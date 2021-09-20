Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,20 -0,95 -32,82 Acıpayam Selüloz 15,79 -1,00 -7,27 Adel Kalemcilik 28,16 0,43 -17,74 Adese Gayrimenkul 1,22 -1,61 -56,43 Afyon Çimento 3,44 -1,43 -32,68 AGESA Hayat Emeklilik 17,67 -0,62 0,49 Ak Enerji 1,78 1,71 -19,46 Akbank 5,45 -1,80 -19,35 Akçansa 13,82 -1,99 -14,17 Akdeniz Yatırım Hold. 2,90 7,01 20,67 Akfen GMYO 3,83 -0,78 46,70 Akın Tekstil 32,44 -2,11 2,14 Akiş GMYO 1,75 -1,13 -37,33 Akmerkez GMYO 38,10 -0,31 -38,37 Aksa 21,04 0,57 52,30 Aksa Enerji 14,49 -1,70 94,76 Aksigorta 6,87 -1,72 -17,32 Aksu Enerji 11,09 1,65 46,94 Alarko Carrıer 307,40 -4,30 -15,44 Alarko GMYO 21,18 -1,03 -16,39 Alarko Holding 9,00 -1,75 5,62 Albaraka Türk 1,48 -2,63 -23,71 Alcatel Lucent Teletaş 24,80 0,40 -16,39 Alkim Kağıt 14,20 -1,39 9,71 Alkim Kimya 14,90 -1,00 5,77 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,85 -1,60 -15,53 Altınyunus Çeşme 53,30 -2,83 6,69 Anadolu Efes 20,48 -1,92 -4,13 Anadolu Grubu Holding 22,16 -2,29 -15,18 Anadolu Hayat Emek. 9,35 -1,48 16,36 Anadolu Isuzu 15,41 -1,72 -14,39 Anadolu Sigorta 5,97 -2,45 -17,32 Anel Elektrik 2,57 -1,91 -18,93 Arçelik 31,62 -0,88 11,11 ARD Bilişim Teknolojileri 48,92 -2,94 1,75 Arena Bilgisayar 9,78 -2,30 -10,29 Armada Bilgisayar 52,50 -0,47 6,97 Arsan Tekstil 4,35 -2,47 9,13 Arzum Ev Aletleri 19,78 -1,88 -18,14 Aselsan 14,66 -1,35 -19,67 Ata GMYO 4,12 -2,37 -25,23 Atakule GMYO 3,48 0,87 48,65 Atlantis Yatırım Holding 4,45 0,00 -19,96 Atlas Yat. Ort. 1,45 -1,36 -17,14 ATP Bilgisayar 36,12 -3,58 Avrasya GMYO 3,06 0,66 16,82 Avrasya Petrol ve Tur. 2,74 -1,79 -14,38 Avrupa Yatırım Holding 5,66 -1,57 -5,67 Aydem Enerji 6,61 -2,65 Ayen Enerji 4,80 -1,44 -11,28 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,00 0,00 68,44 Aygaz 15,05 -1,89 6,09 Bagfaş 19,00 0,00 -5,00 Bak Ambalaj 19,60 -2,49 -0,89 Balatacılar Balatacılık 9,45 9,88 14,68 Bantaş Ambalaj 3,56 -1,11 13,86 Banvit 66,10 -0,60 27,12 Başkent Doğalgaz GMYO 25,02 -1,88 Baştaş Başkent Çimento 9,30 -4,32 -46,46 Batı Çimento 11,88 -0,92 152,23 Batısöke Çimento 3,01 0,00 23,36 Bayrak Taban Sanayi 8,09 -2,29 -23,75 Bera Holding 9,76 -1,71 -51,87 Berkosan Yalıtım 8,39 -4,11 -5,94 Beşiktaş Futbol Yat. 6,65 6,40 64,60 Beyaz Filo 8,63 -0,80 -14,38 Bilici Yatırım 17,98 -1,86 224,94 Bim Mağazalar 67,85 -2,58 -4,83 Biotrend Çevre ve Enerji 35,34 -1,56 Birko Mensucat 1,10 -2,65 -0,90 Birleşim Mühendislik 9,68 -3,01 Birlik Mensucat 2,10 -4,55 -39,31 Bizim Mağazaları 12,45 -0,95 -18,95 BMS Çelik Hasır 8,83 -5,76 Boğaziçi Beton Sanayi 4,69 -0,42 Borusan Mannesmann 22,82 -2,73 -17,91 Borusan Yat. Paz. 384,70 -6,10 -15,32 Bosch Fren Sistemleri 839,10 -1,87 -31,76 Bossa 28,00 -1,41 56,86 Brisa 21,66 -1,55 11,86 Burçelik 21,34 -1,66 1,52 Burçelik Vana 22,60 -1,65 -54,49 Bursa Çimento 3,34 -0,60 -32,90 Carrefoursa 42,54 -3,67 -40,75 Casa Emtia Petrol 130,00 -0,38 22,64 Ceo Event Medya 8,14 -0,73 26,59 Coca Cola İçecek 83,95 -2,50 32,19 Cosmos Yat. Holding 10,26 -2,93 27,30 Credıtwest Faktorıng 4,25 -0,47 -27,60 Çan2 Termik 12,82 1,26 Çelebi 157,40 -1,62 -13,77 Çelik Halat 6,05 -2,26 -33,50 Çemaş Döküm 1,17 -1,68 -31,28 Çemtaş 12,92 -1,90 -17,77 Çimbeton 209,30 -1,46 -29,41 Çimentaş 26,12 -2,90 -27,77 Çimsa 26,24 -2,74 47,42 Çuhadaroğlu Metal 7,78 -2,87 2,27 Dagi Giyim 3,66 7,96 7,45 Dagi Yatırım Holding 12,80 1,67 -0,78 Dardanel 2,77 -2,12 -47,98 Datagate Bilgisayar 13,09 -3,75 -18,75 Demısaş Döküm 6,67 -1,91 3,00 Denge Holding 1,55 -0,64 -48,97 Deniz GMYO 2,04 -2,86 10,75 Derimod 9,87 -1,10 1,33 Derlüks Yatırım Holding 4,57 -1,08 -48,19 Desa Deri 8,83 -2,54 -9,34 Despec Bilgisayar 12,37 2,06 -5,28 Deva Holding 22,68 -2,24 -5,73 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,47 -2,47 6,45 Diriteks Diriliş Tekstil 5,21 -6,96 39,68 Ditaş Doğan 17,01 -0,93 30,79 DO-CO 696,60 0,11 10,57 Doğan Burda 23,00 -0,35 2,50 Doğan Holding 2,51 -0,40 -16,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,35 -0,42 0,90 Doğusan 5,19 -0,76 18,49 Doğuş GMYO 9,00 -0,66 10,16 Doğuş Otomotiv 33,78 -3,76 30,31 Döktaş Dökümcülük 30,36 -1,75 -0,85 Duran Doğan Basım 14,29 0,07 36,22 Dyo Boya 10,09 -1,75 -10,29 Eczacıbaşı İlaç 5,93 -1,82 -17,66 Eczacıbaşı Yatırım 38,96 -1,86 44,73 E-Data Teknoloji 10,82 -4,16 Edip Gayrimenkul 3,76 9,94 13,25 Ege Endüstri 1.157,80 -2,03 -30,46 Ege Gübre 154,30 -1,15 7,56 Ege Profil 27,08 -2,17 -29,18 Ege Seramik 12,60 -2,17 30,40 Egeplast 26,36 1,00 -20,84 Ekiz Kimya 6,32 -0,16 -11,36 Emek Elektrik 2,49 -2,73 -12,79 Eminiş Ambalaj 19,23 -2,78 -47,80 Emlak Konut GMYO 1,78 -2,20 -15,82 Enerjisa Enerji 10,58 0,19 -8,24 Enka İnşaat 10,25 0,69 45,56 Erbosan 109,60 -2,58 170,25 Ereğli Demir Çelik 16,69 -2,05 27,05 Ersu Gıda 3,59 1,70 -27,33 Escar Turizm Taşımacılık 19,15 -2,45 Escort Teknoloji 5,60 -1,75 -14,76 Esenboğa Elektrik 32,40 -4,14 70,29 Etiler Gıda 5,30 -0,93 33,17 Euro Kapital Yat. Ort. 6,55 -1,95 71,49 Euro Trend Yat. Ort. 3,42 -0,87 -3,34 Euro Yat. Ort. 3,19 -3,33 -28,18 Euro Yatırım Holding 2,33 0,43 -17,96 Europap Tezol Kağıt 19,32 4,77 Fade Gıda 8,21 -1,32 57,83 Fenerbahçe Futbol 31,28 -3,52 5,82 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,43 -2,02 -17,57 F-M İzmit Piston 104,70 -2,88 -14,60 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,08 -1,79 -7,29 Ford Otosan 164,80 -0,78 34,93 Formet Metal ve Cam 1,21 -1,63 -50,68 Frigo Pak Gıda 18,46 -2,69 -12,01 Galata Wind Enerji 3,56 -1,93 Galatasaray Sportif 3,54 -1,94 -12,59 Garanti Bankası 9,26 -1,38 -8,78 Garanti Faktoring 11,30 9,92 1,53 Garanti Yat. Ort. 2,27 -1,30 -29,41 Gedik Y. Men. Değ. 6,89 -1,85 16,27 Gediz Ambalaj 17,19 3,12 28,28 Gen İlaç 13,36 -3,82 Gentaş 3,03 -1,30 -32,87 Gersan Elektrik 5,40 -2,00 -12,05 Girişim Elektrik Sanayi 22,82 -2,81 Global Men. Değ. 6,13 -0,33 2,00 Global Yat. Holding 2,04 -1,92 -41,93 Good-Year 7,56 -1,56 -5,12 Göltaş Çimento 37,18 -2,26 -9,41 Gözde Girişim 5,58 -1,76 -30,08 GSD Denizcilik 3,05 4,45 25,25 GSD Holding 2,34 0,86 -6,77 Gübre Fabrik. 47,94 -1,28 -44,29 Güler Yat. Holding 2,54 -3,05 -26,65 Halk GMYO 2,47 0,41 -18,96 Hatay Tekstil 16,33 -1,51 19,76 Hedef Girişim 2,72 -1,81 7,73 Hektaş 8,12 0,37 51,99 HUB Girişim 10,58 0,19 -41,87 Hürriyet Gzt. 2,29 0,00 9,05 ICBC Turkey Bank 5,52 -3,16 -15,08 İdeal Finansal Teknolojiler 49,88 0,77 270,58 İdealist GMYO 2,43 -1,22 2,40 İhlas Ev Aletleri 0,97 -1,02 -47,94 İhlas Gayrimenkul 0,89 -1,11 -28,80 İhlas Gazetecilik 1,03 -1,90 -58,19 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,75 -2,60 -34,21 İndeks Bilgisayar 6,09 -1,30 31,08 Info Yatırım 3,75 -2,60 -19,71 İntema 34,34 -2,33 -13,93 Inveo Yatırım Holding 96,55 -1,93 118,34 İpek Doğal Enerji 11,58 -1,11 -11,47 İskenderun Demir Çelik 11,43 -2,14 26,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler