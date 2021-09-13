Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,31 4,12 -31,40 Acıpayam Selüloz 16,42 1,30 -3,57 Adel Kalemcilik 26,56 2,79 -22,42 Adese Gayrimenkul 1,29 4,88 -53,93 Afyon Çimento 3,64 0,83 -28,77 AGESA Hayat Emeklilik 17,99 -0,06 2,31 Ak Enerji 1,88 1,62 -14,93 Akbank 5,65 0,18 -16,39 Akçansa 14,69 0,48 -8,77 Akdeniz Yatırım Hold. 2,27 0,00 -5,54 Akfen GMYO 4,06 -3,10 55,51 Akın Tekstil 36,46 8,00 14,80 Akiş GMYO 1,86 2,76 -33,39 Akmerkez GMYO 39,30 -0,76 -36,43 Aksa 19,13 -2,00 38,48 Aksa Enerji 14,90 -0,27 100,27 Aksigorta 7,04 0,14 -15,27 Aksu Enerji 11,00 -3,17 45,75 Alarko Carrıer 329,20 -1,20 -9,44 Alarko GMYO 20,98 1,75 -17,18 Alarko Holding 8,98 4,42 5,38 Albaraka Türk 1,51 0,00 -22,16 Alcatel Lucent Teletaş 25,60 -1,01 -13,69 Alkim Kağıt 14,66 0,48 13,26 Alkim Kimya 15,40 0,65 9,32 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,88 1,08 -14,16 Altınyunus Çeşme 55,70 -1,15 11,49 Anadolu Efes 21,74 0,18 1,77 Anadolu Grubu Holding 23,08 -0,94 -11,65 Anadolu Hayat Emek. 9,44 0,43 17,48 Anadolu Isuzu 16,06 0,82 -10,78 Anadolu Sigorta 6,28 -0,48 -13,02 Anel Elektrik 2,80 0,00 -11,67 Arçelik 32,38 0,56 13,78 ARD Bilişim Teknolojileri 52,70 1,15 9,61 Arena Bilgisayar 10,42 1,66 -4,42 Armada Bilgisayar 57,45 3,51 17,05 Arsan Tekstil 4,74 1,07 17,47 Arzum Ev Aletleri 20,84 5,15 -13,76 Aselsan 15,17 0,33 -16,88 Ata GMYO 4,27 -3,17 -22,50 Atakule GMYO 3,29 1,86 40,53 Atlantis Yatırım Holding 4,30 -0,69 -22,66 Atlas Yat. Ort. 1,48 -0,67 -15,43 ATP Bilgisayar 32,80 -0,06 Avrasya GMYO 3,22 1,90 22,93 Avrasya Petrol ve Tur. 2,97 -1,00 -7,19 Avrupa Yatırım Holding 5,63 -1,57 -6,17 Aydem Enerji 6,98 0,72 Ayen Enerji 4,88 1,88 -9,80 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,17 0,00 69,95 Aygaz 15,24 0,46 7,43 Bagfaş 18,57 -0,70 -7,15 Bak Ambalaj 20,58 0,39 4,06 Balatacılar Balatacılık 9,20 0,00 11,65 Bantaş Ambalaj 3,94 1,81 26,01 Banvit 67,25 0,30 29,33 Başkent Doğalgaz GMYO 23,24 0,61 Baştaş Başkent Çimento 9,99 0,00 -42,49 Batı Çimento 12,29 0,08 160,93 Batısöke Çimento 2,94 0,00 20,49 Bayrak Taban Sanayi 8,72 2,23 -17,81 Bera Holding 10,04 0,30 -50,49 Berkosan Yalıtım 10,02 -2,72 12,33 Beşiktaş Futbol Yat. 6,05 3,07 49,75 Beyaz Filo 8,95 -0,44 -11,20 Bilici Yatırım 18,58 -0,11 235,78 Bim Mağazalar 68,35 -0,65 -4,13 Biotrend Çevre ve Enerji 28,90 1,90 Birko Mensucat 1,17 0,86 5,41 Birleşim Mühendislik 10,46 3,16 Birlik Mensucat 2,35 2,17 -32,08 Bizim Mağazaları 12,40 1,06 -19,27 BMS Çelik Hasır 8,79 3,05 Boğaziçi Beton Sanayi 4,75 1,06 Borusan Mannesmann 24,76 0,00 -10,94 Borusan Yat. Paz. 432,90 -1,81 -4,71 Bosch Fren Sistemleri 880,20 0,59 -28,42 Bossa 30,02 -1,18 68,18 Brisa 21,96 0,37 13,41 Burçelik 23,76 -1,41 13,04 Burçelik Vana 23,60 -1,26 -52,48 Bursa Çimento 3,49 0,29 -29,89 Carrefoursa 41,52 7,56 -42,17 Casa Emtia Petrol 145,50 0,21 37,26 Ceo Event Medya 8,40 -0,71 30,64 Coca Cola İçecek 89,20 -0,11 40,45 Cosmos Yat. Holding 10,99 -0,09 36,35 Credıtwest Faktorıng 4,39 0,46 -25,21 Çan2 Termik 12,96 0,39 Çelebi 166,20 1,96 -8,94 Çelik Halat 6,53 1,87 -28,22 Çemaş Döküm 1,22 0,00 -28,35 Çemtaş 13,17 0,77 -16,17 Çimbeton 220,50 0,64 -25,63 Çimentaş 27,14 2,18 -24,94 Çimsa 27,26 1,34 53,15 Çuhadaroğlu Metal 7,93 0,76 4,24 Dagi Giyim 3,54 1,14 3,92 Dagi Yatırım Holding 13,13 -1,06 1,78 Dardanel 2,92 0,69 -45,16 Datagate Bilgisayar 12,88 0,70 -20,05 Demısaş Döküm 7,08 0,85 9,34 Denge Holding 1,75 3,55 -42,38 Deniz GMYO 2,21 1,84 19,97 Derimod 9,79 -0,91 0,51 Derlüks Yatırım Holding 5,00 -0,79 -43,31 Desa Deri 9,46 -3,07 -2,87 Despec Bilgisayar 10,92 -1,44 -16,39 Deva Holding 23,46 0,09 -2,49 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,85 1,63 9,98 Diriteks Diriliş Tekstil 6,24 9,86 67,29 Ditaş Doğan 18,54 9,96 42,55 DO-CO 659,40 0,55 4,67 Doğan Burda 24,64 2,75 9,80 Doğan Holding 2,60 1,17 -13,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,18 2,35 -6,40 Doğusan 6,60 -5,98 50,68 Doğuş GMYO 9,30 -0,11 13,83 Doğuş Otomotiv 31,48 2,21 21,43 Döktaş Dökümcülük 30,42 -2,25 -0,65 Duran Doğan Basım 14,53 1,04 38,51 Dyo Boya 10,70 3,28 -4,87 Eczacıbaşı İlaç 6,40 1,91 -11,14 Eczacıbaşı Yatırım 42,32 0,38 57,21 E-Data Teknoloji 11,98 1,96 Edip Gayrimenkul 3,50 1,74 5,42 Ege Endüstri 1.211,00 0,41 -27,26 Ege Gübre 167,80 0,66 16,97 Ege Profil 29,00 -0,14 -24,16 Ege Seramik 13,56 -1,17 40,34 Egeplast 24,80 -0,72 -25,53 Ekiz Kimya 6,63 0,45 -7,01 Emek Elektrik 2,68 0,00 -6,14 Eminiş Ambalaj 19,87 -2,21 -46,06 Emlak Konut GMYO 1,84 -1,08 -12,99 Enerjisa Enerji 11,10 0,18 -3,73 Enka İnşaat 10,46 -0,10 48,54 Erbosan 127,80 -0,54 215,13 Ereğli Demir Çelik 18,13 1,12 38,01 Ersu Gıda 3,53 -0,28 -28,54 Escar Turizm Taşımacılık 21,04 0,19 Escort Teknoloji 5,94 -0,50 -9,59 Esenboğa Elektrik 34,24 0,35 79,96 Etiler Gıda 5,60 0,18 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 6,70 6,01 75,42 Euro Trend Yat. Ort. 3,55 0,57 0,33 Euro Yat. Ort. 3,47 0,29 -21,87 Euro Yatırım Holding 2,84 -4,38 0,00 Fade Gıda 8,45 1,81 62,45 Fenerbahçe Futbol 33,32 -3,20 12,72 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,58 1,18 -12,48 F-M İzmit Piston 115,60 0,35 -5,71 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,53 0,32 -3,84 Ford Otosan 170,50 -0,41 39,60 Formet Metal ve Cam 1,29 6,61 -47,42 Frigo Pak Gıda 18,10 0,84 -13,73 Galata Wind Enerji 3,70 0,54 Galatasaray Sportif 3,51 -0,28 -13,33 Garanti Bankası 9,42 -0,74 -7,20 Garanti Faktoring 9,03 0,44 -18,87 Garanti Yat. Ort. 2,20 0,46 -31,59 Gedik Y. Men. Değ. 7,37 0,27 24,36 Gediz Ambalaj 17,62 -0,06 31,49 Gen İlaç 14,80 1,30 Gentaş 3,20 0,31 -29,10 Gersan Elektrik 5,70 0,88 -7,17 Girişim Elektrik Sanayi 23,50 8,70 Global Men. Değ. 5,98 -0,83 -0,50 Global Yat. Holding 2,24 0,90 -36,24 Good-Year 7,63 -0,26 -4,25 Göltaş Çimento 39,36 -0,96 -4,10 Gözde Girişim 6,15 1,32 -22,93 GSD Denizcilik 3,22 2,88 32,23 GSD Holding 2,31 2,21 -7,97 Gübre Fabrik. 51,50 0,59 -40,15 Güler Yat. Holding 2,43 1,67 -29,82 Halk GMYO 2,40 5,26 -21,26 Hatay Tekstil 17,33 2,85 27,09 Hedef Girişim 2,89 1,05 14,46 Hektaş 8,67 0,23 62,29 HUB Girişim 10,46 1,65 -42,53 Hürriyet Gzt. 2,17 -0,46 3,33 ICBC Turkey Bank 5,42 6,90 -16,62 İdealist Danışmanlık 48,40 -2,14 259,58 İdealist GMYO 2,71 -3,21 14,20 İhlas Ev Aletleri 1,01 0,00 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,94 -1,05 -24,80 İhlas Gazetecilik 1,34 -0,74 -45,61 İhlas Holding 0,60 0,00 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,83 0,00 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,30 0,00 35,60 Info Yatırım 3,86 -0,77 -17,35 İntema 36,82 0,22 -7,72 Inveo Yatırım Holding 102,00 -0,29 130,66 İpek Doğal Enerji 12,71 3,76 -2,83 İskenderun Demir Çelik 12,67 0,16 40,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler