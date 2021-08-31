Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,77 0,85 -38,37 Acıpayam Selüloz 16,69 1,27 -1,99 Adel Kalemcilik 26,82 -2,61 -21,66 Adese Gayrimenkul 1,21 0,83 -56,79 Afyon Çimento 3,68 1,38 -27,98 AGESA Hayat Emeklilik 18,63 -1,69 5,94 Ak Enerji 1,83 1,10 -17,19 Akbank 5,82 1,57 -13,88 Akçansa 15,39 0,39 -4,42 Akdeniz Yatırım Hold. 1,91 1,06 -20,52 Akfen GMYO 2,63 4,78 0,73 Akın Tekstil 33,28 0,48 4,79 Akiş GMYO 1,86 3,33 -33,39 Akmerkez GMYO 38,80 0,99 -37,24 Aksa 19,77 0,36 43,11 Aksa Enerji 14,41 -1,50 93,68 Aksigorta 7,54 0,53 -13,32 Aksu Enerji 10,69 4,09 41,64 Alarko Carrıer 371,60 9,62 2,22 Alarko GMYO 20,46 0,49 -19,23 Alarko Holding 8,92 1,02 4,68 Albaraka Türk 1,50 0,67 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 25,54 2,41 -13,89 Alkim Kağıt 14,68 0,89 13,41 Alkim Kimya 15,00 1,21 6,48 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,82 1,11 -16,89 Altınyunus Çeşme 54,00 -1,82 8,09 Anadolu Efes 21,70 1,88 1,59 Anadolu Grubu Holding 23,90 -0,25 -8,52 Anadolu Hayat Emek. 9,41 3,29 17,11 Anadolu Isuzu 15,99 1,85 -11,17 Anadolu Sigorta 6,30 -0,32 -12,75 Anel Elektrik 2,60 1,17 -17,98 Arçelik 32,12 -0,06 12,87 ARD Bilişim Teknolojileri 50,85 0,20 5,76 Arena Bilgisayar 10,21 2,00 -6,35 Armada Bilgisayar 53,85 1,70 9,72 Arsan Tekstil 4,95 1,64 22,67 Arzum Ev Aletleri 17,69 -0,06 -26,79 Aselsan 15,84 0,19 -13,21 Ata GMYO 4,43 0,00 -19,60 Atakule GMYO 3,74 -5,79 59,75 Atlantis Yatırım Holding 4,10 1,23 -26,26 Atlas Yat. Ort. 1,49 -0,67 -14,86 ATP Bilgisayar 35,30 1,38 Avrasya GMYO 3,40 4,29 29,80 Avrasya Petrol ve Tur. 2,89 -0,34 -9,69 Avrupa Yatırım Holding 5,06 -0,59 -15,67 Aydem Enerji 7,54 1,21 Ayen Enerji 5,13 0,59 -5,18 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,30 0,05 71,10 Aygaz 14,90 3,11 5,03 Bagfaş 18,25 0,27 -8,75 Bak Ambalaj 20,46 0,79 3,46 Balatacılar Balatacılık 7,54 9,91 -8,50 Bantaş Ambalaj 3,56 2,01 13,86 Banvit 65,70 -0,68 26,35 Başkent Doğalgaz GMYO 23,40 0,86 Baştaş Başkent Çimento 9,00 -0,11 -48,19 Batı Çimento 12,43 -1,82 163,91 Batısöke Çimento 2,41 0,00 -1,23 Bayrak Taban Sanayi 8,49 2,29 -19,98 Bera Holding 10,10 6,54 -50,20 Berkosan Yalıtım 9,87 0,82 10,65 Beşiktaş Futbol Yat. 5,67 -2,41 40,35 Beyaz Filo 8,61 -0,35 -14,58 Bilici Yatırım 18,47 1,76 233,80 Bim Mağazalar 71,90 -0,42 0,85 Biotrend Çevre ve Enerji 30,10 1,01 Birko Mensucat 1,01 0,00 -9,01 Birleşim Mühendislik 11,19 3,04 Birlik Mensucat 2,04 -1,45 -41,04 Bizim Mağazaları 12,46 0,16 -18,88 BMS Çelik Hasır 8,05 0,00 Boğaziçi Beton Sanayi 4,78 0,63 Borusan Mannesmann 26,24 0,85 -5,61 Borusan Yat. Paz. 479,40 2,00 5,53 Bosch Fren Sistemleri 875,60 1,78 -28,80 Bossa 32,30 1,96 80,95 Brisa 21,80 2,83 12,58 Burçelik 17,98 -0,06 -14,46 Burçelik Vana 20,86 0,29 -57,99 Bursa Çimento 3,52 4,76 -29,28 Carrefoursa 39,06 3,06 -45,60 Casa Emtia Petrol 107,50 0,47 1,42 Ceo Event Medya 8,10 0,50 25,97 Coca Cola İçecek 86,55 0,70 36,28 Cosmos Yat. Holding 10,30 1,98 27,79 Credıtwest Faktorıng 4,46 0,45 -24,02 Çan2 Termik 14,16 2,83 Çelebi 177,40 -0,17 -2,81 Çelik Halat 6,68 4,54 -26,57 Çemaş Döküm 1,22 1,67 -28,35 Çemtaş 13,47 0,52 -14,26 Çimbeton 220,40 3,04 -25,67 Çimentaş 27,10 1,50 -25,06 Çimsa 25,36 1,12 42,47 Çuhadaroğlu Metal 7,58 1,74 -0,36 Dagi Giyim 3,56 2,59 4,51 Dagi Yatırım Holding 13,60 1,49 5,43 Dardanel 3,12 -0,32 -41,41 Datagate Bilgisayar 12,59 0,40 -21,85 Demısaş Döküm 7,12 0,42 9,95 Denge Holding 1,73 -3,35 -43,04 Deniz GMYO 2,37 6,28 28,66 Derimod 9,98 0,40 2,46 Derlüks Yatırım Holding 5,13 0,98 -41,84 Desa Deri 9,97 -1,48 2,36 Despec Bilgisayar 9,79 0,93 -25,04 Deva Holding 23,68 0,42 -1,57 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,56 -0,26 7,28 Diriteks Diriliş Tekstil 3,25 9,80 -12,87 Ditaş Doğan 15,51 1,77 19,25 DO-CO 664,50 -1,12 5,48 Doğan Burda 24,60 1,57 9,63 Doğan Holding 2,58 0,39 -13,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,16 1,41 -7,25 Doğusan 7,05 0,00 60,96 Doğuş GMYO 8,93 -0,22 9,30 Doğuş Otomotiv 28,10 3,69 8,40 Döktaş Dökümcülük 33,40 6,03 9,08 Duran Doğan Basım 12,64 0,32 20,50 Dyo Boya 10,60 1,92 -5,75 Eczacıbaşı İlaç 6,15 1,99 -14,61 Eczacıbaşı Yatırım 44,46 3,98 65,16 E-Data Teknoloji 12,80 5,52 Edip Gayrimenkul 3,41 1,79 2,71 Ege Endüstri 1.230,30 0,19 -26,10 Ege Gübre 172,50 3,29 20,25 Ege Profil 29,04 2,61 -24,06 Ege Seramik 13,90 3,73 43,85 Egeplast 22,80 2,80 -31,53 Ekiz Kimya 6,50 2,52 -8,84 Emek Elektrik 2,71 -0,37 -5,09 Eminiş Ambalaj 20,90 1,46 -43,27 Emlak Konut GMYO 1,83 0,55 -13,46 Enerjisa Enerji 11,13 0,27 -3,47 Enka İnşaat 11,04 2,22 56,78 Erbosan 133,00 -1,04 227,95 Ereğli Demir Çelik 18,77 0,32 42,88 Ersu Gıda 3,23 1,25 -34,62 Escar Turizm Taşımacılık 21,16 -0,66 Escort Teknoloji 5,73 -0,69 -12,79 Esenboğa Elektrik 35,48 5,16 86,48 Etiler Gıda 5,70 -1,55 43,22 Euro Kapital Yat. Ort. 5,63 -3,26 47,40 Euro Trend Yat. Ort. 3,63 0,55 2,59 Euro Yat. Ort. 3,54 0,00 -20,30 Euro Yatırım Holding 3,15 0,64 10,92 Fade Gıda 8,77 0,57 68,60 Fenerbahçe Futbol 34,32 0,18 16,10 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,45 0,82 -16,89 F-M İzmit Piston 122,80 -0,32 0,16 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,73 1,03 5,37 Ford Otosan 171,20 1,42 40,17 Formet Metal ve Cam 1,21 -0,82 -50,68 Frigo Pak Gıda 16,67 0,42 -20,54 Galata Wind Enerji 3,69 -0,27 Galatasaray Sportif 3,54 -1,12 -12,59 Garanti Bankası 9,74 1,88 -4,05 Garanti Faktoring 8,07 0,88 -27,49 Garanti Yat. Ort. 2,20 -1,35 -31,59 Gedik Y. Men. Değ. 7,27 0,00 22,68 Gediz Ambalaj 19,03 6,43 42,01 Gen İlaç 15,71 5,15 Gentaş 3,23 1,89 -28,43 Gersan Elektrik 5,71 0,88 -7,00 Girişim Elektrik Sanayi 23,90 3,11 Global Men. Değ. 5,93 1,37 -1,33 Global Yat. Holding 2,24 1,36 -36,24 Good-Year 7,66 1,46 -3,87 Göltaş Çimento 41,46 2,27 1,01 Gözde Girişim 5,65 1,25 -29,20 GSD Denizcilik 2,71 2,26 11,29 GSD Holding 2,13 0,47 -15,14 Gübre Fabrik. 50,15 -0,10 -41,72 Güler Yat. Holding 2,35 0,43 -32,13 Halk GMYO 2,20 0,92 -27,82 Hatay Tekstil 17,58 -0,11 28,93 Hedef Girişim 2,72 2,64 7,73 Hektaş 8,47 2,54 58,55 HUB Girişim 10,25 0,59 -43,68 Hürriyet Gzt. 1,65 7,84 -21,43 ICBC Turkey Bank 5,02 0,80 -22,77 İdealist Danışmanlık 43,04 -3,24 219,76 İdealist GMYO 2,67 -0,74 12,51 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,95 1,06 -24,00 İhlas Gazetecilik 1,21 2,54 -50,88 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,83 1,22 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,56 3,96 41,20 Info Yatırım 3,84 3,23 -17,78 İntema 37,00 0,87 -7,27 Inveo Yatırım Holding 98,55 0,15 122,86 İpek Doğal Enerji 12,40 0,98 -5,20 İskenderun Demir Çelik 12,38 0,16 37,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara