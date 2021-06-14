Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,91-0,67-23,64
Acıpayam Selüloz17,540,462,45
Adel Kalemcilik23,981,01-29,95
Adese Gayrimenkul1,350,00-51,79
Afyon Çimento4,170,24-18,40
Ak Enerji1,450,00-34,39
Akbank5,510,00-18,47
Akçansa18,08-1,4712,28
Akdeniz Yatırım Hold.1,760,57-26,76
Akfen GMYO4,361,40-10,29
Akın Tekstil38,982,0422,73
Akiş GMYO2,020,00-27,66
Akmerkez GMYO45,243,33-27,56
Aksa15,84-0,2514,66
Aksa Enerji12,990,0074,60
Aksigorta8,01-0,50-7,91
Aksu Enerji5,53-0,18-26,73
Alarko Carrıer305,60-1,58-16,25
Alarko GMYO22,640,44-10,62
Alarko Holding9,45-0,9410,90
Albaraka Türk1,63-0,61-15,98
Alcatel Lucent Teletaş25,720,70-13,28
Alkim Kağıt15,980,9523,46
Alkim Kimya15,830,0612,37
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,01-1,95-8,22
Altınyunus Çeşme68,100,1536,31
Anadolu Efes23,46-0,269,82
Anadolu Grubu Holding23,24-0,77-11,04
Anadolu Hayat Emek.9,24-0,1114,99
Anadolu Isuzu17,75-0,39-1,39
Anadolu Sigorta6,460,00-10,53
Anel Elektrik3,10-1,27-2,21
Arçelik31,26-1,459,84
ARD Bilişim Teknolojileri54,15-0,2812,62
Arena Bilgisayar42,66-0,4225,21
Armada Bilgisayar45,92-0,56-6,44
Arsan Tekstil5,070,4025,64
Arzum Ev Aletleri19,090,42-21,00
Aselsan15,881,73-12,99
Ata GMYO3,891,57-29,40
Atakule GMYO2,230,00-4,75
Atlantis Yatırım Holding4,02-6,73-27,70
Atlas Yat. Ort.1,692,42-3,43
ATP Ticari Bilgisayar29,460,20

AvivaSA Emeklilik Hayat19,460,3610,67
Avrasya GMYO2,630,380,41
Avrasya Petrol ve Tur.3,111,97-2,81
Avrupa Yatırım Holding7,03-0,5717,17
Aydem Enerji7,29-0,82

Ayen Enerji4,901,03-9,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit21,001,1686,18
Aygaz13,710,37-3,36
Bagfaş21,30

6,50
Bak Ambalaj21,000,483,96
Balatacılar Balatacılık5,760,70-30,10
Bantaş Ambalaj5,37-0,3714,50
Banvit56,851,979,33
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,821,55

Baştaş Başkent Çimento13,000,15-25,16
Batı Çimento13,371,36183,86
Batısöke Çimento2,530,803,69
Bayrak Taban Sanayi12,22-1,3715,17
Bera Holding28,605,8541,03
Berkosan Yalıtım10,19-1,5514,24
Beşiktaş Futbol Yat.6,323,7856,44
Beyaz Filo9,970,20-2,06
Bilici Yatırım17,690,28166,42
Bim Mağazalar62,95-0,24-11,70
Biotrend Çevre ve Enerji18,630,59

Birko Mensucat1,05-1,87-5,41
Birlik Mensucat2,39-0,42-30,92
Bizim Mağazaları12,460,48-18,88
BMS Çelik Hasır Sanayi6,296,61

Boğaziçi Beton5,838,97

Borusan Mannesmann25,80-1,15-7,19
Borusan Yat. Paz.333,00-1,51-26,70
Bosch Fren Sistemleri873,80-0,14-28,94
Bossa26,26-0,2347,11
Brisa22,361,4515,48
Burçelik20,10-0,99-4,38
Burçelik Vana24,14-2,66-51,39
Bursa Çimento3,92-0,51-21,25
Carrefoursa41,000,10-42,90
Casa Emtia Petrol143,00-4,6734,91
Ceo Event Medya10,51-0,8563,45
Coca Cola İçecek81,65-0,8528,57
Cosmos Yat. Holding9,20-2,0214,14
Credıtwest Faktorıng3,50-2,23-40,37
Çan2 Termik7,30-2,01

Çelebi220,00-4,5620,53
Çelik Halat6,430,78-29,32
Çemaş Döküm1,28-0,78-24,82
Çemtaş13,87-1,49-11,72
Çimbeton226,80-1,99-23,51
Çimentaş30,301,00-16,21
Çimsa25,36-1,2542,47
Çuhadaroğlu Metal7,19-1,91-5,49
Dagi Giyim2,11-0,94-38,06
Dagi Yatırım Holding11,82-0,59-8,37
Dardanel17,234,23-48,57
Datagate Bilgisayar12,86-0,69-20,17
Demısaş Döküm7,048,318,72
Denge Holding4,47-0,67-18,43
Deniz GMYO2,08-1,4212,92
Derimod11,54-0,5218,48
Derlüks Yatırım Holding4,93-1,20-44,10
Desa Deri12,270,5725,98
Despec Bilgisayar10,13-0,69-22,43
Deva Holding25,00-0,243,91
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,87-0,2510,16
Diriteks Diriliş Tekstil5,191,7639,14
Ditaş Doğan17,070,0031,25
DO-CO809,10-0,4328,43
Doğan Burda14,25-1,66-36,50
Doğan Holding2,95-0,67-1,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,222,30-4,68
Doğusan5,340,7521,92
Doğuş GMYO8,88-0,568,69
Doğuş Otomotiv25,00-0,71-8,50
Döktaş Dökümcülük31,00-2,521,24
Duran Doğan Basım11,24-0,097,15
Dyo Boya12,140,757,94
Eczacıbaşı İlaç6,16-0,32-14,47
Eczacıbaşı Yatırım41,28-0,2953,35
Edip Gayrimenkul2,412,12-27,41
Ege Endüstri1.276,10-1,21-23,35
Ege Gübre185,70-2,5229,45
Ege Profil28,36-1,53-25,84
Ege Seramik12,69-2,0831,33
Egeplast28,00-1,34-15,92
Ekiz Kimya6,05-3,51-15,15
Emek Elektrik2,06-3,29-27,85
Eminiş Ambalaj21,10-0,09-42,73
Emlak Konut GMYO2,220,004,98
Enerjisa Enerji10,46-0,29-9,28
Enka İnşaat8,87-0,6725,96
Erbosan96,45-0,67137,83
Ereğli Demir Çelik19,270,3646,69
Ersu Gıda3,72-1,06-24,70
Escort Teknoloji5,710,00-13,09
Esenboğa Elektrik31,02-2,0863,04
Etiler Gıda6,450,0062,06
Euro Kapital Yat. Ort.6,327,8564,16
Euro Trend Yat. Ort.3,634,910,83
Euro Yat. Ort.4,200,00-6,87
Euro Yatırım Holding3,04-1,307,04
Fade Gıda22,900,44269,95
Fenerbahçe Futbol39,665,7634,17
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,370,42-19,60
F-M İzmit Piston118,000,08-3,75
Fonet Bilgi Teknolojileri13,66-0,364,83
Ford Otosan181,60-1,5248,68
Formet Celik Kapi Sanayi1,22-0,81-50,27
Frigo Pak Gıda19,664,13-6,29
Galata Wind Enerji3,85-0,52

Galatasaray Sportif3,856,94-4,94
Garanti Bankası8,45-0,12-16,76
Garanti Faktoring10,300,49-7,46
Garanti Yat. Ort.2,380,42-26,32
Gedik Y. Men. Değ.7,56-2,2027,57
Gediz Ambalaj38,10-0,7342,16
Gentaş4,44-1,11-24,25
Gersan Elektrik5,671,98-7,65
Global Men. Değ.6,062,020,83
Global Yat. Holding3,330,91-28,85
Good-Year7,110,00-10,77
Göltaş Çimento46,50-1,7312,70
Gözde Girişim5,910,00-25,94
GSD Denizcilik7,113,4941,07
GSD Holding2,050,00-18,33
Gübre Fabrik.60,650,75-29,52
Güler Yat. Holding2,29-0,87-33,87
Halk GMYO2,991,01-1,90
Hatay Tekstil19,06-0,7839,78
Hedef Girişim2,841,0712,48
Hektaş8,620,2361,35
HUB Girişim12,700,47-30,22
Hürriyet Gzt.1,490,00-29,05
ICBC Turkey Bank6,093,22-6,31
İdealist Danışmanlık70,001,60420,06
İdealist GMYO5,520,00-18,82
İhlas Ev Aletleri1,11-1,77-40,42
İhlas Gayrimenkul1,240,00-0,80
İhlas Gazetecilik1,04-0,95-57,78
İhlas Holding0,630,00-43,88
İhlas Yayın Holding0,720,00-36,84
İndeks Bilgisayar6,69-0,8943,99
Info Yatırım6,361,92-1,40
İntema44,520,0011,58
Inveo Yatırım Holding122,40-1,77176,80
İpek Doğal Enerji13,31-1,701,76
İskenderun Demir Çelik12,54-0,2438,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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