Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,260,38-32,04
Acıpayam Selüloz17,190,410,41
Adel Kalemcilik26,121,56-23,70
Adese Gayrimenkul1,180,85-57,86
Afyon Çimento4,010,50-21,53
Ak Enerji1,382,22-37,56
Akbank5,410,74-19,95
Akçansa17,720,6810,05
Akdeniz Yatırım Hold.1,830,55-23,85
Akfen GMYO4,240,24-12,76
Akın Tekstil35,382,3711,40
Akiş GMYO1,931,58-30,88
Akmerkez GMYO41,08-0,15-34,22
Aksa15,420,7211,62
Aksa Enerji12,141,1763,17
Aksigorta7,970,63-8,37
Aksu Enerji5,800,69-23,15
Alarko Carrıer290,007,01-20,22
Alarko GMYO21,220,76-16,23
Alarko Holding8,590,350,80
Albaraka Türk1,570,00-19,07
Alcatel Lucent Teletaş23,761,11-19,89
Alkim Kağıt15,090,6016,58
Alkim Kimya15,320,138,75
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,80-1,64-17,81
Altınyunus Çeşme70,95-2,4142,01
Anadolu Efes22,662,166,08
Anadolu Grubu Holding22,420,54-14,18
Anadolu Hayat Emek.9,02-0,3312,25
Anadolu Isuzu16,430,18-8,72
Anadolu Sigorta6,26-0,16-13,30
Anel Elektrik2,891,76-8,83
Arçelik29,620,204,08
ARD Bilişim Teknolojileri58,152,0220,94
Arena Bilgisayar39,40-0,0515,65
Armada Bilgisayar41,18-1,62-16,10
Arsan Tekstil4,540,2212,51
Arzum Ev Aletleri18,42-0,54-23,77
Aselsan15,400,39-15,62
Ata GMYO3,830,79-30,49
Atakule GMYO2,170,46-7,31
Atlantis Yatırım Holding3,990,76-28,24
Atlas Yat. Ort.1,811,693,43
ATP Ticari Bilgisayar24,101,26

AvivaSA Emeklilik Hayat18,660,276,12
Avrasya GMYO2,431,25-7,23
Avrasya Petrol ve Tur.3,070,00-4,06
Avrupa Yatırım Holding5,891,20-1,83
Aydem Enerji6,880,29

Ayen Enerji4,583,62-15,34
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,89-0,0576,34
Aygaz13,401,06-5,54
Bagfaş15,540,71-22,30
Bak Ambalaj20,160,00-0,20
Balatacılar Balatacılık5,500,36-33,25
Bantaş Ambalaj5,591,6419,19
Banvit56,15-0,627,98
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,740,21

Baştaş Başkent Çimento12,950,00-25,45
Batı Çimento12,463,23164,54
Batısöke Çimento2,281,33-6,56
Bayrak Taban Sanayi10,40-1,33-1,98
Bera Holding14,89-0,40-26,58
Berkosan Yalıtım9,761,999,42
Beşiktaş Futbol Yat.6,650,0064,60
Beyaz Filo9,500,85-6,68
Bilici Yatırım16,53-2,13148,95
Bim Mağazalar63,75-0,55-10,58
Biotrend Çevre ve Enerji19,380,16

Birko Mensucat1,110,000,00
Birlik Mensucat2,152,38-37,86
Bizim Mağazaları12,051,01-21,55
BMS Çelik Hasır Sanayi5,58-0,36

Boğaziçi Beton5,44-3,72

Borusan Mannesmann23,801,36-14,39
Borusan Yat. Paz.301,003,58-33,74
Bosch Fren Sistemleri848,701,58-30,98
Bossa26,620,2349,13
Brisa21,181,249,38
Burçelik18,500,54-11,99
Burçelik Vana22,100,27-55,50
Bursa Çimento3,671,94-26,27
Carrefoursa37,921,88-47,19
Casa Emtia Petrol124,000,0016,98
Ceo Event Medya14,989,99132,97
Coca Cola İçecek79,70-1,0625,50
Cosmos Yat. Holding9,300,0015,38
Credıtwest Faktorıng4,081,75-30,49
Çan2 Termik7,824,27

Çelebi220,80-1,7820,97
Çelik Halat6,011,18-33,94
Çemaş Döküm1,220,00-28,35
Çemtaş13,221,93-15,86
Çimbeton219,104,09-26,10
Çimentaş29,960,13-17,15
Çimsa22,760,8027,87
Çuhadaroğlu Metal7,270,69-4,43
Dagi Giyim2,295,53-32,77
Dagi Yatırım Holding13,699,966,12
Dardanel14,720,41-56,06
Datagate Bilgisayar12,290,74-23,71
Demısaş Döküm6,876,356,09
Denge Holding3,05-4,39-44,34
Deniz GMYO1,970,006,95
Derimod11,700,0920,12
Derlüks Yatırım Holding4,12-2,37-53,29
Desa Deri12,600,1629,36
Despec Bilgisayar9,381,63-28,18
Deva Holding24,801,973,08
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,062,222,64
Diriteks Diriliş Tekstil5,00-0,9934,05
Ditaş Doğan14,97-0,6015,10
DO-CO839,20-1,5033,21
Doğan Burda14,05-0,35-37,39
Doğan Holding2,95-0,34-1,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,111,44-9,40
Doğusan5,47-0,7324,89
Doğuş GMYO8,732,836,85
Doğuş Otomotiv22,92-0,87-16,11
Döktaş Dökümcülük31,000,001,24
Duran Doğan Basım10,42-1,04-0,67
Dyo Boya11,662,463,67
Eczacıbaşı İlaç5,840,00-18,91
Eczacıbaşı Yatırım39,101,4045,25
Edip Gayrimenkul2,321,31-30,12
Ege Endüstri1.270,802,16-23,67
Ege Gübre173,704,6421,08
Ege Profil27,020,15-29,34
Ege Seramik12,122,6225,43
Egeplast25,20-0,94-24,32
Ekiz Kimya5,980,00-16,13
Emek Elektrik2,200,46-22,95
Eminiş Ambalaj23,240,00-36,92
Emlak Konut GMYO2,160,472,15
Enerjisa Enerji10,410,10-9,72
Enka İnşaat8,93-0,1126,81
Erbosan99,60-2,16145,59
Ereğli Demir Çelik18,340,7139,61
Ersu Gıda3,800,00-23,08
Escort Teknoloji5,90-4,84-10,20
Esenboğa Elektrik30,141,7658,41
Etiler Gıda5,65-2,5941,96
Euro Kapital Yat. Ort.9,020,78134,29
Euro Trend Yat. Ort.3,710,273,06
Euro Yat. Ort.4,639,722,66
Euro Yatırım Holding3,511,7423,59
Fade Gıda21,56-0,46248,30
Fenerbahçe Futbol38,88-0,4631,53
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,646,45-10,45
F-M İzmit Piston107,702,09-12,15
Fonet Bilgi Teknolojileri13,250,841,69
Ford Otosan173,000,2341,64
Formet Celik Kapi Sanayi1,150,88-53,12
Frigo Pak Gıda18,611,97-11,30
Galata Wind Enerji3,730,27

Galatasaray Sportif3,81-0,78-5,93
Garanti Bankası8,320,00-18,04
Garanti Faktoring9,610,31-13,66
Garanti Yat. Ort.2,33-0,43-27,86
Gedik Y. Men. Değ.7,470,5426,05
Gediz Ambalaj41,722,0555,67
Gentaş4,141,22-29,37
Gersan Elektrik5,70-1,04-7,17
Global Men. Değ.5,680,53-5,49
Global Yat. Holding3,150,00-32,69
Good-Year6,930,73-13,03
Göltaş Çimento43,24-0,414,80
Gözde Girişim5,701,06-28,57
GSD Denizcilik6,170,0022,42
GSD Holding1,950,00-22,31
Gübre Fabrik.54,300,65-36,90
Güler Yat. Holding2,334,95-32,71
Halk GMYO2,670,75-12,40
Hatay Tekstil18,233,9333,70
Hedef Girişim2,640,764,56
Hektaş8,120,7451,99
HUB Girişim11,990,33-34,12
Hürriyet Gzt.1,411,44-32,86
ICBC Turkey Bank5,61-1,41-13,69
İdealist Danışmanlık65,85-2,59389,23
İdealist GMYO6,16-1,75-9,41
İhlas Ev Aletleri1,070,00-42,57
İhlas Gayrimenkul1,190,85-4,80
İhlas Gazetecilik1,020,99-58,60
İhlas Holding0,601,69-46,56
İhlas Yayın Holding0,731,39-35,96
İndeks Bilgisayar6,550,9240,98
Info Yatırım4,370,92-6,43
İntema43,001,277,77
Inveo Yatırım Holding116,00-1,19162,32
İpek Doğal Enerji12,630,56-3,44
İskenderun Demir Çelik11,661,2229,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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