Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,18 2,78 -33,07 Acıpayam Selüloz 16,75 -0,30 -1,63 Adel Kalemcilik 23,34 -1,85 -31,82 Adese Gayrimenkul 1,19 -0,83 -57,50 Afyon Çimento 3,84 -0,78 -24,85 AGESA Hayat Emeklilik 17,77 0,00 1,05 Ak Enerji 1,68 1,20 -23,98 Akbank 5,48 -0,72 -18,91 Akçansa 14,78 0,27 -8,21 Akdeniz Yatırım Hold. 1,96 0,00 -18,44 Akfen GMYO 2,07 0,49 -20,71 Akın Tekstil 35,52 -1,61 11,84 Akiş GMYO 1,87 -0,53 -33,03 Akmerkez GMYO 39,80 -0,40 -36,27 Aksa 16,51 -1,02 19,51 Aksa Enerji 13,41 0,68 80,24 Aksigorta 8,20 -1,20 -5,73 Aksu Enerji 9,81 -0,81 29,98 Alarko Carrıer 301,40 4,18 -17,09 Alarko GMYO 21,34 -0,84 -15,75 Alarko Holding 9,74 0,10 14,30 Albaraka Türk 1,53 0,66 -21,13 Alcatel Lucent Teletaş 23,64 1,63 -20,30 Alkim Kağıt 15,89 -0,38 22,76 Alkim Kimya 15,62 0,45 10,88 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,80 -1,10 -17,81 Altınyunus Çeşme 55,90 0,09 11,89 Anadolu Efes 22,22 -0,09 4,02 Anadolu Grubu Holding 23,16 0,52 -11,35 Anadolu Hayat Emek. 9,48 0,64 17,98 Anadolu Isuzu 16,46 1,48 -8,56 Anadolu Sigorta 6,49 -0,31 -10,12 Anel Elektrik 2,90 0,00 -8,52 Arçelik 33,18 0,18 16,59 ARD Bilişim Teknolojileri 55,25 1,10 14,91 Arena Bilgisayar 10,62 -0,75 -2,59 Armada Bilgisayar 51,90 -2,90 5,75 Arsan Tekstil 4,29 -0,69 6,31 Arzum Ev Aletleri 16,71 0,00 -30,85 Aselsan 15,97 -0,44 -12,49 Ata GMYO 4,65 -0,21 -15,61 Atakule GMYO 2,87 -9,75 22,59 Atlantis Yatırım Holding 3,78 0,27 -32,01 Atlas Yat. Ort. 1,56 -2,50 -10,86 ATP Ticari Bilgisayar 33,10 -0,48 Avrasya GMYO 3,39 -0,88 29,42 Avrasya Petrol ve Tur. 3,02 -0,33 -5,63 Avrupa Yatırım Holding 5,00 -1,38 -16,67 Aydem Enerji 7,53 -3,09 Ayen Enerji 4,70 1,29 -13,12 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,28 0,00 79,79 Aygaz 14,49 -1,63 2,14 Bagfaş 16,64 0,30 -16,80 Bak Ambalaj 21,20 -0,56 7,20 Balatacılar Balatacılık 4,84 0,21 -41,26 Bantaş Ambalaj 3,73 -1,84 19,30 Banvit 65,20 -0,31 25,38 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 16,38 -1,62 Baştaş Başkent Çimento 12,10 -0,25 -30,34 Batı Çimento 12,57 -0,63 166,88 Batısöke Çimento 2,26 0,00 -7,38 Bayrak Taban Sanayi 9,03 0,33 -14,89 Bera Holding 10,92 -0,09 -46,15 Berkosan Yalıtım 10,24 0,59 14,80 Beşiktaş Futbol Yat. 6,39 0,95 58,17 Beyaz Filo 8,80 -1,23 -12,69 Bilici Yatırım 19,47 0,41 251,87 Bim Mağazalar 63,70 -0,47 -10,65 Biotrend Çevre ve Enerji 27,52 1,55 Birko Mensucat 1,20 0,00 8,11 Birlik Mensucat 2,10 -3,23 -39,31 Bizim Mağazaları 12,75 -0,31 -16,99 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,27 -1,78 Boğaziçi Beton 5,16 -0,39 Borusan Mannesmann 26,30 0,92 -5,40 Borusan Yat. Paz. 313,50 2,18 -30,99 Bosch Fren Sistemleri 887,70 0,65 -27,81 Bossa 29,36 -0,68 64,48 Brisa 24,10 0,17 24,46 Burçelik 19,23 0,16 -8,52 Burçelik Vana 23,24 -0,17 -53,20 Bursa Çimento 3,39 -0,88 -31,89 Carrefoursa 38,20 0,16 -46,80 Casa Emtia Petrol 116,30 0,00 9,72 Ceo Event Medya 7,96 -1,49 23,79 Coca Cola İçecek 87,30 -0,23 37,46 Cosmos Yat. Holding 9,47 2,93 17,49 Credıtwest Faktorıng 4,27 -1,61 -27,26 Çan2 Termik 10,89 1,59 Çelebi 176,80 0,68 -3,14 Çelik Halat 6,59 -0,15 -27,56 Çemaş Döküm 1,32 -2,94 -22,47 Çemtaş 13,90 -0,14 -11,53 Çimbeton 219,40 0,46 -26,00 Çimentaş 30,46 1,87 -15,76 Çimsa 24,82 1,31 39,44 Çuhadaroğlu Metal 7,55 0,94 -0,75 Dagi Giyim 3,55 9,91 4,22 Dagi Yatırım Holding 17,44 3,44 35,19 Dardanel 14,11 -1,26 -57,88 Datagate Bilgisayar 11,75 -0,76 -27,06 Demısaş Döküm 7,46 1,36 15,20 Denge Holding 1,13 0,89 -62,80 Deniz GMYO 2,21 -3,07 19,97 Derimod 9,98 -4,31 2,46 Derlüks Yatırım Holding 5,03 6,57 -42,97 Desa Deri 9,82 -1,31 0,82 Despec Bilgisayar 10,22 0,59 -21,75 Deva Holding 26,14 -0,61 8,65 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,40 7,63 24,36 Diriteks Diriliş Tekstil 3,19 0,00 -14,48 Ditaş Doğan 17,34 2,60 33,32 DO-CO 684,90 0,51 8,71 Doğan Burda 17,37 -4,82 -22,59 Doğan Holding 2,68 -0,74 -10,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,39 0,84 2,62 Doğusan 5,93 -4,66 35,39 Doğuş GMYO 9,35 -0,53 14,44 Doğuş Otomotiv 26,40 0,38 1,84 Döktaş Dökümcülük 28,50 -1,72 -6,92 Duran Doğan Basım 10,73 2,19 2,29 Dyo Boya 12,48 -0,56 10,96 Eczacıbaşı İlaç 6,05 0,17 -15,99 Eczacıbaşı Yatırım 41,14 -0,68 52,83 E-Data Teknoloji Pazarlama 19,42 8,25 Edip Gayrimenkul 4,43 -9,96 33,43 Ege Endüstri 1.327,10 0,93 -20,29 Ege Gübre 178,20 -0,72 24,22 Ege Profil 28,10 -1,33 -26,52 Ege Seramik 14,13 0,36 46,24 Egeplast 23,08 0,87 -30,69 Ekiz Kimya 6,94 0,87 -2,66 Emek Elektrik 2,73 -2,15 -4,39 Eminiş Ambalaj 21,00 -1,69 -43,00 Emlak Konut GMYO 1,83 1,10 -13,46 Enerjisa Enerji 10,49 -0,94 -9,02 Enka İnşaat 9,48 0,96 34,62 Erbosan 151,50 -0,72 273,57 Ereğli Demir Çelik 20,54 0,79 56,36 Ersu Gıda 3,65 1,11 -26,11 Escar Turizm Taşımacılık 18,12 4,92 Escort Teknoloji 5,89 2,08 -10,35 Esenboğa Elektrik 30,34 -2,19 59,46 Etiler Gıda 5,38 -1,65 35,18 Euro Kapital Yat. Ort. 6,40 -1,69 67,56 Euro Trend Yat. Ort. 3,70 -0,27 4,57 Euro Yat. Ort. 3,70 -0,54 -16,69 Euro Yatırım Holding 3,31 -0,60 16,55 Fade Gıda 11,97 -0,08 130,12 Fenerbahçe Futbol 36,00 -0,83 21,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,60 0,00 -11,80 F-M İzmit Piston 102,30 -3,85 -16,56 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,30 -1,26 2,07 Ford Otosan 179,70 -0,39 47,13 Formet Metal ve Cam 1,20 0,00 -51,08 Frigo Pak Gıda 17,24 -1,26 -17,83 Galata Wind Enerji 3,81 -1,80 Galatasaray Sportif 3,77 -0,79 -6,91 Garanti Bankası 9,27 0,11 -8,68 Garanti Faktoring 9,67 -0,82 -13,12 Garanti Yat. Ort. 2,30 -0,43 -28,48 Gedik Y. Men. Değ. 7,43 -0,13 25,38 Gediz Ambalaj 40,16 0,35 49,85 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 13,00 9,98 Gentaş 3,12 -0,64 -30,87 Gersan Elektrik 5,93 -0,34 -3,42 Global Men. Değ. 6,46 3,19 7,49 Global Yat. Holding 2,28 0,44 -35,10 Good-Year 7,16 -0,42 -10,14 Göltaş Çimento 40,10 -0,40 -2,30 Gözde Girişim 5,86 4,27 -26,57 GSD Denizcilik 5,32 -4,66 5,56 GSD Holding 1,90 0,00 -24,30 Gübre Fabrik. 52,50 0,00 -38,99 Güler Yat. Holding 2,46 -0,40 -28,96 Halk GMYO 2,28 -0,44 -25,20 Hatay Tekstil 17,54 -0,51 28,64 Hedef Girişim 2,75 -3,17 8,92 Hektaş 8,26 -0,36 54,61 HUB Girişim 10,99 -1,26 -39,62 Hürriyet Gzt. 1,53 0,00 -27,14 ICBC Turkey Bank 5,36 2,10 -17,54 İdealist Danışmanlık 54,05 1,41 301,56 İdealist GMYO 4,81 9,82 102,69 İhlas Ev Aletleri 1,02 -0,97 -45,25 İhlas Gayrimenkul 1,00 0,00 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,23 -0,81 -50,07 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,82 1,23 -28,07 İndeks Bilgisayar 6,33 -1,71 36,25 Info Yatırım 3,76 -1,05 -19,50 İntema 37,00 -0,54 -7,27 Inveo Yatırım Holding 106,60 -1,20 141,07 İpek Doğal Enerji 12,14 -0,49 -7,19 İskenderun Demir Çelik 12,42 1,31 37,45 (Sürecek) (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar ödeyecek Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi