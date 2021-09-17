Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,19
|1,17
|-32,95
|Acıpayam Selüloz
|15,89
|-0,19
|-6,68
|Adel Kalemcilik
|28,04
|0,21
|-18,09
|Adese Gayrimenkul
|1,24
|0,00
|-55,71
|Afyon Çimento
|3,52
|-0,28
|-31,12
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,85
|0,51
|1,51
|Ak Enerji
|1,76
|0,57
|-20,36
|Akbank
|5,53
|-0,18
|-18,17
|Akçansa
|14,11
|0,07
|-12,37
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,62
|6,07
|9,02
|Akfen GMYO
|3,90
|-2,50
|49,38
|Akın Tekstil
|32,92
|-0,18
|3,65
|Akiş GMYO
|1,78
|0,00
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|38,60
|-0,21
|-37,56
|Aksa
|21,08
|4,05
|52,59
|Aksa Enerji
|14,57
|-0,68
|95,83
|Aksigorta
|6,95
|-0,57
|-16,36
|Aksu Enerji
|10,94
|3,31
|44,95
|Alarko Carrıer
|317,30
|-2,10
|-12,71
|Alarko GMYO
|21,16
|1,24
|-16,46
|Alarko Holding
|9,13
|-0,87
|7,14
|Albaraka Türk
|1,53
|0,00
|-21,13
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,78
|0,49
|-16,45
|Alkim Kağıt
|14,32
|-0,56
|10,63
|Alkim Kimya
|14,75
|0,41
|4,71
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,92
|0,00
|-12,33
|Altınyunus Çeşme
|54,50
|3,61
|9,09
|Anadolu Efes
|21,60
|0,00
|1,12
|Anadolu Grubu Holding
|22,78
|-0,09
|-12,80
|Anadolu Hayat Emek.
|9,47
|0,64
|17,85
|Anadolu Isuzu
|15,66
|0,00
|-13,00
|Anadolu Sigorta
|6,17
|-0,32
|-14,55
|Anel Elektrik
|2,64
|0,00
|-16,72
|Arçelik
|31,96
|0,19
|12,30
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,70
|0,10
|5,45
|Arena Bilgisayar
|10,09
|-1,37
|-7,45
|Armada Bilgisayar
|53,10
|0,66
|8,19
|Arsan Tekstil
|4,42
|0,91
|10,89
|Arzum Ev Aletleri
|19,74
|-1,40
|-18,31
|Aselsan
|14,73
|0,14
|-19,29
|Ata GMYO
|4,18
|1,46
|-24,14
|Atakule GMYO
|3,35
|0,00
|43,09
|Atlantis Yatırım Holding
|4,39
|-0,23
|-21,04
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|2,07
|-15,43
|ATP Bilgisayar
|36,98
|-0,91
|Avrasya GMYO
|3,09
|-0,32
|17,97
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,79
|-1,41
|-12,81
|Avrupa Yatırım Holding
|5,88
|-0,17
|-2,00
|Aydem Enerji
|6,71
|-1,32
|Ayen Enerji
|4,88
|-0,61
|-9,80
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,95
|4,67
|76,87
|Aygaz
|15,51
|1,57
|9,33
|Bagfaş
|19,00
|1,88
|-5,00
|Bak Ambalaj
|20,38
|0,20
|3,05
|Balatacılar Balatacılık
|8,50
|-3,41
|3,16
|Bantaş Ambalaj
|3,58
|-0,83
|14,50
|Banvit
|66,25
|-0,38
|27,40
|Başkent Doğalgaz GMYO
|25,10
|3,38
|Baştaş Başkent Çimento
|9,72
|-7,43
|-44,04
|Batı Çimento
|12,11
|-0,25
|157,11
|Batısöke Çimento
|2,99
|-0,66
|22,54
|Bayrak Taban Sanayi
|8,33
|-1,77
|-21,49
|Bera Holding
|9,92
|0,20
|-51,08
|Berkosan Yalıtım
|8,76
|-2,88
|-1,79
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,11
|-2,08
|51,24
|Beyaz Filo
|8,69
|0,12
|-13,78
|Bilici Yatırım
|18,39
|0,22
|232,35
|Bim Mağazalar
|68,80
|0,81
|-3,50
|Biotrend Çevre ve Enerji
|36,00
|2,10
|Birko Mensucat
|1,13
|-0,88
|1,80
|Birleşim Mühendislik
|10,05
|-0,50
|Birlik Mensucat
|2,29
|-0,43
|-33,82
|Bizim Mağazaları
|12,66
|-0,63
|-17,58
|BMS Çelik Hasır
|9,36
|-0,21
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,69
|-0,42
|Borusan Mannesmann
|23,54
|-0,68
|-15,32
|Borusan Yat. Paz.
|426,00
|-1,87
|-6,22
|Bosch Fren Sistemleri
|846,00
|-0,17
|-31,20
|Bossa
|28,84
|0,14
|61,57
|Brisa
|21,62
|-1,91
|11,65
|Burçelik
|21,94
|-1,17
|4,38
|Burçelik Vana
|22,72
|-0,35
|-54,25
|Bursa Çimento
|3,38
|-1,17
|-32,10
|Carrefoursa
|44,62
|-0,62
|-37,86
|Casa Emtia Petrol
|129,00
|0,78
|21,70
|Ceo Event Medya
|8,31
|0,61
|29,24
|Coca Cola İçecek
|88,20
|0,46
|38,88
|Cosmos Yat. Holding
|10,24
|-3,49
|27,05
|Credıtwest Faktorıng
|4,27
|-1,16
|-27,26
|Çan2 Termik
|12,90
|0,78
|Çelebi
|158,20
|2,86
|-13,33
|Çelik Halat
|6,22
|-0,64
|-31,63
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,84
|-29,52
|Çemtaş
|13,12
|-0,15
|-16,49
|Çimbeton
|212,50
|-0,65
|-28,33
|Çimentaş
|26,94
|0,15
|-25,50
|Çimsa
|26,14
|0,23
|46,85
|Çuhadaroğlu Metal
|8,06
|0,75
|5,95
|Dagi Giyim
|3,38
|-1,46
|-0,77
|Dagi Yatırım Holding
|12,54
|0,16
|-2,79
|Dardanel
|2,83
|0,00
|-46,85
|Datagate Bilgisayar
|13,45
|-1,61
|-16,51
|Demısaş Döküm
|6,93
|0,58
|7,02
|Denge Holding
|1,53
|-4,38
|-49,63
|Deniz GMYO
|2,12
|-0,93
|15,09
|Derimod
|9,89
|0,30
|1,54
|Derlüks Yatırım Holding
|4,58
|-0,43
|-48,07
|Desa Deri
|9,13
|0,44
|-6,26
|Despec Bilgisayar
|12,35
|-0,48
|-5,44
|Deva Holding
|23,28
|-0,09
|-3,24
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,83
|-0,50
|9,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,00
|-5,12
|34,05
|Ditaş Doğan
|17,49
|-2,02
|34,48
|DO-CO
|685,70
|4,56
|8,84
|Doğan Burda
|23,36
|2,46
|4,10
|Doğan Holding
|2,53
|-0,39
|-15,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,33
|2,64
|0,05
|Doğusan
|5,27
|-2,77
|20,32
|Doğuş GMYO
|9,04
|-1,09
|10,65
|Doğuş Otomotiv
|34,84
|-0,17
|34,39
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|0,00
|1,24
|Duran Doğan Basım
|14,60
|-1,62
|39,18
|Dyo Boya
|10,32
|-0,67
|-8,24
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|0,17
|-16,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,94
|-0,15
|48,37
|E-Data Teknoloji
|11,37
|-2,24
|Edip Gayrimenkul
|3,42
|-1,16
|3,01
|Ege Endüstri
|1.181,20
|-0,40
|-29,05
|Ege Gübre
|159,00
|-0,19
|10,84
|Ege Profil
|27,82
|-1,35
|-27,25
|Ege Seramik
|12,80
|-1,77
|32,47
|Egeplast
|24,88
|-0,48
|-25,29
|Ekiz Kimya
|6,35
|2,58
|-10,94
|Emek Elektrik
|2,53
|0,00
|-11,39
|Eminiş Ambalaj
|19,37
|-2,07
|-47,42
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|-1,09
|-14,41
|Enerjisa Enerji
|10,70
|-0,83
|-7,20
|Enka İnşaat
|10,58
|0,57
|50,25
|Erbosan
|115,30
|-3,68
|184,31
|Ereğli Demir Çelik
|17,01
|-0,58
|29,49
|Ersu Gıda
|3,49
|-0,85
|-29,35
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,40
|1,09
|Escort Teknoloji
|5,68
|0,00
|-13,55
|Esenboğa Elektrik
|34,50
|0,06
|81,33
|Etiler Gıda
|5,36
|-1,29
|34,67
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,82
|1,79
|78,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,52
|3,83
|-0,52
|Euro Yat. Ort.
|3,33
|0,60
|-25,02
|Euro Yatırım Holding
|2,32
|-0,43
|-18,31
|Europap Tezol Kağıt
|18,44
|9,96
|Fade Gıda
|8,27
|-1,66
|58,99
|Fenerbahçe Futbol
|32,48
|-0,37
|9,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,47
|0,00
|-16,21
|F-M İzmit Piston
|107,70
|-1,01
|-12,15
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,26
|-0,24
|-5,91
|Ford Otosan
|166,10
|-0,72
|35,99
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|-0,81
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|19,69
|-0,86
|-6,15
|Galata Wind Enerji
|3,63
|-0,27
|Galatasaray Sportif
|3,63
|1,11
|-10,37
|Garanti Bankası
|9,46
|-0,42
|-6,81
|Garanti Faktoring
|10,28
|9,95
|-7,64
|Garanti Yat. Ort.
|2,21
|0,45
|-31,28
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,03
|-1,54
|18,63
|Gediz Ambalaj
|16,74
|-1,47
|24,93
|Gen İlaç
|13,97
|0,50
|Gentaş
|3,06
|-0,33
|-32,20
|Gersan Elektrik
|5,53
|-0,18
|-9,93
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,00
|-0,17
|Global Men. Değ.
|6,13
|-0,16
|2,00
|Global Yat. Holding
|2,11
|0,00
|-39,94
|Good-Year
|7,67
|-1,79
|-3,74
|Göltaş Çimento
|38,24
|-1,09
|-6,83
|Gözde Girişim
|5,68
|0,18
|-28,82
|GSD Denizcilik
|2,99
|-0,99
|22,78
|GSD Holding
|2,29
|0,44
|-8,76
|Gübre Fabrik.
|48,58
|-1,06
|-43,54
|Güler Yat. Holding
|2,48
|2,90
|-28,38
|Halk GMYO
|2,48
|-1,59
|-18,63
|Hatay Tekstil
|16,58
|0,18
|21,59
|Hedef Girişim
|2,78
|-0,36
|10,11
|Hektaş
|8,13
|-0,85
|52,18
|HUB Girişim
|10,46
|0,58
|-42,53
|Hürriyet Gzt.
|2,33
|4,48
|10,95
|ICBC Turkey Bank
|5,70
|-1,55
|-12,31
|İdeal Finansal Teknolojiler
|49,56
|-1,57
|268,20
|İdealist GMYO
|2,51
|-2,33
|5,77
|İhlas Ev Aletleri
|0,98
|-1,01
|-47,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,91
|1,11
|-27,20
|İhlas Gazetecilik
|1,08
|-6,90
|-56,16
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|0,00
|-30,70
|İndeks Bilgisayar
|6,09
|-0,16
|31,08
|Info Yatırım
|3,84
|-0,78
|-17,78
|İntema
|35,10
|-1,07
|-12,03
|Inveo Yatırım Holding
|98,35
|-0,10
|122,41
|İpek Doğal Enerji
|11,72
|-0,42
|-10,40
|İskenderun Demir Çelik
|11,88
|-0,42
|31,47
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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