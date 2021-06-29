Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,071,20-34,50
Acıpayam Selüloz16,52-3,11-3,50
Adel Kalemcilik27,701,24-19,09
Adese Gayrimenkul1,20-0,83-57,14
Afyon Çimento3,77-1,31-26,22
Ak Enerji1,29-1,53-41,63
Akbank5,31-0,38-21,43
Akçansa15,00-5,90-6,85
Akdeniz Yatırım Hold.1,74-2,25-27,60
Akfen GMYO3,85-3,02-20,78
Akın Tekstil31,80-2,090,13
Akiş GMYO1,83-3,68-34,46
Akmerkez GMYO41,40-0,34-33,71
Aksa15,12-0,269,45
Aksa Enerji11,41-1,2153,36
Aksigorta7,68-2,04-11,71
Aksu Enerji7,01-3,18-7,12
Alarko Carrıer250,30-4,03-31,14
Alarko GMYO20,20-2,23-20,25
Alarko Holding8,41-1,18-1,31
Albaraka Türk1,49-0,67-23,20
Alcatel Lucent Teletaş22,98-2,13-22,52
Alkim Kağıt16,43-7,5926,93
Alkim Kimya15,37-2,919,11
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,75-0,57-20,09
Altınyunus Çeşme62,35-2,6524,80
Anadolu Efes22,10-1,163,46
Anadolu Grubu Holding21,40-2,01-18,09
Anadolu Hayat Emek.8,77-0,909,14
Anadolu Isuzu15,56-1,83-13,56
Anadolu Sigorta6,05-1,63-16,21
Anel Elektrik2,64-3,30-16,72
Arçelik29,10-0,612,25
ARD Bilişim Teknolojileri53,45-2,8211,17
Arena Bilgisayar37,46-4,399,95
Armada Bilgisayar43,245,36-11,90
Arsan Tekstil4,27-2,065,82
Arzum Ev Aletleri16,77-3,40-30,60
Aselsan14,79-0,74-18,96
Ata GMYO3,44-3,64-37,57
Atakule GMYO1,99-2,45-15,00
Atlantis Yatırım Holding3,860,26-30,58
Atlas Yat. Ort.1,710,59-2,29
ATP Ticari Bilgisayar25,28-4,24

AvivaSA Emeklilik Hayat18,41-0,324,69
Avrasya GMYO2,28-0,44-12,96
Avrasya Petrol ve Tur.3,18-2,45-0,63
Avrupa Yatırım Holding5,68-2,24-5,33
Aydem Enerji6,00-3,85

Ayen Enerji4,28-1,61-20,89
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,980,0568,27
Aygaz13,130,00-7,45
Bagfaş16,10-8,26-19,50
Bak Ambalaj18,40-1,08-8,91
Balatacılar Balatacılık5,10-5,56-38,11
Bantaş Ambalaj5,441,8715,99
Banvit53,95-2,793,75
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO10,32-0,48

Baştaş Başkent Çimento10,95-4,95-36,96
Batı Çimento11,80-0,25150,53
Batısöke Çimento2,11-2,76-13,52
Bayrak Taban Sanayi9,84-1,70-7,26
Bera Holding12,25-1,45-39,60
Berkosan Yalıtım8,95-1,000,34
Beşiktaş Futbol Yat.6,071,6850,25
Beyaz Filo9,05-2,58-11,10
Bilici Yatırım17,290,88160,39
Bim Mağazalar62,700,48-12,06
Biotrend Çevre ve Enerji19,950,35

Birko Mensucat1,07-1,83-3,60
Birlik Mensucat2,00-0,50-42,20
Bizim Mağazaları11,46-2,47-25,39
BMS Çelik Hasır Sanayi5,50-2,14

Boğaziçi Beton5,420,37

Borusan Mannesmann22,12-1,16-20,43
Borusan Yat. Paz.275,00-2,31-39,46
Bosch Fren Sistemleri802,20-1,81-34,76
Bossa26,28-0,6847,23
Brisa20,10-0,593,80
Burçelik17,30-3,03-17,70
Burçelik Vana21,12-3,65-57,47
Bursa Çimento3,37-2,60-32,30
Carrefoursa38,78-1,27-45,99
Casa Emtia Petrol125,00-3,5517,92
Ceo Event Medya10,83-1,0168,43
Coca Cola İçecek77,15-2,2221,48
Cosmos Yat. Holding9,46-2,4717,37
Credıtwest Faktorıng4,05-3,11-31,01
Çan2 Termik8,700,58

Çelebi193,30-5,255,90
Çelik Halat5,92-1,66-34,93
Çemaş Döküm1,15-0,86-32,46
Çemtaş12,84-1,31-18,27
Çimbeton210,00-4,59-29,17
Çimentaş28,82-3,93-20,30
Çimsa20,70-2,6316,29
Çuhadaroğlu Metal7,052,03-7,33
Dagi Giyim2,25-3,85-33,95
Dagi Yatırım Holding16,843,5730,54
Dardanel14,02-0,71-58,15
Datagate Bilgisayar12,10-0,49-24,89
Demısaş Döküm8,205,1326,63
Denge Holding3,24-4,14-40,88
Deniz GMYO1,83-2,14-0,65
Derimod11,44-1,0417,45
Derlüks Yatırım Holding4,024,42-54,42
Desa Deri11,54-3,7518,48
Despec Bilgisayar9,06-2,58-30,63
Deva Holding23,72-1,98-1,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,72-4,46-0,51
Diriteks Diriliş Tekstil4,10-6,619,92
Ditaş Doğan13,86-1,076,57
DO-CO812,100,4028,90
Doğan Burda13,00-0,38-42,07
Doğan Holding2,86-0,69-4,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,06-2,83-11,55
Doğusan5,840,6933,33
Doğuş GMYO7,94-3,41-2,82
Doğuş Otomotiv23,766,55-13,03
Döktaş Dökümcülük29,401,38-3,98
Duran Doğan Basım10,03-1,86-4,39
Dyo Boya10,67-2,02-5,13
Eczacıbaşı İlaç5,880,00-18,36
Eczacıbaşı Yatırım36,00-2,3933,73
Edip Gayrimenkul2,15-2,27-35,24
Ege Endüstri1.204,00-1,34-27,68
Ege Gübre168,20-3,8917,25
Ege Profil25,28-2,09-33,89
Ege Seramik12,914,8733,61
Egeplast26,98-3,37-18,98
Ekiz Kimya6,550,92-8,13
Emek Elektrik2,27-2,58-20,50
Eminiş Ambalaj22,020,00-40,23
Emlak Konut GMYO1,91-1,55-9,68
Enerjisa Enerji10,25-2,38-11,10
Enka İnşaat9,160,2230,08
Erbosan119,904,35195,65
Ereğli Demir Çelik17,86-1,7135,96
Ersu Gıda3,47-1,70-29,76
Escort Teknoloji5,62-0,53-14,46
Esenboğa Elektrik27,80-0,3646,11
Etiler Gıda5,62-2,6041,21
Euro Kapital Yat. Ort.7,40-9,9892,21
Euro Trend Yat. Ort.3,55-1,39-1,39
Euro Yat. Ort.4,06-1,93-9,98
Euro Yatırım Holding3,28-2,6715,49
Fade Gıda20,481,79230,86
Fenerbahçe Futbol36,88-1,0724,76
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,471,65-16,21
F-M İzmit Piston98,10-4,76-19,98
Fonet Bilgi Teknolojileri12,72-2,30-2,38
Ford Otosan167,200,4236,89
Formet Celik Kapi Sanayi1,140,88-53,53
Frigo Pak Gıda18,495,24-11,87
Galata Wind Enerji3,35-3,74

Galatasaray Sportif3,660,55-9,63
Garanti Bankası8,15-0,37-19,71
Garanti Faktoring9,85-1,01-11,50
Garanti Yat. Ort.2,25-1,32-30,34
Gedik Y. Men. Değ.7,05-2,4918,97
Gediz Ambalaj41,04-3,3953,13
Gentaş3,96-3,18-32,44
Gersan Elektrik5,99-2,28-2,44
Global Men. Değ.5,89-0,67-2,00
Global Yat. Holding3,07-3,46-34,40
Good-Year6,56-1,65-17,67
Göltaş Çimento38,86-3,91-5,82
Gözde Girişim5,50-0,18-31,08
GSD Denizcilik6,03-2,4319,64
GSD Holding1,84-2,13-26,69
Gübre Fabrik.52,35-2,79-39,16
Güler Yat. Holding2,444,72-29,53
Halk GMYO2,44-2,01-19,95
Hatay Tekstil16,63-2,6321,96
Hedef Girişim2,63-0,754,17
Hektaş7,75-0,2645,07
HUB Girişim11,23-2,52-38,30
Hürriyet Gzt.1,30-0,76-38,10
ICBC Turkey Bank5,25-3,14-19,23
İdealist Danışmanlık60,00-3,23345,77
İdealist GMYO5,411,88-20,44
İhlas Ev Aletleri1,00-0,99-46,32
İhlas Gayrimenkul1,03-1,90-17,60
İhlas Gazetecilik1,070,00-56,57
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,67-2,90-41,23
İndeks Bilgisayar6,00-1,1529,14
Info Yatırım3,87-2,52-17,14
İntema38,98-3,13-2,31
Inveo Yatırım Holding107,40-1,92142,88
İpek Doğal Enerji11,94-1,49-8,72
İskenderun Demir Çelik11,12-1,5123,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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