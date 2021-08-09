Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,08 -0,78 -34,37 Acıpayam Selüloz 16,75 -0,53 -1,63 Adel Kalemcilik 24,02 2,21 -29,84 Adese Gayrimenkul 1,19 0,85 -57,50 Afyon Çimento 3,89 1,30 -23,87 AGESA Hayat Emeklilik 18,19 0,55 3,44 Ak Enerji 1,71 0,59 -22,62 Akbank 5,48 0,92 -18,91 Akçansa 16,16 8,09 0,36 Akdeniz Yatırım Hold. 1,91 -1,04 -20,52 Akfen GMYO 2,15 0,00 -17,65 Akın Tekstil 36,66 1,55 15,43 Akiş GMYO 1,86 0,54 -33,39 Akmerkez GMYO 40,10 0,10 -35,79 Aksa 16,74 0,84 21,18 Aksa Enerji 13,25 0,08 78,09 Aksigorta 8,24 0,12 -5,27 Aksu Enerji 10,14 1,30 34,35 Alarko Carrıer 317,20 5,03 -12,74 Alarko GMYO 21,30 0,28 -15,91 Alarko Holding 9,82 0,92 15,24 Albaraka Türk 1,57 -3,09 -19,07 Alcatel Lucent Teletaş 24,48 1,49 -17,46 Alkim Kağıt 16,00 0,63 23,61 Alkim Kimya 15,52 0,00 10,17 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,89 4,42 -13,70 Altınyunus Çeşme 56,00 0,27 12,09 Anadolu Efes 22,26 0,18 4,21 Anadolu Grubu Holding 23,10 0,26 -11,58 Anadolu Hayat Emek. 9,50 -0,73 18,23 Anadolu Isuzu 16,56 1,91 -8,00 Anadolu Sigorta 6,57 0,61 -9,01 Anel Elektrik 2,84 -0,70 -10,41 Arçelik 33,10 0,30 16,31 ARD Bilişim Teknolojileri 54,50 -1,27 13,35 Arena Bilgisayar 10,83 1,88 -0,66 Armada Bilgisayar 52,90 1,15 7,78 Arsan Tekstil 4,30 0,70 6,56 Arzum Ev Aletleri 16,68 0,18 -30,97 Aselsan 16,00 0,19 -12,33 Ata GMYO 4,59 -1,50 -16,70 Atakule GMYO 2,74 -4,53 17,04 Atlantis Yatırım Holding 3,70 -2,12 -33,45 Atlas Yat. Ort. 1,57 0,00 -10,29 ATP Ticari Bilgisayar 31,88 -2,45 Avrasya GMYO 3,35 0,30 27,89 Avrasya Petrol ve Tur. 2,96 -1,66 -7,50 Avrupa Yatırım Holding 4,98 -0,99 -17,00 Aydem Enerji 7,47 0,81 Ayen Enerji 4,87 0,41 -9,98 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,45 -1,77 72,43 Aygaz 14,56 0,28 2,63 Bagfaş 16,95 0,53 -15,25 Bak Ambalaj 23,34 5,52 18,02 Balatacılar Balatacılık 4,80 1,05 -41,75 Bantaş Ambalaj 3,77 2,72 20,58 Banvit 65,00 -0,38 25,00 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 16,44 1,04 Baştaş Başkent Çimento 12,80 -0,78 -26,31 Batı Çimento 12,45 -0,72 164,33 Batısöke Çimento 2,35 3,98 -3,69 Bayrak Taban Sanayi 8,91 -0,56 -16,02 Bera Holding 10,89 0,37 -46,30 Berkosan Yalıtım 9,99 -0,89 12,00 Beşiktaş Futbol Yat. 6,50 2,04 60,89 Beyaz Filo 8,85 0,34 -12,20 Bilici Yatırım 20,02 2,77 261,81 Bim Mağazalar 64,45 -0,08 -9,60 Biotrend Çevre ve Enerji 28,22 2,69 Birko Mensucat 1,13 0,00 1,80 Birlik Mensucat 2,06 -0,48 -40,46 Bizim Mağazaları 12,87 -0,85 -16,21 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,10 -1,22 Boğaziçi Beton 5,13 0,39 Borusan Mannesmann 27,60 5,34 -0,72 Borusan Yat. Paz. 341,50 8,38 -24,83 Bosch Fren Sistemleri 925,00 4,17 -24,78 Bossa 30,38 0,86 70,20 Brisa 24,50 0,41 26,53 Burçelik 19,05 1,11 -9,37 Burçelik Vana 23,28 0,26 -53,12 Bursa Çimento 3,42 1,18 -31,29 Carrefoursa 38,20 0,00 -46,80 Casa Emtia Petrol 116,00 3,02 9,43 Ceo Event Medya 8,20 3,93 27,53 Coca Cola İçecek 86,60 0,35 36,36 Cosmos Yat. Holding 9,50 0,32 17,87 Credıtwest Faktorıng 4,29 -0,92 -26,92 Çan2 Termik 11,86 8,81 Çelebi 177,50 1,08 -2,75 Çelik Halat 6,67 1,52 -26,68 Çemaş Döküm 1,31 0,00 -23,06 Çemtaş 13,96 0,43 -11,15 Çimbeton 228,00 3,59 -23,10 Çimentaş 31,00 1,71 -14,27 Çimsa 25,56 1,43 43,60 Çuhadaroğlu Metal 7,58 -1,69 -0,36 Dagi Giyim 3,90 9,86 14,49 Dagi Yatırım Holding 15,97 -6,33 23,80 Dardanel 14,10 0,00 -57,91 Datagate Bilgisayar 12,02 0,92 -25,39 Demısaş Döküm 7,48 -1,58 15,51 Denge Holding 1,19 2,59 -60,82 Deniz GMYO 2,27 3,65 23,23 Derimod 9,78 0,20 0,41 Derlüks Yatırım Holding 4,85 1,04 -45,01 Desa Deri 9,69 -1,12 -0,51 Despec Bilgisayar 10,10 -1,08 -22,66 Deva Holding 26,10 0,93 8,49 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,26 -6,77 13,78 Diriteks Diriliş Tekstil 3,01 -2,59 -19,30 Ditaş Doğan 17,72 3,32 36,25 DO-CO 681,80 -1,55 8,22 Doğan Burda 16,79 -2,55 -25,18 Doğan Holding 2,69 0,00 -10,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 0,42 1,76 Doğusan 6,18 -0,16 41,10 Doğuş GMYO 9,03 -1,53 10,53 Doğuş Otomotiv 26,48 1,61 2,15 Döktaş Dökümcülük 28,50 0,07 -6,92 Duran Doğan Basım 11,09 3,55 5,72 Dyo Boya 12,64 1,04 12,38 Eczacıbaşı İlaç 6,04 0,67 -16,13 Eczacıbaşı Yatırım 42,70 3,99 58,62 E-Data Teknoloji Pazarlama 17,11 5,94 Edip Gayrimenkul 3,99 -9,93 20,18 Ege Endüstri 1.349,10 0,29 -18,97 Ege Gübre 184,70 3,65 28,75 Ege Profil 28,46 1,64 -25,58 Ege Seramik 14,73 5,06 52,44 Egeplast 22,60 -0,26 -32,13 Ekiz Kimya 6,74 -0,88 -5,47 Emek Elektrik 2,67 -1,48 -6,49 Eminiş Ambalaj 21,00 2,44 -43,00 Emlak Konut GMYO 1,83 0,55 -13,46 Enerjisa Enerji 10,52 -0,09 -8,76 Enka İnşaat 9,54 0,53 35,48 Erbosan 148,10 -2,44 265,18 Ereğli Demir Çelik 20,68 -0,58 57,42 Ersu Gıda 3,55 -2,20 -28,14 Escar Turizm Taşımacılık 17,25 -4,75 Escort Teknoloji 6,06 2,19 -7,76 Esenboğa Elektrik 30,78 1,92 61,78 Etiler Gıda 5,30 0,00 33,17 Euro Kapital Yat. Ort. 6,36 1,92 66,51 Euro Trend Yat. Ort. 3,82 0,26 7,96 Euro Yat. Ort. 3,67 -0,27 -17,37 Euro Yatırım Holding 3,33 0,30 17,25 Fade Gıda 10,98 -10,00 111,09 Fenerbahçe Futbol 36,94 2,61 24,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,63 1,15 -10,78 F-M İzmit Piston 112,10 9,26 -8,56 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,34 -0,22 2,38 Ford Otosan 176,00 -0,73 44,10 Formet Metal ve Cam 1,18 -0,84 -51,90 Frigo Pak Gıda 17,28 0,35 -17,64 Galata Wind Enerji 3,78 0,00 Galatasaray Sportif 3,79 1,88 -6,42 Garanti Bankası 9,30 0,76 -8,38 Garanti Faktoring 9,62 0,73 -13,57 Garanti Yat. Ort. 2,33 1,30 -27,55 Gedik Y. Men. Değ. 7,82 5,39 31,96 Gediz Ambalaj 42,98 3,72 60,37 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 14,30 10,00 Gentaş 3,31 2,16 -26,66 Gersan Elektrik 5,95 -0,17 -3,09 Global Men. Değ. 6,26 -0,63 4,16 Global Yat. Holding 2,39 3,91 -31,97 Good-Year 7,31 1,39 -8,26 Göltaş Çimento 40,58 1,96 -1,13 Gözde Girişim 5,70 -1,38 -28,57 GSD Denizcilik 5,08 -2,68 0,79 GSD Holding 1,93 1,58 -23,11 Gübre Fabrik. 53,20 0,57 -38,18 Güler Yat. Holding 2,42 -0,82 -30,11 Halk GMYO 2,29 0,88 -24,87 Hatay Tekstil 17,15 -1,32 25,77 Hedef Girişim 2,69 -0,74 6,54 Hektaş 8,27 0,49 54,80 HUB Girişim 10,90 0,09 -40,11 Hürriyet Gzt. 1,46 -4,58 -30,48 ICBC Turkey Bank 5,34 0,00 -17,85 İdealist Danışmanlık 56,00 1,82 316,05 İdealist GMYO 5,29 9,98 122,92 İhlas Ev Aletleri 1,04 0,00 -44,18 İhlas Gayrimenkul 1,00 1,01 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,27 -0,78 -48,45 İhlas Holding 0,58 0,00 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,83 -1,19 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,38 0,63 37,32 Info Yatırım 3,72 -0,80 -20,35 İntema 37,34 -0,90 -6,42 Inveo Yatırım Holding 108,50 2,84 145,36 İpek Doğal Enerji 11,89 -0,50 -9,10 İskenderun Demir Çelik 12,49 0,08 38,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk "Decacorn"u oldu