Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,20-2,62-32,82
Acıpayam Selüloz17,030,47-0,53
Adel Kalemcilik25,92-3,43-24,29
Adese Gayrimenkul1,170,00-58,21
Afyon Çimento3,980,00-22,11
Ak Enerji1,370,00-38,01
Akbank5,330,57-21,13
Akçansa17,49-0,518,62
Akdeniz Yatırım Hold.1,801,12-25,10
Akfen GMYO4,25-1,16-12,55
Akın Tekstil34,32-2,058,06
Akiş GMYO1,890,00-32,31
Akmerkez GMYO41,160,73-34,09
Aksa15,210,2610,10
Aksa Enerji11,91-1,5760,08
Aksigorta7,801,30-10,33
Aksu Enerji5,62-0,35-25,54
Alarko Carrıer268,90-0,44-26,03
Alarko GMYO20,940,10-17,33
Alarko Holding8,50-0,12-0,25
Albaraka Türk1,560,00-19,59
Alcatel Lucent Teletaş23,10-0,60-22,12
Alkim Kağıt14,860,1314,81
Alkim Kimya15,22-0,208,04
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,810,00-17,35
Altınyunus Çeşme73,30-5,5446,72
Anadolu Efes22,120,643,55
Anadolu Grubu Holding22,06-0,81-15,56
Anadolu Hayat Emek.9,031,3512,38
Anadolu Isuzu16,250,68-9,72
Anadolu Sigorta6,19-0,64-14,27
Anel Elektrik2,883,23-9,15
Arçelik29,28-0,682,89
ARD Bilişim Teknolojileri56,801,1618,14
Arena Bilgisayar40,28-1,2318,23
Armada Bilgisayar42,200,91-14,02
Arsan Tekstil4,53-0,4412,26
Arzum Ev Aletleri18,02-0,55-25,43
Aselsan15,250,07-16,44
Ata GMYO3,79-1,30-31,22
Atakule GMYO2,110,48-9,87
Atlantis Yatırım Holding3,801,60-31,65
Atlas Yat. Ort.1,730,58-1,14
ATP Ticari Bilgisayar24,14-0,25

AvivaSA Emeklilik Hayat18,66-0,326,12
Avrasya GMYO2,380,42-9,14
Avrasya Petrol ve Tur.3,060,99-4,38
Avrupa Yatırım Holding5,86-2,82-2,33
Aydem Enerji6,82-0,15

Ayen Enerji4,402,56-18,67
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,40-0,2171,99
Aygaz13,09-0,08-7,73
Bagfaş15,430,19-22,85
Bak Ambalaj19,194,18-5,00
Balatacılar Balatacılık5,480,00-33,50
Bantaş Ambalaj5,533,1717,91
Banvit55,95-0,897,60
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,71-0,21

Baştaş Başkent Çimento13,000,00-25,16
Batı Çimento12,07-0,90156,26
Batısöke Çimento2,220,00-9,02
Bayrak Taban Sanayi10,45-2,15-1,51
Bera Holding14,27-6,36-29,64
Berkosan Yalıtım9,42-1,465,61
Beşiktaş Futbol Yat.6,62-3,3663,86
Beyaz Filo9,30-0,64-8,64
Bilici Yatırım16,810,96153,16
Bim Mağazalar63,55-1,55-10,86
Biotrend Çevre ve Enerji18,69-0,53

Birko Mensucat1,110,000,00
Birlik Mensucat2,102,94-39,31
Bizim Mağazaları11,77-0,08-23,37
BMS Çelik Hasır Sanayi5,67-1,90

Boğaziçi Beton5,85-6,70

Borusan Mannesmann23,360,43-15,97
Borusan Yat. Paz.286,30-2,02-36,98
Bosch Fren Sistemleri834,00-0,41-32,18
Bossa26,040,1545,88
Brisa20,52-0,485,97
Burçelik18,540,49-11,80
Burçelik Vana22,04-1,69-55,62
Bursa Çimento3,570,00-28,28
Carrefoursa36,70-1,77-48,89
Casa Emtia Petrol125,00-0,8717,92
Ceo Event Medya12,35-0,3292,07
Coca Cola İçecek77,95-0,9522,74
Cosmos Yat. Holding9,33-0,2115,76
Credıtwest Faktorıng4,031,77-31,35
Çan2 Termik7,55-0,79

Çelebi231,802,8427,00
Çelik Halat5,87-3,93-35,48
Çemaş Döküm1,200,00-29,52
Çemtaş12,780,31-18,66
Çimbeton209,700,10-29,27
Çimentaş30,000,00-17,04
Çimsa22,50-0,0926,40
Çuhadaroğlu Metal7,072,02-7,06
Dagi Giyim2,16-0,46-36,59
Dagi Yatırım Holding12,455,51-3,49
Dardanel14,734,17-56,03
Datagate Bilgisayar12,04-0,66-25,26
Demısaş Döküm5,98-1,32-7,65
Denge Holding3,20-3,32-41,61
Deniz GMYO1,890,532,60
Derimod11,760,2620,74
Derlüks Yatırım Holding4,003,36-54,65
Desa Deri12,300,2426,28
Despec Bilgisayar9,160,22-29,86
Deva Holding23,842,23-0,91
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,560,57-2,00
Diriteks Diriliş Tekstil5,093,2536,46
Ditaş Doğan15,081,4115,95
DO-CO860,50-0,3736,59
Doğan Burda14,09-0,91-37,21
Doğan Holding2,930,00-2,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,060,49-11,55
Doğusan5,60-0,5327,85
Doğuş GMYO8,55-0,354,65
Doğuş Otomotiv22,20-0,45-18,74
Döktaş Dökümcülük30,000,00-2,02
Duran Doğan Basım10,50-0,280,10
Dyo Boya11,330,270,74
Eczacıbaşı İlaç5,810,00-19,33
Eczacıbaşı Yatırım38,720,6243,84
Edip Gayrimenkul2,29-0,43-31,02
Ege Endüstri1.241,90-0,37-25,41
Ege Gübre168,00-0,7117,11
Ege Profil26,200,61-31,49
Ege Seramik11,51-0,7819,12
Egeplast25,62-1,61-23,06
Ekiz Kimya5,91-0,34-17,11
Emek Elektrik2,19-2,67-23,30
Eminiş Ambalaj23,023,04-37,51
Emlak Konut GMYO2,140,471,20
Enerjisa Enerji10,33-0,39-10,41
Enka İnşaat8,830,5725,39
Erbosan100,20-2,15147,07
Ereğli Demir Çelik18,00-1,0437,02
Ersu Gıda3,80-1,04-23,08
Escort Teknoloji5,680,71-13,55
Esenboğa Elektrik28,800,3551,37
Etiler Gıda5,85-1,8546,98
Euro Kapital Yat. Ort.8,952,99132,47
Euro Trend Yat. Ort.3,695,132,50
Euro Yat. Ort.4,229,90-6,43
Euro Yatırım Holding3,475,7922,18
Fade Gıda20,901,06237,64
Fenerbahçe Futbol40,362,4436,54
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,403,00-18,59
F-M İzmit Piston104,90-0,57-14,44
Fonet Bilgi Teknolojileri13,171,231,07
Ford Otosan170,20-0,8239,35
Formet Celik Kapi Sanayi1,08-2,70-55,98
Frigo Pak Gıda17,590,63-16,16
Galata Wind Enerji3,72-0,53

Galatasaray Sportif3,91-2,25-3,46
Garanti Bankası8,250,73-18,73
Garanti Faktoring9,600,42-13,75
Garanti Yat. Ort.2,351,73-27,24
Gedik Y. Men. Değ.7,260,0022,51
Gediz Ambalaj38,84-0,9744,93
Gentaş4,070,25-30,56
Gersan Elektrik5,580,54-9,12
Global Men. Değ.5,49-0,36-8,65
Global Yat. Holding3,111,63-33,55
Good-Year6,70-0,74-15,92
Göltaş Çimento42,52-0,373,05
Gözde Girişim5,580,36-30,08
GSD Denizcilik6,110,1621,23
GSD Holding1,951,04-22,31
Gübre Fabrik.53,10-1,30-38,29
Güler Yat. Holding2,26-0,44-34,73
Halk GMYO2,663,50-12,73
Hatay Tekstil17,47-0,8528,12
Hedef Girişim2,63-1,874,17
Hektaş7,98-1,2449,37
HUB Girişim12,010,08-34,01
Hürriyet Gzt.1,370,00-34,76
ICBC Turkey Bank5,591,64-14,00
İdealist Danışmanlık68,85-1,64411,52
İdealist GMYO6,47-2,41-4,85
İhlas Ev Aletleri1,05-0,94-43,64
İhlas Gayrimenkul1,190,85-4,80
İhlas Gazetecilik1,001,01-59,41
İhlas Holding0,590,00-47,45
İhlas Yayın Holding0,741,37-35,09
İndeks Bilgisayar6,39-1,6937,54
Info Yatırım5,960,17-7,60
İntema41,980,485,21
Inveo Yatırım Holding110,60-1,07150,11
İpek Doğal Enerji12,400,81-5,20
İskenderun Demir Çelik11,55-0,4327,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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