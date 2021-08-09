Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,08-0,78-34,37
Acıpayam Selüloz16,75-0,53-1,63
Adel Kalemcilik24,022,21-29,84
Adese Gayrimenkul1,190,85-57,50
Afyon Çimento3,891,30-23,87
AGESA Hayat Emeklilik18,190,553,44
Ak Enerji1,710,59-22,62
Akbank5,480,92-18,91
Akçansa16,168,090,36
Akdeniz Yatırım Hold.1,91-1,04-20,52
Akfen GMYO2,150,00-17,65
Akın Tekstil36,661,5515,43
Akiş GMYO1,860,54-33,39
Akmerkez GMYO40,100,10-35,79
Aksa16,740,8421,18
Aksa Enerji13,250,0878,09
Aksigorta8,240,12-5,27
Aksu Enerji10,141,3034,35
Alarko Carrıer317,205,03-12,74
Alarko GMYO21,300,28-15,91
Alarko Holding9,820,9215,24
Albaraka Türk1,57-3,09-19,07
Alcatel Lucent Teletaş24,481,49-17,46
Alkim Kağıt16,000,6323,61
Alkim Kimya15,520,0010,17
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,894,42-13,70
Altınyunus Çeşme56,000,2712,09
Anadolu Efes22,260,184,21
Anadolu Grubu Holding23,100,26-11,58
Anadolu Hayat Emek.9,50-0,7318,23
Anadolu Isuzu16,561,91-8,00
Anadolu Sigorta6,570,61-9,01
Anel Elektrik2,84-0,70-10,41
Arçelik33,100,3016,31
ARD Bilişim Teknolojileri54,50-1,2713,35
Arena Bilgisayar10,831,88-0,66
Armada Bilgisayar52,901,157,78
Arsan Tekstil4,300,706,56
Arzum Ev Aletleri16,680,18-30,97
Aselsan16,000,19-12,33
Ata GMYO4,59-1,50-16,70
Atakule GMYO2,74-4,5317,04
Atlantis Yatırım Holding3,70-2,12-33,45
Atlas Yat. Ort.1,570,00-10,29
ATP Ticari Bilgisayar31,88-2,45

Avrasya GMYO3,350,3027,89
Avrasya Petrol ve Tur.2,96-1,66-7,50
Avrupa Yatırım Holding4,98-0,99-17,00
Aydem Enerji7,470,81

Ayen Enerji4,870,41-9,98
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,45-1,7772,43
Aygaz14,560,282,63
Bagfaş16,950,53-15,25
Bak Ambalaj23,345,5218,02
Balatacılar Balatacılık4,801,05-41,75
Bantaş Ambalaj3,772,7220,58
Banvit65,00-0,3825,00
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO16,441,04

Baştaş Başkent Çimento12,80-0,78-26,31
Batı Çimento12,45-0,72164,33
Batısöke Çimento2,353,98-3,69
Bayrak Taban Sanayi8,91-0,56-16,02
Bera Holding10,890,37-46,30
Berkosan Yalıtım9,99-0,8912,00
Beşiktaş Futbol Yat.6,502,0460,89
Beyaz Filo8,850,34-12,20
Bilici Yatırım20,022,77261,81
Bim Mağazalar64,45-0,08-9,60
Biotrend Çevre ve Enerji28,222,69

Birko Mensucat1,130,001,80
Birlik Mensucat2,06-0,48-40,46
Bizim Mağazaları12,87-0,85-16,21
BMS Çelik Hasır Sanayi8,10-1,22

Boğaziçi Beton5,130,39

Borusan Mannesmann27,605,34-0,72
Borusan Yat. Paz.341,508,38-24,83
Bosch Fren Sistemleri925,004,17-24,78
Bossa30,380,8670,20
Brisa24,500,4126,53
Burçelik19,051,11-9,37
Burçelik Vana23,280,26-53,12
Bursa Çimento3,421,18-31,29
Carrefoursa38,200,00-46,80
Casa Emtia Petrol116,003,029,43
Ceo Event Medya8,203,9327,53
Coca Cola İçecek86,600,3536,36
Cosmos Yat. Holding9,500,3217,87
Credıtwest Faktorıng4,29-0,92-26,92
Çan2 Termik11,868,81

Çelebi177,501,08-2,75
Çelik Halat6,671,52-26,68
Çemaş Döküm1,310,00-23,06
Çemtaş13,960,43-11,15
Çimbeton228,003,59-23,10
Çimentaş31,001,71-14,27
Çimsa25,561,4343,60
Çuhadaroğlu Metal7,58-1,69-0,36
Dagi Giyim3,909,8614,49
Dagi Yatırım Holding15,97-6,3323,80
Dardanel14,100,00-57,91
Datagate Bilgisayar12,020,92-25,39
Demısaş Döküm7,48-1,5815,51
Denge Holding1,192,59-60,82
Deniz GMYO2,273,6523,23
Derimod9,780,200,41
Derlüks Yatırım Holding4,851,04-45,01
Desa Deri9,69-1,12-0,51
Despec Bilgisayar10,10-1,08-22,66
Deva Holding26,100,938,49
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,26-6,7713,78
Diriteks Diriliş Tekstil3,01-2,59-19,30
Ditaş Doğan17,723,3236,25
DO-CO681,80-1,558,22
Doğan Burda16,79-2,55-25,18
Doğan Holding2,690,00-10,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,370,421,76
Doğusan6,18-0,1641,10
Doğuş GMYO9,03-1,5310,53
Doğuş Otomotiv26,481,612,15
Döktaş Dökümcülük28,500,07-6,92
Duran Doğan Basım11,093,555,72
Dyo Boya12,641,0412,38
Eczacıbaşı İlaç6,040,67-16,13
Eczacıbaşı Yatırım42,703,9958,62
E-Data Teknoloji Pazarlama17,115,94

Edip Gayrimenkul3,99-9,9320,18
Ege Endüstri1.349,100,29-18,97
Ege Gübre184,703,6528,75
Ege Profil28,461,64-25,58
Ege Seramik14,735,0652,44
Egeplast22,60-0,26-32,13
Ekiz Kimya6,74-0,88-5,47
Emek Elektrik2,67-1,48-6,49
Eminiş Ambalaj21,002,44-43,00
Emlak Konut GMYO1,830,55-13,46
Enerjisa Enerji10,52-0,09-8,76
Enka İnşaat9,540,5335,48
Erbosan148,10-2,44265,18
Ereğli Demir Çelik20,68-0,5857,42
Ersu Gıda3,55-2,20-28,14
Escar Turizm Taşımacılık17,25-4,75

Escort Teknoloji6,062,19-7,76
Esenboğa Elektrik30,781,9261,78
Etiler Gıda5,300,0033,17
Euro Kapital Yat. Ort.6,361,9266,51
Euro Trend Yat. Ort.3,820,267,96
Euro Yat. Ort.3,67-0,27-17,37
Euro Yatırım Holding3,330,3017,25
Fade Gıda10,98-10,00111,09
Fenerbahçe Futbol36,942,6124,97
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,631,15-10,78
F-M İzmit Piston112,109,26-8,56
Fonet Bilgi Teknolojileri13,34-0,222,38
Ford Otosan176,00-0,7344,10
Formet Metal ve Cam1,18-0,84-51,90
Frigo Pak Gıda17,280,35-17,64
Galata Wind Enerji3,780,00

Galatasaray Sportif3,791,88-6,42
Garanti Bankası9,300,76-8,38
Garanti Faktoring9,620,73-13,57
Garanti Yat. Ort.2,331,30-27,55
Gedik Y. Men. Değ.7,825,3931,96
Gediz Ambalaj42,983,7260,37
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri14,3010,00

Gentaş3,312,16-26,66
Gersan Elektrik5,95-0,17-3,09
Global Men. Değ.6,26-0,634,16
Global Yat. Holding2,393,91-31,97
Good-Year7,311,39-8,26
Göltaş Çimento40,581,96-1,13
Gözde Girişim5,70-1,38-28,57
GSD Denizcilik5,08-2,680,79
GSD Holding1,931,58-23,11
Gübre Fabrik.53,200,57-38,18
Güler Yat. Holding2,42-0,82-30,11
Halk GMYO2,290,88-24,87
Hatay Tekstil17,15-1,3225,77
Hedef Girişim2,69-0,746,54
Hektaş8,270,4954,80
HUB Girişim10,900,09-40,11
Hürriyet Gzt.1,46-4,58-30,48
ICBC Turkey Bank5,340,00-17,85
İdealist Danışmanlık56,001,82316,05
İdealist GMYO5,299,98122,92
İhlas Ev Aletleri1,040,00-44,18
İhlas Gayrimenkul1,001,01-20,00
İhlas Gazetecilik1,27-0,78-48,45
İhlas Holding0,580,00-48,34
İhlas Yayın Holding0,83-1,19-27,19
İndeks Bilgisayar6,380,6337,32
Info Yatırım3,72-0,80-20,35
İntema37,34-0,90-6,42
Inveo Yatırım Holding108,502,84145,36
İpek Doğal Enerji11,89-0,50-9,10
İskenderun Demir Çelik12,490,0838,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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