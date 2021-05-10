Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,96 -1,56 -10,08 Acıpayam Selüloz 18,46 0,33 7,83 Adel Kalemcilik 23,44 1,12 -31,53 Adese Gayrimenkul 2,02 7,45 -27,86 Afyon Çimento 4,00 2,04 -21,72 Ak Enerji 1,59 7,43 -28,05 Akbank 5,13 -0,39 -24,09 Akçansa 18,98 0,90 17,87 Akdeniz Yatırım Hold. 1,77 2,91 -26,35 Akfen GMYO 4,02 -0,25 -17,28 Akın Tekstil 41,12 3,21 29,47 Akiş GMYO 1,96 1,03 -29,81 Akmerkez GMYO 46,80 -2,30 -25,06 Aksa 15,56 -2,14 12,63 Aksa Enerji 12,88 3,45 73,12 Aksigorta 7,89 0,90 -9,29 Aksu Enerji 5,94 1,19 -21,30 Alarko Carrıer 335,00 -0,18 -8,19 Alarko GMYO 24,10 1,26 -7,87 Alarko Holding 10,10 1,61 16,90 Albaraka Türk 1,63 0,62 -15,98 Alcatel Lucent Teletaş 29,94 1,98 0,94 Alkim Kağıt 17,00 1,37 31,34 Alkim Kimya 16,74 1,21 18,83 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,24 0,45 2,28 Altınyunus Çeşme 79,95 -0,19 60,03 Anadolu Efes 24,86 1,06 7,25 Anadolu Grubu Holding 25,78 7,60 -2,02 Anadolu Hayat Emek. 8,89 -0,11 10,63 Anadolu Isuzu 18,53 1,42 2,94 Anadolu Sigorta 6,79 -0,15 -5,96 Anel Elektrik 3,90 1,30 23,03 Arçelik 33,24 1,34 16,80 ARD Bilişim Teknolojileri 56,45 1,71 17,41 Arena Bilgisayar 47,44 -0,08 39,24 Armada Bilgisayar 51,30 -0,19 4,52 Arsan Tekstil 5,47 0,74 35,56 Arzum Ev Aletleri 19,25 -0,26 -21,81 Aselsan 15,13 0,60 -17,10 Ata GMYO 3,79 -0,79 -31,22 Atakule GMYO 2,54 1,20 0,79 Atlantis Yatırım Holding 4,15 -2,35 -25,36 Atlas Yat. Ort. 1,53 -0,65 -12,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,48 0,16 5,09 Avrasya GMYO 2,96 1,02 13,00 Avrasya Petrol ve Tur. 3,01 -0,99 -5,94 Avrupa Yatırım Holding 7,17 1,13 19,50 Aydem Enerji 8,42 0,24 Ayen Enerji 6,55 -0,15 21,07 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,00 9,09 111,45 Aygaz 14,28 -0,28 0,66 Bagfaş 26,62 -1,33 33,10 Bak Ambalaj 22,00 4,36 8,91 Balatacılar Balatacılık 6,00 0,00 -27,18 Bantaş Ambalaj 6,59 -0,15 40,51 Banvit 60,55 -0,25 16,44 Baştaş Başkent Çimento 14,30 2,88 -17,67 Batı Çimento 14,07 5,00 198,73 Batısöke Çimento 2,79 2,20 14,34 Bayrak Taban Sanayi 12,64 0,32 19,13 Bera Holding 33,16 2,35 63,51 Berkosan Yalıtım 11,66 6,97 30,72 Beşiktaş Futbol Yat. 9,51 3,37 135,40 Beyaz Filo 11,30 0,80 11,00 Bilici Yatırım 18,72 -0,79 181,93 Bim Mağazalar 65,85 1,78 -10,45 Biotrend Çevre ve Enerji 17,09 -5,16 Birko Mensucat 1,09 -9,92 -1,80 Birlik Mensucat 2,09 -0,48 -39,60 Bizim Mağazaları 13,77 -0,94 -10,35 Borusan Mannesmann 26,28 1,86 -5,47 Borusan Yat. Paz. 381,90 0,03 -15,93 Bosch Fren Sistemleri 932,10 0,33 -24,20 Bossa 27,60 1,17 54,62 Brisa 24,54 2,76 26,73 Burçelik 22,52 1,26 7,14 Burçelik Vana 28,34 1,21 -42,93 Bursa Çimento 3,80 1,06 -23,66 Carrefoursa 45,48 -1,09 -36,66 Casa Emtia Petrol 155,00 6,90 46,23 Ceo Event Medya 10,21 0,89 58,79 Coca Cola İçecek 82,75 -0,24 27,08 Cosmos Yat. Holding 10,39 0,87 28,91 Credıtwest Faktorıng 3,45 1,77 -41,23 Çan2 Termik 5,00 7,99 Çelebi 254,50 4,60 39,43 Çelik Halat 6,80 0,15 -25,26 Çemaş Döküm 1,20 0,84 -29,52 Çemtaş 14,77 1,03 -5,99 Çimbeton 251,10 -0,40 -15,31 Çimentaş 35,20 0,51 -2,65 Çimsa 24,18 0,75 35,84 Çuhadaroğlu Metal 7,17 2,72 -5,75 Dagi Giyim 2,23 1,83 -34,53 Dagi Yatırım Holding 12,10 0,83 -6,20 Dardanel 24,50 -0,49 -26,87 Datagate Bilgisayar 13,79 1,40 -14,40 Demısaş Döküm 7,50 0,00 15,82 Denge Holding 5,81 0,87 6,02 Deniz GMYO 2,22 -1,33 20,52 Derimod 9,61 2,34 -1,33 Derlüks Yatırım Holding 7,89 -1,25 -10,54 Desa Deri 13,17 -1,27 35,22 Despec Bilgisayar 10,80 -0,74 -17,30 Deva Holding 29,98 -4,83 24,61 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,85 -1,08 18,43 Diriteks Diriliş Tekstil 6,00 3,09 60,86 Ditaş Doğan 16,71 -2,45 28,48 DO-CO 775,10 6,47 23,03 Doğan Burda 14,98 -3,60 -33,24 Doğan Holding 3,08 3,01 2,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,46 1,23 5,63 Doğusan 4,85 -1,22 10,73 Doğuş GMYO 9,07 1,57 11,02 Doğuş Otomotiv 28,32 3,89 3,66 Döktaş Dökümcülük 28,00 0,94 -8,56 Duran Doğan Basım 12,00 1,10 14,39 Dyo Boya 13,66 0,96 21,45 Eczacıbaşı İlaç 6,38 0,31 -11,41 Eczacıbaşı Yatırım 46,60 7,03 73,11 Edip Gayrimenkul 2,46 -0,81 -25,90 Ege Endüstri 1.355,00 0,09 -18,61 Ege Gübre 216,30 0,05 48,97 Ege Profil 31,78 1,27 -16,89 Ege Seramik 14,74 3,58 43,25 Egeplast 27,00 0,22 -18,92 Ekiz Kimya 7,94 -4,91 11,36 Emek Elektrik 1,85 -0,54 -35,21 Eminiş Ambalaj 24,50 0,74 -33,50 Emlak Konut GMYO 1,88 2,17 -11,10 Enerjisa Enerji 10,62 1,82 -7,90 Enka İnşaat 8,01 0,75 13,75 Erbosan 87,05 6,16 112,32 Ereğli Demir Çelik 20,22 2,43 53,92 Ersu Gıda 4,08 -1,92 -17,41 Escort Teknoloji 5,95 1,88 -9,44 Esenboğa Elektrik 29,80 0,68 56,63 Etiler Gıda 7,70 4,05 93,47 Euro Kapital Yat. Ort. 4,20 0,00 9,09 Euro Trend Yat. Ort. 3,42 -0,87 -5,00 Euro Yat. Ort. 4,40 0,00 -2,44 Euro Yatırım Holding 3,29 1,23 15,85 Fade Gıda 18,47 -2,28 198,38 Fenerbahçe Futbol 27,80 4,35 -5,95 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,35 -0,42 -20,28 F-M İzmit Piston 121,40 -1,06 -0,98 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,30 0,28 9,75 Ford Otosan 180,30 -0,93 47,62 Formet Celik Kapi Sanayi 1,33 -3,62 -45,79 Frigo Pak Gıda 26,34 1,31 25,55 Galata Wind Enerji 4,69 0,86 Galatasaray Sportif 3,20 4,23 -20,99 Garanti Bankası 7,70 -0,26 -24,14 Garanti Faktoring 11,78 0,08 5,84 Garanti Yat. Ort. 2,44 0,41 -24,46 Gedik Y. Men. Değ. 20,16 3,12 62,00 Gediz Ambalaj 37,12 5,22 38,51 Gentaş 5,03 0,60 -15,32 Gersan Elektrik 5,64 1,26 -8,14 Global Men. Değ. 6,90 5,18 14,81 Global Yat. Holding 3,66 1,10 -21,79 Good-Year 7,81 0,90 -6,58 Göltaş Çimento 51,35 1,58 24,45 Gözde Girişim 6,77 0,30 -15,16 GSD Denizcilik 5,08 1,20 0,79 GSD Holding 1,83 1,67 -27,09 Gübre Fabrik. 63,25 3,10 -26,50 Güler Yat. Holding 2,56 0,39 -26,07 Halk GMYO 3,27 0,31 2,03 Hatay Tekstil 20,14 0,10 44,37 Hedef Girişim 4,46 0,45 30,16 Hektaş 9,72 0,83 81,94 HUB Girişim 14,36 0,35 -21,10 Hürriyet Gzt. 1,62 1,25 -22,86 ICBC Turkey Bank 5,10 -0,20 -21,54 İdealist Danışmanlık 73,00 0,00 442,35 İdealist GMYO 6,16 0,16 -9,41 İhlas Ev Aletleri 1,21 0,83 -35,64 İhlas Gayrimenkul 1,04 0,97 -16,80 İhlas Gazetecilik 1,57 9,79 -36,27 İhlas Holding 0,61 1,67 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,75 1,35 -34,21 İndeks Bilgisayar 7,25 -0,28 51,59 Info Yatırım 6,73 1,05 4,34 İntema 49,88 9,10 25,01 Inveo Yatırım Holding 130,70 8,92 195,57 İpek Doğal Enerji 13,67 1,64 4,51 İskenderun Demir Çelik 14,03 2,33 55,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara