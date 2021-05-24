Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,79 0,89 -12,27 Acıpayam Selüloz 18,21 -1,25 6,37 Adel Kalemcilik 23,02 0,52 -32,76 Adese Gayrimenkul 1,78 1,71 -36,43 Afyon Çimento 4,22 -1,40 -17,42 Ak Enerji 1,55 0,00 -29,86 Akbank 5,19 -0,95 -23,20 Akçansa 18,59 -0,48 15,45 Akdeniz Yatırım Hold. 2,05 2,50 -14,70 Akfen GMYO 3,95 -1,25 -18,72 Akın Tekstil 40,02 -0,20 26,01 Akiş GMYO 1,99 2,05 -28,73 Akmerkez GMYO 45,02 -1,01 -27,91 Aksa 16,93 1,26 22,55 Aksa Enerji 13,44 -0,74 80,65 Aksigorta 7,85 -1,63 -9,75 Aksu Enerji 5,71 -0,70 -24,34 Alarko Carrıer 327,40 -1,15 -10,28 Alarko GMYO 23,50 -1,34 -7,23 Alarko Holding 10,36 0,19 21,58 Albaraka Türk 1,63 0,62 -15,98 Alcatel Lucent Teletaş 28,16 -0,98 -5,06 Alkim Kağıt 16,30 0,37 25,93 Alkim Kimya 16,34 -0,55 15,99 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,29 0,00 4,57 Altınyunus Çeşme 76,00 1,13 52,12 Anadolu Efes 24,88 -0,56 7,33 Anadolu Grubu Holding 24,38 -1,69 -7,34 Anadolu Hayat Emek. 9,43 1,18 17,35 Anadolu Isuzu 19,25 0,68 6,94 Anadolu Sigorta 6,71 -1,03 -7,07 Anel Elektrik 3,63 -4,47 14,51 Arçelik 32,36 -0,12 13,71 ARD Bilişim Teknolojileri 52,80 -1,77 9,82 Arena Bilgisayar 45,96 -0,95 34,90 Armada Bilgisayar 48,12 -1,31 -1,96 Arsan Tekstil 5,17 -0,96 28,12 Arzum Ev Aletleri 19,87 -1,83 -19,29 Aselsan 15,48 2,18 -15,18 Ata GMYO 3,87 -2,52 -29,76 Atakule GMYO 2,54 -1,55 0,79 Atlantis Yatırım Holding 4,49 0,90 -19,24 Atlas Yat. Ort. 1,51 -1,31 -13,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,54 1,87 5,43 Avrasya GMYO 2,92 -1,35 11,48 Avrasya Petrol ve Tur. 2,89 0,35 -9,69 Avrupa Yatırım Holding 6,68 -2,62 11,33 Aydem Enerji 8,18 -0,61 Ayen Enerji 5,82 -0,68 7,58 Ayes Çelik Hasır ve Çit 26,00 0,00 130,50 Aygaz 13,93 -1,83 -1,81 Bagfaş 25,52 1,67 27,60 Bak Ambalaj 23,66 2,96 17,13 Balatacılar Balatacılık 6,00 -0,66 -27,18 Bantaş Ambalaj 6,35 -0,31 35,39 Banvit 59,00 0,00 13,46 Baştaş Başkent Çimento 14,00 7,86 -19,40 Batı Çimento 12,89 -2,86 173,67 Batısöke Çimento 2,59 0,00 6,15 Bayrak Taban Sanayi 12,23 1,07 15,27 Bera Holding 28,08 -2,09 38,46 Berkosan Yalıtım 10,55 -2,68 18,27 Beşiktaş Futbol Yat. 7,36 1,10 82,18 Beyaz Filo 10,41 -1,70 2,26 Bilici Yatırım 19,48 -0,87 193,37 Bim Mağazalar 62,05 -1,35 -12,97 Biotrend Çevre ve Enerji 17,31 0,41 Birko Mensucat 1,15 0,00 3,60 Birlik Mensucat 2,43 -4,71 -29,77 Bizim Mağazaları 13,38 0,22 -12,89 Borusan Mannesmann 29,36 0,75 5,61 Borusan Yat. Paz. 376,50 0,05 -17,12 Bosch Fren Sistemleri 922,80 -0,27 -24,96 Bossa 26,10 -0,38 46,22 Brisa 23,68 -1,82 22,29 Burçelik 21,28 -1,30 1,24 Burçelik Vana 26,26 -2,01 -47,12 Bursa Çimento 3,98 -0,75 -20,04 Carrefoursa 43,26 -1,14 -39,75 Casa Emtia Petrol 142,00 0,00 33,96 Ceo Event Medya 10,48 1,75 62,99 Coca Cola İçecek 82,80 0,18 27,16 Cosmos Yat. Holding 10,33 -1,62 28,16 Credıtwest Faktorıng 3,36 -0,88 -42,76 Çan2 Termik 7,00 -2,64 Çelebi 293,20 3,06 60,64 Çelik Halat 6,51 -1,06 -28,44 Çemaş Döküm 1,31 -1,50 -23,06 Çemtaş 15,34 -1,54 -2,36 Çimbeton 252,20 1,16 -14,94 Çimentaş 35,02 -1,74 -3,15 Çimsa 23,64 0,51 32,81 Çuhadaroğlu Metal 7,18 -0,42 -5,62 Dagi Giyim 2,27 0,89 -33,36 Dagi Yatırım Holding 12,99 1,48 0,70 Dardanel 21,98 0,37 -34,39 Datagate Bilgisayar 13,20 0,53 -18,06 Demısaş Döküm 7,48 -1,32 15,51 Denge Holding 5,40 -3,23 -1,46 Deniz GMYO 1,89 -2,07 2,60 Derimod 10,18 -1,83 4,52 Derlüks Yatırım Holding 8,25 -8,54 -6,46 Desa Deri 12,65 1,93 29,88 Despec Bilgisayar 10,46 0,29 -19,91 Deva Holding 28,32 -0,77 17,71 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,80 -1,16 18,79 Diriteks Diriliş Tekstil 4,94 -5,00 32,44 Ditaş Doğan 17,24 -2,10 32,56 DO-CO 771,00 -2,24 22,38 Doğan Burda 13,77 -1,57 -38,64 Doğan Holding 3,15 -0,63 5,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,56 -0,78 9,92 Doğusan 5,29 -5,03 20,78 Doğuş GMYO 9,87 1,65 20,81 Doğuş Otomotiv 27,50 -1,79 0,65 Döktaş Dökümcülük 31,00 -0,58 1,24 Duran Doğan Basım 11,61 -0,77 10,68 Dyo Boya 13,50 -2,24 20,03 Eczacıbaşı İlaç 6,48 -1,22 -10,02 Eczacıbaşı Yatırım 41,54 -2,26 54,31 Edip Gayrimenkul 2,47 -1,59 -25,60 Ege Endüstri 1.320,00 -0,83 -20,71 Ege Gübre 214,00 4,04 49,17 Ege Profil 32,14 2,82 -15,95 Ege Seramik 14,64 -0,88 42,27 Egeplast 24,88 -0,48 -25,29 Ekiz Kimya 6,56 0,15 -7,99 Emek Elektrik 1,88 -2,59 -34,16 Eminiş Ambalaj 22,62 0,53 -38,60 Emlak Konut GMYO 1,97 0,51 -6,84 Enerjisa Enerji 11,01 0,46 -4,51 Enka İnşaat 9,06 2,49 28,66 Erbosan 81,85 -3,71 101,83 Ereğli Demir Çelik 18,80 0,48 43,11 Ersu Gıda 4,10 -1,44 -17,00 Escort Teknoloji 5,80 -2,85 -11,72 Esenboğa Elektrik 29,40 1,24 54,52 Etiler Gıda 7,89 -0,13 98,24 Euro Kapital Yat. Ort. 4,95 5,32 28,57 Euro Trend Yat. Ort. 3,70 -1,60 2,78 Euro Yat. Ort. 4,82 -2,43 6,87 Euro Yatırım Holding 3,30 0,00 16,20 Fade Gıda 19,31 1,15 211,95 Fenerbahçe Futbol 32,74 4,20 10,76 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,80 -1,41 -5,02 F-M İzmit Piston 118,00 -1,42 -3,75 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,18 -2,34 8,83 Ford Otosan 170,20 -1,16 39,35 Formet Celik Kapi Sanayi 1,27 -1,55 -48,23 Frigo Pak Gıda 22,60 -7,38 7,72 Galata Wind Enerji 4,41 -0,68 Galatasaray Sportif 3,48 -0,29 -14,07 Garanti Bankası 8,07 -1,10 -20,50 Garanti Faktoring 11,05 -1,95 -0,72 Garanti Yat. Ort. 2,56 -1,16 -20,74 Gedik Y. Men. Değ. 19,84 -2,46 59,42 Gediz Ambalaj 50,30 5,10 87,69 Gentaş 4,98 1,63 -16,16 Gersan Elektrik 5,81 -1,53 -5,37 Global Men. Değ. 6,64 -0,60 10,48 Global Yat. Holding 3,58 -1,65 -23,50 Good-Year 7,69 -1,37 -3,49 Göltaş Çimento 47,88 -0,62 16,04 Gözde Girişim 6,35 -0,94 -20,43 GSD Denizcilik 5,87 0,51 16,47 GSD Holding 1,84 -0,54 -26,69 Gübre Fabrik. 64,45 3,12 -25,10 Güler Yat. Holding 2,60 3,17 -24,91 Halk GMYO 3,23 -0,31 0,78 Hatay Tekstil 21,90 5,69 56,99 Hedef Girişim 3,33 0,65 31,89 Hektaş 9,75 0,83 82,51 HUB Girişim 14,17 -1,60 -22,14 Hürriyet Gzt. 1,59 -1,24 -24,29 ICBC Turkey Bank 5,07 0,80 -22,00 İdealist Danışmanlık 80,85 -2,24 500,67 İdealist GMYO 6,10 -1,29 -10,29 İhlas Ev Aletleri 1,16 -1,69 -38,30 İhlas Gayrimenkul 1,03 -0,96 -17,60 İhlas Gazetecilik 1,18 -1,67 -52,10 İhlas Holding 0,60 -1,64 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,74 -1,33 -35,09 İndeks Bilgisayar 7,27 0,97 52,01 Info Yatırım 6,41 -1,99 -0,62 İntema 47,76 -1,77 19,70 Inveo Yatırım Holding 135,80 -1,24 207,10 İpek Doğal Enerji 14,60 0,97 11,62 İskenderun Demir Çelik 13,02 -0,53 44,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara