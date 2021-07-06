Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,80 -0,21 -37,98 Acıpayam Selüloz 16,89 0,84 -1,34 Adel Kalemcilik 26,16 -1,36 -23,59 Adese Gayrimenkul 1,19 -0,83 -57,50 Afyon Çimento 3,82 0,26 -25,24 Ak Enerji 1,34 -1,47 -39,37 Akbank 5,45 0,18 -19,35 Akçansa 15,05 0,60 -6,54 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 3,28 -21,35 Akfen GMYO 3,98 1,79 -18,11 Akın Tekstil 36,58 2,06 15,18 Akiş GMYO 1,83 0,00 -34,46 Akmerkez GMYO 42,44 0,66 -32,04 Aksa 15,49 0,32 12,13 Aksa Enerji 11,72 1,74 57,53 Aksigorta 7,96 -0,50 -8,49 Aksu Enerji 7,40 0,54 -1,95 Alarko Carrıer 269,00 -0,74 -26,00 Alarko GMYO 20,78 -0,19 -17,96 Alarko Holding 9,38 -0,85 10,07 Albaraka Türk 1,50 -1,32 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 23,80 -0,08 -19,76 Alkim Kağıt 15,70 0,19 21,29 Alkim Kimya 15,41 -0,39 9,39 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,66 -0,60 -24,20 Altınyunus Çeşme 65,65 -0,15 31,41 Anadolu Efes 22,36 -0,53 4,68 Anadolu Grubu Holding 22,44 0,27 -14,10 Anadolu Hayat Emek. 9,10 0,33 13,25 Anadolu Isuzu 16,24 0,31 -9,78 Anadolu Sigorta 6,26 0,16 -13,30 Anel Elektrik 2,89 1,40 -8,83 Arçelik 33,18 0,36 16,59 ARD Bilişim Teknolojileri 52,10 0,10 8,36 Arena Bilgisayar 12,26 1,32 12,45 Armada Bilgisayar 54,85 8,08 11,76 Arsan Tekstil 4,37 1,63 8,30 Arzum Ev Aletleri 17,26 0,70 -28,57 Aselsan 14,95 -0,53 -18,08 Ata GMYO 3,48 0,58 -36,84 Atakule GMYO 2,11 2,93 -9,87 Atlantis Yatırım Holding 3,85 1,32 -30,76 Atlas Yat. Ort. 1,89 2,72 8,00 ATP Ticari Bilgisayar 25,48 -2,23 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,78 0,16 6,80 Avrasya GMYO 2,74 -1,08 4,61 Avrasya Petrol ve Tur. 3,31 -3,22 3,44 Avrupa Yatırım Holding 5,91 -1,34 -1,50 Aydem Enerji 6,81 8,96 Ayen Enerji 4,61 0,66 -14,79 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,26 -1,56 61,88 Aygaz 14,21 2,23 0,17 Bagfaş 16,75 -1,82 -16,25 Bak Ambalaj 19,50 0,24 -1,40 Balatacılar Balatacılık 5,16 0,00 -37,38 Bantaş Ambalaj 5,43 0,00 15,78 Banvit 55,10 -0,18 5,96 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 12,04 0,25 Baştaş Başkent Çimento 11,54 -1,37 -33,56 Batı Çimento 12,50 1,71 165,39 Batısöke Çimento 2,23 0,45 -8,61 Bayrak Taban Sanayi 10,06 0,20 -5,18 Bera Holding 12,38 -1,98 -38,95 Berkosan Yalıtım 9,44 0,21 5,83 Beşiktaş Futbol Yat. 6,02 -0,99 49,01 Beyaz Filo 9,29 0,87 -7,83 Bilici Yatırım 18,16 3,24 228,19 Bim Mağazalar 62,65 0,08 -12,13 Biotrend Çevre ve Enerji 25,06 1,29 Birko Mensucat 1,06 1,92 -4,50 Birlik Mensucat 1,93 -3,02 -44,22 Bizim Mağazaları 11,88 0,85 -22,66 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,72 2,51 Boğaziçi Beton 5,62 0,00 Borusan Mannesmann 24,36 -0,65 -12,37 Borusan Yat. Paz. 300,50 -0,83 -33,85 Bosch Fren Sistemleri 908,00 3,77 -26,16 Bossa 28,00 0,94 56,86 Brisa 21,84 -1,27 12,79 Burçelik 19,91 -1,24 -5,28 Burçelik Vana 23,00 -3,36 -53,69 Bursa Çimento 3,43 0,29 -31,09 Carrefoursa 39,94 0,20 -44,37 Casa Emtia Petrol 135,40 1,73 27,74 Ceo Event Medya 9,06 3,07 40,90 Coca Cola İçecek 79,80 1,79 25,65 Cosmos Yat. Holding 9,47 0,21 17,49 Credıtwest Faktorıng 4,36 0,46 -25,72 Çan2 Termik 9,93 3,98 Çelebi 201,30 -0,84 10,29 Çelik Halat 6,22 -0,96 -31,63 Çemaş Döküm 1,20 0,00 -29,52 Çemtaş 13,28 -0,38 -15,47 Çimbeton 219,20 -1,53 -26,07 Çimentaş 29,06 -1,49 -19,63 Çimsa 22,50 0,90 26,40 Çuhadaroğlu Metal 7,16 1,85 -5,88 Dagi Giyim 2,18 0,93 -36,00 Dagi Yatırım Holding 14,23 -1,32 10,31 Dardanel 15,09 6,19 -54,96 Datagate Bilgisayar 12,22 0,49 -24,15 Demısaş Döküm 7,56 0,93 16,75 Denge Holding 2,39 0,00 -56,39 Deniz GMYO 1,91 -0,52 3,69 Derimod 11,85 -1,58 21,66 Derlüks Yatırım Holding 4,28 4,65 -51,47 Desa Deri 11,88 0,85 21,97 Despec Bilgisayar 9,62 -1,23 -26,34 Deva Holding 24,88 -0,64 3,42 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,99 -0,81 1,99 Diriteks Diriliş Tekstil 3,38 -9,87 -9,38 Ditaş Doğan 14,82 0,07 13,95 DO-CO 798,20 -0,35 26,70 Doğan Burda 14,97 -0,86 -33,29 Doğan Holding 2,85 0,00 -4,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,08 0,00 -10,69 Doğusan 6,19 -1,28 41,32 Doğuş GMYO 7,85 0,00 -3,92 Doğuş Otomotiv 26,64 -0,75 -2,49 Döktaş Dökümcülük 29,02 1,82 -5,23 Duran Doğan Basım 10,27 1,08 -2,10 Dyo Boya 11,70 -0,93 4,03 Eczacıbaşı İlaç 5,94 0,51 -17,52 Eczacıbaşı Yatırım 40,76 0,89 51,42 E-Data Teknoloji Pazarlama 7,26 10,00 Edip Gayrimenkul 2,75 4,56 -17,17 Ege Endüstri 1.297,80 -1,23 -22,05 Ege Gübre 179,90 -1,26 25,40 Ege Profil 27,28 -1,16 -28,66 Ege Seramik 12,21 0,74 26,36 Egeplast 23,56 -2,00 -29,25 Ekiz Kimya 6,90 3,60 -3,23 Emek Elektrik 2,45 -0,81 -14,19 Eminiş Ambalaj 21,60 0,28 -41,37 Emlak Konut GMYO 1,89 -0,53 -10,62 Enerjisa Enerji 10,60 0,19 -8,07 Enka İnşaat 9,10 0,11 29,23 Erbosan 148,70 2,98 266,66 Ereğli Demir Çelik 18,24 0,11 38,85 Ersu Gıda 3,65 -1,62 -26,11 Escort Teknoloji 5,44 0,18 -17,20 Esenboğa Elektrik 31,14 -2,01 63,67 Etiler Gıda 5,93 -0,84 48,99 Euro Kapital Yat. Ort. 7,92 9,96 107,36 Euro Trend Yat. Ort. 3,60 4,65 1,74 Euro Yat. Ort. 4,10 1,30 -7,69 Euro Yatırım Holding 3,26 5,84 14,79 Fade Gıda 23,34 -1,19 277,06 Fenerbahçe Futbol 37,28 -1,06 26,12 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,51 3,29 -14,86 F-M İzmit Piston 107,10 2,29 -12,64 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,28 0,99 1,92 Ford Otosan 173,70 -0,17 42,22 Formet Celik Kapi Sanayi 1,22 -0,81 -50,27 Frigo Pak Gıda 17,81 -0,50 -15,11 Galata Wind Enerji 3,74 10,00 Galatasaray Sportif 3,73 0,00 -7,90 Garanti Bankası 8,70 0,69 -14,29 Garanti Faktoring 9,72 -0,72 -12,67 Garanti Yat. Ort. 2,25 -0,44 -30,34 Gedik Y. Men. Değ. 8,38 -0,59 41,41 Gediz Ambalaj 42,00 -0,94 56,72 Gentaş 4,08 -0,49 -30,39 Gersan Elektrik 6,08 0,66 -0,98 Global Men. Değ. 6,37 -1,24 5,99 Global Yat. Holding 3,30 0,00 -29,49 Good-Year 7,08 0,00 -11,15 Göltaş Çimento 40,06 -0,69 -2,91 Gözde Girişim 5,64 1,81 -29,32 GSD Denizcilik 6,15 -0,49 22,02 GSD Holding 1,85 0,00 -26,29 Gübre Fabrik. 52,25 0,38 -39,28 Güler Yat. Holding 2,31 0,43 -33,29 Halk GMYO 2,48 0,40 -18,63 Hatay Tekstil 17,39 0,12 27,54 Hedef Girişim 3,04 -2,25 20,41 Hektaş 7,85 0,13 46,94 HUB Girişim 11,85 1,80 -34,89 Hürriyet Gzt. 1,33 -0,75 -36,67 ICBC Turkey Bank 5,30 0,57 -18,46 İdealist Danışmanlık 63,05 -0,55 368,42 İdealist GMYO 1,71 -0,58 -27,94 İhlas Ev Aletleri 1,04 0,97 -44,18 İhlas Gayrimenkul 1,04 0,00 -16,80 İhlas Gazetecilik 1,12 -1,75 -54,54 İhlas Holding 0,58 0,00 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,70 1,45 -38,60 İndeks Bilgisayar 6,26 0,64 34,74 Info Yatırım 4,15 3,23 -11,14 İntema 39,80 -0,40 -0,25 Inveo Yatırım Holding 123,70 -2,68 179,74 İpek Doğal Enerji 11,52 -0,17 -11,93 İskenderun Demir Çelik 11,35 0,09 25,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi