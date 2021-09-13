Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,31
|4,12
|-31,40
|Acıpayam Selüloz
|16,42
|1,30
|-3,57
|Adel Kalemcilik
|26,56
|2,79
|-22,42
|Adese Gayrimenkul
|1,29
|4,88
|-53,93
|Afyon Çimento
|3,64
|0,83
|-28,77
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,99
|-0,06
|2,31
|Ak Enerji
|1,88
|1,62
|-14,93
|Akbank
|5,65
|0,18
|-16,39
|Akçansa
|14,69
|0,48
|-8,77
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,27
|0,00
|-5,54
|Akfen GMYO
|4,06
|-3,10
|55,51
|Akın Tekstil
|36,46
|8,00
|14,80
|Akiş GMYO
|1,86
|2,76
|-33,39
|Akmerkez GMYO
|39,30
|-0,76
|-36,43
|Aksa
|19,13
|-2,00
|38,48
|Aksa Enerji
|14,90
|-0,27
|100,27
|Aksigorta
|7,04
|0,14
|-15,27
|Aksu Enerji
|11,00
|-3,17
|45,75
|Alarko Carrıer
|329,20
|-1,20
|-9,44
|Alarko GMYO
|20,98
|1,75
|-17,18
|Alarko Holding
|8,98
|4,42
|5,38
|Albaraka Türk
|1,51
|0,00
|-22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,60
|-1,01
|-13,69
|Alkim Kağıt
|14,66
|0,48
|13,26
|Alkim Kimya
|15,40
|0,65
|9,32
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,88
|1,08
|-14,16
|Altınyunus Çeşme
|55,70
|-1,15
|11,49
|Anadolu Efes
|21,74
|0,18
|1,77
|Anadolu Grubu Holding
|23,08
|-0,94
|-11,65
|Anadolu Hayat Emek.
|9,44
|0,43
|17,48
|Anadolu Isuzu
|16,06
|0,82
|-10,78
|Anadolu Sigorta
|6,28
|-0,48
|-13,02
|Anel Elektrik
|2,80
|0,00
|-11,67
|Arçelik
|32,38
|0,56
|13,78
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,70
|1,15
|9,61
|Arena Bilgisayar
|10,42
|1,66
|-4,42
|Armada Bilgisayar
|57,45
|3,51
|17,05
|Arsan Tekstil
|4,74
|1,07
|17,47
|Arzum Ev Aletleri
|20,84
|5,15
|-13,76
|Aselsan
|15,17
|0,33
|-16,88
|Ata GMYO
|4,27
|-3,17
|-22,50
|Atakule GMYO
|3,29
|1,86
|40,53
|Atlantis Yatırım Holding
|4,30
|-0,69
|-22,66
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|-0,67
|-15,43
|ATP Bilgisayar
|32,80
|-0,06
|Avrasya GMYO
|3,22
|1,90
|22,93
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,97
|-1,00
|-7,19
|Avrupa Yatırım Holding
|5,63
|-1,57
|-6,17
|Aydem Enerji
|6,98
|0,72
|Ayen Enerji
|4,88
|1,88
|-9,80
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,17
|0,00
|69,95
|Aygaz
|15,24
|0,46
|7,43
|Bagfaş
|18,57
|-0,70
|-7,15
|Bak Ambalaj
|20,58
|0,39
|4,06
|Balatacılar Balatacılık
|9,20
|0,00
|11,65
|Bantaş Ambalaj
|3,94
|1,81
|26,01
|Banvit
|67,25
|0,30
|29,33
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,24
|0,61
|Baştaş Başkent Çimento
|9,99
|0,00
|-42,49
|Batı Çimento
|12,29
|0,08
|160,93
|Batısöke Çimento
|2,94
|0,00
|20,49
|Bayrak Taban Sanayi
|8,72
|2,23
|-17,81
|Bera Holding
|10,04
|0,30
|-50,49
|Berkosan Yalıtım
|10,02
|-2,72
|12,33
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,05
|3,07
|49,75
|Beyaz Filo
|8,95
|-0,44
|-11,20
|Bilici Yatırım
|18,58
|-0,11
|235,78
|Bim Mağazalar
|68,35
|-0,65
|-4,13
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,90
|1,90
|Birko Mensucat
|1,17
|0,86
|5,41
|Birleşim Mühendislik
|10,46
|3,16
|Birlik Mensucat
|2,35
|2,17
|-32,08
|Bizim Mağazaları
|12,40
|1,06
|-19,27
|BMS Çelik Hasır
|8,79
|3,05
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,75
|1,06
|Borusan Mannesmann
|24,76
|0,00
|-10,94
|Borusan Yat. Paz.
|432,90
|-1,81
|-4,71
|Bosch Fren Sistemleri
|880,20
|0,59
|-28,42
|Bossa
|30,02
|-1,18
|68,18
|Brisa
|21,96
|0,37
|13,41
|Burçelik
|23,76
|-1,41
|13,04
|Burçelik Vana
|23,60
|-1,26
|-52,48
|Bursa Çimento
|3,49
|0,29
|-29,89
|Carrefoursa
|41,52
|7,56
|-42,17
|Casa Emtia Petrol
|145,50
|0,21
|37,26
|Ceo Event Medya
|8,40
|-0,71
|30,64
|Coca Cola İçecek
|89,20
|-0,11
|40,45
|Cosmos Yat. Holding
|10,99
|-0,09
|36,35
|Credıtwest Faktorıng
|4,39
|0,46
|-25,21
|Çan2 Termik
|12,96
|0,39
|Çelebi
|166,20
|1,96
|-8,94
|Çelik Halat
|6,53
|1,87
|-28,22
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,00
|-28,35
|Çemtaş
|13,17
|0,77
|-16,17
|Çimbeton
|220,50
|0,64
|-25,63
|Çimentaş
|27,14
|2,18
|-24,94
|Çimsa
|27,26
|1,34
|53,15
|Çuhadaroğlu Metal
|7,93
|0,76
|4,24
|Dagi Giyim
|3,54
|1,14
|3,92
|Dagi Yatırım Holding
|13,13
|-1,06
|1,78
|Dardanel
|2,92
|0,69
|-45,16
|Datagate Bilgisayar
|12,88
|0,70
|-20,05
|Demısaş Döküm
|7,08
|0,85
|9,34
|Denge Holding
|1,75
|3,55
|-42,38
|Deniz GMYO
|2,21
|1,84
|19,97
|Derimod
|9,79
|-0,91
|0,51
|Derlüks Yatırım Holding
|5,00
|-0,79
|-43,31
|Desa Deri
|9,46
|-3,07
|-2,87
|Despec Bilgisayar
|10,92
|-1,44
|-16,39
|Deva Holding
|23,46
|0,09
|-2,49
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,85
|1,63
|9,98
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,24
|9,86
|67,29
|Ditaş Doğan
|18,54
|9,96
|42,55
|DO-CO
|659,40
|0,55
|4,67
|Doğan Burda
|24,64
|2,75
|9,80
|Doğan Holding
|2,60
|1,17
|-13,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,18
|2,35
|-6,40
|Doğusan
|6,60
|-5,98
|50,68
|Doğuş GMYO
|9,30
|-0,11
|13,83
|Doğuş Otomotiv
|31,48
|2,21
|21,43
|Döktaş Dökümcülük
|30,42
|-2,25
|-0,65
|Duran Doğan Basım
|14,53
|1,04
|38,51
|Dyo Boya
|10,70
|3,28
|-4,87
|Eczacıbaşı İlaç
|6,40
|1,91
|-11,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,32
|0,38
|57,21
|E-Data Teknoloji
|11,98
|1,96
|Edip Gayrimenkul
|3,50
|1,74
|5,42
|Ege Endüstri
|1.211,00
|0,41
|-27,26
|Ege Gübre
|167,80
|0,66
|16,97
|Ege Profil
|29,00
|-0,14
|-24,16
|Ege Seramik
|13,56
|-1,17
|40,34
|Egeplast
|24,80
|-0,72
|-25,53
|Ekiz Kimya
|6,63
|0,45
|-7,01
|Emek Elektrik
|2,68
|0,00
|-6,14
|Eminiş Ambalaj
|19,87
|-2,21
|-46,06
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|-1,08
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|11,10
|0,18
|-3,73
|Enka İnşaat
|10,46
|-0,10
|48,54
|Erbosan
|127,80
|-0,54
|215,13
|Ereğli Demir Çelik
|18,13
|1,12
|38,01
|Ersu Gıda
|3,53
|-0,28
|-28,54
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,04
|0,19
|Escort Teknoloji
|5,94
|-0,50
|-9,59
|Esenboğa Elektrik
|34,24
|0,35
|79,96
|Etiler Gıda
|5,60
|0,18
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,70
|6,01
|75,42
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,55
|0,57
|0,33
|Euro Yat. Ort.
|3,47
|0,29
|-21,87
|Euro Yatırım Holding
|2,84
|-4,38
|0,00
|Fade Gıda
|8,45
|1,81
|62,45
|Fenerbahçe Futbol
|33,32
|-3,20
|12,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,58
|1,18
|-12,48
|F-M İzmit Piston
|115,60
|0,35
|-5,71
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,53
|0,32
|-3,84
|Ford Otosan
|170,50
|-0,41
|39,60
|Formet Metal ve Cam
|1,29
|6,61
|-47,42
|Frigo Pak Gıda
|18,10
|0,84
|-13,73
|Galata Wind Enerji
|3,70
|0,54
|Galatasaray Sportif
|3,51
|-0,28
|-13,33
|Garanti Bankası
|9,42
|-0,74
|-7,20
|Garanti Faktoring
|9,03
|0,44
|-18,87
|Garanti Yat. Ort.
|2,20
|0,46
|-31,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,37
|0,27
|24,36
|Gediz Ambalaj
|17,62
|-0,06
|31,49
|Gen İlaç
|14,80
|1,30
|Gentaş
|3,20
|0,31
|-29,10
|Gersan Elektrik
|5,70
|0,88
|-7,17
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,50
|8,70
|Global Men. Değ.
|5,98
|-0,83
|-0,50
|Global Yat. Holding
|2,24
|0,90
|-36,24
|Good-Year
|7,63
|-0,26
|-4,25
|Göltaş Çimento
|39,36
|-0,96
|-4,10
|Gözde Girişim
|6,15
|1,32
|-22,93
|GSD Denizcilik
|3,22
|2,88
|32,23
|GSD Holding
|2,31
|2,21
|-7,97
|Gübre Fabrik.
|51,50
|0,59
|-40,15
|Güler Yat. Holding
|2,43
|1,67
|-29,82
|Halk GMYO
|2,40
|5,26
|-21,26
|Hatay Tekstil
|17,33
|2,85
|27,09
|Hedef Girişim
|2,89
|1,05
|14,46
|Hektaş
|8,67
|0,23
|62,29
|HUB Girişim
|10,46
|1,65
|-42,53
|Hürriyet Gzt.
|2,17
|-0,46
|3,33
|ICBC Turkey Bank
|5,42
|6,90
|-16,62
|İdealist Danışmanlık
|48,40
|-2,14
|259,58
|İdealist GMYO
|2,71
|-3,21
|14,20
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|0,00
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|-1,05
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|1,34
|-0,74
|-45,61
|İhlas Holding
|0,60
|0,00
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|0,00
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,30
|0,00
|35,60
|Info Yatırım
|3,86
|-0,77
|-17,35
|İntema
|36,82
|0,22
|-7,72
|Inveo Yatırım Holding
|102,00
|-0,29
|130,66
|İpek Doğal Enerji
|12,71
|3,76
|-2,83
|İskenderun Demir Çelik
|12,67
|0,16
|40,22
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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