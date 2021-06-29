Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,07 1,20 -34,50 Acıpayam Selüloz 16,52 -3,11 -3,50 Adel Kalemcilik 27,70 1,24 -19,09 Adese Gayrimenkul 1,20 -0,83 -57,14 Afyon Çimento 3,77 -1,31 -26,22 Ak Enerji 1,29 -1,53 -41,63 Akbank 5,31 -0,38 -21,43 Akçansa 15,00 -5,90 -6,85 Akdeniz Yatırım Hold. 1,74 -2,25 -27,60 Akfen GMYO 3,85 -3,02 -20,78 Akın Tekstil 31,80 -2,09 0,13 Akiş GMYO 1,83 -3,68 -34,46 Akmerkez GMYO 41,40 -0,34 -33,71 Aksa 15,12 -0,26 9,45 Aksa Enerji 11,41 -1,21 53,36 Aksigorta 7,68 -2,04 -11,71 Aksu Enerji 7,01 -3,18 -7,12 Alarko Carrıer 250,30 -4,03 -31,14 Alarko GMYO 20,20 -2,23 -20,25 Alarko Holding 8,41 -1,18 -1,31 Albaraka Türk 1,49 -0,67 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 22,98 -2,13 -22,52 Alkim Kağıt 16,43 -7,59 26,93 Alkim Kimya 15,37 -2,91 9,11 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,75 -0,57 -20,09 Altınyunus Çeşme 62,35 -2,65 24,80 Anadolu Efes 22,10 -1,16 3,46 Anadolu Grubu Holding 21,40 -2,01 -18,09 Anadolu Hayat Emek. 8,77 -0,90 9,14 Anadolu Isuzu 15,56 -1,83 -13,56 Anadolu Sigorta 6,05 -1,63 -16,21 Anel Elektrik 2,64 -3,30 -16,72 Arçelik 29,10 -0,61 2,25 ARD Bilişim Teknolojileri 53,45 -2,82 11,17 Arena Bilgisayar 37,46 -4,39 9,95 Armada Bilgisayar 43,24 5,36 -11,90 Arsan Tekstil 4,27 -2,06 5,82 Arzum Ev Aletleri 16,77 -3,40 -30,60 Aselsan 14,79 -0,74 -18,96 Ata GMYO 3,44 -3,64 -37,57 Atakule GMYO 1,99 -2,45 -15,00 Atlantis Yatırım Holding 3,86 0,26 -30,58 Atlas Yat. Ort. 1,71 0,59 -2,29 ATP Ticari Bilgisayar 25,28 -4,24 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,41 -0,32 4,69 Avrasya GMYO 2,28 -0,44 -12,96 Avrasya Petrol ve Tur. 3,18 -2,45 -0,63 Avrupa Yatırım Holding 5,68 -2,24 -5,33 Aydem Enerji 6,00 -3,85 Ayen Enerji 4,28 -1,61 -20,89 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,98 0,05 68,27 Aygaz 13,13 0,00 -7,45 Bagfaş 16,10 -8,26 -19,50 Bak Ambalaj 18,40 -1,08 -8,91 Balatacılar Balatacılık 5,10 -5,56 -38,11 Bantaş Ambalaj 5,44 1,87 15,99 Banvit 53,95 -2,79 3,75 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 10,32 -0,48 Baştaş Başkent Çimento 10,95 -4,95 -36,96 Batı Çimento 11,80 -0,25 150,53 Batısöke Çimento 2,11 -2,76 -13,52 Bayrak Taban Sanayi 9,84 -1,70 -7,26 Bera Holding 12,25 -1,45 -39,60 Berkosan Yalıtım 8,95 -1,00 0,34 Beşiktaş Futbol Yat. 6,07 1,68 50,25 Beyaz Filo 9,05 -2,58 -11,10 Bilici Yatırım 17,29 0,88 160,39 Bim Mağazalar 62,70 0,48 -12,06 Biotrend Çevre ve Enerji 19,95 0,35 Birko Mensucat 1,07 -1,83 -3,60 Birlik Mensucat 2,00 -0,50 -42,20 Bizim Mağazaları 11,46 -2,47 -25,39 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,50 -2,14 Boğaziçi Beton 5,42 0,37 Borusan Mannesmann 22,12 -1,16 -20,43 Borusan Yat. Paz. 275,00 -2,31 -39,46 Bosch Fren Sistemleri 802,20 -1,81 -34,76 Bossa 26,28 -0,68 47,23 Brisa 20,10 -0,59 3,80 Burçelik 17,30 -3,03 -17,70 Burçelik Vana 21,12 -3,65 -57,47 Bursa Çimento 3,37 -2,60 -32,30 Carrefoursa 38,78 -1,27 -45,99 Casa Emtia Petrol 125,00 -3,55 17,92 Ceo Event Medya 10,83 -1,01 68,43 Coca Cola İçecek 77,15 -2,22 21,48 Cosmos Yat. Holding 9,46 -2,47 17,37 Credıtwest Faktorıng 4,05 -3,11 -31,01 Çan2 Termik 8,70 0,58 Çelebi 193,30 -5,25 5,90 Çelik Halat 5,92 -1,66 -34,93 Çemaş Döküm 1,15 -0,86 -32,46 Çemtaş 12,84 -1,31 -18,27 Çimbeton 210,00 -4,59 -29,17 Çimentaş 28,82 -3,93 -20,30 Çimsa 20,70 -2,63 16,29 Çuhadaroğlu Metal 7,05 2,03 -7,33 Dagi Giyim 2,25 -3,85 -33,95 Dagi Yatırım Holding 16,84 3,57 30,54 Dardanel 14,02 -0,71 -58,15 Datagate Bilgisayar 12,10 -0,49 -24,89 Demısaş Döküm 8,20 5,13 26,63 Denge Holding 3,24 -4,14 -40,88 Deniz GMYO 1,83 -2,14 -0,65 Derimod 11,44 -1,04 17,45 Derlüks Yatırım Holding 4,02 4,42 -54,42 Desa Deri 11,54 -3,75 18,48 Despec Bilgisayar 9,06 -2,58 -30,63 Deva Holding 23,72 -1,98 -1,41 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,72 -4,46 -0,51 Diriteks Diriliş Tekstil 4,10 -6,61 9,92 Ditaş Doğan 13,86 -1,07 6,57 DO-CO 812,10 0,40 28,90 Doğan Burda 13,00 -0,38 -42,07 Doğan Holding 2,86 -0,69 -4,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,06 -2,83 -11,55 Doğusan 5,84 0,69 33,33 Doğuş GMYO 7,94 -3,41 -2,82 Doğuş Otomotiv 23,76 6,55 -13,03 Döktaş Dökümcülük 29,40 1,38 -3,98 Duran Doğan Basım 10,03 -1,86 -4,39 Dyo Boya 10,67 -2,02 -5,13 Eczacıbaşı İlaç 5,88 0,00 -18,36 Eczacıbaşı Yatırım 36,00 -2,39 33,73 Edip Gayrimenkul 2,15 -2,27 -35,24 Ege Endüstri 1.204,00 -1,34 -27,68 Ege Gübre 168,20 -3,89 17,25 Ege Profil 25,28 -2,09 -33,89 Ege Seramik 12,91 4,87 33,61 Egeplast 26,98 -3,37 -18,98 Ekiz Kimya 6,55 0,92 -8,13 Emek Elektrik 2,27 -2,58 -20,50 Eminiş Ambalaj 22,02 0,00 -40,23 Emlak Konut GMYO 1,91 -1,55 -9,68 Enerjisa Enerji 10,25 -2,38 -11,10 Enka İnşaat 9,16 0,22 30,08 Erbosan 119,90 4,35 195,65 Ereğli Demir Çelik 17,86 -1,71 35,96 Ersu Gıda 3,47 -1,70 -29,76 Escort Teknoloji 5,62 -0,53 -14,46 Esenboğa Elektrik 27,80 -0,36 46,11 Etiler Gıda 5,62 -2,60 41,21 Euro Kapital Yat. Ort. 7,40 -9,98 92,21 Euro Trend Yat. Ort. 3,55 -1,39 -1,39 Euro Yat. Ort. 4,06 -1,93 -9,98 Euro Yatırım Holding 3,28 -2,67 15,49 Fade Gıda 20,48 1,79 230,86 Fenerbahçe Futbol 36,88 -1,07 24,76 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,47 1,65 -16,21 F-M İzmit Piston 98,10 -4,76 -19,98 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,72 -2,30 -2,38 Ford Otosan 167,20 0,42 36,89 Formet Celik Kapi Sanayi 1,14 0,88 -53,53 Frigo Pak Gıda 18,49 5,24 -11,87 Galata Wind Enerji 3,35 -3,74 Galatasaray Sportif 3,66 0,55 -9,63 Garanti Bankası 8,15 -0,37 -19,71 Garanti Faktoring 9,85 -1,01 -11,50 Garanti Yat. Ort. 2,25 -1,32 -30,34 Gedik Y. Men. Değ. 7,05 -2,49 18,97 Gediz Ambalaj 41,04 -3,39 53,13 Gentaş 3,96 -3,18 -32,44 Gersan Elektrik 5,99 -2,28 -2,44 Global Men. Değ. 5,89 -0,67 -2,00 Global Yat. Holding 3,07 -3,46 -34,40 Good-Year 6,56 -1,65 -17,67 Göltaş Çimento 38,86 -3,91 -5,82 Gözde Girişim 5,50 -0,18 -31,08 GSD Denizcilik 6,03 -2,43 19,64 GSD Holding 1,84 -2,13 -26,69 Gübre Fabrik. 52,35 -2,79 -39,16 Güler Yat. Holding 2,44 4,72 -29,53 Halk GMYO 2,44 -2,01 -19,95 Hatay Tekstil 16,63 -2,63 21,96 Hedef Girişim 2,63 -0,75 4,17 Hektaş 7,75 -0,26 45,07 HUB Girişim 11,23 -2,52 -38,30 Hürriyet Gzt. 1,30 -0,76 -38,10 ICBC Turkey Bank 5,25 -3,14 -19,23 İdealist Danışmanlık 60,00 -3,23 345,77 İdealist GMYO 5,41 1,88 -20,44 İhlas Ev Aletleri 1,00 -0,99 -46,32 İhlas Gayrimenkul 1,03 -1,90 -17,60 İhlas Gazetecilik 1,07 0,00 -56,57 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,67 -2,90 -41,23 İndeks Bilgisayar 6,00 -1,15 29,14 Info Yatırım 3,87 -2,52 -17,14 İntema 38,98 -3,13 -2,31 Inveo Yatırım Holding 107,40 -1,92 142,88 İpek Doğal Enerji 11,94 -1,49 -8,72 İskenderun Demir Çelik 11,12 -1,51 23,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi Volkswagen, Avrupa'da 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek Sıcaklıklar artınca vatandaş klimaya yüklendi! Elektrik tüketiminde yılın rekoru kırıldı