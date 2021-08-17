Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,94 0,61 -36,18 Acıpayam Selüloz 16,40 0,74 -3,69 Adel Kalemcilik 27,50 1,48 -19,67 Adese Gayrimenkul 1,39 9,45 -50,36 Afyon Çimento 3,76 0,00 -26,42 AGESA Hayat Emeklilik 18,76 -1,11 6,68 Ak Enerji 1,60 1,27 -27,60 Akbank 5,60 -0,71 -17,13 Akçansa 14,95 -0,73 -7,16 Akdeniz Yatırım Hold. 1,85 -1,07 -23,02 Akfen GMYO 2,11 -1,86 -19,18 Akın Tekstil 35,50 -1,39 11,78 Akiş GMYO 1,82 0,00 -34,82 Akmerkez GMYO 38,98 -0,81 -37,58 Aksa 18,63 4,08 34,86 Aksa Enerji 13,33 1,14 79,17 Aksigorta 7,64 -0,39 -12,17 Aksu Enerji 10,58 -2,04 40,18 Alarko Carrıer 306,90 -1,00 -15,57 Alarko GMYO 21,18 0,09 -16,39 Alarko Holding 9,90 1,02 16,18 Albaraka Türk 1,50 -0,66 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 25,42 1,19 -14,30 Alkim Kağıt 15,35 0,13 18,59 Alkim Kimya 15,98 1,14 13,44 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,62 0,00 -26,03 Altınyunus Çeşme 51,65 -1,24 3,38 Anadolu Efes 22,24 -0,36 4,11 Anadolu Grubu Holding 23,88 0,67 -8,59 Anadolu Hayat Emek. 9,11 -0,44 13,37 Anadolu Isuzu 16,49 -1,20 -8,39 Anadolu Sigorta 6,35 -0,63 -12,05 Anel Elektrik 2,69 -0,37 -15,14 Arçelik 34,00 2,84 19,47 ARD Bilişim Teknolojileri 52,90 -2,40 10,02 Arena Bilgisayar 11,17 0,90 2,46 Armada Bilgisayar 53,15 -1,02 8,29 Arsan Tekstil 4,33 0,46 7,30 Arzum Ev Aletleri 16,50 -0,18 -31,72 Aselsan 15,31 -0,78 -16,11 Ata GMYO 4,39 -1,35 -20,33 Atakule GMYO 3,44 -0,86 46,94 Atlantis Yatırım Holding 3,58 -0,28 -35,61 Atlas Yat. Ort. 1,51 -0,66 -13,71 ATP Bilgisayar 33,44 -1,07 Avrasya GMYO 3,23 -1,22 23,31 Avrasya Petrol ve Tur. 2,85 -0,35 -10,94 Avrupa Yatırım Holding 5,09 -0,59 -15,17 Aydem Enerji 8,00 0,88 Ayen Enerji 4,82 -2,23 -10,91 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,92 -0,57 85,47 Aygaz 14,53 -0,14 2,42 Bagfaş 17,55 -2,99 -12,25 Bak Ambalaj 22,76 -3,97 15,09 Balatacılar Balatacılık 4,96 5,53 -39,81 Bantaş Ambalaj 3,58 -1,38 14,50 Banvit 65,40 -0,76 25,77 Başkent Doğalgaz GMYO 19,95 1,27 Baştaş Başkent Çimento 10,56 -0,38 -39,21 Batı Çimento 13,22 0,92 180,68 Batısöke Çimento 2,23 1,83 -8,61 Bayrak Taban Sanayi 8,74 0,46 -17,62 Bera Holding 10,27 -2,38 -49,36 Berkosan Yalıtım 10,01 -0,20 12,22 Beşiktaş Futbol Yat. 6,19 -0,96 53,22 Beyaz Filo 8,82 -0,68 -12,49 Bilici Yatırım 19,08 -0,99 244,82 Bim Mağazalar 69,05 -1,29 -3,15 Biotrend Çevre ve Enerji 28,00 -1,41 Birko Mensucat 1,07 -0,93 -3,60 Birlik Mensucat 2,17 0,46 -37,28 Bizim Mağazaları 12,80 -0,78 -16,67 BMS Çelik Hasır 8,74 4,42 Boğaziçi Beton Sanayi 4,77 -0,42 Borusan Mannesmann 27,40 -0,72 -1,44 Borusan Yat. Paz. 408,10 2,85 -10,16 Bosch Fren Sistemleri 863,90 -0,95 -29,75 Bossa 30,24 -0,79 69,41 Brisa 22,60 1,44 16,72 Burçelik 18,73 -0,85 -10,89 Burçelik Vana 21,96 -0,72 -55,78 Bursa Çimento 3,54 0,85 -28,88 Carrefoursa 37,34 -0,95 -47,99 Casa Emtia Petrol 117,00 1,83 10,38 Ceo Event Medya 8,41 1,69 30,79 Coca Cola İçecek 85,25 -0,81 34,23 Cosmos Yat. Holding 10,49 -2,96 30,15 Credıtwest Faktorıng 4,83 -0,21 -17,72 Çan2 Termik 12,05 0,42 Çelebi 173,00 -1,42 -5,22 Çelik Halat 6,45 -0,46 -29,10 Çemaş Döküm 1,27 -0,78 -25,41 Çemtaş 13,59 -0,44 -13,50 Çimbeton 214,80 -0,46 -27,55 Çimentaş 29,80 0,00 -17,59 Çimsa 25,18 -1,25 41,46 Çuhadaroğlu Metal 7,46 0,54 -1,94 Dagi Giyim 3,45 -9,92 1,28 Dagi Yatırım Holding 14,89 -0,20 15,43 Dardanel 2,60 -1,89 -51,17 Datagate Bilgisayar 11,78 1,64 -26,88 Demısaş Döküm 7,18 -0,97 10,88 Denge Holding 1,51 -4,43 -50,29 Deniz GMYO 2,34 -2,50 27,03 Derimod 10,35 0,39 6,26 Derlüks Yatırım Holding 4,96 0,61 -43,76 Desa Deri 9,62 2,23 -1,23 Despec Bilgisayar 9,82 -0,81 -24,81 Deva Holding 26,00 5,61 8,07 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,93 -1,00 10,72 Diriteks Diriliş Tekstil 2,92 1,04 -21,72 Ditaş Doğan 16,63 -0,66 27,86 DO-CO 661,90 -2,96 5,06 Doğan Burda 21,76 2,93 -3,03 Doğan Holding 2,74 0,00 -8,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,27 -0,87 -2,53 Doğusan 6,59 -0,45 50,46 Doğuş GMYO 8,62 0,00 5,51 Doğuş Otomotiv 25,80 -0,54 -0,48 Döktaş Dökümcülük 28,00 0,00 -8,56 Duran Doğan Basım 10,95 -0,36 4,39 Dyo Boya 10,72 -1,29 -4,69 Eczacıbaşı İlaç 6,15 1,49 -14,61 Eczacıbaşı Yatırım 44,28 6,34 64,49 E-Data Teknoloji 16,02 -0,50 Edip Gayrimenkul 3,49 -1,97 5,12 Ege Endüstri 1.303,00 -1,92 -21,74 Ege Gübre 178,10 0,62 24,15 Ege Profil 30,22 6,48 -20,97 Ege Seramik 13,98 -0,07 44,68 Egeplast 24,22 3,24 -27,27 Ekiz Kimya 6,90 4,55 -3,23 Emek Elektrik 2,93 0,34 2,62 Eminiş Ambalaj 21,30 1,33 -42,18 Emlak Konut GMYO 1,85 -0,54 -12,51 Enerjisa Enerji 10,89 1,68 -5,55 Enka İnşaat 9,89 -0,60 40,45 Erbosan 144,50 -0,07 256,31 Ereğli Demir Çelik 19,44 -0,51 47,99 Ersu Gıda 3,33 -0,89 -32,59 Escar Turizm Taşımacılık 18,59 0,76 Escort Teknoloji 5,89 0,00 -10,35 Esenboğa Elektrik 30,10 -0,66 58,20 Etiler Gıda 5,13 0,00 28,89 Euro Kapital Yat. Ort. 7,23 3,29 89,29 Euro Trend Yat. Ort. 3,68 0,00 4,01 Euro Yat. Ort. 3,60 -0,83 -18,94 Euro Yatırım Holding 3,56 1,14 25,35 Fade Gıda 8,57 -1,04 64,75 Fenerbahçe Futbol 34,96 -1,35 18,27 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,53 -0,78 -14,18 F-M İzmit Piston 111,70 -0,45 -8,89 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,36 0,77 10,21 Ford Otosan 177,30 -0,17 45,16 Formet Metal ve Cam 1,24 -1,59 -49,45 Frigo Pak Gıda 17,49 -0,40 -16,63 Galata Wind Enerji 3,91 -2,25 Galatasaray Sportif 3,79 0,53 -6,42 Garanti Bankası 9,34 -0,64 -7,99 Garanti Faktoring 8,27 -0,24 -25,70 Garanti Yat. Ort. 2,28 0,00 -29,10 Gedik Y. Men. Değ. 7,50 0,13 26,56 Gediz Ambalaj 39,68 0,20 48,06 Gen İlaç 16,20 2,08 Gentaş 3,25 0,62 -27,99 Gersan Elektrik 5,81 -0,85 -5,37 Global Men. Değ. 6,17 -0,32 2,66 Global Yat. Holding 2,29 0,44 -34,82 Good-Year 7,76 -0,39 -2,61 Göltaş Çimento 40,92 0,29 -0,30 Gözde Girişim 5,71 0,00 -28,45 GSD Denizcilik 2,44 1,67 0,20 GSD Holding 1,89 0,00 -24,70 Gübre Fabrik. 53,80 -0,83 -37,48 Güler Yat. Holding 2,36 0,43 -31,85 Halk GMYO 2,25 0,00 -26,18 Hatay Tekstil 16,60 -1,31 21,74 Hedef Girişim 2,64 -1,12 4,56 Hektaş 7,83 -0,51 46,57 HUB Girişim 10,47 -0,38 -42,47 Hürriyet Gzt. 1,45 1,40 -30,95 ICBC Turkey Bank 5,26 -0,94 -19,08 İdealist Danışmanlık 41,32 -9,98 206,98 İdealist GMYO 2,84 -6,89 19,68 İhlas Ev Aletleri 1,03 -0,96 -44,71 İhlas Gayrimenkul 0,98 0,00 -21,60 İhlas Gazetecilik 1,18 0,85 -52,10 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,80 -1,23 -29,82 İndeks Bilgisayar 5,87 -1,34 26,34 Info Yatırım 3,61 0,56 -22,71 İntema 38,52 0,42 -3,46 Inveo Yatırım Holding 102,80 -1,44 132,47 İpek Doğal Enerji 11,78 -0,34 -9,94 İskenderun Demir Çelik 12,97 0,31 43,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara ASELSAN Konya'da üretim başladı! Fabrika, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak