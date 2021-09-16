Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,22 0,38 -32,56 Acıpayam Selüloz 16,13 -0,12 -5,27 Adel Kalemcilik 28,28 6,32 -17,39 Adese Gayrimenkul 1,24 -0,80 -55,71 Afyon Çimento 3,56 0,85 -30,33 AGESA Hayat Emeklilik 17,73 0,34 0,83 Ak Enerji 1,76 -1,12 -20,36 Akbank 5,59 0,54 -17,28 Akçansa 14,31 0,77 -11,13 Akdeniz Yatırım Hold. 2,45 8,89 1,95 Akfen GMYO 4,11 1,48 57,42 Akın Tekstil 33,46 0,06 5,35 Akiş GMYO 1,80 0,56 -35,54 Akmerkez GMYO 39,00 0,78 -36,92 Aksa 19,87 -2,60 43,83 Aksa Enerji 14,70 -1,34 97,58 Aksigorta 6,99 0,29 -15,88 Aksu Enerji 10,59 -1,40 40,32 Alarko Carrıer 327,80 1,49 -9,82 Alarko GMYO 21,50 0,94 -15,12 Alarko Holding 9,41 1,07 10,43 Albaraka Türk 1,52 0,66 -21,65 Alcatel Lucent Teletaş 24,96 -0,16 -15,85 Alkim Kağıt 14,50 -0,34 12,02 Alkim Kimya 15,06 -0,66 6,91 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,95 0,52 -10,96 Altınyunus Çeşme 53,60 1,04 7,29 Anadolu Efes 21,72 -0,09 1,68 Anadolu Grubu Holding 23,06 0,70 -11,73 Anadolu Hayat Emek. 9,45 1,07 17,60 Anadolu Isuzu 15,90 0,00 -11,67 Anadolu Sigorta 6,20 0,16 -14,13 Anel Elektrik 2,68 -0,74 -15,46 Arçelik 31,72 -0,31 11,46 ARD Bilişim Teknolojileri 51,80 -0,38 7,74 Arena Bilgisayar 10,53 -0,28 -3,41 Armada Bilgisayar 53,80 -1,19 9,62 Arsan Tekstil 4,54 0,22 13,90 Arzum Ev Aletleri 20,78 -1,52 -14,01 Aselsan 14,81 0,34 -18,85 Ata GMYO 4,17 1,46 -24,32 Atakule GMYO 3,36 4,35 43,52 Atlantis Yatırım Holding 4,45 0,00 -19,96 Atlas Yat. Ort. 1,46 0,00 -16,57 ATP Bilgisayar 37,52 7,20 Avrasya GMYO 3,15 0,32 20,26 Avrasya Petrol ve Tur. 2,85 0,35 -10,94 Avrupa Yatırım Holding 6,04 -0,49 0,67 Aydem Enerji 6,86 -0,44 Ayen Enerji 5,07 -0,20 -6,28 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,98 0,00 77,13 Aygaz 15,45 0,46 8,91 Bagfaş 18,70 -0,37 -6,50 Bak Ambalaj 20,80 0,97 5,18 Balatacılar Balatacılık 9,20 0,00 11,65 Bantaş Ambalaj 3,68 -0,81 17,70 Banvit 66,10 -1,05 27,12 Başkent Doğalgaz GMYO 24,04 0,17 Baştaş Başkent Çimento 10,50 9,95 -39,55 Batı Çimento 12,20 -0,16 159,02 Batısöke Çimento 2,97 0,00 21,72 Bayrak Taban Sanayi 8,64 -0,46 -18,57 Bera Holding 10,01 -0,79 -50,64 Berkosan Yalıtım 9,19 -0,54 3,03 Beşiktaş Futbol Yat. 6,33 -0,78 56,68 Beyaz Filo 8,84 0,45 -12,30 Bilici Yatırım 18,51 1,98 234,52 Bim Mağazalar 68,15 0,66 -4,41 Biotrend Çevre ve Enerji 35,88 2,28 Birko Mensucat 1,17 1,74 5,41 Birleşim Mühendislik 10,33 0,68 Birlik Mensucat 2,38 4,39 -31,21 Bizim Mağazaları 12,98 5,02 -15,49 BMS Çelik Hasır 9,03 0,33 Boğaziçi Beton Sanayi 4,73 0,64 Borusan Mannesmann 24,30 1,33 -12,59 Borusan Yat. Paz. 442,70 5,35 -2,55 Bosch Fren Sistemleri 854,40 1,23 -30,52 Bossa 28,90 0,14 61,90 Brisa 22,28 0,91 15,06 Burçelik 22,68 2,07 7,90 Burçelik Vana 22,98 1,68 -53,73 Bursa Çimento 3,44 0,29 -30,89 Carrefoursa 46,54 -1,48 -35,18 Casa Emtia Petrol 136,90 0,74 29,15 Ceo Event Medya 8,19 -0,24 27,37 Coca Cola İçecek 87,70 0,46 38,09 Cosmos Yat. Holding 10,76 -1,19 33,50 Credıtwest Faktorıng 4,34 0,00 -26,06 Çan2 Termik 12,59 -0,87 Çelebi 155,80 -0,19 -14,64 Çelik Halat 6,34 0,32 -30,31 Çemaş Döküm 1,20 0,84 -29,52 Çemtaş 13,20 0,08 -15,98 Çimbeton 215,60 0,51 -27,28 Çimentaş 27,00 0,15 -25,33 Çimsa 26,80 0,22 50,56 Çuhadaroğlu Metal 8,01 -0,74 5,29 Dagi Giyim 3,50 -0,85 2,75 Dagi Yatırım Holding 12,77 1,27 -1,01 Dardanel 2,87 -0,69 -46,10 Datagate Bilgisayar 13,19 -0,15 -18,13 Demısaş Döküm 6,92 0,44 6,86 Denge Holding 1,65 -1,20 -45,68 Deniz GMYO 2,14 0,00 16,17 Derimod 9,83 0,00 0,92 Derlüks Yatırım Holding 4,74 -2,07 -46,26 Desa Deri 9,18 -1,18 -5,75 Despec Bilgisayar 12,77 2,49 -2,22 Deva Holding 23,44 -0,42 -2,57 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,96 -0,08 11,00 Diriteks Diriliş Tekstil 5,31 -9,23 42,36 Ditaş Doğan 17,87 -1,54 37,40 DO-CO 654,30 -0,23 3,86 Doğan Burda 22,98 -0,26 2,41 Doğan Holding 2,57 0,00 -14,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,20 1,38 -5,54 Doğusan 5,25 -4,72 19,86 Doğuş GMYO 9,20 0,99 12,61 Doğuş Otomotiv 35,42 1,90 36,63 Döktaş Dökümcülük 31,32 1,69 2,29 Duran Doğan Basım 15,21 0,40 45,00 Dyo Boya 10,58 0,09 -5,93 Eczacıbaşı İlaç 6,08 0,66 -15,58 Eczacıbaşı Yatırım 40,94 0,99 52,09 E-Data Teknoloji 11,98 -0,33 Edip Gayrimenkul 3,51 -0,28 5,72 Ege Endüstri 1.198,60 -0,21 -28,01 Ege Gübre 161,10 0,00 12,30 Ege Profil 28,50 -0,56 -25,47 Ege Seramik 13,30 -0,15 37,65 Egeplast 25,30 3,69 -24,02 Ekiz Kimya 6,39 -0,31 -10,38 Emek Elektrik 2,57 0,00 -9,99 Eminiş Ambalaj 20,00 0,00 -45,71 Emlak Konut GMYO 1,83 0,00 -13,46 Enerjisa Enerji 10,92 -0,09 -5,29 Enka İnşaat 10,48 -0,19 48,83 Erbosan 122,20 -0,97 201,32 Ereğli Demir Çelik 17,37 -0,06 32,23 Ersu Gıda 3,58 0,28 -27,53 Escar Turizm Taşımacılık 20,30 -0,98 Escort Teknoloji 5,69 -0,18 -13,39 Esenboğa Elektrik 35,52 7,96 86,69 Etiler Gıda 5,48 0,00 37,69 Euro Kapital Yat. Ort. 6,61 -1,34 73,06 Euro Trend Yat. Ort. 3,41 0,29 -3,63 Euro Yat. Ort. 3,37 0,60 -24,12 Euro Yatırım Holding 2,39 -3,24 -15,85 Europap Tezol Kağıt 16,77 9,97 Fade Gıda 8,20 -0,49 57,64 Fenerbahçe Futbol 32,80 0,24 10,96 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,49 -0,40 -15,53 F-M İzmit Piston 110,50 0,55 -9,87 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,55 0,32 -3,68 Ford Otosan 167,40 0,60 37,06 Formet Metal ve Cam 1,27 0,79 -48,23 Frigo Pak Gıda 19,16 6,09 -8,67 Galata Wind Enerji 3,63 0,00 Galatasaray Sportif 3,61 -0,28 -10,86 Garanti Bankası 9,59 1,70 -5,53 Garanti Faktoring 9,35 10,00 -15,99 Garanti Yat. Ort. 2,20 1,38 -31,59 Gedik Y. Men. Değ. 7,22 0,28 21,83 Gediz Ambalaj 17,32 0,23 29,25 Gen İlaç 14,32 0,07 Gentaş 3,13 0,64 -30,65 Gersan Elektrik 5,82 0,52 -5,21 Girişim Elektrik Sanayi 24,20 -1,87 Global Men. Değ. 6,17 -0,48 2,66 Global Yat. Holding 2,18 0,00 -37,95 Good-Year 7,73 1,58 -2,99 Göltaş Çimento 39,20 -1,16 -4,49 Gözde Girişim 5,74 -0,52 -28,07 GSD Denizcilik 3,08 0,00 26,48 GSD Holding 2,31 0,87 -7,97 Gübre Fabrik. 49,18 -0,28 -42,85 Güler Yat. Holding 2,44 -1,21 -29,53 Halk GMYO 2,54 3,67 -16,67 Hatay Tekstil 16,71 -0,48 22,55 Hedef Girişim 2,84 1,07 12,48 Hektaş 8,37 -0,48 56,67 HUB Girişim 10,68 0,38 -41,32 Hürriyet Gzt. 2,23 0,90 6,19 ICBC Turkey Bank 5,77 2,30 -11,23 İdeal Finansal Teknolojiler 50,15 0,00 272,59 İdealist GMYO 2,61 -1,14 9,99 İhlas Ev Aletleri 1,00 0,00 -46,32 İhlas Gayrimenkul 0,93 1,09 -25,60 İhlas Gazetecilik 1,17 -8,59 -52,51 İhlas Holding 0,58 1,75 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,81 3,85 -28,95 İndeks Bilgisayar 6,23 0,81 34,09 Info Yatırım 3,90 0,00 -16,50 İntema 36,06 0,17 -9,62 Inveo Yatırım Holding 100,20 0,10 126,59 İpek Doğal Enerji 11,94 -1,40 -8,72 İskenderun Demir Çelik 12,18 0,25 34,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Sizce #Beşiktaş - #Dortmund maçını kim kazanır? #BeşiktaşınMaçıVar #BaşarılarBeşiktaş — Haberler.com (@Haberler) September 15, 2021 Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler