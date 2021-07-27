Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,48 -3,01 -29,20 Acıpayam Selüloz 16,51 2,80 -3,56 Adel Kalemcilik 23,04 -2,95 -32,70 Adese Gayrimenkul 1,14 -1,72 -59,29 Afyon Çimento 3,69 0,82 -27,79 AGESA Hayat Emeklilik 17,66 -0,06 0,43 Ak Enerji 1,58 -1,86 -28,51 Akbank 5,09 -0,78 -24,68 Akçansa 14,55 0,69 -9,64 Akdeniz Yatırım Hold. 1,83 -1,61 -23,85 Akfen GMYO 4,18 3,98 -13,99 Akın Tekstil 33,26 -1,71 4,72 Akiş GMYO 1,78 0,56 -36,25 Akmerkez GMYO 39,74 -0,60 -36,37 Aksa 15,85 0,83 14,73 Aksa Enerji 12,52 2,45 68,28 Aksigorta 7,82 -0,13 -10,10 Aksu Enerji 9,05 2,96 19,91 Alarko Carrıer 293,40 0,86 -19,29 Alarko GMYO 19,81 0,05 -21,79 Alarko Holding 9,32 0,22 9,37 Albaraka Türk 1,49 0,68 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 21,20 -0,56 -28,52 Alkim Kağıt 15,11 -0,72 16,74 Alkim Kimya 14,86 -0,60 5,49 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,71 0,59 -21,92 Altınyunus Çeşme 56,60 -3,74 13,29 Anadolu Efes 22,14 0,36 3,65 Anadolu Grubu Holding 24,38 2,09 -6,68 Anadolu Hayat Emek. 9,66 9,15 20,22 Anadolu Isuzu 15,02 -0,73 -16,56 Anadolu Sigorta 6,34 2,09 -12,19 Anel Elektrik 2,87 0,70 -9,46 Arçelik 32,46 -0,25 14,06 ARD Bilişim Teknolojileri 53,00 0,57 10,23 Arena Bilgisayar 10,81 0,75 -0,85 Armada Bilgisayar 52,60 0,10 7,17 Arsan Tekstil 4,33 -1,14 7,30 Arzum Ev Aletleri 15,88 -1,06 -34,28 Aselsan 14,59 0,14 -20,05 Ata GMYO 3,80 0,80 -31,03 Atakule GMYO 2,78 9,45 18,75 Atlantis Yatırım Holding 3,99 4,72 -28,24 Atlas Yat. Ort. 1,60 -1,84 -8,57 ATP Ticari Bilgisayar 32,20 1,26 Avrasya GMYO 3,00 1,69 14,53 Avrasya Petrol ve Tur. 2,81 -0,71 -12,19 Avrupa Yatırım Holding 5,77 9,90 -3,83 Aydem Enerji 6,38 2,57 Ayen Enerji 4,42 1,38 -18,30 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,49 2,82 55,06 Aygaz 14,18 0,50 -0,05 Bagfaş 16,70 -1,76 -16,50 Bak Ambalaj 20,28 5,35 2,55 Balatacılar Balatacılık 4,84 -3,39 -41,26 Bantaş Ambalaj 5,64 -0,70 20,26 Banvit 60,75 0,16 16,83 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 15,05 1,14 Baştaş Başkent Çimento 11,79 -0,92 -32,12 Batı Çimento 13,31 -0,08 182,59 Batısöke Çimento 2,16 0,00 -11,48 Bayrak Taban Sanayi 10,62 -0,19 0,09 Bera Holding 11,06 -2,81 -45,46 Berkosan Yalıtım 9,25 0,43 3,70 Beşiktaş Futbol Yat. 6,36 1,44 57,43 Beyaz Filo 8,56 -0,81 -15,07 Bilici Yatırım 20,64 -1,53 273,01 Bim Mağazalar 61,15 -0,57 -14,23 Biotrend Çevre ve Enerji 27,30 -0,36 Birko Mensucat 0,97 -3,00 -12,61 Birlik Mensucat 1,97 -1,50 -43,06 Bizim Mağazaları 11,18 -1,58 -27,21 BMS Çelik Hasır Sanayi 7,14 1,85 Boğaziçi Beton 5,49 0,73 Borusan Mannesmann 24,44 1,16 -12,09 Borusan Yat. Paz. 291,50 -0,55 -35,83 Bosch Fren Sistemleri 858,50 -0,52 -30,19 Bossa 27,20 1,12 52,38 Brisa 21,76 0,74 12,38 Burçelik 18,73 1,41 -10,89 Burçelik Vana 22,88 1,78 -53,93 Bursa Çimento 3,26 -0,31 -34,51 Carrefoursa 38,32 -1,24 -46,63 Casa Emtia Petrol 120,00 0,50 13,21 Ceo Event Medya 8,71 0,23 35,46 Coca Cola İçecek 83,35 0,48 31,24 Cosmos Yat. Holding 9,01 -2,07 11,79 Credıtwest Faktorıng 4,63 0,00 -21,12 Çan2 Termik 10,49 -0,57 Çelebi 172,60 1,95 -5,44 Çelik Halat 6,21 0,81 -31,74 Çemaş Döküm 1,19 -1,65 -30,11 Çemtaş 13,30 3,10 -15,35 Çimbeton 211,30 -1,45 -28,74 Çimentaş 27,50 -1,08 -23,95 Çimsa 23,76 1,02 33,48 Çuhadaroğlu Metal 7,09 -1,66 -6,80 Dagi Giyim 2,14 0,47 -37,18 Dagi Yatırım Holding 14,45 -0,82 12,02 Dardanel 14,06 0,00 -58,03 Datagate Bilgisayar 11,22 -0,62 -30,35 Demısaş Döküm 7,65 0,13 18,14 Denge Holding 1,14 0,00 -62,47 Deniz GMYO 1,82 -1,09 -1,20 Derimod 11,67 0,52 19,82 Derlüks Yatırım Holding 4,51 -3,22 -48,87 Desa Deri 10,51 -1,41 7,91 Despec Bilgisayar 9,19 -0,86 -29,63 Deva Holding 25,16 0,80 4,58 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,49 -0,38 -2,65 Diriteks Diriliş Tekstil 3,72 9,73 -0,27 Ditaş Doğan 15,35 2,74 18,02 DO-CO 688,60 -0,20 9,30 Doğan Burda 13,11 -0,98 -41,58 Doğan Holding 2,53 -1,94 -15,62 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 0,46 -6,82 Doğusan 6,46 -0,46 47,49 Doğuş GMYO 7,80 -0,13 -4,53 Doğuş Otomotiv 25,78 -0,54 -0,55 Döktaş Dökümcülük 29,90 1,70 -2,35 Duran Doğan Basım 10,40 -0,48 -0,86 Dyo Boya 11,68 0,17 3,85 Eczacıbaşı İlaç 5,80 -0,68 -19,47 Eczacıbaşı Yatırım 37,00 -2,12 37,45 E-Data Teknoloji Pazarlama 10,40 1,07 Edip Gayrimenkul 5,56 9,88 67,47 Ege Endüstri 1.261,00 -0,30 -24,26 Ege Gübre 170,10 -1,62 18,57 Ege Profil 27,08 -1,81 -29,18 Ege Seramik 12,43 -0,96 28,64 Egeplast 22,50 -1,75 -32,43 Ekiz Kimya 7,20 2,86 0,98 Emek Elektrik 2,34 9,35 -18,05 Eminiş Ambalaj 20,40 0,00 -44,63 Emlak Konut GMYO 1,80 -0,55 -14,88 Enerjisa Enerji 10,03 1,01 -13,01 Enka İnşaat 9,27 1,42 31,64 Erbosan 138,80 -1,42 242,25 Ereğli Demir Çelik 18,14 0,55 38,09 Ersu Gıda 3,69 1,65 -25,30 Escar Turizm Taşımacılık 16,55 -0,42 Escort Teknoloji 5,20 0,19 -20,85 Esenboğa Elektrik 29,04 0,21 52,63 Etiler Gıda 5,60 0,54 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 7,28 -3,45 90,60 Euro Trend Yat. Ort. 3,70 3,64 4,57 Euro Yat. Ort. 3,82 -1,29 -13,99 Euro Yatırım Holding 3,29 0,61 15,85 Fade Gıda 15,28 4,23 193,75 Fenerbahçe Futbol 36,68 0,22 24,09 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 -2,30 -13,50 F-M İzmit Piston 96,40 -1,18 -21,37 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,33 -0,48 -5,37 Ford Otosan 167,60 -0,95 37,22 Formet Celik Kapi Sanayi 1,20 3,45 -51,08 Frigo Pak Gıda 17,38 -0,69 -17,16 Galata Wind Enerji 3,47 0,58 Galatasaray Sportif 3,76 2,73 -7,16 Garanti Bankası 8,15 0,00 -19,71 Garanti Faktoring 9,30 3,68 -16,44 Garanti Yat. Ort. 2,28 -0,87 -29,41 Gedik Y. Men. Değ. 7,43 -0,54 25,38 Gediz Ambalaj 39,48 0,10 47,31 Gentaş 3,88 0,00 -33,80 Gersan Elektrik 5,94 -3,41 -3,26 Global Men. Değ. 6,28 0,32 4,49 Global Yat. Holding 3,11 0,32 -33,55 Good-Year 7,08 1,87 -11,15 Göltaş Çimento 36,26 -1,79 -11,66 Gözde Girişim 5,27 1,35 -33,96 GSD Denizcilik 5,35 -2,01 6,15 GSD Holding 1,78 0,56 -29,08 Gübre Fabrik. 48,34 -0,70 -43,82 Güler Yat. Holding 2,60 -0,38 -24,91 Halk GMYO 2,38 0,85 -21,91 Hatay Tekstil 16,29 -0,18 19,47 Hedef Girişim 2,67 -0,74 5,75 Hektaş 7,46 -0,93 39,64 HUB Girişim 10,95 -0,27 -39,84 Hürriyet Gzt. 1,49 -5,10 -29,05 ICBC Turkey Bank 5,15 -0,39 -20,77 İdealist Danışmanlık 50,55 -2,60 275,56 İdealist GMYO 2,32 9,95 -2,23 İhlas Ev Aletleri 1,00 0,00 -46,32 İhlas Gayrimenkul 0,99 0,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,14 2,70 -53,72 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,76 2,70 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,03 -0,17 29,79 Info Yatırım 3,89 -0,51 -16,71 İntema 35,18 -2,01 -11,83 Inveo Yatırım Holding 111,60 -1,33 152,37 İpek Doğal Enerji 11,14 0,18 -14,83 İskenderun Demir Çelik 11,63 0,00 28,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan