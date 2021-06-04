Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,10-1,13-21,19
Acıpayam Selüloz17,53-1,302,39
Adel Kalemcilik22,86-0,26-33,23
Adese Gayrimenkul1,38-1,43-50,71
Afyon Çimento4,15-1,89-18,79
Ak Enerji1,540,65-30,32
Akbank5,260,00-22,17
Akçansa18,16-0,0612,78
Akdeniz Yatırım Hold.1,720,58-28,43
Akfen GMYO4,28-2,06-11,93
Akın Tekstil37,44-1,3717,88
Akiş GMYO1,931,05-30,88
Akmerkez GMYO41,46-0,62-33,61
Aksa16,050,4416,18
Aksa Enerji13,791,4785,35
Aksigorta7,740,39-11,02
Aksu Enerji5,612,37-25,67
Alarko Carrıer306,40-0,20-16,03
Alarko GMYO22,200,63-12,36
Alarko Holding9,57-0,2112,30
Albaraka Türk1,600,63-17,53
Alcatel Lucent Teletaş25,24-0,16-14,90
Alkim Kağıt15,760,3221,76
Alkim Kimya15,79-0,1312,09
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,130,00-2,74
Altınyunus Çeşme71,45-1,8543,01
Anadolu Efes22,941,157,39
Anadolu Grubu Holding22,960,44-12,11
Anadolu Hayat Emek.9,06-0,1112,75
Anadolu Isuzu18,06-0,060,33
Anadolu Sigorta6,560,00-9,15
Anel Elektrik3,30-1,494,10
Arçelik31,48-0,5110,62
ARD Bilişim Teknolojileri49,661,473,29
Arena Bilgisayar41,10-2,3320,64
Armada Bilgisayar45,160,89-7,99
Arsan Tekstil5,18-1,7128,37
Arzum Ev Aletleri19,52-0,66-20,71
Aselsan15,080,33-17,37
Ata GMYO3,89-2,99-29,40
Atakule GMYO2,37-1,25-5,95
Atlantis Yatırım Holding4,38-0,45-21,22
Atlas Yat. Ort.1,530,66-12,57
ATP Ticari Bilgisayar26,40

AvivaSA Emeklilik Hayat18,56-0,705,55
Avrasya GMYO2,73-1,444,22
Avrasya Petrol ve Tur.3,301,233,12
Avrupa Yatırım Holding7,770,7829,50
Aydem Enerji7,29-0,68

Ayen Enerji5,47-1,441,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,682,07109,94
Aygaz14,141,80-0,33
Bagfaş23,841,3619,20
Bak Ambalaj21,500,566,44
Balatacılar Balatacılık6,00-1,96-27,18
Bantaş Ambalaj5,82-0,6824,09
Banvit57,701,1410,96
Baştaş Başkent Çimento14,500,97-16,52
Batı Çimento11,84-1,42151,38
Batısöke Çimento2,54-3,054,10
Bayrak Taban Sanayi12,740,0820,08
Bera Holding23,320,3414,99
Berkosan Yalıtım10,30-1,5315,47
Beşiktaş Futbol Yat.5,802,8443,56
Beyaz Filo9,93-0,60-2,46
Bilici Yatırım17,79-1,17167,92
Bim Mağazalar61,950,49-13,11
Biotrend Çevre ve Enerji17,740,23

Birko Mensucat1,100,00-0,90
Birlik Mensucat2,38-0,83-31,21
Bizim Mağazaları12,210,08-20,51
Boğaziçi Beton4,188,57

Borusan Mannesmann28,160,721,29
Borusan Yat. Paz.347,20-0,77-23,57
Bosch Fren Sistemleri857,700,30-30,25
Bossa26,34-0,6047,56
Brisa22,520,5416,30
Burçelik20,70-0,77-1,52
Burçelik Vana25,88-0,99-47,89
Bursa Çimento3,85-0,26-22,65
Carrefoursa41,48-0,53-42,23
Casa Emtia Petrol147,00-6,0138,68
Ceo Event Medya11,031,9471,54
Coca Cola İçecek78,00-1,2722,82
Cosmos Yat. Holding10,903,6135,24
Credıtwest Faktorıng3,210,63-45,32
Çan2 Termik7,57-5,26

Çelebi281,60-1,8854,28
Çelik Halat6,65-0,89-26,90
Çemaş Döküm1,270,79-25,41
Çemtaş14,07-0,21-10,45
Çimbeton246,90-0,80-16,73
Çimentaş32,40-0,67-10,40
Çimsa23,90-0,8334,27
Çuhadaroğlu Metal8,18-2,047,53
Dagi Giyim2,12-0,93-37,76
Dagi Yatırım Holding11,65-1,27-9,69
Dardanel19,181,27-42,75
Datagate Bilgisayar13,111,79-18,62
Demısaş Döküm6,680,303,16
Denge Holding4,851,25-11,50
Deniz GMYO1,830,55-0,65
Derimod11,481,1517,86
Derlüks Yatırım Holding5,964,20-32,43
Desa Deri12,981,0933,26
Despec Bilgisayar10,18-0,39-22,05
Deva Holding25,841,107,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,78-0,179,33
Diriteks Diriliş Tekstil6,600,0076,94
Ditaş Doğan17,91-1,0537,71
DO-CO770,90-0,3422,37
Doğan Burda13,496,72-39,88
Doğan Holding2,940,34-1,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,350,430,90
Doğusan4,99-0,4013,93
Doğuş GMYO8,94-0,899,42
Doğuş Otomotiv25,16-1,33-7,91
Döktaş Dökümcülük35,500,0015,94
Duran Doğan Basım11,11-1,685,91
Dyo Boya12,51-0,5611,23
Eczacıbaşı İlaç6,21-0,16-13,77
Eczacıbaşı Yatırım39,623,6647,18
Edip Gayrimenkul2,38-3,25-28,31
Ege Endüstri1.237,20-0,79-25,69
Ege Gübre198,000,8738,02
Ege Profil29,040,83-24,06
Ege Seramik14,58-0,6841,69
Egeplast32,908,37-1,20
Ekiz Kimya6,150,49-13,74
Emek Elektrik1,83-0,54-35,91
Eminiş Ambalaj21,743,62-40,99
Emlak Konut GMYO1,950,52-7,79
Enerjisa Enerji11,022,23-4,43
Enka İnşaat8,972,2827,38
Erbosan95,906,32136,47
Ereğli Demir Çelik18,96-0,5244,33
Ersu Gıda3,72-0,53-24,70
Escort Teknoloji5,35-1,11-18,57
Esenboğa Elektrik31,723,0566,72
Etiler Gıda6,302,4458,29
Euro Kapital Yat. Ort.5,84-1,0251,69
Euro Trend Yat. Ort.3,411,49-5,28
Euro Yat. Ort.4,30-0,46-4,66
Euro Yatırım Holding3,19-1,2412,32
Fade Gıda20,380,79229,24
Fenerbahçe Futbol33,360,9712,86
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,49-0,40-15,53
F-M İzmit Piston113,90-1,64-7,09
Fonet Bilgi Teknolojileri13,96-0,217,14
Ford Otosan177,701,7845,49
Formet Celik Kapi Sanayi1,240,00-49,45
Frigo Pak Gıda22,767,778,48
Galata Wind Enerji3,92-0,25

Galatasaray Sportif3,260,00-19,51
Garanti Bankası8,040,00-20,80
Garanti Faktoring10,250,39-7,91
Garanti Yat. Ort.2,36-0,84-26,93
Gedik Y. Men. Değ.7,87-0,5132,80
Gediz Ambalaj40,68-1,1751,79
Gentaş4,64-2,32-20,84
Gersan Elektrik5,490,92-10,59
Global Men. Değ.5,99-1,16-0,33
Global Yat. Holding3,390,30-27,56
Good-Year7,12-1,66-10,65
Göltaş Çimento47,26-0,6314,54
Gözde Girişim5,93-0,17-25,69
GSD Denizcilik4,940,41-1,98
GSD Holding1,92-1,03-23,51
Gübre Fabrik.60,20-0,33-30,04
Güler Yat. Holding2,240,00-35,31
Halk GMYO2,99-1,97-1,90
Hatay Tekstil19,22-0,9340,96
Hedef Girişim2,76-0,729,32
Hektaş9,17-0,5471,65
HUB Girişim12,90-1,45-29,12
Hürriyet Gzt.1,560,65-25,71
ICBC Turkey Bank5,184,65-20,31
İdealist Danışmanlık77,30-2,15474,29
İdealist GMYO5,850,34-13,97
İhlas Ev Aletleri1,10-0,90-40,96
İhlas Gayrimenkul1,140,00-8,80
İhlas Gazetecilik1,150,00-53,32
İhlas Holding0,620,00-44,77
İhlas Yayın Holding0,721,41-36,84
İndeks Bilgisayar6,58-0,1541,63
Info Yatırım6,050,17-6,20
İntema41,94-0,855,11
Inveo Yatırım Holding124,50-2,05181,55
İpek Doğal Enerji14,114,447,87
İskenderun Demir Çelik12,740,0840,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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