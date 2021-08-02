Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,14 -1,15 -33,59 Acıpayam Selüloz 16,59 1,59 -3,10 Adel Kalemcilik 24,06 0,50 -29,72 Adese Gayrimenkul 1,25 0,81 -55,36 Afyon Çimento 3,83 1,86 -25,05 AGESA Hayat Emeklilik 18,16 -0,22 3,27 Ak Enerji 1,57 0,64 -28,96 Akbank 5,27 0,19 -22,02 Akçansa 14,75 1,17 -8,40 Akdeniz Yatırım Hold. 1,90 2,15 -20,94 Akfen GMYO 3,89 -2,51 -19,96 Akın Tekstil 34,16 0,35 7,56 Akiş GMYO 1,84 1,66 -34,10 Akmerkez GMYO 39,56 -0,85 -36,65 Aksa 16,41 0,74 18,79 Aksa Enerji 12,88 0,39 73,12 Aksigorta 8,01 0,25 -7,91 Aksu Enerji 8,59 3,87 13,82 Alarko Carrıer 290,00 0,35 -20,22 Alarko GMYO 20,68 1,27 -18,36 Alarko Holding 9,53 1,06 11,84 Albaraka Türk 1,50 0,00 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 21,98 3,29 -25,89 Alkim Kağıt 15,74 0,25 21,60 Alkim Kimya 15,05 0,53 6,84 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,90 0,00 -13,24 Altınyunus Çeşme 56,75 -1,30 13,59 Anadolu Efes 22,36 0,63 4,68 Anadolu Grubu Holding 23,64 0,94 -9,51 Anadolu Hayat Emek. 9,27 1,09 15,36 Anadolu Isuzu 15,88 2,72 -11,78 Anadolu Sigorta 6,48 -0,92 -10,25 Anel Elektrik 2,93 2,81 -7,57 Arçelik 33,16 0,42 16,52 ARD Bilişim Teknolojileri 52,35 0,87 8,88 Arena Bilgisayar 10,66 0,57 -2,22 Armada Bilgisayar 49,86 -0,87 1,59 Arsan Tekstil 4,48 1,59 11,02 Arzum Ev Aletleri 16,41 0,67 -32,09 Aselsan 15,98 3,03 -12,44 Ata GMYO 4,45 2,06 -19,24 Atakule GMYO 2,89 3,96 23,45 Atlantis Yatırım Holding 3,85 1,32 -30,76 Atlas Yat. Ort. 1,58 -1,25 -9,71 ATP Ticari Bilgisayar 33,84 2,42 Avrasya GMYO 3,30 0,00 25,99 Avrasya Petrol ve Tur. 2,93 0,69 -8,44 Avrupa Yatırım Holding 5,31 -1,67 -11,50 Aydem Enerji 6,75 0,30 Ayen Enerji 4,51 1,81 -16,64 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,99 1,12 59,49 Aygaz 14,66 0,89 3,34 Bagfaş 15,54 -5,53 -22,30 Bak Ambalaj 21,10 1,93 6,69 Balatacılar Balatacılık 4,95 0,00 -39,93 Bantaş Ambalaj 5,87 -0,68 25,16 Banvit 63,75 -2,82 22,60 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 15,19 -1,11 Baştaş Başkent Çimento 11,90 1,80 -31,49 Batı Çimento 12,85 1,10 172,82 Batısöke Çimento 2,25 -1,75 -7,79 Bayrak Taban Sanayi 10,08 0,30 -5,00 Bera Holding 11,10 0,18 -45,27 Berkosan Yalıtım 9,54 1,60 6,95 Beşiktaş Futbol Yat. 6,61 2,80 63,61 Beyaz Filo 8,90 0,34 -11,70 Bilici Yatırım 20,40 -0,49 268,67 Bim Mağazalar 63,20 -0,32 -11,35 Biotrend Çevre ve Enerji 27,28 -0,07 Birko Mensucat 0,97 -1,02 -12,61 Birlik Mensucat 2,03 2,53 -41,33 Bizim Mağazaları 11,56 0,78 -24,74 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,78 5,28 Boğaziçi Beton 5,20 0,58 Borusan Mannesmann 26,02 1,32 -6,40 Borusan Yat. Paz. 298,00 0,34 -34,40 Bosch Fren Sistemleri 854,00 0,47 -30,55 Bossa 28,78 2,86 61,23 Brisa 23,64 1,20 22,09 Burçelik 20,36 8,41 -3,14 Burçelik Vana 25,20 9,95 -49,25 Bursa Çimento 3,33 0,60 -33,10 Carrefoursa 39,16 0,98 -45,46 Casa Emtia Petrol 118,20 0,08 11,51 Ceo Event Medya 9,16 5,29 42,46 Coca Cola İçecek 86,30 1,71 35,89 Cosmos Yat. Holding 9,00 0,78 11,66 Credıtwest Faktorıng 4,66 1,97 -20,61 Çan2 Termik 10,63 -0,93 Çelebi 181,00 1,80 -0,84 Çelik Halat 6,57 1,08 -27,78 Çemaş Döküm 1,31 -0,76 -23,06 Çemtaş 13,86 1,91 -11,78 Çimbeton 216,10 2,13 -27,12 Çimentaş 27,30 0,74 -24,50 Çimsa 24,48 1,92 37,53 Çuhadaroğlu Metal 7,31 0,97 -3,91 Dagi Giyim 2,30 3,60 -32,48 Dagi Yatırım Holding 15,14 1,61 17,36 Dardanel 14,15 -1,32 -57,76 Datagate Bilgisayar 11,48 0,53 -28,74 Demısaş Döküm 7,27 -2,28 12,27 Denge Holding 1,16 0,00 -61,81 Deniz GMYO 1,96 0,00 6,40 Derimod 11,42 -0,26 17,25 Derlüks Yatırım Holding 4,48 0,90 -49,21 Desa Deri 10,09 0,80 3,59 Despec Bilgisayar 9,72 -1,82 -25,57 Deva Holding 26,10 2,35 8,49 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,86 -0,18 0,79 Diriteks Diriliş Tekstil 3,55 2,01 -4,83 Ditaş Doğan 15,52 -0,70 19,33 DO-CO 684,80 0,29 8,70 Doğan Burda 15,48 9,94 -31,02 Doğan Holding 2,66 1,53 -11,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 0,42 1,76 Doğusan 6,26 -0,48 42,92 Doğuş GMYO 7,84 0,26 -4,04 Doğuş Otomotiv 26,22 2,58 1,14 Döktaş Dökümcülük 29,20 0,07 -4,64 Duran Doğan Basım 10,54 -0,75 0,48 Dyo Boya 12,28 1,49 9,18 Eczacıbaşı İlaç 5,92 1,02 -17,80 Eczacıbaşı Yatırım 40,48 3,58 50,38 E-Data Teknoloji Pazarlama 14,22 -0,91 Edip Gayrimenkul 4,95 -1,59 49,10 Ege Endüstri 1.278,90 0,24 -23,18 Ege Gübre 174,40 0,17 21,57 Ege Profil 28,04 -1,27 -26,67 Ege Seramik 13,50 -1,24 39,72 Egeplast 23,20 0,78 -30,33 Ekiz Kimya 6,75 0,00 -5,33 Emek Elektrik 2,84 4,80 -0,54 Eminiş Ambalaj 20,18 0,00 -45,22 Emlak Konut GMYO 1,81 -0,55 -14,41 Enerjisa Enerji 10,30 0,98 -10,67 Enka İnşaat 9,27 0,11 31,64 Erbosan 139,40 -0,92 243,73 Ereğli Demir Çelik 19,77 -1,15 50,50 Ersu Gıda 3,57 0,00 -27,73 Escar Turizm Taşımacılık 17,20 -0,52 Escort Teknoloji 5,34 0,95 -18,72 Esenboğa Elektrik 29,58 1,86 55,47 Etiler Gıda 5,70 0,88 43,22 Euro Kapital Yat. Ort. 6,98 -2,92 82,75 Euro Trend Yat. Ort. 3,94 -3,43 11,35 Euro Yat. Ort. 3,87 -0,51 -12,87 Euro Yatırım Holding 3,40 3,03 19,72 Fade Gıda 13,93 -2,59 167,80 Fenerbahçe Futbol 37,28 2,53 26,12 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,70 -0,74 -8,41 F-M İzmit Piston 96,50 0,21 -21,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,77 0,31 -2,00 Ford Otosan 175,60 1,62 43,77 Formet Celik Kapi Sanayi 1,17 0,00 -52,31 Frigo Pak Gıda 16,94 -0,29 -19,26 Galata Wind Enerji 3,59 1,13 Galatasaray Sportif 3,91 3,17 -3,46 Garanti Bankası 8,51 -0,12 -16,17 Garanti Faktoring 9,17 -0,33 -17,61 Garanti Yat. Ort. 2,31 1,32 -28,17 Gedik Y. Men. Değ. 7,44 1,09 25,55 Gediz Ambalaj 39,40 1,39 47,01 Gentaş 4,03 0,75 -31,25 Gersan Elektrik 5,94 0,85 -3,26 Global Men. Değ. 6,24 -0,64 3,83 Global Yat. Holding 3,05 -0,65 -34,83 Good-Year 7,36 0,96 -7,63 Göltaş Çimento 41,20 5,64 0,38 Gözde Girişim 5,66 2,54 -29,07 GSD Denizcilik 5,42 0,37 7,54 GSD Holding 1,84 0,55 -26,69 Gübre Fabrik. 49,98 0,08 -41,92 Güler Yat. Holding 2,45 -0,81 -29,25 Halk GMYO 2,26 1,35 -25,85 Hatay Tekstil 17,12 1,18 25,55 Hedef Girişim 2,78 0,72 10,11 Hektaş 8,26 2,61 54,61 HUB Girişim 11,11 0,82 -38,96 Hürriyet Gzt. 1,58 -5,39 -24,76 ICBC Turkey Bank 5,20 0,39 -20,00 İdealist Danışmanlık 52,35 1,36 288,93 İdealist GMYO 3,20 6,67 34,85 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,99 -45,25 İhlas Gayrimenkul 1,00 1,01 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,17 0,00 -52,51 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,76 1,33 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,20 0,49 33,45 Info Yatırım 3,78 0,00 -19,07 İntema 39,56 9,95 -0,85 Inveo Yatırım Holding 113,90 2,15 157,58 İpek Doğal Enerji 11,79 1,11 -9,86 İskenderun Demir Çelik 12,29 -0,57 36,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan Son dakika haberi: Bakan Dönmez, deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının üretimlerinin başladığını duyurdu