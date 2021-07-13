Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,37-3,32-43,54
Acıpayam Selüloz15,64-2,98-8,64
Adel Kalemcilik24,300,66-29,02
Adese Gayrimenkul1,11-2,63-60,36
Afyon Çimento3,730,27-27,01
AGESA Hayat Emeklilik17,46-2,29-0,71
Ak Enerji1,24-2,36-43,89
Akbank5,300,19-21,57
Akçansa14,390,28-10,63
Akdeniz Yatırım Hold.1,75-1,13-27,18
Akfen GMYO3,61-0,55-25,72
Akın Tekstil32,98-0,603,84
Akiş GMYO1,770,00-36,61
Akmerkez GMYO39,42-0,95-36,88
Aksa15,61-1,1413,00
Aksa Enerji11,490,7054,44
Aksigorta7,78-0,51-10,56
Aksu Enerji7,98-0,995,73
Alarko Carrıer244,40-2,40-32,77
Alarko GMYO19,60-0,51-22,62
Alarko Holding9,15-0,877,38
Albaraka Türk1,50-1,32-22,68
Alcatel Lucent Teletaş21,68-3,82-26,90
Alkim Kağıt14,67-1,2113,34
Alkim Kimya14,43-1,372,44
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,510,00-31,05
Altınyunus Çeşme61,00-6,1522,10
Anadolu Efes22,141,563,65
Anadolu Grubu Holding23,28-0,17-10,89
Anadolu Hayat Emek.8,68-0,348,02
Anadolu Isuzu14,99-2,09-16,72
Anadolu Sigorta6,160,00-14,69
Anel Elektrik2,72-1,81-14,20
Arçelik32,560,7414,41
ARD Bilişim Teknolojileri50,85-0,785,76
Arena Bilgisayar10,730,94-1,58
Armada Bilgisayar53,95-0,099,92
Arsan Tekstil4,190,003,84
Arzum Ev Aletleri15,91-1,85-34,16
Aselsan14,34-0,55-21,42
Ata GMYO3,560,00-35,39
Atakule GMYO2,14-0,47-8,59
Atlantis Yatırım Holding3,68-1,87-33,81
Atlas Yat. Ort.1,68-5,62-4,00
ATP Ticari Bilgisayar27,24-1,23

Avrasya GMYO3,12-0,3219,11
Avrasya Petrol ve Tur.3,11-3,72-2,81
Avrupa Yatırım Holding4,80-9,94-20,00
Aydem Enerji6,05-0,49

Ayen Enerji4,27-0,70-21,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,50-3,8555,15
Aygaz14,18-0,14-0,05
Bagfaş14,40-10,00-28,00
Bak Ambalaj18,75-0,27-5,19
Balatacılar Balatacılık4,895,16-40,66
Bantaş Ambalaj5,240,5811,73
Banvit59,450,8514,33
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO12,791,35

Baştaş Başkent Çimento12,05-3,68-30,63
Batı Çimento12,51-1,26165,61
Batısöke Çimento2,092,96-14,34
Bayrak Taban Sanayi10,07-1,56-5,09
Bera Holding10,93-1,89-46,10
Berkosan Yalıtım9,05-0,551,46
Beşiktaş Futbol Yat.5,99-1,1648,27
Beyaz Filo8,53-3,07-15,37
Bilici Yatırım17,531,68216,81
Bim Mağazalar61,800,82-13,32
Biotrend Çevre ve Enerji29,044,54

Birko Mensucat0,98-2,00-11,71
Birlik Mensucat2,000,00-42,20
Bizim Mağazaları11,15-0,89-27,41
BMS Çelik Hasır Sanayi5,46-2,15

Boğaziçi Beton5,10-1,92

Borusan Mannesmann22,50-1,32-19,06
Borusan Yat. Paz.272,20-1,20-40,08
Bosch Fren Sistemleri859,601,13-30,10
Bossa26,36-0,5347,68
Brisa20,98-1,508,35
Burçelik18,20-1,99-13,42
Burçelik Vana21,90-2,32-55,90
Bursa Çimento3,21-0,62-35,51
Carrefoursa37,74-0,63-47,44
Casa Emtia Petrol128,200,0020,94
Ceo Event Medya8,081,3825,66
Coca Cola İçecek78,45-0,7023,53
Cosmos Yat. Holding8,80-0,349,18
Credıtwest Faktorıng3,98-1,97-32,20
Çan2 Termik10,46-2,97

Çelebi177,10-0,67-2,97
Çelik Halat5,89-0,17-35,26
Çemaş Döküm1,13-1,74-33,63
Çemtaş12,830,31-18,34
Çimbeton204,00-1,69-31,20
Çimentaş26,22-5,34-27,49
Çimsa22,68-2,3327,42
Çuhadaroğlu Metal6,91-2,26-9,17
Dagi Giyim2,08-0,48-38,94
Dagi Yatırım Holding14,53-1,6212,64
Dardanel13,80-2,13-58,81
Datagate Bilgisayar11,21-1,84-30,42
Demısaş Döküm7,16-0,6910,57
Denge Holding1,164,50-61,81
Deniz GMYO1,78-2,73-3,37
Derimod11,25-1,6615,50
Derlüks Yatırım Holding4,122,23-53,29
Desa Deri11,30-2,6716,02
Despec Bilgisayar8,98-1,86-31,24
Deva Holding24,84-1,113,25
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,720,94-0,51
Diriteks Diriliş Tekstil3,301,85-11,53
Ditaş Doğan13,39-1,182,95
DO-CO717,50-2,3813,89
Doğan Burda13,14-0,68-41,44
Doğan Holding2,711,50-9,61
Doğtaş Kelebek Mobilya1,98-1,00-14,98
Doğusan6,47-0,7747,72
Doğuş GMYO8,17-2,850,00
Doğuş Otomotiv23,78-0,08-8,27
Döktaş Dökümcülük28,941,40-5,49
Duran Doğan Basım10,07-2,14-4,00
Dyo Boya11,05-1,25-1,75
Eczacıbaşı İlaç5,930,17-17,66
Eczacıbaşı Yatırım36,880,6637,00
E-Data Teknoloji Pazarlama7,257,89

Edip Gayrimenkul3,386,961,81
Ege Endüstri1.223,000,35-26,54
Ege Gübre163,00-1,4513,62
Ege Profil25,960,85-32,11
Ege Seramik11,74-0,5121,50
Egeplast23,08-1,11-30,69
Ekiz Kimya8,19-0,3614,87
Emek Elektrik2,03-1,93-28,90
Eminiş Ambalaj20,88-0,85-43,32
Emlak Konut GMYO1,79-1,10-15,35
Enerjisa Enerji9,96-1,29-13,62
Enka İnşaat8,88-0,7826,10
Erbosan147,802,28264,44
Ereğli Demir Çelik17,97-1,2136,79
Ersu Gıda3,40-2,86-31,17
Escar Turizm Taşımacılık15,56

Escort Teknoloji5,00-1,57-23,90
Esenboğa Elektrik28,86-1,1651,69
Etiler Gıda5,70-1,7243,22
Euro Kapital Yat. Ort.7,00-5,7983,27
Euro Trend Yat. Ort.3,28-2,96-7,30
Euro Yat. Ort.3,87-1,02-12,87
Euro Yatırım Holding2,97-1,334,58
Fade Gıda14,16-9,98128,76
Fenerbahçe Futbol35,84-2,1321,24
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,42-1,22-17,91
F-M İzmit Piston95,15-1,91-22,39
Fonet Bilgi Teknolojileri11,96-1,24-8,21
Ford Otosan169,90-1,6239,10
Formet Celik Kapi Sanayi1,12-2,61-54,35
Frigo Pak Gıda16,40-3,53-21,83
Galata Wind Enerji3,502,04

Galatasaray Sportif3,63-1,63-10,37
Garanti Bankası8,58-0,69-15,48
Garanti Faktoring9,23-1,60-17,07
Garanti Yat. Ort.2,281,33-29,41
Gedik Y. Men. Değ.7,43-2,3725,38
Gediz Ambalaj39,80-0,6048,51
Gentaş3,86-1,28-34,15
Gersan Elektrik6,090,00-0,81
Global Men. Değ.6,34-3,945,49
Global Yat. Holding3,13-0,63-33,12
Good-Year6,83-1,16-14,28
Göltaş Çimento37,50-1,47-8,64
Gözde Girişim5,22-0,95-34,59
GSD Denizcilik5,57-1,4210,52
GSD Holding1,770,00-29,48
Gübre Fabrik.48,26-1,47-43,92
Güler Yat. Holding2,39-3,63-30,98
Halk GMYO2,481,22-18,63
Hatay Tekstil16,16-1,7618,51
Hedef Girişim2,77-0,729,71
Hektaş7,391,0938,33
HUB Girişim11,00-1,35-39,56
Hürriyet Gzt.1,29-1,53-38,57
ICBC Turkey Bank5,03-1,95-22,62
İdealist Danışmanlık48,40-3,20259,58
İdealist GMYO1,860,54-21,62
İhlas Ev Aletleri0,97-2,02-47,94
İhlas Gayrimenkul0,97-2,02-22,40
İhlas Gazetecilik1,07-0,93-56,57
İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,68-1,45-40,35
İndeks Bilgisayar5,83-1,8525,48
Info Yatırım3,97-0,25-15,00
İntema36,48-2,72-8,57
Inveo Yatırım Holding110,80-1,60150,57
İpek Doğal Enerji11,00-0,63-15,90
İskenderun Demir Çelik10,97-1,3521,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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