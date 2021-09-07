Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,18 -2,63 -33,07 Acıpayam Selüloz 16,72 0,00 -1,81 Adel Kalemcilik 26,20 0,38 -23,47 Adese Gayrimenkul 1,29 1,57 -53,93 Afyon Çimento 3,82 0,53 -25,24 AGESA Hayat Emeklilik 18,40 -1,29 4,64 Ak Enerji 1,77 -0,56 -19,91 Akbank 5,89 -0,34 -12,84 Akçansa 15,29 0,20 -5,04 Akdeniz Yatırım Hold. 2,61 -3,33 8,61 Akfen GMYO 3,63 6,45 39,04 Akın Tekstil 33,72 -0,18 6,17 Akiş GMYO 1,90 -1,04 -31,96 Akmerkez GMYO 41,22 -1,48 -33,32 Aksa 18,79 -0,05 36,02 Aksa Enerji 14,41 0,14 93,68 Aksigorta 7,29 -0,55 -12,26 Aksu Enerji 11,45 -0,87 51,71 Alarko Carrıer 334,90 -2,45 -7,87 Alarko GMYO 20,96 0,48 -17,25 Alarko Holding 8,90 -1,00 4,44 Albaraka Türk 1,55 0,65 -20,10 Alcatel Lucent Teletaş 25,96 -3,06 -12,47 Alkim Kağıt 15,22 2,22 17,59 Alkim Kimya 15,33 0,52 8,82 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,94 0,52 -11,42 Altınyunus Çeşme 55,60 -0,98 11,29 Anadolu Efes 22,50 0,00 5,33 Anadolu Grubu Holding 24,46 0,66 -6,37 Anadolu Hayat Emek. 9,52 0,21 18,47 Anadolu Isuzu 16,54 0,49 -8,11 Anadolu Sigorta 6,39 0,31 -11,50 Anel Elektrik 2,92 1,74 -7,89 Arçelik 31,98 -0,06 12,37 ARD Bilişim Teknolojileri 51,95 0,19 8,05 Arena Bilgisayar 10,66 -0,37 -2,22 Armada Bilgisayar 56,60 1,07 15,32 Arsan Tekstil 4,71 -1,46 16,72 Arzum Ev Aletleri 19,05 -1,19 -21,17 Aselsan 15,59 -0,64 -14,58 Ata GMYO 4,39 -0,23 -20,33 Atakule GMYO 3,32 -1,48 41,81 Atlantis Yatırım Holding 4,40 0,00 -20,86 Atlas Yat. Ort. 1,50 -1,32 -14,29 ATP Bilgisayar 33,96 -0,70 Avrasya GMYO 3,31 1,22 26,37 Avrasya Petrol ve Tur. 2,90 0,69 -9,38 Avrupa Yatırım Holding 5,24 0,58 -12,67 Aydem Enerji 7,27 -0,27 Ayen Enerji 4,96 0,40 -8,32 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,09 -9,96 51,51 Aygaz 15,46 1,11 8,98 Bagfaş 19,05 -0,16 -4,75 Bak Ambalaj 21,02 -0,28 6,29 Balatacılar Balatacılık 9,90 9,76 20,15 Bantaş Ambalaj 3,86 -0,77 23,45 Banvit 66,70 0,08 28,27 Başkent Doğalgaz GMYO 24,20 -1,71 Baştaş Başkent Çimento 10,50 0,00 -39,55 Batı Çimento 12,45 -0,80 164,33 Batısöke Çimento 2,88 2,86 18,03 Bayrak Taban Sanayi 9,00 2,16 -15,17 Bera Holding 10,66 0,38 -47,44 Berkosan Yalıtım 9,92 -2,27 11,21 Beşiktaş Futbol Yat. 5,97 0,51 47,77 Beyaz Filo 9,33 -1,06 -7,43 Bilici Yatırım 17,89 -0,45 223,31 Bim Mağazalar 69,90 -1,48 -1,96 Biotrend Çevre ve Enerji 29,88 -0,73 Birko Mensucat 1,05 -1,87 -5,41 Birleşim Mühendislik 10,25 -1,54 Birlik Mensucat 2,54 9,96 -26,59 Bizim Mağazaları 12,45 0,48 -18,95 BMS Çelik Hasır 8,27 -0,96 Boğaziçi Beton Sanayi 4,61 0,44 Borusan Mannesmann 25,84 -0,08 -7,05 Borusan Yat. Paz. 414,50 -2,52 -8,76 Bosch Fren Sistemleri 907,60 -1,88 -26,19 Bossa 30,90 -0,90 73,11 Brisa 22,70 0,09 17,23 Burçelik 24,46 9,00 16,37 Burçelik Vana 24,94 4,26 -49,78 Bursa Çimento 3,65 0,27 -26,67 Carrefoursa 39,94 0,25 -44,37 Casa Emtia Petrol 149,90 5,05 41,42 Ceo Event Medya 8,15 -0,12 26,75 Coca Cola İçecek 89,80 2,45 41,40 Cosmos Yat. Holding 11,20 -2,18 38,96 Credıtwest Faktorıng 4,52 -0,66 -23,00 Çan2 Termik 12,98 -2,92 Çelebi 169,60 -0,18 -7,08 Çelik Halat 6,57 -0,76 -27,78 Çemaş Döküm 1,26 -0,79 -26,00 Çemtaş 13,72 -0,15 -12,67 Çimbeton 228,50 -2,81 -22,93 Çimentaş 29,50 -0,27 -18,42 Çimsa 26,60 1,14 49,44 Çuhadaroğlu Metal 7,79 -0,89 2,40 Dagi Giyim 3,96 -5,71 16,25 Dagi Yatırım Holding 13,65 -1,30 5,81 Dardanel 2,92 -4,26 -45,16 Datagate Bilgisayar 13,01 -0,15 -19,24 Demısaş Döküm 7,13 0,14 10,11 Denge Holding 1,72 0,58 -43,37 Deniz GMYO 2,46 -1,20 33,55 Derimod 10,00 -0,89 2,67 Derlüks Yatırım Holding 5,32 -1,30 -39,68 Desa Deri 9,07 -0,33 -6,88 Despec Bilgisayar 10,17 0,39 -22,13 Deva Holding 23,84 -0,58 -0,91 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,14 1,00 12,67 Diriteks Diriliş Tekstil 5,21 9,92 39,68 Ditaş Doğan 15,36 -0,71 18,10 DO-CO 665,00 0,09 5,56 Doğan Burda 22,66 0,00 0,98 Doğan Holding 2,64 -0,75 -11,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,18 0,46 -6,40 Doğusan 7,04 -0,28 60,73 Doğuş GMYO 9,18 -1,50 12,36 Doğuş Otomotiv 29,20 -1,02 12,64 Döktaş Dökümcülük 32,00 3,23 4,51 Duran Doğan Basım 14,94 2,33 42,42 Dyo Boya 10,69 -0,74 -4,95 Eczacıbaşı İlaç 6,72 -0,44 -6,69 Eczacıbaşı Yatırım 44,66 1,27 65,90 E-Data Teknoloji 12,66 -2,69 Edip Gayrimenkul 3,60 -3,74 8,43 Ege Endüstri 1.233,20 -0,22 -25,93 Ege Gübre 170,10 0,06 18,57 Ege Profil 29,98 -0,79 -21,60 Ege Seramik 13,99 -1,76 44,79 Egeplast 26,50 4,25 -20,42 Ekiz Kimya 6,60 2,33 -7,43 Emek Elektrik 2,70 1,50 -5,44 Eminiş Ambalaj 20,50 0,00 -44,35 Emlak Konut GMYO 1,88 0,00 -11,10 Enerjisa Enerji 11,20 -0,09 -2,87 Enka İnşaat 10,49 0,48 48,97 Erbosan 125,60 -1,02 209,70 Ereğli Demir Çelik 18,15 -0,55 38,17 Ersu Gıda 3,49 -1,13 -29,35 Escar Turizm Taşımacılık 21,30 -0,19 Escort Teknoloji 6,03 0,67 -8,22 Esenboğa Elektrik 36,10 -0,06 89,74 Etiler Gıda 5,65 0,71 41,96 Euro Kapital Yat. Ort. 5,40 4,65 41,38 Euro Trend Yat. Ort. 3,57 -0,83 0,90 Euro Yat. Ort. 3,51 0,00 -20,97 Euro Yatırım Holding 3,20 0,00 12,68 Fade Gıda 8,53 -0,47 63,99 Fenerbahçe Futbol 35,92 -1,26 21,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,58 -0,39 -12,48 F-M İzmit Piston 120,20 -1,07 -1,96 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,61 0,07 4,45 Ford Otosan 169,50 -0,24 38,78 Formet Metal ve Cam 1,24 0,00 -49,45 Frigo Pak Gıda 18,13 -0,49 -13,58 Galata Wind Enerji 3,74 0,00 Galatasaray Sportif 3,63 0,28 -10,37 Garanti Bankası 9,85 -0,61 -2,96 Garanti Faktoring 8,51 1,31 -23,54 Garanti Yat. Ort. 2,27 0,89 -29,41 Gedik Y. Men. Değ. 7,84 -1,63 32,30 Gediz Ambalaj 18,20 2,42 35,82 Gen İlaç 15,11 -0,46 Gentaş 3,33 0,60 -26,22 Gersan Elektrik 5,81 0,00 -5,37 Girişim Elektrik Sanayi 22,22 -3,64 Global Men. Değ. 6,18 -0,48 2,83 Global Yat. Holding 2,34 -0,43 -33,39 Good-Year 7,99 1,01 0,27 Göltaş Çimento 41,80 -1,23 1,84 Gözde Girişim 6,17 -1,44 -22,68 GSD Denizcilik 3,13 3,30 28,53 GSD Holding 2,35 -0,42 -6,37 Gübre Fabrik. 53,50 -1,20 -37,83 Güler Yat. Holding 2,46 2,07 -28,96 Halk GMYO 2,33 -0,43 -23,56 Hatay Tekstil 17,38 -1,08 27,46 Hedef Girişim 2,96 1,02 17,24 Hektaş 8,85 0,34 65,66 HUB Girişim 10,83 2,85 -40,49 Hürriyet Gzt. 2,05 -2,84 -2,38 ICBC Turkey Bank 5,05 -0,39 -22,31 İdealist Danışmanlık 52,00 -0,95 286,33 İdealist GMYO 3,01 5,24 26,84 İhlas Ev Aletleri 1,04 0,00 -44,18 İhlas Gayrimenkul 0,97 -1,02 -22,40 İhlas Gazetecilik 1,31 -0,76 -46,82 İhlas Holding 0,59 0,00 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,86 1,18 -24,56 İndeks Bilgisayar 6,69 1,83 43,99 Info Yatırım 4,01 -0,74 -14,14 İntema 37,58 -0,58 -5,81 Inveo Yatırım Holding 114,00 5,17 157,80 İpek Doğal Enerji 12,72 -1,09 -2,75 İskenderun Demir Çelik 12,41 0,73 37,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara