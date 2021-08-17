Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,940,61-36,18
Acıpayam Selüloz16,400,74-3,69
Adel Kalemcilik27,501,48-19,67
Adese Gayrimenkul1,399,45-50,36
Afyon Çimento3,760,00-26,42
AGESA Hayat Emeklilik18,76-1,116,68
Ak Enerji1,601,27-27,60
Akbank5,60-0,71-17,13
Akçansa14,95-0,73-7,16
Akdeniz Yatırım Hold.1,85-1,07-23,02
Akfen GMYO2,11-1,86-19,18
Akın Tekstil35,50-1,3911,78
Akiş GMYO1,820,00-34,82
Akmerkez GMYO38,98-0,81-37,58
Aksa18,634,0834,86
Aksa Enerji13,331,1479,17
Aksigorta7,64-0,39-12,17
Aksu Enerji10,58-2,0440,18
Alarko Carrıer306,90-1,00-15,57
Alarko GMYO21,180,09-16,39
Alarko Holding9,901,0216,18
Albaraka Türk1,50-0,66-22,68
Alcatel Lucent Teletaş25,421,19-14,30
Alkim Kağıt15,350,1318,59
Alkim Kimya15,981,1413,44
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,620,00-26,03
Altınyunus Çeşme51,65-1,243,38
Anadolu Efes22,24-0,364,11
Anadolu Grubu Holding23,880,67-8,59
Anadolu Hayat Emek.9,11-0,4413,37
Anadolu Isuzu16,49-1,20-8,39
Anadolu Sigorta6,35-0,63-12,05
Anel Elektrik2,69-0,37-15,14
Arçelik34,002,8419,47
ARD Bilişim Teknolojileri52,90-2,4010,02
Arena Bilgisayar11,170,902,46
Armada Bilgisayar53,15-1,028,29
Arsan Tekstil4,330,467,30
Arzum Ev Aletleri16,50-0,18-31,72
Aselsan15,31-0,78-16,11
Ata GMYO4,39-1,35-20,33
Atakule GMYO3,44-0,8646,94
Atlantis Yatırım Holding3,58-0,28-35,61
Atlas Yat. Ort.1,51-0,66-13,71
ATP Bilgisayar33,44-1,07

Avrasya GMYO3,23-1,2223,31
Avrasya Petrol ve Tur.2,85-0,35-10,94
Avrupa Yatırım Holding5,09-0,59-15,17
Aydem Enerji8,000,88

Ayen Enerji4,82-2,23-10,91
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,92-0,5785,47
Aygaz14,53-0,142,42
Bagfaş17,55-2,99-12,25
Bak Ambalaj22,76-3,9715,09
Balatacılar Balatacılık4,965,53-39,81
Bantaş Ambalaj3,58-1,3814,50
Banvit65,40-0,7625,77
Başkent Doğalgaz GMYO19,951,27

Baştaş Başkent Çimento10,56-0,38-39,21
Batı Çimento13,220,92180,68
Batısöke Çimento2,231,83-8,61
Bayrak Taban Sanayi8,740,46-17,62
Bera Holding10,27-2,38-49,36
Berkosan Yalıtım10,01-0,2012,22
Beşiktaş Futbol Yat.6,19-0,9653,22
Beyaz Filo8,82-0,68-12,49
Bilici Yatırım19,08-0,99244,82
Bim Mağazalar69,05-1,29-3,15
Biotrend Çevre ve Enerji28,00-1,41

Birko Mensucat1,07-0,93-3,60
Birlik Mensucat2,170,46-37,28
Bizim Mağazaları12,80-0,78-16,67
BMS Çelik Hasır8,744,42

Boğaziçi Beton Sanayi4,77-0,42

Borusan Mannesmann27,40-0,72-1,44
Borusan Yat. Paz.408,102,85-10,16
Bosch Fren Sistemleri863,90-0,95-29,75
Bossa30,24-0,7969,41
Brisa22,601,4416,72
Burçelik18,73-0,85-10,89
Burçelik Vana21,96-0,72-55,78
Bursa Çimento3,540,85-28,88
Carrefoursa37,34-0,95-47,99
Casa Emtia Petrol117,001,8310,38
Ceo Event Medya8,411,6930,79
Coca Cola İçecek85,25-0,8134,23
Cosmos Yat. Holding10,49-2,9630,15
Credıtwest Faktorıng4,83-0,21-17,72
Çan2 Termik12,050,42

Çelebi173,00-1,42-5,22
Çelik Halat6,45-0,46-29,10
Çemaş Döküm1,27-0,78-25,41
Çemtaş13,59-0,44-13,50
Çimbeton214,80-0,46-27,55
Çimentaş29,800,00-17,59
Çimsa25,18-1,2541,46
Çuhadaroğlu Metal7,460,54-1,94
Dagi Giyim3,45-9,921,28
Dagi Yatırım Holding14,89-0,2015,43
Dardanel2,60-1,89-51,17
Datagate Bilgisayar11,781,64-26,88
Demısaş Döküm7,18-0,9710,88
Denge Holding1,51-4,43-50,29
Deniz GMYO2,34-2,5027,03
Derimod10,350,396,26
Derlüks Yatırım Holding4,960,61-43,76
Desa Deri9,622,23-1,23
Despec Bilgisayar9,82-0,81-24,81
Deva Holding26,005,618,07
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,93-1,0010,72
Diriteks Diriliş Tekstil2,921,04-21,72
Ditaş Doğan16,63-0,6627,86
DO-CO661,90-2,965,06
Doğan Burda21,762,93-3,03
Doğan Holding2,740,00-8,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,27-0,87-2,53
Doğusan6,59-0,4550,46
Doğuş GMYO8,620,005,51
Doğuş Otomotiv25,80-0,54-0,48
Döktaş Dökümcülük28,000,00-8,56
Duran Doğan Basım10,95-0,364,39
Dyo Boya10,72-1,29-4,69
Eczacıbaşı İlaç6,151,49-14,61
Eczacıbaşı Yatırım44,286,3464,49
E-Data Teknoloji16,02-0,50

Edip Gayrimenkul3,49-1,975,12
Ege Endüstri1.303,00-1,92-21,74
Ege Gübre178,100,6224,15
Ege Profil30,226,48-20,97
Ege Seramik13,98-0,0744,68
Egeplast24,223,24-27,27
Ekiz Kimya6,904,55-3,23
Emek Elektrik2,930,342,62
Eminiş Ambalaj21,301,33-42,18
Emlak Konut GMYO1,85-0,54-12,51
Enerjisa Enerji10,891,68-5,55
Enka İnşaat9,89-0,6040,45
Erbosan144,50-0,07256,31
Ereğli Demir Çelik19,44-0,5147,99
Ersu Gıda3,33-0,89-32,59
Escar Turizm Taşımacılık18,590,76

Escort Teknoloji5,890,00-10,35
Esenboğa Elektrik30,10-0,6658,20
Etiler Gıda5,130,0028,89
Euro Kapital Yat. Ort.7,233,2989,29
Euro Trend Yat. Ort.3,680,004,01
Euro Yat. Ort.3,60-0,83-18,94
Euro Yatırım Holding3,561,1425,35
Fade Gıda8,57-1,0464,75
Fenerbahçe Futbol34,96-1,3518,27
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,53-0,78-14,18
F-M İzmit Piston111,70-0,45-8,89
Fonet Bilgi Teknolojileri14,360,7710,21
Ford Otosan177,30-0,1745,16
Formet Metal ve Cam1,24-1,59-49,45
Frigo Pak Gıda17,49-0,40-16,63
Galata Wind Enerji3,91-2,25

Galatasaray Sportif3,790,53-6,42
Garanti Bankası9,34-0,64-7,99
Garanti Faktoring8,27-0,24-25,70
Garanti Yat. Ort.2,280,00-29,10
Gedik Y. Men. Değ.7,500,1326,56
Gediz Ambalaj39,680,2048,06
Gen İlaç16,202,08

Gentaş3,250,62-27,99
Gersan Elektrik5,81-0,85-5,37
Global Men. Değ.6,17-0,322,66
Global Yat. Holding2,290,44-34,82
Good-Year7,76-0,39-2,61
Göltaş Çimento40,920,29-0,30
Gözde Girişim5,710,00-28,45
GSD Denizcilik2,441,670,20
GSD Holding1,890,00-24,70
Gübre Fabrik.53,80-0,83-37,48
Güler Yat. Holding2,360,43-31,85
Halk GMYO2,250,00-26,18
Hatay Tekstil16,60-1,3121,74
Hedef Girişim2,64-1,124,56
Hektaş7,83-0,5146,57
HUB Girişim10,47-0,38-42,47
Hürriyet Gzt.1,451,40-30,95
ICBC Turkey Bank5,26-0,94-19,08
İdealist Danışmanlık41,32-9,98206,98
İdealist GMYO2,84-6,8919,68
İhlas Ev Aletleri1,03-0,96-44,71
İhlas Gayrimenkul0,980,00-21,60
İhlas Gazetecilik1,180,85-52,10
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,80-1,23-29,82
İndeks Bilgisayar5,87-1,3426,34
Info Yatırım3,610,56-22,71
İntema38,520,42-3,46
Inveo Yatırım Holding102,80-1,44132,47
İpek Doğal Enerji11,78-0,34-9,94
İskenderun Demir Çelik12,970,3143,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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