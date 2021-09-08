Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,96 -2,36 -35,92 Acıpayam Selüloz 16,55 -0,30 -2,81 Adel Kalemcilik 26,38 1,77 -22,94 Adese Gayrimenkul 1,25 -2,34 -55,36 Afyon Çimento 3,70 -0,80 -27,59 AGESA Hayat Emeklilik 18,29 -0,81 4,01 Ak Enerji 1,76 -1,68 -20,36 Akbank 5,74 -1,54 -15,06 Akçansa 14,68 -1,41 -8,83 Akdeniz Yatırım Hold. 2,28 -6,17 -5,12 Akfen GMYO 3,69 0,82 41,34 Akın Tekstil 33,78 1,20 6,36 Akiş GMYO 1,86 0,00 -33,39 Akmerkez GMYO 40,22 -1,90 -34,94 Aksa 18,88 2,44 36,67 Aksa Enerji 14,32 -1,45 92,47 Aksigorta 7,12 -1,11 -14,31 Aksu Enerji 11,64 -0,60 54,23 Alarko Carrıer 330,70 -1,55 -9,03 Alarko GMYO 20,54 -0,77 -18,91 Alarko Holding 8,64 -1,14 1,39 Albaraka Türk 1,51 -1,31 -22,16 Alcatel Lucent Teletaş 25,26 -1,71 -14,83 Alkim Kağıt 14,84 -0,40 14,65 Alkim Kimya 15,42 0,39 9,46 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,94 -0,51 -11,42 Altınyunus Çeşme 54,25 -0,46 8,59 Anadolu Efes 21,94 -0,54 2,71 Anadolu Grubu Holding 24,16 0,50 -7,52 Anadolu Hayat Emek. 9,40 -1,05 16,98 Anadolu Isuzu 15,96 -1,60 -11,33 Anadolu Sigorta 6,29 -0,94 -12,89 Anel Elektrik 2,85 -0,70 -10,09 Arçelik 31,84 -0,56 11,88 ARD Bilişim Teknolojileri 50,95 -0,68 5,97 Arena Bilgisayar 10,27 -3,30 -5,80 Armada Bilgisayar 56,90 2,89 15,93 Arsan Tekstil 4,67 0,43 15,73 Arzum Ev Aletleri 18,78 0,70 -22,28 Aselsan 15,34 -0,39 -15,95 Ata GMYO 4,34 -0,23 -21,23 Atakule GMYO 3,20 -2,74 36,69 Atlantis Yatırım Holding 4,25 -1,62 -23,56 Atlas Yat. Ort. 1,50 -0,66 -14,29 ATP Bilgisayar 33,24 -1,01 Avrasya GMYO 3,29 0,30 25,60 Avrasya Petrol ve Tur. 3,15 6,06 -1,56 Avrupa Yatırım Holding 5,68 6,97 -5,33 Aydem Enerji 7,03 -2,23 Ayen Enerji 4,93 0,00 -8,87 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,90 -0,32 67,56 Aygaz 14,99 -1,70 5,66 Bagfaş 19,01 0,26 -4,95 Bak Ambalaj 20,56 -1,25 3,96 Balatacılar Balatacılık 9,92 0,00 20,39 Bantaş Ambalaj 3,81 -1,04 21,86 Banvit 66,20 -0,45 27,31 Başkent Doğalgaz GMYO 23,68 -1,33 Baştaş Başkent Çimento 10,40 -0,95 -40,13 Batı Çimento 12,27 -0,16 160,51 Batısöke Çimento 2,95 3,15 20,90 Bayrak Taban Sanayi 8,56 -1,61 -19,32 Bera Holding 10,08 -2,04 -50,30 Berkosan Yalıtım 10,33 2,99 15,81 Beşiktaş Futbol Yat. 5,89 0,68 45,79 Beyaz Filo 9,26 -2,94 -8,13 Bilici Yatırım 17,95 -1,37 224,40 Bim Mağazalar 69,95 0,43 -1,89 Biotrend Çevre ve Enerji 29,54 1,44 Birko Mensucat 1,08 0,00 -2,70 Birleşim Mühendislik 10,07 -0,79 Birlik Mensucat 2,78 9,45 -19,65 Bizim Mağazaları 12,47 -0,24 -18,82 BMS Çelik Hasır 8,27 0,98 Boğaziçi Beton Sanayi 4,58 0,00 Borusan Mannesmann 25,24 -1,87 -9,21 Borusan Yat. Paz. 423,50 -1,51 -6,77 Bosch Fren Sistemleri 882,00 -1,97 -28,28 Bossa 30,54 -0,91 71,09 Brisa 22,16 -0,36 14,44 Burçelik 24,70 0,32 17,51 Burçelik Vana 24,38 -2,09 -50,91 Bursa Çimento 3,54 -1,67 -28,88 Carrefoursa 38,70 -1,68 -46,10 Casa Emtia Petrol 154,80 0,00 46,04 Ceo Event Medya 8,08 -0,12 25,66 Coca Cola İçecek 88,60 -1,12 39,51 Cosmos Yat. Holding 10,99 0,00 36,35 Credıtwest Faktorıng 4,49 -0,22 -23,51 Çan2 Termik 12,93 0,23 Çelebi 168,10 1,27 -7,90 Çelik Halat 6,49 -1,07 -28,66 Çemaş Döküm 1,22 -1,61 -28,35 Çemtaş 13,35 -1,62 -15,03 Çimbeton 227,00 -1,94 -23,44 Çimentaş 28,90 -0,21 -20,08 Çimsa 26,10 -1,29 46,63 Çuhadaroğlu Metal 7,63 -0,91 0,30 Dagi Giyim 3,59 -5,03 5,39 Dagi Yatırım Holding 13,41 -0,52 3,95 Dardanel 2,96 2,42 -44,41 Datagate Bilgisayar 12,90 -1,98 -19,93 Demısaş Döküm 7,02 -0,43 8,41 Denge Holding 1,64 -1,80 -46,01 Deniz GMYO 2,37 -2,07 28,66 Derimod 10,07 1,41 3,39 Derlüks Yatırım Holding 5,22 -0,76 -40,82 Desa Deri 9,91 9,99 1,75 Despec Bilgisayar 11,02 -1,08 -15,62 Deva Holding 23,40 -0,59 -2,74 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,59 -1,78 7,56 Diriteks Diriliş Tekstil 5,73 9,98 53,62 Ditaş Doğan 14,82 -2,11 13,95 DO-CO 661,80 0,24 5,05 Doğan Burda 21,00 -5,15 -6,42 Doğan Holding 2,58 -1,53 -13,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,14 -0,47 -8,11 Doğusan 6,99 -1,27 59,59 Doğuş GMYO 9,64 5,70 17,99 Doğuş Otomotiv 29,12 2,03 12,33 Döktaş Dökümcülük 32,50 -0,73 6,14 Duran Doğan Basım 14,69 -0,61 40,04 Dyo Boya 10,44 -1,14 -7,18 Eczacıbaşı İlaç 6,56 -0,91 -8,91 Eczacıbaşı Yatırım 42,98 -2,41 59,66 E-Data Teknoloji 11,94 -4,25 Edip Gayrimenkul 3,48 -2,25 4,82 Ege Endüstri 1.209,20 -0,58 -27,37 Ege Gübre 166,10 -1,13 15,78 Ege Profil 28,80 -2,11 -24,69 Ege Seramik 13,52 -2,38 39,92 Egeplast 25,82 -4,65 -22,46 Ekiz Kimya 6,45 -1,53 -9,54 Emek Elektrik 2,79 1,09 -2,29 Eminiş Ambalaj 20,20 -0,79 -45,17 Emlak Konut GMYO 1,84 -0,54 -12,99 Enerjisa Enerji 11,06 -0,81 -4,08 Enka İnşaat 10,38 0,19 47,41 Erbosan 133,20 7,51 228,44 Ereğli Demir Çelik 18,10 0,22 37,78 Ersu Gıda 3,58 0,56 -27,53 Escar Turizm Taşımacılık 20,76 -1,42 Escort Teknoloji 5,92 -1,66 -9,89 Esenboğa Elektrik 34,80 -2,58 82,91 Etiler Gıda 5,60 3,13 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 6,01 6,00 57,35 Euro Trend Yat. Ort. 3,57 -0,56 0,90 Euro Yat. Ort. 3,49 0,58 -21,42 Euro Yatırım Holding 3,30 2,17 16,20 Fade Gıda 8,26 -1,78 58,79 Fenerbahçe Futbol 35,50 0,68 20,09 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,59 1,57 -12,14 F-M İzmit Piston 116,00 -1,94 -5,38 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,24 -0,08 1,61 Ford Otosan 166,30 -0,60 36,16 Formet Metal ve Cam 1,21 -0,82 -50,68 Frigo Pak Gıda 17,78 -1,71 -15,25 Galata Wind Enerji 3,68 -1,60 Galatasaray Sportif 3,59 0,56 -11,36 Garanti Bankası 9,66 -0,72 -4,84 Garanti Faktoring 8,90 2,30 -20,04 Garanti Yat. Ort. 2,22 -0,89 -30,97 Gedik Y. Men. Değ. 7,40 -2,50 24,87 Gediz Ambalaj 17,71 -0,62 32,16 Gen İlaç 14,77 -0,54 Gentaş 3,19 -1,85 -29,32 Gersan Elektrik 5,67 -0,87 -7,65 Girişim Elektrik Sanayi 21,20 -0,93 Global Men. Değ. 5,99 -1,32 -0,33 Global Yat. Holding 2,26 -1,31 -35,67 Good-Year 7,78 -1,27 -2,36 Göltaş Çimento 40,22 -2,24 -2,01 Gözde Girişim 6,37 2,25 -20,18 GSD Denizcilik 3,25 0,31 33,46 GSD Holding 2,32 0,87 -7,57 Gübre Fabrik. 52,80 -0,19 -38,64 Güler Yat. Holding 2,57 4,47 -25,78 Halk GMYO 2,29 0,44 -24,87 Hatay Tekstil 16,81 -1,29 23,28 Hedef Girişim 2,92 0,00 15,65 Hektaş 8,44 -1,29 57,98 HUB Girişim 10,23 -0,58 -43,79 Hürriyet Gzt. 2,11 3,43 0,48 ICBC Turkey Bank 4,99 -0,60 -23,23 İdealist Danışmanlık 50,00 -3,29 271,47 İdealist GMYO 2,85 -1,38 20,10 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,95 -1,04 -24,00 İhlas Gazetecilik 1,31 2,34 -46,82 İhlas Holding 0,62 5,08 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,84 -1,18 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,54 -1,65 40,77 Info Yatırım 3,85 -2,53 -17,57 İntema 36,98 -1,12 -7,32 Inveo Yatırım Holding 102,90 -4,81 132,70 İpek Doğal Enerji 12,35 -1,36 -5,58 İskenderun Demir Çelik 12,45 -1,81 37,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 483 bin 600 liraya geriledi Helikoptere bağlı sepetle elektrik iletim hatlarına bakım yaparken ölüme meydan okuyorlar