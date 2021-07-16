Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,18 8,14 -33,07 Acıpayam Selüloz 15,66 -0,51 -8,53 Adel Kalemcilik 24,16 0,17 -29,43 Adese Gayrimenkul 1,12 -0,88 -60,00 Afyon Çimento 3,70 0,00 -27,59 AGESA Hayat Emeklilik 17,88 0,73 1,68 Ak Enerji 1,28 -1,54 -42,08 Akbank 5,27 -0,38 -22,02 Akçansa 14,32 0,07 -11,07 Akdeniz Yatırım Hold. 1,76 0,00 -26,76 Akfen GMYO 3,67 -0,54 -24,49 Akın Tekstil 33,96 0,47 6,93 Akiş GMYO 1,77 0,00 -36,61 Akmerkez GMYO 39,00 0,00 -37,55 Aksa 15,66 -0,25 13,36 Aksa Enerji 11,78 0,08 58,33 Aksigorta 7,87 -0,13 -9,52 Aksu Enerji 7,93 -2,34 5,07 Alarko Carrıer 286,00 7,08 -21,32 Alarko GMYO 19,74 -0,65 -22,07 Alarko Holding 9,37 1,19 9,96 Albaraka Türk 1,50 0,00 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 21,98 -0,18 -25,89 Alkim Kağıt 16,30 8,38 25,93 Alkim Kimya 15,13 3,28 7,41 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,60 0,00 -26,94 Altınyunus Çeşme 62,00 -0,08 24,10 Anadolu Efes 22,20 -0,72 3,93 Anadolu Grubu Holding 23,68 0,34 -9,36 Anadolu Hayat Emek. 8,99 1,01 11,88 Anadolu Isuzu 15,26 0,33 -15,22 Anadolu Sigorta 6,18 0,65 -14,41 Anel Elektrik 2,77 -0,36 -12,62 Arçelik 33,28 1,77 16,94 ARD Bilişim Teknolojileri 52,30 0,29 8,78 Arena Bilgisayar 10,84 -1,00 -0,57 Armada Bilgisayar 56,10 2,00 14,30 Arsan Tekstil 4,30 0,70 6,56 Arzum Ev Aletleri 16,20 -0,18 -32,96 Aselsan 14,48 0,00 -20,66 Ata GMYO 3,62 1,40 -34,30 Atakule GMYO 2,33 4,48 -0,47 Atlantis Yatırım Holding 3,70 0,00 -33,45 Atlas Yat. Ort. 1,66 -0,60 -5,14 ATP Ticari Bilgisayar 28,08 -0,07 Avrasya GMYO 3,10 0,00 18,35 Avrasya Petrol ve Tur. 3,01 -0,66 -5,94 Avrupa Yatırım Holding 4,73 -1,87 -21,17 Aydem Enerji 6,06 1,00 Ayen Enerji 4,38 -0,23 -19,04 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,00 0,00 59,58 Aygaz 13,86 -1,91 -2,30 Bagfaş 15,12 -0,07 -24,40 Bak Ambalaj 19,24 0,79 -2,71 Balatacılar Balatacılık 5,30 6,43 -35,68 Bantaş Ambalaj 5,37 -2,01 14,50 Banvit 60,85 -1,85 17,02 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 14,63 3,47 Baştaş Başkent Çimento 11,80 0,00 -32,07 Batı Çimento 12,91 -0,92 174,10 Batısöke Çimento 2,08 0,00 -14,75 Bayrak Taban Sanayi 10,29 -0,19 -3,02 Bera Holding 10,80 -1,19 -46,75 Berkosan Yalıtım 9,14 -1,40 2,47 Beşiktaş Futbol Yat. 6,11 -2,08 51,24 Beyaz Filo 8,86 -0,23 -12,10 Bilici Yatırım 17,86 -1,22 222,77 Bim Mağazalar 61,90 0,32 -13,18 Biotrend Çevre ve Enerji 29,12 0,55 Birko Mensucat 0,93 -1,06 -16,22 Birlik Mensucat 2,02 1,00 -41,62 Bizim Mağazaları 11,15 0,18 -27,41 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,60 0,54 Boğaziçi Beton 5,21 1,17 Borusan Mannesmann 25,60 4,66 -7,91 Borusan Yat. Paz. 317,00 5,95 -30,22 Bosch Fren Sistemleri 864,90 0,80 -29,67 Bossa 26,44 -0,53 48,12 Brisa 21,00 -0,66 8,45 Burçelik 18,60 1,42 -11,51 Burçelik Vana 21,98 0,37 -55,74 Bursa Çimento 3,24 0,00 -34,91 Carrefoursa 38,12 -0,47 -46,91 Casa Emtia Petrol 130,00 -3,42 22,64 Ceo Event Medya 8,02 -1,23 24,73 Coca Cola İçecek 80,25 0,63 26,36 Cosmos Yat. Holding 9,00 3,21 11,66 Credıtwest Faktorıng 4,42 1,38 -24,70 Çan2 Termik 10,82 0,37 Çelebi 190,00 5,79 4,10 Çelik Halat 6,07 0,66 -33,28 Çemaş Döküm 1,14 0,00 -33,04 Çemtaş 12,78 -0,85 -18,66 Çimbeton 215,40 3,41 -27,35 Çimentaş 27,30 1,11 -24,50 Çimsa 22,70 0,89 27,53 Çuhadaroğlu Metal 7,00 0,29 -7,98 Dagi Giyim 2,09 0,00 -38,64 Dagi Yatırım Holding 14,98 -0,86 16,12 Dardanel 14,40 3,60 -57,01 Datagate Bilgisayar 11,30 0,00 -29,86 Demısaş Döküm 7,47 -0,40 15,36 Denge Holding 1,08 0,00 -64,44 Deniz GMYO 1,82 1,11 -1,20 Derimod 11,55 1,23 18,58 Derlüks Yatırım Holding 4,12 -0,24 -53,29 Desa Deri 10,97 -1,88 12,63 Despec Bilgisayar 9,05 -0,77 -30,70 Deva Holding 24,80 0,32 3,08 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,38 0,10 -3,67 Diriteks Diriliş Tekstil 3,21 9,18 -13,94 Ditaş Doğan 15,15 5,94 16,49 DO-CO 674,00 -4,19 6,98 Doğan Burda 13,40 -1,33 -40,29 Doğan Holding 2,67 -0,74 -10,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 5,39 -7,68 Doğusan 6,48 -0,46 47,95 Doğuş GMYO 7,99 1,14 -2,20 Doğuş Otomotiv 24,20 0,83 -6,65 Döktaş Dökümcülük 28,88 3,14 -5,68 Duran Doğan Basım 10,35 -0,10 -1,33 Dyo Boya 11,20 0,09 -0,42 Eczacıbaşı İlaç 5,83 -0,51 -19,05 Eczacıbaşı Yatırım 37,76 0,43 40,27 E-Data Teknoloji Pazarlama 8,93 9,98 Edip Gayrimenkul 4,19 9,97 26,20 Ege Endüstri 1.245,40 1,09 -25,20 Ege Gübre 171,20 0,23 19,34 Ege Profil 26,50 0,30 -30,70 Ege Seramik 11,98 0,08 23,98 Egeplast 23,46 0,60 -29,55 Ekiz Kimya 7,41 -7,37 3,93 Emek Elektrik 2,19 3,30 -23,30 Eminiş Ambalaj 20,50 0,10 -44,35 Emlak Konut GMYO 1,82 0,55 -13,93 Enerjisa Enerji 9,90 -0,40 -14,14 Enka İnşaat 8,98 -0,88 27,52 Erbosan 140,50 -1,95 246,44 Ereğli Demir Çelik 18,02 -0,93 37,18 Ersu Gıda 3,48 1,75 -29,55 Escar Turizm Taşımacılık 16,23 3,91 Escort Teknoloji 5,37 5,09 -18,26 Esenboğa Elektrik 29,62 -0,20 55,68 Etiler Gıda 5,65 0,00 41,96 Euro Kapital Yat. Ort. 6,99 -2,51 83,01 Euro Trend Yat. Ort. 3,32 -0,60 -6,17 Euro Yat. Ort. 3,85 0,52 -13,32 Euro Yatırım Holding 3,20 3,23 12,68 Fade Gıda 15,86 2,79 156,22 Fenerbahçe Futbol 36,24 -1,31 22,60 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,42 0,41 -17,91 F-M İzmit Piston 97,75 -0,51 -20,27 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,19 0,58 -6,45 Ford Otosan 172,70 -1,60 41,40 Formet Celik Kapi Sanayi 1,15 -1,71 -53,12 Frigo Pak Gıda 16,45 -1,20 -21,59 Galata Wind Enerji 3,42 0,00 Galatasaray Sportif 3,71 1,37 -8,40 Garanti Bankası 8,40 -0,36 -17,25 Garanti Faktoring 9,07 -0,66 -18,51 Garanti Yat. Ort. 2,27 0,44 -29,72 Gedik Y. Men. Değ. 7,62 -1,42 28,58 Gediz Ambalaj 40,36 -0,49 50,60 Gentaş 3,87 0,52 -33,98 Gersan Elektrik 6,21 0,98 1,14 Global Men. Değ. 6,08 0,50 1,16 Global Yat. Holding 3,10 0,00 -33,76 Good-Year 6,88 -0,43 -13,66 Göltaş Çimento 38,22 0,79 -6,88 Gözde Girişim 5,19 0,39 -34,96 GSD Denizcilik 5,61 0,18 11,31 GSD Holding 1,78 0,00 -29,08 Gübre Fabrik. 49,50 -2,08 -42,48 Güler Yat. Holding 2,33 0,43 -32,71 Halk GMYO 2,50 -2,72 -17,98 Hatay Tekstil 16,32 -1,21 19,69 Hedef Girişim 2,74 -0,72 8,52 Hektaş 7,55 -0,92 41,32 HUB Girişim 11,07 0,54 -39,18 Hürriyet Gzt. 1,29 0,78 -38,57 ICBC Turkey Bank 5,12 1,19 -21,23 İdealist Danışmanlık 53,40 2,79 296,73 İdealist GMYO 1,81 -1,63 -23,73 İhlas Ev Aletleri 1,00 1,01 -46,32 İhlas Gayrimenkul 0,99 0,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,10 -0,90 -55,35 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,73 1,39 -35,96 İndeks Bilgisayar 5,95 -0,67 28,07 Info Yatırım 3,98 -0,50 -14,78 İntema 36,82 -1,02 -7,72 Inveo Yatırım Holding 115,00 -0,69 160,06 İpek Doğal Enerji 11,33 -0,79 -13,38 İskenderun Demir Çelik 11,05 -0,09 22,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi Avrupa Merkez Bankası yeni projesini odaklandı! Dijital euro geliyor