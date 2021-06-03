Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,25-0,64-19,25
Acıpayam Selüloz17,803,013,97
Adel Kalemcilik23,080,00-32,58
Adese Gayrimenkul1,361,49-51,43
Afyon Çimento4,152,22-18,79
Ak Enerji1,54-1,28-30,32
Akbank5,26-0,19-22,17
Akçansa18,331,3813,83
Akdeniz Yatırım Hold.1,741,16-27,60
Akfen GMYO4,27-1,16-12,14
Akın Tekstil37,981,0619,58
Akiş GMYO1,940,52-30,52
Akmerkez GMYO40,900,69-34,51
Aksa16,160,4416,98
Aksa Enerji13,710,1584,27
Aksigorta7,79-0,13-10,44
Aksu Enerji5,50-1,26-27,13
Alarko Carrıer311,201,53-14,72
Alarko GMYO22,300,27-11,96
Alarko Holding9,900,5116,18
Albaraka Türk1,600,00-17,53
Alcatel Lucent Teletaş25,741,58-13,22
Alkim Kağıt16,060,3724,08
Alkim Kimya15,97-0,0613,37
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,171,88-0,91
Altınyunus Çeşme72,903,7745,92
Anadolu Efes23,00-0,357,67
Anadolu Grubu Holding22,860,00-12,50
Anadolu Hayat Emek.9,12-0,1113,50
Anadolu Isuzu18,37-0,492,06
Anadolu Sigorta6,59-0,30-8,73
Anel Elektrik3,35-1,185,68
Arçelik31,680,3211,32
ARD Bilişim Teknolojileri49,44-0,562,83
Arena Bilgisayar43,724,1428,33
Armada Bilgisayar45,20-0,26-7,91
Arsan Tekstil5,28-0,1930,85
Arzum Ev Aletleri19,440,10-21,04
Aselsan15,080,07-17,37
Ata GMYO3,951,02-28,31
Atakule GMYO2,420,00-3,97
Atlantis Yatırım Holding4,500,00-19,06
Atlas Yat. Ort.1,541,32-12,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,44-2,794,86
Avrasya GMYO2,76-0,725,37
Avrasya Petrol ve Tur.3,23-2,120,94
Avrupa Yatırım Holding7,521,0825,33
Aydem Enerji7,41-0,27

Ayen Enerji5,70-0,355,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,004,55103,91
Aygaz14,030,07-1,10
Bagfaş23,622,7918,10
Bak Ambalaj21,942,058,61
Balatacılar Balatacılık6,12-10,00-25,73
Bantaş Ambalaj5,93-1,1726,44
Banvit56,900,719,42
Baştaş Başkent Çimento14,500,69-16,52
Batı Çimento12,190,66158,81
Batısöke Çimento2,623,157,38
Bayrak Taban Sanayi12,912,2221,68
Bera Holding23,661,2016,67
Berkosan Yalıtım10,301,6815,47
Beşiktaş Futbol Yat.5,590,5438,37
Beyaz Filo10,20-1,450,20
Bilici Yatırım18,181,56173,80
Bim Mağazalar62,55-0,64-12,27
Biotrend Çevre ve Enerji17,62-0,11

Birko Mensucat1,143,642,70
Birlik Mensucat2,662,31-23,12
Bizim Mağazaları12,230,41-20,38
Boğazİçİ Beton3,85

Borusan Mannesmann28,401,212,16
Borusan Yat. Paz.353,300,40-22,23
Bosch Fren Sistemleri872,500,75-29,05
Bossa25,74-1,6144,20
Brisa22,581,2616,61
Burçelik20,80-0,95-1,05
Burçelik Vana26,12-0,23-47,40
Bursa Çimento3,910,26-21,45
Carrefoursa41,823,82-41,75
Casa Emtia Petrol156,400,0647,55
Ceo Event Medya10,890,7469,36
Coca Cola İçecek78,50-1,2623,61
Cosmos Yat. Holding9,994,3923,95
Credıtwest Faktorıng3,190,31-45,66
Çan2 Termik8,08-4,72

Çelebi289,601,4758,66
Çelik Halat6,84-3,12-24,82
Çemaş Döküm1,270,79-25,41
Çemtaş14,200,21-9,62
Çimbeton248,101,35-16,32
Çimentaş32,980,00-8,79
Çimsa24,461,9237,42
Çuhadaroğlu Metal8,380,4810,16
Dagi Giyim2,161,41-36,59
Dagi Yatırım Holding11,90-0,67-7,75
Dardanel18,32-3,02-45,31
Datagate Bilgisayar12,92-1,82-19,80
Demısaş Döküm6,780,304,70
Denge Holding4,99-0,20-8,94
Deniz GMYO1,82-0,55-1,20
Derimod11,34-0,7916,43
Derlüks Yatırım Holding5,781,05-34,47
Desa Deri12,564,2328,95
Despec Bilgisayar10,251,18-21,52
Deva Holding25,981,887,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,970,3411,09
Diriteks Diriliş Tekstil6,402,4071,58
Ditaş Doğan17,39-1,1933,71
DO-CO781,401,0624,03
Doğan Burda12,51-2,80-44,25
Doğan Holding2,960,68-1,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,371,721,76
Doğusan5,050,6015,30
Doğuş GMYO9,061,2310,89
Doğuş Otomotiv25,920,62-5,13
Döktaş Dökümcülük35,964,9617,44
Duran Doğan Basım11,35-0,188,20
Dyo Boya12,801,4313,81
Eczacıbaşı İlaç6,310,80-12,38
Eczacıbaşı Yatırım38,940,4144,66
Edip Gayrimenkul2,514,15-24,40
Ege Endüstri1.249,800,97-24,93
Ege Gübre199,801,3739,28
Ege Profil29,200,27-23,64
Ege Seramik14,78-0,0743,63
Egeplast30,329,86-8,95
Ekiz Kimya6,081,33-14,73
Emek Elektrik1,870,00-34,51
Eminiş Ambalaj20,981,35-43,05
Emlak Konut GMYO1,951,04-7,79
Enerjisa Enerji10,94-0,09-5,12
Enka İnşaat8,661,0522,98
Erbosan89,303,84120,20
Ereğli Demir Çelik19,360,6847,38
Ersu Gıda3,76-0,27-23,89
Escort Teknoloji5,400,00-17,81
Esenboğa Elektrik31,66-1,0666,40
Etiler Gıda6,27-0,7957,54
Euro Kapital Yat. Ort.6,010,5056,10
Euro Trend Yat. Ort.3,390,30-5,83
Euro Yat. Ort.4,381,15-2,88
Euro Yatırım Holding3,140,0010,56
Fade Gıda20,461,29230,53
Fenerbahçe Futbol33,060,5511,84
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,55-1,92-13,50
F-M İzmit Piston115,202,40-6,03
Fonet Bilgi Teknolojileri14,43-0,4110,74
Ford Otosan174,40-0,0642,79
Formet Celik Kapi Sanayi1,250,00-49,05
Frigo Pak Gıda20,627,34-1,72
Galata Wind Enerji4,000,50

Galatasaray Sportif3,250,00-19,75
Garanti Bankası8,060,00-20,60
Garanti Faktoring10,291,38-7,55
Garanti Yat. Ort.2,381,28-26,32
Gedik Y. Men. Değ.8,06-0,4936,01
Gediz Ambalaj41,182,8053,66
Gentaş4,82-1,03-17,77
Gersan Elektrik5,51-0,72-10,26
Global Men. Değ.6,092,011,33
Global Yat. Holding3,401,19-27,35
Good-Year7,181,84-9,89
Göltaş Çimento48,348,0517,16
Gözde Girişim6,010,67-24,69
GSD Denizcilik4,951,43-1,79
GSD Holding1,94-0,51-22,71
Gübre Fabrik.60,950,33-29,17
Güler Yat. Holding2,261,80-34,73
Halk GMYO3,042,01-0,26
Hatay Tekstil19,500,3643,01
Hedef Girişim2,790,3610,50
Hektaş9,30-0,7574,08
HUB Girişim12,661,28-30,44
Hürriyet Gzt.1,591,92-24,29
ICBC Turkey Bank5,010,20-22,92
İdealist Danışmanlık77,805,99478,01
İdealist GMYO5,900,17-13,24
İhlas Ev Aletleri1,111,83-40,42
İhlas Gayrimenkul1,135,61-9,60
İhlas Gazetecilik1,151,77-53,32
İhlas Holding0,623,33-44,77
İhlas Yayın Holding0,712,90-37,72
İndeks Bilgisayar6,760,3045,50
Info Yatırım6,161,65-4,50
İntema43,081,327,97
Inveo Yatırım Holding129,302,21192,40
İpek Doğal Enerji13,58-0,593,82
İskenderun Demir Çelik12,920,6242,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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