54
|-17,09
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|0,00
|-18,29
|ATP Bilgisayar
|34,96
|-1,30
|Avrasya GMYO
|2,27
|1,34
|-13,34
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,65
|0,76
|-17,19
|Avrupa Yatırım Holding
|5,69
|-0,18
|-5,17
|Aydem Enerji
|6,56
|-0,15
|Ayen Enerji
|4,76
|0,63
|-12,01
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,50
|-1,91
|64,01
|Aygaz
|15,06
|1,07
|6,16
|Bagfaş
|18,03
|0,17
|-9,85
|Bak Ambalaj
|20,10
|0,50
|1,64
|Balatacılar Balatacılık
|9,98
|-3,85
|21,12
|Bantaş Ambalaj
|3,54
|0,57
|13,22
|Banvit
|66,35
|-0,82
|27,60
|Başkent Doğalgaz GMYO
|26,74
|1,67
|Baştaş Başkent Çimento
|10,09
|-0,10
|-41,91
|Batı Çimento
|11,25
|-1,49
|138,85
|Batısöke Çimento
|2,99
|-0,33
|22,54
|Bayrak Taban Sanayi
|8,36
|-0,36
|-21,21
|Bera Holding
|10,30
|-1,62
|-49,21
|Berkosan Yalıtım
|8,35
|0,85
|-6,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,28
|0,00
|55,45
|Beyaz Filo
|8,54
|0,59
|-15,27
|Bilici Yatırım
|17,28
|-1,26
|212,29
|Bim Mağazalar
|67,95
|-0,15
|-4,69
|Biotrend Çevre ve Enerji
|35,40
|1,14
|Birko Mensucat
|1,08
|0,00
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|10,01
|0,20
|Birlik Mensucat
|2,12
|0,00
|-38,73
|Bizim Mağazaları
|12,11
|-0,74
|-21,16
|BMS Çelik Hasır
|8,46
|0,83
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,89
|1,66
|Borusan Mannesmann
|23,18
|3,21
|-16,62
|Borusan Yat. Paz.
|365,90
|1,67
|-19,45
|Bosch Fren Sistemleri
|839,80
|0,95
|-31,71
|Bossa
|27,70
|0,87
|55,18
|Brisa
|21,80
|0,74
|12,58
|Burçelik
|23,10
|1,32
|9,90
|Burçelik Vana
|23,00
|-1,54
|-53,69
|Bursa Çimento
|3,47
|3,58
|-30,29
|Carrefoursa
|44,18
|0,78
|-38,47
|Casa Emtia Petrol
|131,50
|1,15
|24,06
|Ceo Event Medya
|8,72
|0,00
|35,61
|Coca Cola İçecek
|83,85
|0,96
|32,03
|Cosmos Yat. Holding
|10,05
|0,30
|24,69
|Credıtwest Faktorıng
|4,59
|9,55
|-21,81
|Çan2 Termik
|12,40
|0,00
|Çelebi
|169,40
|8,17
|-7,19
|Çelik Halat
|6,15
|1,49
|-32,40
|Çemaş Döküm
|1,16
|0,87
|-31,87
|Çemtaş
|12,82
|0,31
|-18,40
|Çimbeton
|211,40
|-1,21
|-28,70
|Çimentaş
|26,06
|0,31
|-27,93
|Çimsa
|27,02
|1,43
|51,80
|Çuhadaroğlu Metal
|7,74
|1,84
|1,74
|Dagi Giyim
|3,43
|0,59
|0,69
|Dagi Yatırım Holding
|12,35
|0,41
|-4,26
|Dardanel
|2,66
|-0,75
|-50,05
|Datagate Bilgisayar
|12,73
|-0,78
|-20,98
|Demısaş Döküm
|6,64
|0,61
|2,54
|Denge Holding
|1,60
|0,00
|-47,32
|Deniz GMYO
|2,14
|-0,93
|16,17
|Derimod
|9,85
|-1,01
|1,13
|Derlüks Yatırım Holding
|4,73
|1,94
|-46,37
|Desa Deri
|8,79
|-0,79
|-9,75
|Despec Bilgisayar
|11,74
|-0,76
|-10,11
|Deva Holding
|22,18
|1,37
|-7,81
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,27
|0,71
|4,59
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,67
|6,98
|52,01
|Ditaş Doğan
|17,28
|0,82
|32,86
|DO-CO
|712,40
|0,54
|13,08
|Doğan Burda
|21,26
|-3,10
|-5,26
|Doğan Holding
|2,51
|0,80
|-16,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,33
|-1,69
|0,05
|Doğusan
|4,93
|-4,46
|12,56
|Doğuş GMYO
|9,47
|2,16
|15,91
|Doğuş Otomotiv
|35,28
|1,03
|36,09
|Döktaş Dökümcülük
|29,64
|-0,20
|-3,20
|Duran Doğan Basım
|13,76
|0,29
|31,17
|Dyo Boya
|10,07
|0,70
|-10,47
|Eczacıbaşı İlaç
|5,96
|0,17
|-17,24
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,24
|0,58
|42,06
|E-Data Teknoloji
|11,10
|-0,27
|Edip Gayrimenkul
|3,62
|2,84
|9,04
|Ege Endüstri
|1.153,20
|0,95
|-30,73
|Ege Gübre
|156,30
|2,16
|8,95
|Ege Profil
|27,10
|1,04
|-29,13
|Ege Seramik
|12,49
|0,16
|29,26
|Egeplast
|27,66
|-0,79
|-16,94
|Ekiz Kimya
|5,92
|-5,43
|-16,97
|Emek Elektrik
|2,51
|2,45
|-12,09
|Eminiş Ambalaj
|19,26
|-3,65
|-47,72
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|0,00
|-15,35
|Enerjisa Enerji
|10,61
|0,95
|-7,98
|Enka İnşaat
|10,22
|0,99
|45,13
|Erbosan
|101,70
|-2,02
|150,77
|Ereğli Demir Çelik
|16,98
|0,47
|29,26
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|4,23
|9,87
|Ersu Gıda
|3,72
|2,48
|-24,70
|Escar Turizm Taşımacılık
|19,81
|2,54
|Escort Teknoloji
|5,85
|-0,17
|-10,96
|Esenboğa Elektrik
|33,24
|0,18
|74,71
|Etiler Gıda
|5,30
|2,12
|33,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,89
|0,86
|54,21
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,35
|-0,30
|-5,32
|Euro Yat. Ort.
|3,11
|-1,27
|-29,98
|Euro Yatırım Holding
|2,12
|-2,30
|-25,35
|Europap Tezol Kağıt
|17,04
|-1,50
|Fade Gıda
|8,26
|0,12
|58,79
|Fenerbahçe Futbol
|32,94
|2,17
|11,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,44
|0,00
|-17,23
|F-M İzmit Piston
|106,30
|1,05
|-13,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,65
|1,84
|-10,59
|Ford Otosan
|163,40
|0,68
|33,78
|Formet Metal ve Cam
|1,22
|0,00
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|19,50
|-1,81
|-7,05
|Galata Wind Enerji
|3,54
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,30
|-2,94
|-18,52
|Garanti Bankası
|9,53
|0,53
|-6,12
|Garanti Faktoring
|12,16
|7,99
|9,25
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|0,46
|-31,90
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,94
|2,81
|17,11
|Gediz Ambalaj
|16,64
|-0,54
|24,18
|Gen İlaç
|13,38
|0,15
|Gentaş
|3,05
|0,33
|-32,42
|Gersan Elektrik
|5,25
|-0,38
|-14,50
|Girişim Elektrik Sanayi
|25,24
|3,87
|Global Men. Değ.
|6,16
|-0,81
|2,50
|Global Yat. Holding
|2,09
|0,97
|-40,51
|Good-Year
|7,66
|0,00
|-3,87
|Göltaş Çimento
|36,68
|0,71
|-10,63
|Gözde Girişim
|5,75
|0,88
|-27,94
|GSD Denizcilik
|2,96
|2,42
|21,55
|GSD Holding
|2,30
|0,00
|-8,37
|Gübre Fabrik.
|49,30
|1,02
|-42,71
|Güler Yat. Holding
|2,45
|0,41
|-29,25
|Halk GMYO
|2,45
|1,24
|-19,62
|Hatay Tekstil
|16,33
|0,18
|19,76
|Hedef Girişim
|2,75
|0,36
|8,92
|Hektaş
|8,16
|0,25
|52,74
|HUB Girişim
|10,47
|0,48
|-42,47
|Hürriyet Gzt.
|2,40
|0,00
|14,29
|ICBC Turkey Bank
|5,67
|1,43
|-12,77
|İdeal Finansal Teknolojiler
|49,72
|-0,56
|269,39
|İdealist GMYO
|2,44
|1,67
|2,82
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|0,00
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|-1,12
|-29,60
|İhlas Gazetecilik
|0,99
|-1,00
|-59,81
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|1,23
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|6,17
|0,82
|32,80
|Info Yatırım
|3,73
|0,81
|-20,14
|İntema
|36,48
|8,12
|-8,57
|Inveo Yatırım Holding
|98,95
|5,15
|123,77
|İpek Doğal Enerji
|11,58
|1,14
|-11,47
|İskenderun Demir Çelik
|11,60
|-1,19
|28,37
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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