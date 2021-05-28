Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,25 -0,64 -19,25 Acıpayam Selüloz 17,23 -1,94 0,64 Adel Kalemcilik 21,36 -1,48 -37,61 Adese Gayrimenkul 1,54 -3,75 -45,00 Afyon Çimento 3,96 -1,49 -22,50 Ak Enerji 1,44 -2,04 -34,84 Akbank 5,17 0,19 -23,50 Akçansa 17,47 0,29 8,49 Akdeniz Yatırım Hold. 1,82 1,68 -24,27 Akfen GMYO 4,25 1,43 -12,55 Akın Tekstil 37,14 -0,16 16,94 Akiş GMYO 1,83 -0,54 -34,46 Akmerkez GMYO 41,08 -2,93 -34,22 Aksa 16,33 -1,98 18,21 Aksa Enerji 12,79 -2,66 71,91 Aksigorta 7,97 0,89 -8,37 Aksu Enerji 5,40 -1,82 -28,45 Alarko Carrıer 301,50 -1,57 -17,37 Alarko GMYO 22,08 -0,54 -12,83 Alarko Holding 10,06 -1,57 18,05 Albaraka Türk 1,60 1,27 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 26,22 -1,58 -11,60 Alkim Kağıt 15,35 -0,07 18,59 Alkim Kimya 15,70 -1,07 11,45 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,10 -1,87 -4,11 Altınyunus Çeşme 72,95 -1,08 46,02 Anadolu Efes 22,84 0,51 6,92 Anadolu Grubu Holding 23,24 2,02 -11,67 Anadolu Hayat Emek. 9,31 0,22 15,86 Anadolu Isuzu 19,10 -1,04 6,11 Anadolu Sigorta 6,77 -0,29 -6,24 Anel Elektrik 3,40 -2,58 7,26 Arçelik 31,62 -0,13 11,11 ARD Bilişim Teknolojileri 50,05 -1,67 4,10 Arena Bilgisayar 42,20 -1,95 23,86 Armada Bilgisayar 45,10 -2,25 -8,11 Arsan Tekstil 5,15 -2,28 27,63 Arzum Ev Aletleri 18,88 -0,84 -23,31 Aselsan 14,94 0,34 -18,14 Ata GMYO 3,64 0,00 -33,94 Atakule GMYO 2,33 -2,10 -7,54 Atlantis Yatırım Holding 4,26 0,00 -23,38 Atlas Yat. Ort. 1,46 -1,35 -16,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,79 -0,79 6,85 Avrasya GMYO 2,67 -0,74 1,93 Avrasya Petrol ve Tur. 2,93 -2,01 -8,44 Avrupa Yatırım Holding 6,68 2,77 11,33 Aydem Enerji 7,71 -0,90 Ayen Enerji 5,70 0,35 5,36 Ayes Çelik Hasır ve Çit 21,00 -5,41 86,18 Aygaz 13,94 1,38 -1,74 Bagfaş 23,30 -2,27 16,50 Bak Ambalaj 23,30 2,28 15,35 Balatacılar Balatacılık 5,61 0,00 -31,92 Bantaş Ambalaj 5,95 -0,17 26,87 Banvit 57,75 -1,37 11,06 Baştaş Başkent Çimento 14,90 1,09 -14,22 Batı Çimento 12,37 -1,12 162,63 Batısöke Çimento 2,51 -2,33 2,87 Bayrak Taban Sanayi 11,12 -2,37 4,81 Bera Holding 27,00 -0,66 33,14 Berkosan Yalıtım 10,14 -2,12 13,68 Beşiktaş Futbol Yat. 6,08 1,33 50,50 Beyaz Filo 9,40 -2,69 -7,66 Bilici Yatırım 18,54 -1,01 179,22 Bim Mağazalar 62,65 3,64 -12,13 Biotrend Çevre ve Enerji 17,79 -0,45 Birko Mensucat 1,12 -0,88 0,90 Birlik Mensucat 2,36 -0,42 -31,79 Bizim Mağazaları 12,37 -1,43 -19,47 Borusan Mannesmann 27,74 -1,77 -0,22 Borusan Yat. Paz. 350,30 -2,45 -22,89 Bosch Fren Sistemleri 869,00 -0,99 -29,33 Bossa 25,56 2,24 43,19 Brisa 22,28 -0,71 15,06 Burçelik 20,54 -2,75 -2,28 Burçelik Vana 26,16 -1,65 -47,32 Bursa Çimento 3,77 -0,53 -24,26 Carrefoursa 41,20 -0,68 -42,62 Casa Emtia Petrol 141,00 -3,09 33,02 Ceo Event Medya 10,89 -1,09 69,36 Coca Cola İçecek 77,60 -1,77 22,19 Cosmos Yat. Holding 10,00 0,50 24,07 Credıtwest Faktorıng 3,23 1,89 -44,97 Çan2 Termik 8,21 1,36 Çelebi 275,30 -2,51 50,83 Çelik Halat 6,04 -1,47 -33,61 Çemaş Döküm 1,21 -2,42 -28,93 Çemtaş 14,02 -1,82 -10,76 Çimbeton 243,10 -2,49 -18,01 Çimentaş 33,50 -1,18 -7,36 Çimsa 22,52 -2,00 26,52 Çuhadaroğlu Metal 7,50 -5,30 -1,41 Dagi Giyim 2,10 1,94 -38,35 Dagi Yatırım Holding 11,97 1,01 -7,21 Dardanel 21,66 3,34 -35,34 Datagate Bilgisayar 12,09 -1,79 -24,95 Demısaş Döküm 6,62 -1,49 2,23 Denge Holding 4,80 -3,23 -12,41 Deniz GMYO 1,86 -0,53 0,97 Derimod 9,88 -0,70 1,44 Derlüks Yatırım Holding 5,84 -1,52 -33,79 Desa Deri 11,03 -2,73 13,24 Despec Bilgisayar 10,15 -1,84 -22,28 Deva Holding 26,12 0,15 8,57 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,17 0,83 12,95 Diriteks Diriliş Tekstil 5,00 -0,99 34,05 Ditaş Doğan 15,98 -2,68 22,87 DO-CO 768,90 -0,09 22,05 Doğan Burda 13,39 -0,89 -40,33 Doğan Holding 2,97 1,02 -0,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,41 -2,03 3,48 Doğusan 4,95 -1,00 13,01 Doğuş GMYO 9,10 1,22 11,38 Doğuş Otomotiv 26,08 0,38 -4,54 Döktaş Dökümcülük 32,50 1,56 6,14 Duran Doğan Basım 10,68 -2,29 1,81 Dyo Boya 12,33 -0,48 9,63 Eczacıbaşı İlaç 6,13 -1,29 -14,88 Eczacıbaşı Yatırım 38,18 -3,05 41,83 Edip Gayrimenkul 2,24 -0,88 -32,53 Ege Endüstri 1.247,90 -1,20 -25,05 Ege Gübre 196,90 -1,06 37,25 Ege Profil 29,50 -1,80 -22,86 Ege Seramik 14,01 -1,48 36,15 Egeplast 23,64 0,17 -29,01 Ekiz Kimya 6,57 2,02 -7,85 Emek Elektrik 1,78 -2,73 -37,66 Eminiş Ambalaj 21,00 0,00 -43,00 Emlak Konut GMYO 1,87 -1,06 -11,57 Enerjisa Enerji 10,70 -2,46 -7,20 Enka İnşaat 8,46 0,00 20,14 Erbosan 81,85 -1,03 101,83 Ereğli Demir Çelik 19,03 0,90 44,86 Ersu Gıda 3,78 -1,56 -23,48 Escort Teknoloji 5,54 -2,46 -15,68 Esenboğa Elektrik 27,28 -2,92 43,38 Etiler Gıda 6,55 0,00 64,57 Euro Kapital Yat. Ort. 4,64 3,11 20,52 Euro Trend Yat. Ort. 3,35 -1,18 -6,94 Euro Yat. Ort. 4,30 -1,83 -4,66 Euro Yatırım Holding 3,03 -1,94 6,69 Fade Gıda 18,32 0,99 195,96 Fenerbahçe Futbol 32,74 4,07 10,76 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,60 -2,99 -11,80 F-M İzmit Piston 110,00 -1,35 -10,28 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,62 -1,80 4,53 Ford Otosan 172,60 0,17 41,31 Formet Celik Kapi Sanayi 1,22 -2,40 -50,27 Frigo Pak Gıda 18,86 -5,46 -10,10 Galata Wind Enerji 4,14 -2,13 Galatasaray Sportif 3,29 0,61 -18,77 Garanti Bankası 7,97 0,13 -21,48 Garanti Faktoring 10,63 -1,12 -4,49 Garanti Yat. Ort. 2,47 -3,14 -23,53 Gedik Y. Men. Değ. 8,86 1,12 49,51 Gediz Ambalaj 43,28 -5,46 61,49 Gentaş 4,97 -0,40 -16,33 Gersan Elektrik 5,52 -1,95 -10,10 Global Men. Değ. 5,96 -1,49 -0,83 Global Yat. Holding 3,44 -1,71 -26,50 Good-Year 7,16 0,00 -10,14 Göltaş Çimento 43,78 -2,23 6,11 Gözde Girişim 6,10 3,57 -23,56 GSD Denizcilik 4,98 -0,40 -1,19 GSD Holding 1,78 -0,56 -29,08 Gübre Fabrik. 62,05 -1,66 -27,89 Güler Yat. Holding 2,29 -1,29 -33,87 Halk GMYO 3,12 -0,64 -2,65 Hatay Tekstil 19,00 -0,63 39,34 Hedef Girişim 2,87 -2,71 13,67 Hektaş 9,65 1,15 80,63 HUB Girişim 12,66 -2,24 -30,44 Hürriyet Gzt. 1,48 -1,33 -29,52 ICBC Turkey Bank 5,04 0,60 -22,46 İdealist Danışmanlık 71,95 -1,57 434,55 İdealist GMYO 5,68 -2,74 -16,47 İhlas Ev Aletleri 1,08 -0,92 -42,03 İhlas Gayrimenkul 1,00 0,00 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,16 0,00 -52,91 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,69 0,00 -39,47 İndeks Bilgisayar 6,57 -1,84 41,41 Info Yatırım 6,25 0,81 -3,10 İntema 43,12 -1,33 8,07 Inveo Yatırım Holding 123,70 -3,43 179,74 İpek Doğal Enerji 13,09 -2,68 0,08 İskenderun Demir Çelik 12,67 0,48 40,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Kuyumculardan kripto para yatırımcılarına uyarı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi Bitcoin'den yeni atak! 40 bin doların üstünü gördü