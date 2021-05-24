Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,790,89-12,27
Acıpayam Selüloz18,21-1,256,37
Adel Kalemcilik23,020,52-32,76
Adese Gayrimenkul1,781,71-36,43
Afyon Çimento4,22-1,40-17,42
Ak Enerji1,550,00-29,86
Akbank5,19-0,95-23,20
Akçansa18,59-0,4815,45
Akdeniz Yatırım Hold.2,052,50-14,70
Akfen GMYO3,95-1,25-18,72
Akın Tekstil40,02-0,2026,01
Akiş GMYO1,992,05-28,73
Akmerkez GMYO45,02-1,01-27,91
Aksa16,931,2622,55
Aksa Enerji13,44-0,7480,65
Aksigorta7,85-1,63-9,75
Aksu Enerji5,71-0,70-24,34
Alarko Carrıer327,40-1,15-10,28
Alarko GMYO23,50-1,34-7,23
Alarko Holding10,360,1921,58
Albaraka Türk1,630,62-15,98
Alcatel Lucent Teletaş28,16-0,98-5,06
Alkim Kağıt16,300,3725,93
Alkim Kimya16,34-0,5515,99
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,290,004,57
Altınyunus Çeşme76,001,1352,12
Anadolu Efes24,88-0,567,33
Anadolu Grubu Holding24,38-1,69-7,34
Anadolu Hayat Emek.9,431,1817,35
Anadolu Isuzu19,250,686,94
Anadolu Sigorta6,71-1,03-7,07
Anel Elektrik3,63-4,4714,51
Arçelik32,36-0,1213,71
ARD Bilişim Teknolojileri52,80-1,779,82
Arena Bilgisayar45,96-0,9534,90
Armada Bilgisayar48,12-1,31-1,96
Arsan Tekstil5,17-0,9628,12
Arzum Ev Aletleri19,87-1,83-19,29
Aselsan15,482,18-15,18
Ata GMYO3,87-2,52-29,76
Atakule GMYO2,54-1,550,79
Atlantis Yatırım Holding4,490,90-19,24
Atlas Yat. Ort.1,51-1,31-13,71
AvivaSA Emeklilik Hayat18,541,875,43
Avrasya GMYO2,92-1,3511,48
Avrasya Petrol ve Tur.2,890,35-9,69
Avrupa Yatırım Holding6,68-2,6211,33
Aydem Enerji8,18-0,61

Ayen Enerji5,82-0,687,58
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,000,00130,50
Aygaz13,93-1,83-1,81
Bagfaş25,521,6727,60
Bak Ambalaj23,662,9617,13
Balatacılar Balatacılık6,00-0,66-27,18
Bantaş Ambalaj6,35-0,3135,39
Banvit59,000,0013,46
Baştaş Başkent Çimento14,007,86-19,40
Batı Çimento12,89-2,86173,67
Batısöke Çimento2,590,006,15
Bayrak Taban Sanayi12,231,0715,27
Bera Holding28,08-2,0938,46
Berkosan Yalıtım10,55-2,6818,27
Beşiktaş Futbol Yat.7,361,1082,18
Beyaz Filo10,41-1,702,26
Bilici Yatırım19,48-0,87193,37
Bim Mağazalar62,05-1,35-12,97
Biotrend Çevre ve Enerji17,310,41

Birko Mensucat1,150,003,60
Birlik Mensucat2,43-4,71-29,77
Bizim Mağazaları13,380,22-12,89
Borusan Mannesmann29,360,755,61
Borusan Yat. Paz.376,500,05-17,12
Bosch Fren Sistemleri922,80-0,27-24,96
Bossa26,10-0,3846,22
Brisa23,68-1,8222,29
Burçelik21,28-1,301,24
Burçelik Vana26,26-2,01-47,12
Bursa Çimento3,98-0,75-20,04
Carrefoursa43,26-1,14-39,75
Casa Emtia Petrol142,000,0033,96
Ceo Event Medya10,481,7562,99
Coca Cola İçecek82,800,1827,16
Cosmos Yat. Holding10,33-1,6228,16
Credıtwest Faktorıng3,36-0,88-42,76
Çan2 Termik7,00-2,64

Çelebi293,203,0660,64
Çelik Halat6,51-1,06-28,44
Çemaş Döküm1,31-1,50-23,06
Çemtaş15,34-1,54-2,36
Çimbeton252,201,16-14,94
Çimentaş35,02-1,74-3,15
Çimsa23,640,5132,81
Çuhadaroğlu Metal7,18-0,42-5,62
Dagi Giyim2,270,89-33,36
Dagi Yatırım Holding12,991,480,70
Dardanel21,980,37-34,39
Datagate Bilgisayar13,200,53-18,06
Demısaş Döküm7,48-1,3215,51
Denge Holding5,40-3,23-1,46
Deniz GMYO1,89-2,072,60
Derimod10,18-1,834,52
Derlüks Yatırım Holding8,25-8,54-6,46
Desa Deri12,651,9329,88
Despec Bilgisayar10,460,29-19,91
Deva Holding28,32-0,7717,71
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,80-1,1618,79
Diriteks Diriliş Tekstil4,94-5,0032,44
Ditaş Doğan17,24-2,1032,56
DO-CO771,00-2,2422,38
Doğan Burda13,77-1,57-38,64
Doğan Holding3,15-0,635,06
Doğtaş Kelebek Mobilya2,56-0,789,92
Doğusan5,29-5,0320,78
Doğuş GMYO9,871,6520,81
Doğuş Otomotiv27,50-1,790,65
Döktaş Dökümcülük31,00-0,581,24
Duran Doğan Basım11,61-0,7710,68
Dyo Boya13,50-2,2420,03
Eczacıbaşı İlaç6,48-1,22-10,02
Eczacıbaşı Yatırım41,54-2,2654,31
Edip Gayrimenkul2,47-1,59-25,60
Ege Endüstri1.320,00-0,83-20,71
Ege Gübre214,004,0449,17
Ege Profil32,142,82-15,95
Ege Seramik14,64-0,8842,27
Egeplast24,88-0,48-25,29
Ekiz Kimya6,560,15-7,99
Emek Elektrik1,88-2,59-34,16
Eminiş Ambalaj22,620,53-38,60
Emlak Konut GMYO1,970,51-6,84
Enerjisa Enerji11,010,46-4,51
Enka İnşaat9,062,4928,66
Erbosan81,85-3,71101,83
Ereğli Demir Çelik18,800,4843,11
Ersu Gıda4,10-1,44-17,00
Escort Teknoloji5,80-2,85-11,72
Esenboğa Elektrik29,401,2454,52
Etiler Gıda7,89-0,1398,24
Euro Kapital Yat. Ort.4,955,3228,57
Euro Trend Yat. Ort.3,70-1,602,78
Euro Yat. Ort.4,82-2,436,87
Euro Yatırım Holding3,300,0016,20
Fade Gıda19,311,15211,95
Fenerbahçe Futbol32,744,2010,76
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,80-1,41-5,02
F-M İzmit Piston118,00-1,42-3,75
Fonet Bilgi Teknolojileri14,18-2,348,83
Ford Otosan170,20-1,1639,35
Formet Celik Kapi Sanayi1,27-1,55-48,23
Frigo Pak Gıda22,60-7,387,72
Galata Wind Enerji4,41-0,68

Galatasaray Sportif3,48-0,29-14,07
Garanti Bankası8,07-1,10-20,50
Garanti Faktoring11,05-1,95-0,72
Garanti Yat. Ort.2,56-1,16-20,74
Gedik Y. Men. Değ.19,84-2,4659,42
Gediz Ambalaj50,305,1087,69
Gentaş4,981,63-16,16
Gersan Elektrik5,81-1,53-5,37
Global Men. Değ.6,64-0,6010,48
Global Yat. Holding3,58-1,65-23,50
Good-Year7,69-1,37-3,49
Göltaş Çimento47,88-0,6216,04
Gözde Girişim6,35-0,94-20,43
GSD Denizcilik5,870,5116,47
GSD Holding1,84-0,54-26,69
Gübre Fabrik.64,453,12-25,10
Güler Yat. Holding2,603,17-24,91
Halk GMYO3,23-0,310,78
Hatay Tekstil21,905,6956,99
Hedef Girişim3,330,6531,89
Hektaş9,750,8382,51
HUB Girişim14,17-1,60-22,14
Hürriyet Gzt.1,59-1,24-24,29
ICBC Turkey Bank5,070,80-22,00
İdealist Danışmanlık80,85-2,24500,67
İdealist GMYO6,10-1,29-10,29
İhlas Ev Aletleri1,16-1,69-38,30
İhlas Gayrimenkul1,03-0,96-17,60
İhlas Gazetecilik1,18-1,67-52,10
İhlas Holding0,60-1,64-46,56
İhlas Yayın Holding0,74-1,33-35,09
İndeks Bilgisayar7,270,9752,01
Info Yatırım6,41-1,99-0,62
İntema47,76-1,7719,70
Inveo Yatırım Holding135,80-1,24207,10
İpek Doğal Enerji14,600,9711,62
İskenderun Demir Çelik13,02-0,5344,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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