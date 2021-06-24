Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,18 -1,52 -33,07 Acıpayam Selüloz 17,39 1,46 1,58 Adel Kalemcilik 26,48 0,68 -22,65 Adese Gayrimenkul 1,27 4,10 -54,64 Afyon Çimento 3,98 0,25 -22,11 Ak Enerji 1,38 1,47 -37,56 Akbank 5,43 1,69 -19,65 Akçansa 17,83 1,25 10,73 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 1,63 -22,19 Akfen GMYO 4,21 -0,71 -13,37 Akın Tekstil 35,00 0,63 10,20 Akiş GMYO 1,98 3,13 -29,09 Akmerkez GMYO 42,00 -0,43 -32,75 Aksa 15,71 1,16 13,72 Aksa Enerji 12,11 0,08 62,77 Aksigorta 7,99 0,76 -8,14 Aksu Enerji 6,23 1,30 -17,45 Alarko Carrıer 277,60 -1,87 -23,63 Alarko GMYO 21,18 0,47 -16,39 Alarko Holding 8,58 0,94 0,69 Albaraka Türk 1,57 1,29 -19,07 Alcatel Lucent Teletaş 24,00 1,78 -19,08 Alkim Kağıt 15,08 1,00 16,51 Alkim Kimya 15,30 0,99 8,61 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,75 -1,13 -20,09 Altınyunus Çeşme 69,00 0,73 38,11 Anadolu Efes 22,78 0,80 6,64 Anadolu Grubu Holding 22,46 0,27 -14,03 Anadolu Hayat Emek. 8,99 -0,11 11,88 Anadolu Isuzu 16,65 2,02 -7,50 Anadolu Sigorta 6,21 -0,16 -13,99 Anel Elektrik 2,93 -1,35 -7,57 Arçelik 29,24 0,41 2,75 ARD Bilişim Teknolojileri 58,00 1,40 20,63 Arena Bilgisayar 39,46 0,41 15,82 Armada Bilgisayar 40,80 -1,69 -16,87 Arsan Tekstil 4,49 0,22 11,27 Arzum Ev Aletleri 18,36 0,49 -24,02 Aselsan 15,24 0,53 -16,49 Ata GMYO 3,73 0,81 -32,30 Atakule GMYO 2,20 2,80 -6,03 Atlantis Yatırım Holding 3,90 1,30 -29,86 Atlas Yat. Ort. 1,80 -1,64 2,86 ATP Ticari Bilgisayar 24,24 0,75 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,36 -0,38 4,41 Avrasya GMYO 2,40 0,00 -8,37 Avrasya Petrol ve Tur. 3,07 0,66 -4,06 Avrupa Yatırım Holding 5,82 0,34 -3,00 Aydem Enerji 6,83 -0,29 Ayen Enerji 4,62 -1,49 -14,60 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,69 -1,16 65,70 Aygaz 13,51 -1,03 -4,77 Bagfaş 17,49 10,00 -12,55 Bak Ambalaj 19,70 -1,25 -2,48 Balatacılar Balatacılık 5,33 0,00 -35,32 Bantaş Ambalaj 5,74 1,06 22,39 Banvit 55,95 -0,09 7,60 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,78 0,62 Baştaş Başkent Çimento 12,65 0,00 -27,17 Batı Çimento 12,11 -1,62 157,11 Batısöke Çimento 2,30 0,00 -5,74 Bayrak Taban Sanayi 10,14 -2,41 -4,43 Bera Holding 14,46 -0,07 -28,70 Berkosan Yalıtım 9,50 -1,25 6,50 Beşiktaş Futbol Yat. 6,47 -1,07 60,15 Beyaz Filo 9,54 -1,85 -6,29 Bilici Yatırım 16,69 1,27 151,36 Bim Mağazalar 63,45 0,95 -11,00 Biotrend Çevre ve Enerji 19,87 2,32 Birko Mensucat 1,09 0,93 -1,80 Birlik Mensucat 2,13 -0,47 -38,44 Bizim Mağazaları 12,13 0,33 -21,03 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,63 2,18 Boğaziçi Beton 5,29 0,57 Borusan Mannesmann 23,86 1,53 -14,17 Borusan Yat. Paz. 296,50 0,51 -34,73 Bosch Fren Sistemleri 836,70 -1,02 -31,96 Bossa 26,16 0,15 46,55 Brisa 21,14 -0,94 9,18 Burçelik 19,08 3,41 -9,23 Burçelik Vana 22,78 3,08 -54,13 Bursa Çimento 3,74 1,36 -24,86 Carrefoursa 41,06 8,91 -42,81 Casa Emtia Petrol 119,00 0,00 12,26 Ceo Event Medya 13,49 -9,95 109,80 Coca Cola İçecek 80,25 0,82 26,36 Cosmos Yat. Holding 9,20 -0,76 14,14 Credıtwest Faktorıng 4,06 1,50 -30,83 Çan2 Termik 7,90 -0,25 Çelebi 216,50 -0,82 18,61 Çelik Halat 6,33 4,63 -30,42 Çemaş Döküm 1,23 2,50 -27,76 Çemtaş 13,44 2,36 -14,46 Çimbeton 215,40 -2,67 -27,35 Çimentaş 29,46 1,87 -18,53 Çimsa 22,26 0,82 25,06 Çuhadaroğlu Metal 7,26 0,55 -4,57 Dagi Giyim 2,36 3,51 -30,72 Dagi Yatırım Holding 15,05 9,93 16,67 Dardanel 14,01 -1,41 -58,18 Datagate Bilgisayar 12,40 0,49 -23,03 Demısaş Döküm 7,35 3,52 13,51 Denge Holding 3,35 8,06 -38,87 Deniz GMYO 1,97 0,51 6,95 Derimod 11,46 -0,61 17,66 Derlüks Yatırım Holding 4,06 0,25 -53,97 Desa Deri 12,81 -0,23 31,52 Despec Bilgisayar 9,30 0,43 -28,79 Deva Holding 24,82 1,06 3,17 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,92 1,02 1,35 Diriteks Diriliş Tekstil 4,85 -3,00 30,03 Ditaş Doğan 14,76 0,61 13,49 DO-CO 836,50 0,30 32,78 Doğan Burda 13,97 -0,85 -37,75 Doğan Holding 2,96 -0,34 -1,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,14 2,39 -8,11 Doğusan 5,65 0,71 29,00 Doğuş GMYO 8,61 0,00 5,39 Doğuş Otomotiv 22,56 0,53 -17,43 Döktaş Dökümcülük 30,80 -0,65 0,59 Duran Doğan Basım 10,48 -0,19 -0,10 Dyo Boya 11,53 0,26 2,51 Eczacıbaşı İlaç 5,90 0,51 -18,08 Eczacıbaşı Yatırım 39,02 0,46 44,95 Edip Gayrimenkul 2,35 0,43 -29,22 Ege Endüstri 1.256,00 -1,10 -24,56 Ege Gübre 175,00 1,39 21,99 Ege Profil 26,80 -0,22 -29,92 Ege Seramik 12,26 -0,16 26,88 Egeplast 25,28 0,88 -24,08 Ekiz Kimya 5,96 -0,33 -16,41 Emek Elektrik 2,34 3,08 -18,05 Eminiş Ambalaj 23,18 -0,09 -37,08 Emlak Konut GMYO 2,13 0,95 0,73 Enerjisa Enerji 10,55 0,86 -8,50 Enka İnşaat 9,06 -0,44 28,66 Erbosan 98,10 -0,71 141,89 Ereğli Demir Çelik 18,15 0,95 38,17 Ersu Gıda 3,77 0,27 -23,68 Escort Teknoloji 5,70 -1,89 -13,24 Esenboğa Elektrik 30,58 2,14 60,73 Etiler Gıda 6,14 2,33 54,27 Euro Kapital Yat. Ort. 8,38 -0,48 117,66 Euro Trend Yat. Ort. 3,65 -1,88 1,39 Euro Yat. Ort. 4,62 -0,43 2,44 Euro Yatırım Holding 3,35 -2,62 17,96 Fade Gıda 22,00 2,71 255,41 Fenerbahçe Futbol 38,78 0,26 31,19 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,59 -4,78 -12,14 F-M İzmit Piston 107,60 -1,10 -12,23 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,30 0,08 2,07 Ford Otosan 171,40 -0,17 40,33 Formet Celik Kapi Sanayi 1,19 5,31 -51,49 Frigo Pak Gıda 19,70 6,14 -6,10 Galata Wind Enerji 3,69 0,00 Galatasaray Sportif 3,79 1,07 -6,42 Garanti Bankası 8,37 1,21 -17,54 Garanti Faktoring 9,34 -1,37 -16,08 Garanti Yat. Ort. 2,34 0,86 -27,55 Gedik Y. Men. Değ. 7,42 1,78 25,21 Gediz Ambalaj 43,12 1,51 60,90 Gentaş 4,15 0,24 -29,20 Gersan Elektrik 5,76 1,05 -6,19 Global Men. Değ. 5,71 0,00 -4,99 Global Yat. Holding 3,15 0,32 -32,69 Good-Year 6,96 -1,00 -12,65 Göltaş Çimento 43,44 0,09 5,28 Gözde Girişim 5,75 1,41 -27,94 GSD Denizcilik 6,17 -1,28 22,42 GSD Holding 1,97 2,07 -21,51 Gübre Fabrik. 56,65 4,81 -34,17 Güler Yat. Holding 2,68 9,84 -22,60 Halk GMYO 2,62 0,77 -14,04 Hatay Tekstil 18,03 -0,06 32,23 Hedef Girişim 2,59 -0,77 2,58 Hektaş 8,15 -1,21 52,56 HUB Girişim 12,08 0,00 -33,63 Hürriyet Gzt. 1,39 0,72 -33,81 ICBC Turkey Bank 5,56 -0,36 -14,46 İdealist Danışmanlık 65,80 -1,42 388,86 İdealist GMYO 5,80 -2,19 -14,71 İhlas Ev Aletleri 1,08 1,89 -42,03 İhlas Gayrimenkul 1,17 0,86 -6,40 İhlas Gazetecilik 1,03 1,98 -58,19 İhlas Holding 0,61 1,67 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,73 1,39 -35,96 İndeks Bilgisayar 6,45 0,47 38,83 Info Yatırım 4,31 -0,69 -7,72 İntema 41,08 -1,49 2,96 Inveo Yatırım Holding 113,20 -1,14 155,99 İpek Doğal Enerji 12,78 0,08 -2,29 İskenderun Demir Çelik 11,58 0,70 28,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi