Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,97 -1,19 -35,79 Acıpayam Selüloz 16,09 -1,71 -5,51 Adel Kalemcilik 24,84 0,89 -27,44 Adese Gayrimenkul 1,17 -0,85 -58,21 Afyon Çimento 3,84 -0,26 -24,85 AGESA Hayat Emeklilik 19,19 -1,64 9,13 Ak Enerji 1,69 1,81 -23,53 Akbank 5,42 -1,28 -19,80 Akçansa 15,15 -0,33 -5,91 Akdeniz Yatırım Hold. 1,84 -0,54 -23,43 Akfen GMYO 2,04 -0,97 -21,86 Akın Tekstil 35,38 -1,28 11,40 Akiş GMYO 1,86 -1,59 -33,39 Akmerkez GMYO 39,68 -0,55 -36,46 Aksa 16,68 -0,30 20,74 Aksa Enerji 13,03 -0,23 75,13 Aksigorta 7,59 -2,94 -12,74 Aksu Enerji 10,76 4,67 42,57 Alarko Carrıer 312,40 2,63 -14,06 Alarko GMYO 20,40 -2,02 -19,46 Alarko Holding 9,78 -1,01 14,77 Albaraka Türk 1,49 -0,67 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 23,44 -0,26 -20,97 Alkim Kağıt 14,93 -2,10 15,35 Alkim Kimya 15,03 -0,73 6,70 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,61 -5,85 -26,48 Altınyunus Çeşme 53,60 -2,72 7,29 Anadolu Efes 21,98 -0,54 2,90 Anadolu Grubu Holding 23,02 -1,37 -11,88 Anadolu Hayat Emek. 9,39 0,21 16,86 Anadolu Isuzu 16,04 -1,11 -10,89 Anadolu Sigorta 6,32 -1,86 -12,47 Anel Elektrik 2,75 -1,43 -13,25 Arçelik 32,86 -0,06 15,47 ARD Bilişim Teknolojileri 55,30 0,00 15,02 Arena Bilgisayar 9,93 -4,06 -8,92 Armada Bilgisayar 53,20 -1,39 8,39 Arsan Tekstil 4,20 -0,71 4,08 Arzum Ev Aletleri 16,47 -1,20 -31,84 Aselsan 15,53 -2,33 -14,90 Ata GMYO 4,58 -3,38 -16,88 Atakule GMYO 2,68 -2,19 14,48 Atlantis Yatırım Holding 3,80 1,60 -31,65 Atlas Yat. Ort. 1,55 -0,64 -11,43 ATP Ticari Bilgisayar 33,00 -1,84 Avrasya GMYO 3,21 1,26 22,55 Avrasya Petrol ve Tur. 2,82 -0,35 -11,88 Avrupa Yatırım Holding 5,02 2,45 -16,33 Aydem Enerji 7,61 -1,42 Ayen Enerji 4,79 -1,44 -11,46 Ayes Çelik Hasır ve Çit 21,70 5,44 92,38 Aygaz 14,67 -0,47 3,41 Bagfaş 16,85 0,00 -15,75 Bak Ambalaj 23,08 0,52 16,70 Balatacılar Balatacılık 4,70 0,00 -42,96 Bantaş Ambalaj 3,60 -2,17 15,14 Banvit 63,95 -0,62 22,98 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 16,48 -0,12 Baştaş Başkent Çimento 10,10 -7,08 -41,85 Batı Çimento 12,19 -1,06 158,81 Batısöke Çimento 2,18 -2,24 -10,66 Bayrak Taban Sanayi 8,97 -1,43 -15,46 Bera Holding 10,52 -1,77 -48,13 Berkosan Yalıtım 9,89 -3,04 10,87 Beşiktaş Futbol Yat. 6,21 -1,74 53,71 Beyaz Filo 9,01 1,12 -10,61 Bilici Yatırım 19,77 -0,45 257,29 Bim Mağazalar 67,45 -1,46 -5,39 Biotrend Çevre ve Enerji 28,20 -1,40 Birko Mensucat 1,09 1,87 -1,80 Birlik Mensucat 2,15 0,00 -37,86 Bizim Mağazaları 12,61 -2,78 -17,90 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,03 -1,83 Boğaziçi Beton 4,83 -1,43 Borusan Mannesmann 27,86 3,34 0,22 Borusan Yat. Paz. 361,50 6,79 -20,42 Bosch Fren Sistemleri 875,00 -1,82 -28,84 Bossa 30,78 -0,65 72,44 Brisa 22,26 -3,55 14,96 Burçelik 18,95 0,00 -9,85 Burçelik Vana 22,38 -0,62 -54,93 Bursa Çimento 3,41 -0,87 -31,49 Carrefoursa 37,76 -0,58 -47,41 Casa Emtia Petrol 118,90 -0,08 12,17 Ceo Event Medya 8,64 -1,03 34,37 Coca Cola İçecek 86,05 -0,23 35,49 Cosmos Yat. Holding 10,61 1,05 31,64 Credıtwest Faktorıng 4,26 -1,16 -27,43 Çan2 Termik 11,93 0,17 Çelebi 170,60 -2,23 -6,53 Çelik Halat 6,31 -2,62 -30,64 Çemaş Döküm 1,27 -3,05 -25,41 Çemtaş 13,44 -1,25 -14,46 Çimbeton 213,00 -2,52 -28,16 Çimentaş 29,66 -1,72 -17,98 Çimsa 25,28 0,24 42,02 Çuhadaroğlu Metal 7,77 0,13 2,14 Dagi Giyim 4,71 9,79 38,27 Dagi Yatırım Holding 15,70 0,77 21,71 Dardanel 13,95 -1,55 -58,36 Datagate Bilgisayar 11,56 -2,03 -28,24 Demısaş Döküm 7,41 0,68 14,43 Denge Holding 1,42 6,77 -53,25 Deniz GMYO 2,23 -1,33 21,06 Derimod 9,38 -2,49 -3,70 Derlüks Yatırım Holding 5,17 0,39 -41,38 Desa Deri 9,32 -1,06 -4,31 Despec Bilgisayar 9,57 -0,83 -26,72 Deva Holding 25,00 -3,62 3,91 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,11 2,45 12,39 Diriteks Diriliş Tekstil 2,86 -4,98 -23,32 Ditaş Doğan 16,89 0,30 29,86 DO-CO 678,60 -0,21 7,71 Doğan Burda 17,25 6,42 -23,13 Doğan Holding 2,72 -1,09 -9,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,28 -2,56 -2,10 Doğusan 6,31 2,77 44,06 Doğuş GMYO 8,84 -2,86 8,20 Doğuş Otomotiv 25,50 -0,47 -1,63 Döktaş Dökümcülük 28,50 -1,72 -6,92 Duran Doğan Basım 11,00 -1,70 4,86 Dyo Boya 11,07 -2,81 -1,58 Eczacıbaşı İlaç 5,97 -0,33 -17,11 Eczacıbaşı Yatırım 42,10 1,45 56,39 E-Data Teknoloji Pazarlama 16,40 -6,29 Edip Gayrimenkul 4,43 1,14 33,43 Ege Endüstri 1.333,00 -2,09 -19,93 Ege Gübre 185,50 -2,21 29,31 Ege Profil 28,80 -2,90 -24,69 Ege Seramik 14,24 2,08 47,37 Egeplast 22,74 -1,98 -31,71 Ekiz Kimya 7,07 2,32 -0,84 Emek Elektrik 2,59 -1,89 -9,29 Eminiş Ambalaj 22,10 -2,13 -40,01 Emlak Konut GMYO 1,86 0,54 -12,04 Enerjisa Enerji 10,48 -1,87 -9,11 Enka İnşaat 9,55 0,10 35,62 Erbosan 143,90 -1,44 254,83 Ereğli Demir Çelik 19,74 0,15 50,27 Ersu Gıda 3,42 -0,58 -30,77 Escar Turizm Taşımacılık 18,83 3,69 Escort Teknoloji 5,92 0,00 -9,89 Esenboğa Elektrik 30,36 -1,36 59,57 Etiler Gıda 5,36 -0,74 34,67 Euro Kapital Yat. Ort. 6,24 4,70 63,37 Euro Trend Yat. Ort. 3,72 -2,11 5,14 Euro Yat. Ort. 3,55 -1,11 -20,07 Euro Yatırım Holding 3,23 -0,92 13,73 Fade Gıda 9,88 -0,10 89,94 Fenerbahçe Futbol 36,16 -0,11 22,33 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 -1,16 -13,50 F-M İzmit Piston 111,90 -2,27 -8,73 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,20 0,78 8,98 Ford Otosan 174,50 0,06 42,87 Formet Metal ve Cam 1,31 5,65 -46,60 Frigo Pak Gıda 16,96 -1,28 -19,16 Galata Wind Enerji 3,91 0,00 Galatasaray Sportif 3,74 0,00 -7,65 Garanti Bankası 9,14 0,33 -9,96 Garanti Faktoring 7,92 -10,00 -28,84 Garanti Yat. Ort. 2,28 -3,39 -29,10 Gedik Y. Men. Değ. 7,39 -1,34 24,70 Gediz Ambalaj 41,66 0,63 55,45 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 16,20 2,99 Gentaş 3,16 0,32 -29,98 Gersan Elektrik 5,72 -0,17 -6,84 Global Men. Değ. 6,14 -0,97 2,16 Global Yat. Holding 2,33 -2,10 -33,68 Good-Year 7,78 -1,14 -2,36 Göltaş Çimento 38,98 -2,06 -5,03 Gözde Girişim 5,51 -2,48 -30,95 GSD Denizcilik 5,00 -1,38 -0,79 GSD Holding 1,88 -2,08 -25,10 Gübre Fabrik. 52,55 -3,04 -38,93 Güler Yat. Holding 2,35 -0,42 -32,13 Halk GMYO 2,21 -0,90 -27,49 Hatay Tekstil 16,59 -1,54 21,67 Hedef Girişim 2,59 -1,15 2,58 Hektaş 8,03 -3,95 50,31 HUB Girişim 10,55 -1,68 -42,03 Hürriyet Gzt. 1,42 0,00 -32,38 ICBC Turkey Bank 5,34 -0,56 -17,85 İdealist Danışmanlık 53,65 -1,92 298,59 İdealist GMYO 3,63 -9,93 52,97 İhlas Ev Aletleri 1,03 -0,96 -44,71 İhlas Gayrimenkul 0,99 -1,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,19 -2,46 -51,69 İhlas Holding 0,59 -1,67 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,83 -3,49 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,01 -2,91 29,36 Info Yatırım 3,51 -1,96 -24,85 İntema 38,38 -0,98 -3,81 Inveo Yatırım Holding 102,40 -1,92 131,57 İpek Doğal Enerji 11,49 -1,46 -12,16 İskenderun Demir Çelik 12,66 1,69 40,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi