Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,37 0,23 -43,54 Acıpayam Selüloz 15,76 1,16 -7,94 Adel Kalemcilik 24,12 -0,08 -29,55 Adese Gayrimenkul 1,13 1,80 -59,64 Afyon Çimento 3,70 0,82 -27,59 AGESA Hayat Emeklilik 17,74 1,03 0,88 Ak Enerji 1,27 1,60 -42,53 Akbank 5,32 1,53 -21,28 Akçansa 14,14 0,78 -12,19 Akdeniz Yatırım Hold. 1,75 1,16 -27,18 Akfen GMYO 3,63 0,83 -25,31 Akın Tekstil 33,42 1,64 5,23 Akiş GMYO 1,78 0,56 -36,25 Akmerkez GMYO 38,72 -0,21 -38,00 Aksa 15,74 1,81 13,94 Aksa Enerji 11,75 2,44 57,93 Aksigorta 7,86 1,16 -9,64 Aksu Enerji 8,21 0,86 8,78 Alarko Carrıer 260,20 7,12 -28,42 Alarko GMYO 19,71 1,08 -22,19 Alarko Holding 9,19 1,88 7,85 Albaraka Türk 1,51 0,67 -22,16 Alcatel Lucent Teletaş 21,66 1,03 -26,97 Alkim Kağıt 15,01 1,97 15,96 Alkim Kimya 14,78 1,86 4,92 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,53 0,00 -30,14 Altınyunus Çeşme 62,00 -1,59 24,10 Anadolu Efes 22,34 2,20 4,58 Anadolu Grubu Holding 23,32 1,30 -10,74 Anadolu Hayat Emek. 8,86 3,02 10,26 Anadolu Isuzu 15,08 1,89 -16,22 Anadolu Sigorta 6,16 0,16 -14,69 Anel Elektrik 2,75 1,85 -13,25 Arçelik 32,76 1,30 15,11 ARD Bilişim Teknolojileri 51,50 1,88 7,11 Arena Bilgisayar 11,04 -1,34 1,26 Armada Bilgisayar 55,10 3,96 12,27 Arsan Tekstil 4,26 3,15 5,57 Arzum Ev Aletleri 16,09 1,32 -33,41 Aselsan 14,39 1,20 -21,15 Ata GMYO 3,57 -0,56 -35,21 Atakule GMYO 2,18 2,35 -6,88 Atlantis Yatırım Holding 3,70 0,00 -33,45 Atlas Yat. Ort. 1,61 -1,83 -8,00 ATP Ticari Bilgisayar 28,16 2,03 Avrasya GMYO 3,07 1,66 17,20 Avrasya Petrol ve Tur. 3,04 1,33 -5,00 Avrupa Yatırım Holding 4,85 1,04 -19,17 Aydem Enerji 6,01 0,84 Ayen Enerji 4,28 0,94 -20,89 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,59 1,68 55,94 Aygaz 14,18 0,42 -0,05 Bagfaş 15,00 -0,66 -25,00 Bak Ambalaj 18,70 1,08 -5,44 Balatacılar Balatacılık 5,01 5,47 -39,20 Bantaş Ambalaj 5,38 1,89 14,71 Banvit 60,15 -4,83 15,67 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 14,26 3,48 Baştaş Başkent Çimento 11,50 -3,36 -33,79 Batı Çimento 12,48 0,24 164,97 Batısöke Çimento 2,09 1,46 -14,34 Bayrak Taban Sanayi 10,23 -0,87 -3,58 Bera Holding 10,86 -0,18 -46,45 Berkosan Yalıtım 9,09 0,55 1,91 Beşiktaş Futbol Yat. 6,18 3,87 52,97 Beyaz Filo 9,02 6,12 -10,51 Bilici Yatırım 18,12 8,24 227,47 Bim Mağazalar 61,40 0,33 -13,88 Biotrend Çevre ve Enerji 29,12 3,93 Birko Mensucat 0,94 0,00 -15,32 Birlik Mensucat 2,01 0,50 -41,91 Bizim Mağazaları 11,14 1,27 -27,47 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,57 -0,18 Boğaziçi Beton 5,08 4,96 Borusan Mannesmann 23,78 4,12 -14,46 Borusan Yat. Paz. 290,50 6,80 -36,05 Bosch Fren Sistemleri 869,00 2,94 -29,33 Bossa 26,42 0,53 48,01 Brisa 20,98 1,84 8,35 Burçelik 18,20 1,05 -13,42 Burçelik Vana 21,90 1,01 -55,90 Bursa Çimento 3,23 1,25 -35,11 Carrefoursa 37,78 1,72 -47,38 Casa Emtia Petrol 132,00 -0,83 24,53 Ceo Event Medya 8,03 0,63 24,88 Coca Cola İçecek 79,75 1,53 25,57 Cosmos Yat. Holding 8,90 3,61 10,42 Credıtwest Faktorıng 4,18 5,29 -28,79 Çan2 Termik 10,94 1,39 Çelebi 177,60 1,08 -2,70 Çelik Halat 6,07 3,58 -33,28 Çemaş Döküm 1,14 1,79 -33,04 Çemtaş 12,85 1,18 -18,21 Çimbeton 205,90 1,93 -30,56 Çimentaş 27,66 1,99 -23,51 Çimsa 22,52 0,36 26,52 Çuhadaroğlu Metal 6,97 1,31 -8,38 Dagi Giyim 2,10 1,45 -38,35 Dagi Yatırım Holding 15,09 0,00 16,98 Dardanel 13,92 1,61 -58,45 Datagate Bilgisayar 11,28 1,17 -29,98 Demısaş Döküm 7,50 2,04 15,82 Denge Holding 1,10 -4,35 -63,78 Deniz GMYO 1,81 0,56 -1,74 Derimod 11,35 0,44 16,53 Derlüks Yatırım Holding 4,17 1,71 -52,72 Desa Deri 11,00 -1,96 12,94 Despec Bilgisayar 9,08 1,00 -30,47 Deva Holding 24,68 0,57 2,58 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,37 0,19 -3,76 Diriteks Diriliş Tekstil 2,92 0,00 -21,72 Ditaş Doğan 14,54 9,82 11,80 DO-CO 701,00 0,13 11,27 Doğan Burda 13,11 0,85 -41,58 Doğan Holding 2,66 -1,48 -11,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,02 0,50 -13,27 Doğusan 6,47 0,62 47,72 Doğuş GMYO 7,98 1,27 -2,33 Doğuş Otomotiv 23,68 1,72 -8,65 Döktaş Dökümcülük 28,60 0,00 -6,60 Duran Doğan Basım 10,25 1,18 -2,29 Dyo Boya 11,16 0,63 -0,78 Eczacıbaşı İlaç 5,89 0,51 -18,22 Eczacıbaşı Yatırım 37,42 1,63 39,01 E-Data Teknoloji Pazarlama 8,12 9,88 Edip Gayrimenkul 3,72 7,20 12,05 Ege Endüstri 1.230,90 1,28 -26,07 Ege Gübre 169,20 2,48 17,95 Ege Profil 26,00 1,09 -32,01 Ege Seramik 11,81 0,51 22,22 Egeplast 22,88 0,70 -31,29 Ekiz Kimya 7,48 1,08 4,91 Emek Elektrik 2,11 0,96 -26,10 Eminiş Ambalaj 20,48 0,39 -44,41 Emlak Konut GMYO 1,80 0,56 -14,88 Enerjisa Enerji 9,96 0,61 -13,62 Enka İnşaat 9,02 2,50 28,09 Erbosan 141,90 -0,07 249,90 Ereğli Demir Çelik 18,37 2,51 39,84 Ersu Gıda 3,44 1,18 -30,36 Escar Turizm Taşımacılık 15,73 2,01 Escort Teknoloji 5,02 0,00 -23,59 Esenboğa Elektrik 28,84 1,26 51,58 Etiler Gıda 5,70 0,35 43,22 Euro Kapital Yat. Ort. 7,18 5,28 87,98 Euro Trend Yat. Ort. 3,30 0,92 -6,73 Euro Yat. Ort. 3,84 1,86 -13,54 Euro Yatırım Holding 2,99 6,03 5,28 Fade Gıda 15,17 7,13 145,07 Fenerbahçe Futbol 36,96 0,38 25,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,44 1,67 -17,23 F-M İzmit Piston 96,10 2,23 -21,61 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,10 0,00 -7,14 Ford Otosan 173,00 2,49 41,64 Formet Celik Kapi Sanayi 1,14 1,79 -53,53 Frigo Pak Gıda 16,90 4,13 -19,45 Galata Wind Enerji 3,44 0,88 Galatasaray Sportif 3,66 1,10 -9,63 Garanti Bankası 8,48 0,36 -16,46 Garanti Faktoring 9,28 2,20 -16,62 Garanti Yat. Ort. 2,25 0,45 -30,34 Gedik Y. Men. Değ. 7,74 0,00 30,61 Gediz Ambalaj 40,20 0,35 50,00 Gentaş 3,87 1,57 -33,98 Gersan Elektrik 6,21 -0,32 1,14 Global Men. Değ. 6,04 1,00 0,50 Global Yat. Holding 3,11 0,97 -33,55 Good-Year 6,93 2,06 -13,03 Göltaş Çimento 37,56 0,70 -8,49 Gözde Girişim 5,20 0,97 -34,84 GSD Denizcilik 5,55 1,83 10,12 GSD Holding 1,77 0,57 -29,48 Gübre Fabrik. 49,88 2,85 -42,03 Güler Yat. Holding 2,32 -0,85 -33,00 Halk GMYO 2,50 1,63 -17,98 Hatay Tekstil 16,31 1,68 19,61 Hedef Girişim 2,77 0,73 9,71 Hektaş 7,54 1,34 41,14 HUB Girişim 11,03 1,75 -39,40 Hürriyet Gzt. 1,28 -0,78 -39,05 ICBC Turkey Bank 5,06 0,60 -22,15 İdealist Danışmanlık 50,70 7,28 276,67 İdealist GMYO 1,83 0,00 -22,88 İhlas Ev Aletleri 0,99 2,06 -46,86 İhlas Gayrimenkul 0,98 1,03 -21,60 İhlas Gazetecilik 1,08 0,93 -56,16 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,74 7,25 -35,09 İndeks Bilgisayar 5,89 1,55 26,78 Info Yatırım 4,00 0,76 -14,36 İntema 36,20 0,50 -9,27 Inveo Yatırım Holding 115,80 0,70 161,87 İpek Doğal Enerji 11,24 1,54 -14,07 İskenderun Demir Çelik 11,11 1,55 22,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi