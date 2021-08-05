Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,06-0,59-34,63
Acıpayam Selüloz16,76-0,83-1,57
Adel Kalemcilik23,92-0,42-30,13
Adese Gayrimenkul1,210,83-56,79
Afyon Çimento3,840,00-24,85
AGESA Hayat Emeklilik17,881,071,68
Ak Enerji1,68-0,59-23,98
Akbank5,37-0,92-20,54
Akçansa14,68-0,47-8,83
Akdeniz Yatırım Hold.1,98-0,50-17,61
Akfen GMYO2,07-0,48-20,71
Akın Tekstil36,760,4915,74
Akiş GMYO1,880,53-32,67
Akmerkez GMYO39,74-0,40-36,37
Aksa16,450,2419,08
Aksa Enerji13,140,0076,61
Aksigorta8,20-1,68-5,73
Aksu Enerji9,451,9425,21
Alarko Carrıer289,00-1,03-20,50
Alarko GMYO21,060,10-16,86
Alarko Holding9,751,0414,42
Albaraka Türk1,51-0,66-22,16
Alcatel Lucent Teletaş23,120,70-22,05
Alkim Kağıt15,93-1,1223,07
Alkim Kimya15,640,5111,03
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,85-2,63-15,53
Altınyunus Çeşme55,80-1,9311,69
Anadolu Efes22,260,454,21
Anadolu Grubu Holding22,90-1,38-12,34
Anadolu Hayat Emek.9,430,7517,35
Anadolu Isuzu15,98-0,75-11,22
Anadolu Sigorta6,46-0,31-10,53
Anel Elektrik2,890,35-8,83
Arçelik33,180,1816,59
ARD Bilişim Teknolojileri54,100,5612,52
Arena Bilgisayar10,930,640,25
Armada Bilgisayar53,00-0,477,99
Arsan Tekstil4,31-0,236,81
Arzum Ev Aletleri16,750,60-30,68
Aselsan16,071,20-11,95
Ata GMYO4,51-1,74-18,15
Atakule GMYO3,18-9,9235,83
Atlantis Yatırım Holding3,700,00-33,45
Atlas Yat. Ort.1,56-0,64-10,86
ATP Ticari Bilgisayar33,86-0,41

Avrasya GMYO3,454,8631,71
Avrasya Petrol ve Tur.3,031,00-5,31
Avrupa Yatırım Holding5,03-3,82-16,17
Aydem Enerji7,242,40

Ayen Enerji4,61-2,12-14,79
Ayes Çelik Hasır ve Çit21,000,3886,18
Aygaz14,690,693,55
Bagfaş16,580,12-17,10
Bak Ambalaj21,582,089,12
Balatacılar Balatacılık4,84-0,21-41,26
Bantaş Ambalaj3,87-0,7723,77
Banvit64,20-1,8323,46
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO16,722,70

Baştaş Başkent Çimento12,130,00-30,17
Batı Çimento12,62-1,10167,94
Batısöke Çimento2,270,44-6,97
Bayrak Taban Sanayi9,03-1,53-14,89
Bera Holding10,97-0,54-45,91
Berkosan Yalıtım9,710,318,86
Beşiktaş Futbol Yat.6,37-0,9357,67
Beyaz Filo8,94-0,89-11,30
Bilici Yatırım19,58-2,10253,86
Bim Mağazalar63,600,32-10,79
Biotrend Çevre ve Enerji27,240,59

Birko Mensucat1,255,9312,61
Birlik Mensucat2,150,94-37,86
Bizim Mağazaları12,600,16-17,97
BMS Çelik Hasır Sanayi8,40-5,30

Boğaziçi Beton5,232,15

Borusan Mannesmann26,02-0,08-6,40
Borusan Yat. Paz.302,70-1,01-33,37
Bosch Fren Sistemleri879,00-0,10-28,52
Bossa29,683,0666,27
Brisa24,080,8424,36
Burçelik19,11-0,62-9,09
Burçelik Vana23,22-1,53-53,24
Bursa Çimento3,41-0,58-31,49
Carrefoursa37,84-2,27-47,30
Casa Emtia Petrol111,600,005,28
Ceo Event Medya8,02-3,6124,73
Coca Cola İçecek87,10-1,0237,15
Cosmos Yat. Holding8,70-0,237,94
Credıtwest Faktorıng4,29-1,38-26,92
Çan2 Termik10,93-1,00

Çelebi175,20-0,45-4,01
Çelik Halat6,72-1,75-26,13
Çemaş Döküm1,36-0,73-20,12
Çemtaş14,00-0,14-10,89
Çimbeton213,70-0,93-27,93
Çimentaş29,32-0,07-18,92
Çimsa24,28-0,3336,40
Çuhadaroğlu Metal7,793,182,40
Dagi Giyim3,239,86-5,18
Dagi Yatırım Holding18,401,7142,64
Dardanel14,200,71-57,61
Datagate Bilgisayar11,650,17-27,68
Demısaş Döküm7,320,0013,04
Denge Holding1,14-0,87-62,47
Deniz GMYO2,310,8725,40
Derimod11,01-4,9213,04
Derlüks Yatırım Holding4,53-1,09-48,64
Desa Deri9,940,912,05
Despec Bilgisayar10,091,82-22,74
Deva Holding26,32-0,539,40
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,459,9815,54
Diriteks Diriliş Tekstil3,190,00-14,48
Ditaş Doğan16,66-1,8328,10
DO-CO663,101,785,25
Doğan Burda18,302,01-18,45
Doğan Holding2,64-0,38-11,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,371,281,76
Doğusan6,20-0,3241,55
Doğuş GMYO9,17-1,0812,24
Doğuş Otomotiv26,20-0,681,07
Döktaş Dökümcülük29,000,00-5,29
Duran Doğan Basım10,52-0,190,29
Dyo Boya12,48-1,3410,96
Eczacıbaşı İlaç6,090,33-15,44
Eczacıbaşı Yatırım40,16-1,0349,19
E-Data Teknoloji Pazarlama17,778,95

Edip Gayrimenkul4,90-3,1647,59
Ege Endüstri1.296,50-0,66-22,13
Ege Gübre177,00-1,4523,38
Ege Profil28,30-1,05-25,99
Ege Seramik14,051,3045,41
Egeplast23,06-0,17-30,75
Ekiz Kimya6,90-1,15-3,23
Emek Elektrik2,79-6,06-2,29
Eminiş Ambalaj20,00-3,75-45,71
Emlak Konut GMYO1,80-0,55-14,88
Enerjisa Enerji10,47-1,32-9,20
Enka İnşaat9,370,1133,06
Erbosan151,808,51274,31
Ereğli Demir Çelik19,91-0,0551,56
Ersu Gıda3,641,39-26,32
Escar Turizm Taşımacılık17,221,06

Escort Teknoloji5,960,68-9,28
Esenboğa Elektrik31,18-1,0863,88
Etiler Gıda5,500,9238,19
Euro Kapital Yat. Ort.6,69-1,1875,15
Euro Trend Yat. Ort.3,800,007,40
Euro Yat. Ort.3,73-0,80-16,02
Euro Yatırım Holding3,402,1019,72
Fade Gıda12,06-1,31131,85
Fenerbahçe Futbol35,96-0,7221,65
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,65-1,49-10,11
F-M İzmit Piston111,404,11-9,13
Fonet Bilgi Teknolojileri13,131,230,77
Ford Otosan177,101,6645,00
Formet Celik Kapi Sanayi1,224,27-50,27
Frigo Pak Gıda17,34-1,76-17,35
Galata Wind Enerji3,740,27

Galatasaray Sportif3,790,00-6,42
Garanti Bankası9,04-0,66-10,94
Garanti Faktoring9,44-3,48-15,18
Garanti Yat. Ort.2,30-1,29-28,48
Gedik Y. Men. Değ.7,460,6725,88
Gediz Ambalaj39,88-1,1448,81
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri11,82

Gentaş3,12-0,32-30,87
Gersan Elektrik5,99-0,17-2,44
Global Men. Değ.6,24-0,323,83
Global Yat. Holding2,261,80-35,67
Good-Year7,190,42-9,77
Göltaş Çimento40,28-1,95-1,86
Gözde Girişim5,570,36-30,20
GSD Denizcilik5,53-2,129,72
GSD Holding1,900,00-24,30
Gübre Fabrik.50,95-0,29-40,79
Güler Yat. Holding2,461,65-28,96
Halk GMYO2,28-0,44-25,20
Hatay Tekstil17,610,8029,15
Hedef Girişim2,83-0,7012,09
Hektaş8,17-0,9752,93
HUB Girişim11,08-0,18-39,12
Hürriyet Gzt.1,54-1,28-26,67
ICBC Turkey Bank5,230,19-19,54
İdealist Danışmanlık49,12-1,13264,93
İdealist GMYO4,389,7784,57
İhlas Ev Aletleri1,03-0,96-44,71
İhlas Gayrimenkul1,000,00-20,00
İhlas Gazetecilik1,24-0,80-49,67
İhlas Holding0,58-1,69-48,34
İhlas Yayın Holding0,81-1,22-28,95
İndeks Bilgisayar6,360,0036,89
Info Yatırım3,81-1,30-18,42
İntema36,92-1,49-7,47
Inveo Yatırım Holding108,800,00146,04
İpek Doğal Enerji12,293,54-6,04
İskenderun Demir Çelik12,22-0,8135,24
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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