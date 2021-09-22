Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,09 0,39 -34,24 Acıpayam Selüloz 15,49 0,45 -9,03 Adel Kalemcilik 28,14 0,21 -17,80 Adese Gayrimenkul 1,20 -1,64 -57,14 Afyon Çimento 3,44 0,29 -32,68 AGESA Hayat Emeklilik 17,99 0,78 2,31 Ak Enerji 1,77 0,00 -19,91 Akbank 5,40 0,37 -20,09 Akçansa 13,81 0,66 -14,24 Akdeniz Yatırım Hold. 2,73 -3,53 13,60 Akfen GMYO 4,47 2,76 71,21 Akın Tekstil 32,20 0,19 1,39 Akiş GMYO 1,74 0,00 -37,69 Akmerkez GMYO 37,32 0,43 -39,63 Aksa 20,60 0,98 49,12 Aksa Enerji 14,04 -0,21 88,71 Aksigorta 6,72 -0,59 -19,12 Aksu Enerji 11,60 3,66 53,70 Alarko Carrıer 304,00 -0,65 -16,37 Alarko GMYO 21,02 0,00 -17,02 Alarko Holding 8,94 0,90 4,91 Albaraka Türk 1,50 0,67 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 23,38 -1,43 -21,17 Alkim Kağıt 14,11 0,57 9,01 Alkim Kimya 14,80 1,09 5,06 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,89 0,00 -13,70 Altınyunus Çeşme 53,00 1,05 6,08 Anadolu Efes 20,50 0,79 -4,03 Anadolu Grubu Holding 22,24 0,09 -14,87 Anadolu Hayat Emek. 9,43 -0,53 17,35 Anadolu Isuzu 15,26 0,73 -15,22 Anadolu Sigorta 5,98 -0,33 -17,18 Anel Elektrik 2,62 2,75 -17,35 Arçelik 31,86 0,25 11,95 ARD Bilişim Teknolojileri 47,88 0,38 -0,42 Arena Bilgisayar 9,61 -0,62 -11,85 Armada Bilgisayar 52,45 0,87 6,87 Arsan Tekstil 4,34 2,60 8,88 Arzum Ev Aletleri 20,10 2,34 -16,82 Aselsan 14,76 0,20 -19,12 Ata GMYO 3,98 0,76 -27,77 Atakule GMYO 3,33 -2,35 42,24 Atlantis Yatırım Holding 4,75 3,26 -14,57 Atlas Yat. Ort. 1,44 0,00 -17,71 ATP Bilgisayar 35,68 -0,06 Avrasya GMYO 2,23 -9,72 -14,86 Avrasya Petrol ve Tur. 2,68 1,13 -16,25 Avrupa Yatırım Holding 5,68 0,00 -5,33 Aydem Enerji 6,59 0,15 Ayen Enerji 4,67 0,86 -13,68 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,17 -8,67 52,22 Aygaz 14,85 -0,07 4,68 Bagfaş 18,07 0,33 -9,65 Bak Ambalaj 20,38 4,73 3,05 Balatacılar Balatacılık 11,00 5,77 33,50 Bantaş Ambalaj 3,50 0,57 11,94 Banvit 66,30 0,08 27,50 Başkent Doğalgaz GMYO 26,40 4,35 Baştaş Başkent Çimento 9,38 -1,16 -46,00 Batı Çimento 11,30 -2,25 139,92 Batısöke Çimento 3,00 1,35 22,95 Bayrak Taban Sanayi 8,34 -0,24 -21,39 Bera Holding 9,48 -0,42 -53,25 Berkosan Yalıtım 8,27 -0,84 -7,29 Beşiktaş Futbol Yat. 6,46 -4,58 59,90 Beyaz Filo 8,54 0,35 -15,27 Bilici Yatırım 17,31 -1,37 212,83 Bim Mağazalar 67,55 0,30 -5,25 Biotrend Çevre ve Enerji 35,18 0,06 Birko Mensucat 1,06 0,00 -4,50 Birleşim Mühendislik 10,10 -0,10 Birlik Mensucat 2,18 2,83 -36,99 Bizim Mağazaları 12,38 0,65 -19,40 BMS Çelik Hasır 8,29 0,36 Boğaziçi Beton Sanayi 4,76 1,06 Borusan Mannesmann 22,42 -0,36 -19,35 Borusan Yat. Paz. 358,10 -0,67 -21,17 Bosch Fren Sistemleri 832,50 -0,05 -32,30 Bossa 26,98 -0,37 51,15 Brisa 21,54 0,28 11,24 Burçelik 22,58 8,87 7,42 Burçelik Vana 23,00 4,55 -53,69 Bursa Çimento 3,30 0,30 -33,70 Carrefoursa 44,52 -1,11 -37,99 Casa Emtia Petrol 130,00 2,77 22,64 Ceo Event Medya 8,75 7,10 36,08 Coca Cola İçecek 82,90 -0,60 30,53 Cosmos Yat. Holding 10,16 0,10 26,05 Credıtwest Faktorıng 4,13 -1,43 -29,64 Çan2 Termik 12,46 -0,72 Çelebi 156,50 -0,32 -14,26 Çelik Halat 6,07 0,83 -33,28 Çemaş Döküm 1,15 -0,86 -32,46 Çemtaş 12,69 0,40 -19,23 Çimbeton 208,60 0,29 -29,65 Çimentaş 26,00 0,00 -28,10 Çimsa 26,46 -0,97 48,65 Çuhadaroğlu Metal 7,64 0,26 0,43 Dagi Giyim 3,42 -1,44 0,40 Dagi Yatırım Holding 12,48 1,88 -3,26 Dardanel 2,68 1,13 -49,67 Datagate Bilgisayar 12,60 -2,02 -21,79 Demısaş Döküm 6,72 0,45 3,78 Denge Holding 1,60 1,91 -47,32 Deniz GMYO 2,14 3,38 16,17 Derimod 10,20 0,99 4,72 Derlüks Yatırım Holding 4,75 4,63 -46,15 Desa Deri 8,88 -0,67 -8,83 Despec Bilgisayar 12,09 -1,71 -7,43 Deva Holding 22,00 0,36 -8,56 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,22 0,09 4,13 Diriteks Diriliş Tekstil 5,57 -0,18 49,33 Ditaş Doğan 17,51 -0,23 34,63 DO-CO 715,80 0,85 13,62 Doğan Burda 21,10 -4,09 -5,97 Doğan Holding 2,48 0,40 -17,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,38 1,28 2,19 Doğusan 5,25 1,35 19,86 Doğuş GMYO 9,09 -3,30 11,26 Doğuş Otomotiv 34,70 0,70 33,85 Döktaş Dökümcülük 29,00 -2,36 -5,29 Duran Doğan Basım 13,79 0,95 31,46 Dyo Boya 9,98 -0,30 -11,27 Eczacıbaşı İlaç 5,92 0,68 -17,80 Eczacıbaşı Yatırım 37,88 1,01 40,72 E-Data Teknoloji 11,37 0,62 Edip Gayrimenkul 3,61 -2,70 8,73 Ege Endüstri 1.144,00 0,66 -31,29 Ege Gübre 152,20 0,73 6,09 Ege Profil 26,70 0,00 -30,18 Ege Seramik 12,29 -0,08 27,19 Egeplast 28,16 3,30 -15,44 Ekiz Kimya 6,30 -0,79 -11,64 Emek Elektrik 2,45 0,41 -14,19 Eminiş Ambalaj 17,70 -6,84 -51,95 Emlak Konut GMYO 1,78 0,56 -15,82 Enerjisa Enerji 10,48 0,00 -9,11 Enka İnşaat 10,07 0,10 43,00 Erbosan 105,20 -2,14 159,40 Ereğli Demir Çelik 16,45 2,43 25,22 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,85 Ersu Gıda 3,72 -1,59 -24,70 Escar Turizm Taşımacılık 19,22 -1,44 Escort Teknoloji 5,79 0,70 -11,87 Esenboğa Elektrik 32,14 -0,68 68,92 Etiler Gıda 5,20 -0,95 30,65 Euro Kapital Yat. Ort. 6,03 -3,83 57,87 Euro Trend Yat. Ort. 3,37 0,00 -4,76 Euro Yat. Ort. 3,19 -2,15 -28,18 Euro Yatırım Holding 2,20 -0,90 -22,54 Europap Tezol Kağıt 17,38 3,15 Fade Gıda 8,27 -0,36 58,99 Fenerbahçe Futbol 32,26 3,20 9,13 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,44 0,83 -17,23 F-M İzmit Piston 104,10 0,10 -15,09 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,58 -0,26 -11,13 Ford Otosan 161,10 0,62 31,90 Formet Metal ve Cam 1,21 0,00 -50,68 Frigo Pak Gıda 18,80 4,10 -10,39 Galata Wind Enerji 3,56 0,00 Galatasaray Sportif 3,39 1,80 -16,30 Garanti Bankası 9,25 0,76 -8,88 Garanti Faktoring 11,68 1,57 4,94 Garanti Yat. Ort. 2,19 0,46 -31,90 Gedik Y. Men. Değ. 6,77 0,00 14,24 Gediz Ambalaj 16,70 -1,36 24,63 Gen İlaç 13,61 1,11 Gentaş 3,00 0,67 -33,53 Gersan Elektrik 5,27 0,38 -14,17 Girişim Elektrik Sanayi 25,06 2,70 Global Men. Değ. 6,14 1,49 2,16 Global Yat. Holding 2,07 0,98 -41,08 Good-Year 7,56 0,80 -5,12 Göltaş Çimento 36,06 -1,04 -12,14 Gözde Girişim 5,60 1,63 -29,82 GSD Denizcilik 2,84 0,71 16,62 GSD Holding 2,28 1,33 -9,16 Gübre Fabrik. 48,28 0,63 -43,89 Güler Yat. Holding 2,46 0,41 -28,96 Halk GMYO 2,45 0,41 -19,62 Hatay Tekstil 16,35 -0,37 19,91 Hedef Girişim 2,70 1,50 6,94 Hektaş 8,15 1,62 52,56 HUB Girişim 10,55 -2,04 -42,03 Hürriyet Gzt. 2,33 -0,43 10,95 ICBC Turkey Bank 5,60 0,54 -13,85 İdeal Finansal Teknolojiler 48,64 -0,16 261,37 İdealist GMYO 2,43 0,00 2,40 İhlas Ev Aletleri 0,95 -1,04 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,88 0,00 -29,60 İhlas Gazetecilik 1,01 0,00 -59,00 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,82 1,23 -28,07 İndeks Bilgisayar 6,13 0,82 31,94 Info Yatırım 3,71 -0,54 -20,57 İntema 33,68 -0,77 -15,59 Inveo Yatırım Holding 94,45 0,21 113,59 İpek Doğal Enerji 11,33 -0,18 -13,38 İskenderun Demir Çelik 11,27 1,08 24,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Uluslararası mahkeme FETÖ davasında Türkiye'yi haklı buldu Altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi Ünlü Yatırım Holding, yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler