Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,95 0,61 -36,05 Acıpayam Selüloz 16,40 0,37 -3,69 Adel Kalemcilik 26,14 1,16 -23,64 Adese Gayrimenkul 1,25 0,00 -55,36 Afyon Çimento 3,67 0,82 -28,18 AGESA Hayat Emeklilik 18,37 0,71 4,47 Ak Enerji 1,78 1,71 -19,46 Akbank 5,67 0,53 -16,10 Akçansa 14,57 0,48 -9,52 Akdeniz Yatırım Hold. 2,50 -1,96 4,03 Akfen GMYO 3,76 5,62 44,02 Akın Tekstil 33,48 -2,05 5,42 Akiş GMYO 1,82 1,11 -34,82 Akmerkez GMYO 39,82 -0,10 -35,59 Aksa 19,43 2,10 40,65 Aksa Enerji 14,52 2,25 95,16 Aksigorta 7,07 -0,42 -14,91 Aksu Enerji 11,39 -2,40 50,92 Alarko Carrıer 332,20 1,90 -8,61 Alarko GMYO 20,40 0,10 -19,46 Alarko Holding 8,59 0,35 0,80 Albaraka Türk 1,50 0,00 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 25,66 -0,54 -13,49 Alkim Kağıt 14,64 0,07 13,11 Alkim Kimya 15,27 -0,26 8,40 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,85 -0,54 -15,53 Altınyunus Çeşme 55,75 1,27 11,59 Anadolu Efes 21,78 0,93 1,96 Anadolu Grubu Holding 23,70 0,42 -9,28 Anadolu Hayat Emek. 9,43 0,32 17,35 Anadolu Isuzu 15,91 0,63 -11,61 Anadolu Sigorta 6,33 -0,31 -12,33 Anel Elektrik 2,80 0,00 -11,67 Arçelik 32,08 0,44 12,73 ARD Bilişim Teknolojileri 51,30 1,38 6,70 Arena Bilgisayar 10,21 0,49 -6,35 Armada Bilgisayar 55,95 0,81 14,00 Arsan Tekstil 4,68 0,21 15,98 Arzum Ev Aletleri 20,46 1,89 -15,33 Aselsan 15,24 0,40 -16,49 Ata GMYO 4,24 -0,70 -23,05 Atakule GMYO 3,17 0,00 35,41 Atlantis Yatırım Holding 4,25 0,47 -23,56 Atlas Yat. Ort. 1,49 1,36 -14,86 ATP Bilgisayar 33,90 3,10 Avrasya GMYO 3,09 -1,28 17,97 Avrasya Petrol ve Tur. 2,98 -1,00 -6,88 Avrupa Yatırım Holding 5,50 -1,26 -8,33 Aydem Enerji 6,94 0,58 Ayen Enerji 4,87 0,83 -9,98 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,95 1,23 68,00 Aygaz 15,17 1,61 6,93 Bagfaş 18,85 0,21 -5,75 Bak Ambalaj 20,80 1,56 5,18 Balatacılar Balatacılık 8,20 -8,17 -0,49 Bantaş Ambalaj 3,93 1,29 25,69 Banvit 67,00 0,75 28,85 Başkent Doğalgaz GMYO 23,60 0,08 Baştaş Başkent Çimento 9,42 -5,71 -45,77 Batı Çimento 12,29 0,74 160,93 Batısöke Çimento 2,95 1,03 20,90 Bayrak Taban Sanayi 8,35 -0,71 -21,30 Bera Holding 10,15 2,11 -49,95 Berkosan Yalıtım 10,13 0,50 13,57 Beşiktaş Futbol Yat. 5,87 0,86 45,30 Beyaz Filo 9,07 -0,22 -10,01 Bilici Yatırım 18,00 1,58 225,30 Bim Mağazalar 69,35 -0,22 -2,73 Biotrend Çevre ve Enerji 27,88 1,75 Birko Mensucat 1,29 9,32 16,22 Birleşim Mühendislik 10,34 4,66 Birlik Mensucat 2,40 -4,76 -30,64 Bizim Mağazaları 12,24 -0,16 -20,31 BMS Çelik Hasır 8,49 2,17 Boğaziçi Beton Sanayi 4,59 1,55 Borusan Mannesmann 24,88 1,30 -10,50 Borusan Yat. Paz. 421,70 2,43 -7,17 Bosch Fren Sistemleri 879,00 0,34 -28,52 Bossa 30,28 2,09 69,64 Brisa 22,08 1,38 14,03 Burçelik 22,40 -4,84 6,57 Burçelik Vana 23,34 -1,52 -53,00 Bursa Çimento 3,52 0,86 -29,28 Carrefoursa 38,98 1,04 -45,71 Casa Emtia Petrol 131,80 -5,45 24,34 Ceo Event Medya 8,05 0,63 25,19 Coca Cola İçecek 88,90 0,91 39,98 Cosmos Yat. Holding 11,00 3,77 36,48 Credıtwest Faktorıng 4,40 1,62 -25,04 Çan2 Termik 12,74 -0,08 Çelebi 169,90 0,71 -6,92 Çelik Halat 6,35 0,16 -30,20 Çemaş Döküm 1,22 0,83 -28,35 Çemtaş 13,21 0,08 -15,92 Çimbeton 221,10 0,27 -25,43 Çimentaş 27,50 0,00 -23,95 Çimsa 26,18 0,08 47,08 Çuhadaroğlu Metal 7,69 -0,90 1,09 Dagi Giyim 3,59 0,28 5,39 Dagi Yatırım Holding 13,23 -0,38 2,56 Dardanel 2,95 3,51 -44,60 Datagate Bilgisayar 12,90 -0,46 -19,93 Demısaş Döküm 7,01 1,01 8,25 Denge Holding 1,65 2,48 -45,68 Deniz GMYO 2,34 0,00 27,03 Derimod 9,90 -0,60 1,64 Derlüks Yatırım Holding 5,13 -0,39 -41,84 Desa Deri 10,22 3,13 4,93 Despec Bilgisayar 10,70 0,28 -18,07 Deva Holding 23,50 1,12 -2,32 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,57 0,17 7,38 Diriteks Diriliş Tekstil 6,15 7,33 64,88 Ditaş Doğan 15,16 1,95 16,56 DO-CO 666,10 -0,06 5,73 Doğan Burda 22,30 6,90 -0,62 Doğan Holding 2,58 0,78 -13,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,14 1,90 -8,11 Doğusan 7,12 -1,79 62,56 Doğuş GMYO 9,45 -0,32 15,67 Doğuş Otomotiv 29,60 3,06 14,18 Döktaş Dökümcülük 31,00 0,00 1,24 Duran Doğan Basım 14,83 -0,20 41,37 Dyo Boya 10,39 0,78 -7,62 Eczacıbaşı İlaç 6,60 1,23 -8,36 Eczacıbaşı Yatırım 42,50 0,43 57,88 E-Data Teknoloji 11,81 -1,09 Edip Gayrimenkul 3,48 0,29 4,82 Ege Endüstri 1.205,20 0,42 -27,61 Ege Gübre 165,60 -0,30 15,44 Ege Profil 28,74 0,70 -24,84 Ege Seramik 13,38 0,22 38,47 Egeplast 26,26 1,00 -21,14 Ekiz Kimya 6,45 0,00 -9,54 Emek Elektrik 2,67 -1,48 -6,49 Eminiş Ambalaj 20,14 0,70 -45,33 Emlak Konut GMYO 1,83 0,00 -13,46 Enerjisa Enerji 11,13 0,45 -3,47 Enka İnşaat 10,64 1,82 51,10 Erbosan 128,70 1,10 217,35 Ereğli Demir Çelik 17,98 0,28 36,87 Ersu Gıda 3,48 1,16 -29,55 Escar Turizm Taşımacılık 20,68 1,37 Escort Teknoloji 5,92 -0,34 -9,89 Esenboğa Elektrik 34,58 0,64 81,75 Etiler Gıda 5,40 0,00 35,68 Euro Kapital Yat. Ort. 6,06 -2,57 58,66 Euro Trend Yat. Ort. 3,56 0,56 0,61 Euro Yat. Ort. 3,48 0,29 -21,65 Euro Yatırım Holding 3,22 -1,53 13,38 Fade Gıda 8,30 1,72 59,56 Fenerbahçe Futbol 34,90 -0,23 18,06 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 2,00 -13,50 F-M İzmit Piston 114,20 0,53 -6,85 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,88 0,63 -1,15 Ford Otosan 168,50 1,63 37,96 Formet Metal ve Cam 1,23 0,82 -49,86 Frigo Pak Gıda 17,94 0,62 -14,49 Galata Wind Enerji 3,66 0,27 Galatasaray Sportif 3,55 0,28 -12,35 Garanti Bankası 9,45 0,43 -6,90 Garanti Faktoring 8,86 -1,88 -20,40 Garanti Yat. Ort. 2,22 0,00 -30,97 Gedik Y. Men. Değ. 7,33 0,00 23,69 Gediz Ambalaj 17,37 -0,17 29,63 Gen İlaç 14,45 0,28 Gentaş 3,17 0,32 -29,76 Gersan Elektrik 5,64 0,36 -8,14 Girişim Elektrik Sanayi 21,44 2,00 Global Men. Değ. 6,05 0,33 0,67 Global Yat. Holding 2,23 0,00 -36,53 Good-Year 7,74 1,44 -2,86 Göltaş Çimento 40,00 1,47 -2,54 Gözde Girişim 6,29 0,64 -21,18 GSD Denizcilik 3,11 0,65 27,71 GSD Holding 2,28 2,24 -9,16 Gübre Fabrik. 51,40 -0,39 -40,27 Güler Yat. Holding 2,44 -1,21 -29,53 Halk GMYO 2,32 2,20 -23,88 Hatay Tekstil 16,67 -0,24 22,25 Hedef Girişim 2,87 2,14 13,67 Hektaş 8,37 0,72 56,67 HUB Girişim 10,22 1,49 -43,85 Hürriyet Gzt. 2,11 -0,47 0,48 ICBC Turkey Bank 5,03 1,21 -22,62 İdealist Danışmanlık 49,02 1,28 264,19 İdealist GMYO 2,71 0,37 14,20 İhlas Ev Aletleri 1,02 -0,97 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,95 0,00 -24,00 İhlas Gazetecilik 1,30 -0,76 -47,23 İhlas Holding 0,59 -3,28 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,83 0,00 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,39 0,31 37,54 Info Yatırım 3,95 3,95 -15,43 İntema 37,06 0,11 -7,12 Inveo Yatırım Holding 102,20 0,49 131,12 İpek Doğal Enerji 12,18 0,41 -6,88 İskenderun Demir Çelik 12,40 0,00 37,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 483 bin 600 liraya geriledi