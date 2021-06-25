Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,18 0,00 -33,07 Acıpayam Selüloz 17,31 0,06 1,11 Adel Kalemcilik 26,52 0,53 -22,53 Adese Gayrimenkul 1,32 0,76 -52,86 Afyon Çimento 4,00 0,25 -21,72 Ak Enerji 1,37 0,74 -38,01 Akbank 5,37 -0,37 -20,54 Akçansa 18,03 0,45 11,97 Akdeniz Yatırım Hold. 1,92 -1,03 -20,10 Akfen GMYO 4,12 -1,20 -15,23 Akın Tekstil 33,86 -1,74 6,61 Akiş GMYO 1,98 -0,50 -29,09 Akmerkez GMYO 42,00 -0,24 -32,75 Aksa 15,56 -2,69 12,63 Aksa Enerji 12,03 -0,58 61,69 Aksigorta 7,85 -0,88 -9,75 Aksu Enerji 6,62 1,85 -12,29 Alarko Carrıer 275,00 -0,69 -24,35 Alarko GMYO 20,94 -0,95 -17,33 Alarko Holding 8,63 0,70 1,27 Albaraka Türk 1,55 0,00 -20,10 Alcatel Lucent Teletaş 24,52 -1,45 -17,33 Alkim Kağıt 16,50 10,00 27,48 Alkim Kimya 15,96 4,79 13,30 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,80 0,00 -17,81 Altınyunus Çeşme 67,30 -2,46 34,71 Anadolu Efes 22,76 -0,09 6,55 Anadolu Grubu Holding 22,44 0,54 -14,10 Anadolu Hayat Emek. 9,01 0,45 12,13 Anadolu Isuzu 16,46 -1,56 -8,56 Anadolu Sigorta 6,19 -0,48 -14,27 Anel Elektrik 2,90 -0,68 -8,52 Arçelik 29,78 2,20 4,64 ARD Bilişim Teknolojileri 56,50 -0,88 17,51 Arena Bilgisayar 40,20 -0,25 17,99 Armada Bilgisayar 40,86 -0,78 -16,75 Arsan Tekstil 4,53 0,00 12,26 Arzum Ev Aletleri 18,18 -0,66 -24,77 Aselsan 15,11 -0,66 -17,21 Ata GMYO 3,78 -1,05 -31,40 Atakule GMYO 2,16 0,00 -7,74 Atlantis Yatırım Holding 4,08 1,49 -26,62 Atlas Yat. Ort. 1,83 -2,14 4,57 ATP Ticari Bilgisayar 23,98 -0,91 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,33 1,16 4,24 Avrasya GMYO 2,32 -1,69 -11,43 Avrasya Petrol ve Tur. 3,17 0,00 -0,94 Avrupa Yatırım Holding 5,77 -0,35 -3,83 Aydem Enerji 6,85 0,59 Ayen Enerji 4,55 -0,87 -15,90 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,00 5,26 77,31 Aygaz 13,53 0,45 -4,63 Bagfaş 19,23 9,95 -3,85 Bak Ambalaj 19,50 -0,86 -3,47 Balatacılar Balatacılık 5,66 0,00 -31,31 Bantaş Ambalaj 5,65 0,00 20,47 Banvit 56,20 -0,53 8,08 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 10,13 2,43 Baştaş Başkent Çimento 12,80 -0,78 -26,31 Batı Çimento 12,28 1,32 160,72 Batısöke Çimento 2,36 3,06 -3,28 Bayrak Taban Sanayi 10,38 0,87 -2,17 Bera Holding 13,30 -5,61 -34,42 Berkosan Yalıtım 9,47 -0,32 6,17 Beşiktaş Futbol Yat. 6,29 -0,94 55,69 Beyaz Filo 9,37 -1,99 -7,96 Bilici Yatırım 17,20 2,81 159,04 Bim Mağazalar 62,65 -0,79 -12,13 Biotrend Çevre ve Enerji 20,12 0,00 Birko Mensucat 1,12 1,82 0,90 Birlik Mensucat 2,20 3,77 -36,42 Bizim Mağazaları 12,18 1,00 -20,70 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,62 -1,40 Boğaziçi Beton 5,52 -1,95 Borusan Mannesmann 23,66 -0,08 -14,89 Borusan Yat. Paz. 290,60 -2,15 -36,03 Bosch Fren Sistemleri 835,80 -0,01 -32,03 Bossa 26,10 0,38 46,22 Brisa 21,20 0,66 9,49 Burçelik 18,70 -1,32 -11,04 Burçelik Vana 22,34 -1,93 -55,01 Bursa Çimento 3,65 -2,14 -26,67 Carrefoursa 45,00 8,54 -37,33 Casa Emtia Petrol 139,00 6,19 31,13 Ceo Event Medya 12,15 -9,93 88,96 Coca Cola İçecek 79,00 -1,56 24,39 Cosmos Yat. Holding 9,26 2,66 14,89 Credıtwest Faktorıng 4,20 -0,71 -28,45 Çan2 Termik 8,12 0,00 Çelebi 214,00 -0,83 17,24 Çelik Halat 6,16 -2,22 -32,29 Çemaş Döküm 1,21 -0,82 -28,93 Çemtaş 13,38 -1,25 -14,84 Çimbeton 233,20 6,73 -21,35 Çimentaş 29,36 1,52 -18,81 Çimsa 22,24 -1,07 24,94 Çuhadaroğlu Metal 7,24 -1,09 -4,83 Dagi Giyim 2,26 -3,42 -33,65 Dagi Yatırım Holding 14,98 -0,47 16,12 Dardanel 14,10 -0,42 -57,91 Datagate Bilgisayar 12,69 2,75 -21,23 Demısaş Döküm 7,63 -2,30 17,83 Denge Holding 3,75 9,97 -31,57 Deniz GMYO 1,93 -2,03 4,77 Derimod 11,72 0,77 20,33 Derlüks Yatırım Holding 4,03 -1,47 -54,31 Desa Deri 12,49 -0,95 28,23 Despec Bilgisayar 9,38 -0,74 -28,18 Deva Holding 25,38 1,85 5,49 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,54 5,68 7,10 Diriteks Diriliş Tekstil 4,75 -1,04 27,35 Ditaş Doğan 14,56 -1,22 11,95 DO-CO 819,70 -1,48 30,11 Doğan Burda 13,83 -0,50 -38,37 Doğan Holding 2,90 -1,02 -3,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,13 -0,47 -8,54 Doğusan 5,66 1,80 29,22 Doğuş GMYO 8,78 1,15 7,47 Doğuş Otomotiv 23,02 3,04 -15,74 Döktaş Dökümcülük 30,00 -1,64 -2,02 Duran Doğan Basım 10,49 0,00 0,00 Dyo Boya 11,26 -2,00 0,11 Eczacıbaşı İlaç 5,98 1,53 -16,97 Eczacıbaşı Yatırım 39,04 -0,31 45,03 Edip Gayrimenkul 2,31 0,00 -30,42 Ege Endüstri 1.249,00 -0,40 -24,98 Ege Gübre 181,40 -2,16 26,45 Ege Profil 26,64 -0,22 -30,33 Ege Seramik 12,49 -1,58 29,26 Egeplast 25,98 0,31 -21,98 Ekiz Kimya 6,00 0,50 -15,85 Emek Elektrik 2,28 -0,44 -20,15 Eminiş Ambalaj 23,14 0,61 -37,19 Emlak Konut GMYO 2,09 -1,42 -1,16 Enerjisa Enerji 10,75 1,22 -6,77 Enka İnşaat 9,16 -0,87 30,08 Erbosan 98,15 0,77 142,02 Ereğli Demir Çelik 18,10 -0,66 37,78 Ersu Gıda 3,67 -1,61 -25,71 Escort Teknoloji 5,68 0,53 -13,55 Esenboğa Elektrik 29,60 -1,60 55,57 Etiler Gıda 6,00 -1,64 50,75 Euro Kapital Yat. Ort. 8,54 1,67 121,82 Euro Trend Yat. Ort. 3,63 0,83 0,83 Euro Yat. Ort. 4,30 -3,80 -4,66 Euro Yatırım Holding 3,40 5,26 19,72 Fade Gıda 20,72 -2,26 234,73 Fenerbahçe Futbol 39,06 0,67 32,14 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,58 0,39 -12,48 F-M İzmit Piston 108,10 0,84 -11,83 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,64 1,87 4,68 Ford Otosan 169,70 -1,39 38,94 Formet Celik Kapi Sanayi 1,22 -1,61 -50,27 Frigo Pak Gıda 18,38 -4,22 -12,39 Galata Wind Enerji 3,68 -0,27 Galatasaray Sportif 3,76 0,00 -7,16 Garanti Bankası 8,32 -0,24 -18,04 Garanti Faktoring 10,23 -0,68 -8,09 Garanti Yat. Ort. 2,33 -0,85 -27,86 Gedik Y. Men. Değ. 7,65 4,51 29,09 Gediz Ambalaj 40,86 -2,39 52,46 Gentaş 4,18 0,97 -28,69 Gersan Elektrik 5,71 -0,87 -7,00 Global Men. Değ. 5,64 -1,91 -6,16 Global Yat. Holding 3,14 -0,63 -32,91 Good-Year 6,89 -0,43 -13,53 Göltaş Çimento 43,06 -0,65 4,36 Gözde Girişim 5,79 -0,86 -27,44 GSD Denizcilik 6,18 -1,90 22,62 GSD Holding 1,93 -1,03 -23,11 Gübre Fabrik. 56,60 -2,08 -34,22 Güler Yat. Holding 2,62 -1,50 -24,34 Halk GMYO 2,60 0,00 -14,70 Hatay Tekstil 17,80 -0,56 30,54 Hedef Girişim 2,69 2,28 6,54 Hektaş 8,21 0,24 53,68 HUB Girişim 12,02 0,08 -33,96 Hürriyet Gzt. 1,38 -0,72 -34,29 ICBC Turkey Bank 5,68 -1,22 -12,62 İdealist Danışmanlık 65,40 -0,91 385,88 İdealist GMYO 5,63 -2,76 -17,21 İhlas Ev Aletleri 1,07 0,00 -42,57 İhlas Gayrimenkul 1,13 -1,74 -9,60 İhlas Gazetecilik 1,03 0,98 -58,19 İhlas Holding 0,60 0,00 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,72 1,41 -36,84 İndeks Bilgisayar 6,38 -0,31 37,32 Info Yatırım 4,25 0,00 -9,00 İntema 40,72 -1,26 2,06 Inveo Yatırım Holding 114,40 1,87 158,71 İpek Doğal Enerji 12,64 -0,08 -3,36 İskenderun Demir Çelik 11,57 0,61 28,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 499 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi