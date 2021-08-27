Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,74 0,21 -38,76 Acıpayam Selüloz 16,41 0,67 -3,63 Adel Kalemcilik 27,88 -0,71 -18,56 Adese Gayrimenkul 1,20 0,84 -57,14 Afyon Çimento 3,63 0,28 -28,96 AGESA Hayat Emeklilik 18,71 0,54 6,40 Ak Enerji 1,78 0,56 -19,46 Akbank 5,65 -0,70 -16,39 Akçansa 15,07 0,00 -6,41 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 -1,06 -22,19 Akfen GMYO 2,33 1,75 -10,76 Akın Tekstil 33,20 -0,06 4,53 Akiş GMYO 1,79 0,00 -35,89 Akmerkez GMYO 38,10 -1,04 -38,37 Aksa 19,16 -1,24 38,69 Aksa Enerji 14,67 0,48 97,18 Aksigorta 7,45 -0,40 -14,35 Aksu Enerji 10,00 -0,40 32,50 Alarko Carrıer 328,60 6,34 -9,60 Alarko GMYO 20,10 -0,30 -20,65 Alarko Holding 8,75 1,86 2,68 Albaraka Türk 1,49 0,00 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 24,38 -0,81 -17,80 Alkim Kağıt 14,52 0,28 12,18 Alkim Kimya 14,75 0,55 4,71 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,80 1,12 -17,81 Altınyunus Çeşme 55,60 -1,07 11,29 Anadolu Efes 21,34 -0,56 -0,10 Anadolu Grubu Holding 23,78 -0,50 -8,98 Anadolu Hayat Emek. 9,10 0,00 13,25 Anadolu Isuzu 15,66 0,00 -13,00 Anadolu Sigorta 6,34 -0,63 -12,19 Anel Elektrik 2,57 0,39 -18,93 Arçelik 31,88 0,25 12,02 ARD Bilişim Teknolojileri 50,80 -0,29 5,66 Arena Bilgisayar 9,99 0,40 -8,37 Armada Bilgisayar 52,65 -0,66 7,27 Arsan Tekstil 4,93 -0,80 22,17 Arzum Ev Aletleri 17,75 0,68 -26,55 Aselsan 15,67 -0,06 -14,14 Ata GMYO 4,40 -1,79 -20,15 Atakule GMYO 3,69 0,00 57,62 Atlantis Yatırım Holding 3,90 -2,50 -29,86 Atlas Yat. Ort. 1,49 -1,32 -14,86 ATP Bilgisayar 34,24 -2,23 Avrasya GMYO 3,23 0,00 23,31 Avrasya Petrol ve Tur. 2,88 -3,36 -10,00 Avrupa Yatırım Holding 5,09 0,20 -15,17 Aydem Enerji 7,39 -0,40 Ayen Enerji 5,10 3,03 -5,73 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,90 6,42 76,42 Aygaz 14,41 0,28 1,58 Bagfaş 17,50 -6,96 -12,50 Bak Ambalaj 20,50 0,00 3,66 Balatacılar Balatacılık 6,86 9,94 -16,75 Bantaş Ambalaj 3,45 0,00 10,34 Banvit 66,50 0,45 27,88 Başkent Doğalgaz GMYO 23,34 -2,91 Baştaş Başkent Çimento 9,48 -0,42 -45,42 Batı Çimento 12,49 1,54 165,18 Batısöke Çimento 2,38 0,42 -2,46 Bayrak Taban Sanayi 8,15 1,12 -23,19 Bera Holding 9,44 0,32 -53,45 Berkosan Yalıtım 9,66 -0,31 8,30 Beşiktaş Futbol Yat. 5,83 1,04 44,31 Beyaz Filo 8,53 -0,47 -15,37 Bilici Yatırım 18,17 -0,82 228,37 Bim Mağazalar 72,75 -1,15 2,04 Biotrend Çevre ve Enerji 29,18 3,48 Birko Mensucat 1,00 -0,99 -9,91 Birleşim Mühendislik 10,61 -3,19 Birlik Mensucat 2,09 2,96 -39,60 Bizim Mağazaları 12,35 -1,36 -19,60 BMS Çelik Hasır 8,03 1,01 Boğaziçi Beton Sanayi 4,61 1,10 Borusan Mannesmann 26,40 2,17 -5,04 Borusan Yat. Paz. 475,20 6,79 4,61 Bosch Fren Sistemleri 853,30 -0,16 -30,61 Bossa 30,24 0,13 69,41 Brisa 21,04 -0,94 8,66 Burçelik 17,92 -1,21 -14,75 Burçelik Vana 20,58 -1,63 -58,56 Bursa Çimento 3,35 -0,59 -32,70 Carrefoursa 37,76 3,06 -47,41 Casa Emtia Petrol 107,00 -0,93 0,94 Ceo Event Medya 8,13 0,37 26,44 Coca Cola İçecek 86,10 0,00 35,57 Cosmos Yat. Holding 10,24 2,40 27,05 Credıtwest Faktorıng 4,47 -0,89 -23,85 Çan2 Termik 13,64 -2,99 Çelebi 176,10 -3,61 -3,52 Çelik Halat 6,38 1,43 -29,87 Çemaş Döküm 1,20 0,84 -29,52 Çemtaş 13,34 -1,04 -15,09 Çimbeton 215,00 1,80 -27,49 Çimentaş 27,00 0,37 -25,33 Çimsa 24,90 -0,88 39,89 Çuhadaroğlu Metal 7,45 0,68 -2,07 Dagi Giyim 3,45 0,88 1,28 Dagi Yatırım Holding 13,49 1,73 4,57 Dardanel 3,00 0,67 -43,66 Datagate Bilgisayar 12,53 -2,34 -22,22 Demısaş Döküm 7,11 0,99 9,80 Denge Holding 1,80 1,12 -40,74 Deniz GMYO 2,20 0,46 19,43 Derimod 9,99 2,15 2,57 Derlüks Yatırım Holding 5,03 -0,20 -42,97 Desa Deri 10,12 10,00 3,90 Despec Bilgisayar 9,66 -0,41 -26,03 Deva Holding 23,76 1,97 -1,24 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,53 -1,28 7,01 Diriteks Diriliş Tekstil 3,01 1,35 -19,30 Ditaş Doğan 15,10 -0,13 16,10 DO-CO 660,70 -1,31 4,87 Doğan Burda 23,12 -1,78 3,03 Doğan Holding 2,55 0,00 -14,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 -0,46 -7,68 Doğusan 6,86 2,39 56,62 Doğuş GMYO 9,01 2,15 10,28 Doğuş Otomotiv 26,58 3,18 2,53 Döktaş Dökümcülük 31,00 0,06 1,24 Duran Doğan Basım 12,38 -0,80 18,02 Dyo Boya 10,44 0,29 -7,18 Eczacıbaşı İlaç 5,97 -0,50 -17,11 Eczacıbaşı Yatırım 41,50 0,10 54,17 E-Data Teknoloji 12,13 -9,95 Edip Gayrimenkul 3,34 0,00 0,60 Ege Endüstri 1.219,50 0,29 -26,75 Ege Gübre 166,20 -3,76 15,85 Ege Profil 28,24 1,36 -26,15 Ege Seramik 13,34 -0,74 38,06 Egeplast 22,12 0,55 -33,57 Ekiz Kimya 6,36 4,43 -10,80 Emek Elektrik 2,71 -1,09 -5,09 Eminiş Ambalaj 21,00 5,00 -43,00 Emlak Konut GMYO 1,83 0,55 -13,46 Enerjisa Enerji 10,94 0,92 -5,12 Enka İnşaat 10,65 2,01 51,24 Erbosan 134,30 -0,44 231,16 Ereğli Demir Çelik 18,48 0,43 40,68 Ersu Gıda 3,18 -0,63 -35,63 Escar Turizm Taşımacılık 20,86 2,56 Escort Teknoloji 5,69 -1,22 -13,39 Esenboğa Elektrik 33,70 1,20 77,12 Etiler Gıda 5,90 -1,01 48,24 Euro Kapital Yat. Ort. 5,50 -3,51 44,00 Euro Trend Yat. Ort. 3,66 0,83 3,44 Euro Yat. Ort. 3,50 -0,85 -21,20 Euro Yatırım Holding 3,14 0,64 10,56 Fade Gıda 8,69 0,81 67,06 Fenerbahçe Futbol 34,28 0,00 15,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,42 1,26 -17,91 F-M İzmit Piston 122,80 1,99 0,16 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,36 -0,74 2,53 Ford Otosan 167,10 -0,30 36,81 Formet Metal ve Cam 1,22 3,39 -50,27 Frigo Pak Gıda 16,80 -1,58 -19,92 Galata Wind Enerji 3,66 -0,54 Galatasaray Sportif 3,63 -0,55 -10,37 Garanti Bankası 9,43 -0,11 -7,10 Garanti Faktoring 8,02 0,25 -27,94 Garanti Yat. Ort. 2,19 0,46 -31,90 Gedik Y. Men. Değ. 7,24 -0,82 22,17 Gediz Ambalaj 35,16 -1,57 31,19 Gen İlaç 14,83 1,58 Gentaş 3,15 0,32 -30,21 Gersan Elektrik 5,66 0,18 -7,82 Girişim Elektrik Sanayi 23,66 -3,90 Global Men. Değ. 5,78 -0,52 -3,83 Global Yat. Holding 2,22 0,45 -36,81 Good-Year 7,46 0,40 -6,38 Göltaş Çimento 40,50 1,00 -1,33 Gözde Girişim 5,56 -0,18 -30,33 GSD Denizcilik 2,64 -0,38 8,41 GSD Holding 2,12 0,00 -15,54 Gübre Fabrik. 49,24 -3,45 -42,78 Güler Yat. Holding 2,35 1,73 -32,13 Halk GMYO 2,20 0,00 -27,82 Hatay Tekstil 17,62 2,86 29,22 Hedef Girişim 2,64 -0,75 4,56 Hektaş 8,28 -0,72 54,99 HUB Girişim 10,24 -0,78 -43,74 Hürriyet Gzt. 1,48 3,50 -29,52 ICBC Turkey Bank 5,04 0,40 -22,46 İdealist Danışmanlık 44,30 0,18 229,12 İdealist GMYO 2,73 3,41 15,04 İhlas Ev Aletleri 1,01 -0,98 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,95 2,15 -24,00 İhlas Gazetecilik 1,18 0,00 -52,10 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,84 0,00 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,23 -0,48 34,09 Info Yatırım 3,56 0,28 -23,78 İntema 37,04 -0,11 -7,17 Inveo Yatırım Holding 98,60 -1,50 122,98 İpek Doğal Enerji 12,30 0,65 -5,96 İskenderun Demir Çelik 12,24 -0,16 35,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi Thodex'in ardından bu kez 1 milyar liralık Dogecoin vurgunu! 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı Altının kilogramı 484 bin 400 liraya geriledi