Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,25
|-1,32
|-32,17
|Acıpayam Selüloz
|16,34
|0,25
|-4,04
|Adel Kalemcilik
|26,38
|0,23
|-22,94
|Adese Gayrimenkul
|1,27
|0,00
|-54,64
|Afyon Çimento
|3,63
|0,28
|-28,96
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,85
|-0,17
|1,51
|Ak Enerji
|1,82
|-1,09
|-17,65
|Akbank
|5,64
|-0,18
|-16,54
|Akçansa
|14,56
|-0,14
|-9,58
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,26
|-0,88
|-5,96
|Akfen GMYO
|4,18
|4,24
|60,10
|Akın Tekstil
|34,56
|-2,37
|8,82
|Akiş GMYO
|1,84
|1,66
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|39,14
|0,10
|-36,69
|Aksa
|18,99
|-0,31
|37,46
|Aksa Enerji
|14,74
|0,00
|98,12
|Aksigorta
|7,03
|-0,28
|-15,39
|Aksu Enerji
|11,15
|1,83
|47,74
|Alarko Carrıer
|321,50
|-1,68
|-11,56
|Alarko GMYO
|21,38
|2,69
|-15,60
|Alarko Holding
|9,11
|1,33
|6,91
|Albaraka Türk
|1,52
|0,00
|-21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,66
|0,31
|-13,49
|Alkim Kağıt
|14,68
|0,20
|13,41
|Alkim Kimya
|15,25
|-0,20
|8,26
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,89
|-0,53
|-13,70
|Altınyunus Çeşme
|54,95
|0,73
|9,99
|Anadolu Efes
|21,78
|0,65
|1,96
|Anadolu Grubu Holding
|22,96
|0,00
|-12,11
|Anadolu Hayat Emek.
|9,38
|-0,64
|16,73
|Anadolu Isuzu
|16,16
|0,56
|-10,22
|Anadolu Sigorta
|6,29
|-0,16
|-12,89
|Anel Elektrik
|2,75
|-0,72
|-13,25
|Arçelik
|32,14
|-0,43
|12,94
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,15
|-1,04
|8,47
|Arena Bilgisayar
|10,24
|-1,16
|-6,07
|Armada Bilgisayar
|55,95
|-1,41
|14,00
|Arsan Tekstil
|4,64
|-0,64
|14,99
|Arzum Ev Aletleri
|20,80
|-1,14
|-13,92
|Aselsan
|15,03
|-0,53
|-17,64
|Ata GMYO
|4,16
|-1,19
|-24,50
|Atakule GMYO
|3,23
|-0,62
|37,97
|Atlantis Yatırım Holding
|4,70
|6,82
|-15,47
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|0,00
|-15,43
|ATP Bilgisayar
|33,00
|0,12
|Avrasya GMYO
|3,14
|-0,32
|19,88
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,85
|-2,06
|-10,94
|Avrupa Yatırım Holding
|5,72
|1,60
|-4,67
|Aydem Enerji
|6,95
|0,29
|Ayen Enerji
|4,89
|-0,20
|-9,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,00
|2,56
|77,31
|Aygaz
|15,31
|0,86
|7,92
|Bagfaş
|18,80
|-1,31
|-6,00
|Bak Ambalaj
|20,54
|-0,10
|3,86
|Balatacılar Balatacılık
|8,90
|-0,34
|8,01
|Bantaş Ambalaj
|3,75
|-3,85
|19,94
|Banvit
|66,90
|-0,96
|28,65
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,74
|2,77
|Baştaş Başkent Çimento
|9,76
|0,21
|-43,81
|Batı Çimento
|12,34
|-0,48
|162,00
|Batısöke Çimento
|2,96
|1,37
|21,31
|Bayrak Taban Sanayi
|8,76
|0,00
|-17,44
|Bera Holding
|9,89
|-0,60
|-51,23
|Berkosan Yalıtım
|9,70
|-1,62
|8,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,79
|5,27
|68,07
|Beyaz Filo
|8,89
|0,23
|-11,80
|Bilici Yatırım
|18,04
|-1,69
|226,02
|Bim Mağazalar
|67,70
|-0,73
|-5,04
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,50
|1,72
|Birko Mensucat
|1,08
|-3,57
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|10,29
|-1,72
|Birlik Mensucat
|2,25
|2,27
|-34,97
|Bizim Mağazaları
|12,43
|-0,16
|-19,08
|BMS Çelik Hasır
|8,71
|-1,02
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,70
|-0,42
|Borusan Mannesmann
|24,20
|-0,66
|-12,95
|Borusan Yat. Paz.
|423,50
|-1,74
|-6,77
|Bosch Fren Sistemleri
|861,90
|-1,28
|-29,91
|Bossa
|29,80
|-0,33
|66,95
|Brisa
|21,50
|-1,01
|11,04
|Burçelik
|23,50
|0,51
|11,80
|Burçelik Vana
|23,28
|0,95
|-53,12
|Bursa Çimento
|3,46
|-0,29
|-30,49
|Carrefoursa
|46,70
|9,99
|-34,96
|Casa Emtia Petrol
|135,00
|-0,44
|27,36
|Ceo Event Medya
|8,29
|0,48
|28,93
|Coca Cola İçecek
|87,90
|0,29
|38,41
|Cosmos Yat. Holding
|10,99
|0,00
|36,35
|Credıtwest Faktorıng
|4,39
|0,46
|-25,21
|Çan2 Termik
|12,85
|0,08
|Çelebi
|163,90
|0,00
|-10,20
|Çelik Halat
|6,39
|-5,61
|-29,76
|Çemaş Döküm
|1,22
|-0,81
|-28,35
|Çemtaş
|13,18
|-2,08
|-16,11
|Çimbeton
|215,60
|-0,92
|-27,28
|Çimentaş
|27,18
|-0,44
|-24,83
|Çimsa
|27,22
|-0,73
|52,92
|Çuhadaroğlu Metal
|7,98
|-2,68
|4,90
|Dagi Giyim
|3,52
|0,86
|3,34
|Dagi Yatırım Holding
|12,87
|-1,45
|-0,23
|Dardanel
|2,85
|-1,04
|-46,48
|Datagate Bilgisayar
|13,12
|1,08
|-18,56
|Demısaş Döküm
|7,05
|-1,67
|8,87
|Denge Holding
|1,65
|-1,79
|-45,68
|Deniz GMYO
|2,17
|0,00
|17,80
|Derimod
|9,76
|0,21
|0,21
|Derlüks Yatırım Holding
|4,96
|-1,00
|-43,76
|Desa Deri
|9,42
|-1,87
|-3,29
|Despec Bilgisayar
|10,85
|1,31
|-16,92
|Deva Holding
|23,28
|-0,09
|-3,24
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,81
|-1,58
|9,61
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,85
|9,78
|83,65
|Ditaş Doğan
|17,95
|-3,18
|38,01
|DO-CO
|661,90
|1,29
|5,06
|Doğan Burda
|24,10
|0,42
|7,40
|Doğan Holding
|2,60
|-1,14
|-13,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,20
|-0,45
|-5,54
|Doğusan
|6,05
|-7,91
|38,13
|Doğuş GMYO
|9,19
|-0,76
|12,48
|Doğuş Otomotiv
|33,50
|4,88
|29,23
|Döktaş Dökümcülük
|30,40
|-1,30
|-0,72
|Duran Doğan Basım
|15,28
|-0,84
|45,66
|Dyo Boya
|10,70
|-0,93
|-4,87
|Eczacıbaşı İlaç
|6,20
|-1,90
|-13,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,34
|-1,01
|53,57
|E-Data Teknoloji
|12,72
|7,52
|Edip Gayrimenkul
|3,54
|1,72
|6,63
|Ege Endüstri
|1.184,90
|-1,11
|-28,83
|Ege Gübre
|163,90
|-0,97
|14,25
|Ege Profil
|28,98
|-0,07
|-24,22
|Ege Seramik
|13,50
|-0,22
|39,72
|Egeplast
|24,40
|0,58
|-26,73
|Ekiz Kimya
|6,36
|-1,40
|-10,80
|Emek Elektrik
|2,68
|0,37
|-6,14
|Eminiş Ambalaj
|20,50
|2,40
|-44,35
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|0,00
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|11,03
|0,00
|-4,34
|Enka İnşaat
|10,50
|0,48
|49,11
|Erbosan
|123,20
|-1,83
|203,79
|Ereğli Demir Çelik
|17,87
|-1,05
|36,03
|Ersu Gıda
|3,58
|-3,24
|-27,53
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,98
|0,29
|Escort Teknoloji
|5,81
|-1,02
|-11,57
|Esenboğa Elektrik
|32,86
|-1,85
|72,71
|Etiler Gıda
|5,60
|-0,18
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,61
|-0,90
|73,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,51
|0,00
|-0,80
|Euro Yat. Ort.
|3,40
|-0,87
|-23,45
|Euro Yatırım Holding
|2,59
|-6,83
|-8,80
|Fade Gıda
|8,29
|-1,54
|59,37
|Fenerbahçe Futbol
|33,80
|0,96
|14,34
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,62
|1,16
|-11,12
|F-M İzmit Piston
|113,40
|-0,44
|-7,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,37
|-0,80
|-5,07
|Ford Otosan
|168,60
|-0,82
|38,04
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|-3,82
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|18,09
|-0,39
|-13,78
|Galata Wind Enerji
|3,68
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,62
|1,12
|-10,62
|Garanti Bankası
|9,42
|0,32
|-7,20
|Garanti Faktoring
|8,90
|-0,34
|-20,04
|Garanti Yat. Ort.
|2,20
|0,46
|-31,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,30
|-0,54
|23,18
|Gediz Ambalaj
|17,60
|-0,23
|31,34
|Gen İlaç
|14,68
|0,27
|Gentaş
|3,16
|-0,63
|-29,98
|Gersan Elektrik
|5,75
|-0,17
|-6,35
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,30
|-2,02
|Global Men. Değ.
|5,98
|0,17
|-0,50
|Global Yat. Holding
|2,26
|0,44
|-35,67
|Good-Year
|7,62
|-0,13
|-4,37
|Göltaş Çimento
|38,54
|-0,72
|-6,10
|Gözde Girişim
|5,99
|-0,17
|-24,94
|GSD Denizcilik
|3,21
|-0,93
|31,82
|GSD Holding
|2,32
|0,87
|-7,57
|Gübre Fabrik.
|50,20
|-1,38
|-41,66
|Güler Yat. Holding
|2,41
|-0,82
|-30,40
|Halk GMYO
|2,38
|-1,24
|-21,91
|Hatay Tekstil
|16,97
|-1,34
|24,45
|Hedef Girişim
|2,83
|-1,39
|12,09
|Hektaş
|8,54
|-0,58
|59,86
|HUB Girişim
|10,56
|1,25
|-41,98
|Hürriyet Gzt.
|2,17
|-0,46
|3,33
|ICBC Turkey Bank
|5,52
|-0,90
|-15,08
|İdealist Danışmanlık
|48,46
|0,54
|260,03
|İdealist GMYO
|2,72
|0,74
|14,62
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|0,00
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|1,28
|-5,19
|-48,04
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|-1,22
|-28,95
|İndeks Bilgisayar
|6,29
|0,00
|35,38
|Info Yatırım
|4,02
|0,50
|-13,93
|İntema
|36,32
|-1,09
|-8,97
|Inveo Yatırım Holding
|101,60
|-0,78
|129,76
|İpek Doğal Enerji
|12,42
|-0,96
|-5,05
|İskenderun Demir Çelik
|12,45
|-0,88
|37,78
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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