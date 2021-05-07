Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,05 -1,40 -8,91 Acıpayam Selüloz 18,47 -1,49 7,89 Adel Kalemcilik 23,50 0,60 -31,36 Adese Gayrimenkul 1,88 -2,59 -32,86 Afyon Çimento 3,89 -1,77 -23,87 Ak Enerji 1,46 -1,35 -33,94 Akbank 5,11 2,20 -24,39 Akçansa 18,93 0,80 17,56 Akdeniz Yatırım Hold. 1,72 0,00 -28,43 Akfen GMYO 4,01 0,00 -17,49 Akın Tekstil 39,70 6,32 25,00 Akiş GMYO 1,96 -0,51 -29,81 Akmerkez GMYO 47,00 1,60 -24,74 Aksa 16,09 -6,29 16,47 Aksa Enerji 12,23 -0,89 64,38 Aksigorta 7,74 2,11 -11,02 Aksu Enerji 5,85 -0,51 -22,49 Alarko Carrıer 337,00 0,96 -7,65 Alarko GMYO 23,78 0,34 -9,10 Alarko Holding 10,00 1,11 15,74 Albaraka Türk 1,62 1,25 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 29,68 -0,74 0,07 Alkim Kağıt 16,76 -1,53 29,48 Alkim Kimya 16,75 -1,64 18,91 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,28 2,70 4,11 Altınyunus Çeşme 80,65 9,73 61,43 Anadolu Efes 24,52 -0,73 5,78 Anadolu Grubu Holding 24,36 2,78 -7,42 Anadolu Hayat Emek. 8,89 -1,00 10,63 Anadolu Isuzu 18,17 0,78 0,94 Anadolu Sigorta 6,70 0,15 -7,21 Anel Elektrik 3,85 -2,04 21,45 Arçelik 32,68 -0,24 14,83 ARD Bilişim Teknolojileri 55,65 -1,07 15,74 Arena Bilgisayar 47,48 -0,13 39,36 Armada Bilgisayar 50,95 1,60 3,81 Arsan Tekstil 5,30 -0,68 31,34 Arzum Ev Aletleri 19,20 0,16 -22,01 Aselsan 15,15 2,50 -16,99 Ata GMYO 3,79 0,80 -31,22 Atakule GMYO 2,52 -0,79 0,00 Atlantis Yatırım Holding 4,28 3,13 -23,02 Atlas Yat. Ort. 1,54 -0,65 -12,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,61 1,14 5,83 Avrasya GMYO 2,98 -0,33 13,77 Avrasya Petrol ve Tur. 3,01 -2,59 -5,94 Avrupa Yatırım Holding 6,90 -2,13 15,00 Aydem Enerji 8,34 -1,18 Ayen Enerji 6,75 -3,16 24,77 Ayes Çelik Hasır ve Çit 22,00 10,00 93,83 Aygaz 14,46 2,48 1,93 Bagfaş 27,08 6,61 35,40 Bak Ambalaj 20,42 1,19 1,09 Balatacılar Balatacılık 6,00 0,00 -27,18 Bantaş Ambalaj 6,57 -0,90 40,09 Banvit 60,70 -1,06 16,73 Baştaş Başkent Çimento 14,00 0,72 -19,40 Batı Çimento 13,29 -0,89 182,17 Batısöke Çimento 2,73 -1,80 11,89 Bayrak Taban Sanayi 12,44 0,00 17,25 Bera Holding 30,70 1,05 51,38 Berkosan Yalıtım 10,39 0,68 16,48 Beşiktaş Futbol Yat. 9,14 3,75 126,24 Beyaz Filo 11,36 3,27 11,59 Bilici Yatırım 19,07 -0,73 187,20 Bim Mağazalar 64,65 -2,19 -12,08 Biotrend Çevre ve Enerji 18,04 0,17 Birko Mensucat 1,18 0,00 6,31 Birlik Mensucat 2,11 -1,86 -39,02 Bizim Mağazaları 13,95 -0,36 -9,18 Borusan Mannesmann 25,52 2,00 -8,20 Borusan Yat. Paz. 381,50 0,87 -16,02 Bosch Fren Sistemleri 915,00 0,21 -25,59 Bossa 27,42 -0,36 53,61 Brisa 23,84 0,59 23,12 Burçelik 22,16 -0,89 5,42 Burçelik Vana 27,88 -2,38 -43,86 Bursa Çimento 3,74 0,81 -24,86 Carrefoursa 46,58 0,91 -35,13 Casa Emtia Petrol 149,00 5,52 40,57 Ceo Event Medya 10,05 0,60 56,30 Coca Cola İçecek 82,60 -0,06 26,85 Cosmos Yat. Holding 9,83 0,41 21,96 Credıtwest Faktorıng 3,37 -0,88 -42,59 Çan2 Termik 4,53 2,95 Çelebi 242,00 -1,26 32,58 Çelik Halat 6,71 -2,61 -26,24 Çemaş Döküm 1,20 -0,83 -29,52 Çemtaş 14,71 0,82 -6,37 Çimbeton 250,70 -1,69 -15,45 Çimentaş 35,50 1,43 -1,83 Çimsa 24,24 2,19 36,18 Çuhadaroğlu Metal 7,00 -0,99 -7,98 Dagi Giyim 2,18 -0,46 -36,00 Dagi Yatırım Holding 12,11 -0,57 -6,12 Dardanel 24,40 0,00 -27,16 Datagate Bilgisayar 13,44 -1,97 -16,57 Demısaş Döküm 7,50 0,00 15,82 Denge Holding 5,90 1,37 7,66 Deniz GMYO 2,28 -1,30 23,77 Derimod 9,06 0,55 -6,98 Derlüks Yatırım Holding 7,86 -0,63 -10,88 Desa Deri 13,46 0,37 38,19 Despec Bilgisayar 10,73 -1,56 -17,84 Deva Holding 31,16 1,63 29,52 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,12 0,38 20,92 Diriteks Diriliş Tekstil 5,80 2,11 55,50 Ditaş Doğan 17,64 0,11 35,63 DO-CO 712,00 0,85 13,02 Doğan Burda 15,18 -1,81 -32,35 Doğan Holding 3,00 0,33 0,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,44 1,24 4,77 Doğusan 4,65 0,22 6,16 Doğuş GMYO 8,88 -0,56 8,69 Doğuş Otomotiv 27,32 0,96 0,00 Döktaş Dökümcülük 28,00 1,38 -8,56 Duran Doğan Basım 11,89 -0,67 13,35 Dyo Boya 13,66 1,04 21,45 Eczacıbaşı İlaç 6,36 -0,16 -11,69 Eczacıbaşı Yatırım 43,48 -1,85 61,52 Edip Gayrimenkul 2,49 -1,97 -25,00 Ege Endüstri 1.337,00 -0,83 -19,69 Ege Gübre 217,70 0,28 49,93 Ege Profil 31,22 -1,39 -18,36 Ege Seramik 14,26 0,99 38,58 Egeplast 27,30 -0,66 -18,02 Ekiz Kimya 8,60 4,24 20,62 Emek Elektrik 1,84 -1,08 -35,56 Eminiş Ambalaj 24,10 3,08 -34,58 Emlak Konut GMYO 1,82 0,55 -13,93 Enerjisa Enerji 10,38 -1,05 -9,98 Enka İnşaat 8,02 0,12 13,89 Erbosan 82,75 8,24 101,83 Ereğli Demir Çelik 19,44 -1,82 47,99 Ersu Gıda 4,19 -0,71 -15,18 Escort Teknoloji 5,61 -1,23 -14,61 Esenboğa Elektrik 29,66 -1,13 55,89 Etiler Gıda 8,16 9,09 105,03 Euro Kapital Yat. Ort. 4,19 -0,24 8,83 Euro Trend Yat. Ort. 3,44 -1,15 -4,44 Euro Yat. Ort. 4,39 0,23 -2,66 Euro Yatırım Holding 3,27 -0,61 15,14 Fade Gıda 18,30 1,22 195,64 Fenerbahçe Futbol 26,74 -0,96 -9,54 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,40 6,67 -18,59 F-M İzmit Piston 122,50 -1,21 -0,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,03 -0,78 7,67 Ford Otosan 182,00 3,12 49,01 Formet Celik Kapi Sanayi 1,37 -2,14 -44,16 Frigo Pak Gıda 25,94 -0,31 23,64 Galata Wind Enerji 4,70 -0,21 Galatasaray Sportif 3,09 -0,32 -23,70 Garanti Bankası 7,61 2,98 -25,03 Garanti Faktoring 11,89 1,71 6,83 Garanti Yat. Ort. 2,43 -0,41 -24,77 Gedik Y. Men. Değ. 19,10 -2,80 53,48 Gediz Ambalaj 35,74 1,30 33,36 Gentaş 4,97 -2,55 -16,33 Gersan Elektrik 5,54 -1,77 -9,77 Global Men. Değ. 6,68 4,54 11,15 Global Yat. Holding 3,62 0,00 -22,65 Good-Year 7,73 -0,64 -7,54 Göltaş Çimento 50,75 -1,26 23,00 Gözde Girişim 6,86 1,18 -14,04 GSD Denizcilik 5,03 -1,76 -0,20 GSD Holding 1,80 0,56 -28,29 Gübre Fabrik. 60,75 1,25 -29,40 Güler Yat. Holding 2,59 0,78 -25,20 Halk GMYO 3,25 0,31 1,40 Hatay Tekstil 20,42 1,39 46,38 Hedef Girişim 4,46 2,29 30,16 Hektaş 9,26 -2,53 73,33 HUB Girişim 14,38 -1,17 -20,99 Hürriyet Gzt. 1,59 -0,63 -24,29 ICBC Turkey Bank 5,09 0,00 -21,69 İdealist Danışmanlık 74,40 9,57 452,75 İdealist GMYO 6,03 0,33 -11,32 İhlas Ev Aletleri 1,18 -0,84 -37,23 İhlas Gayrimenkul 1,01 0,00 -19,20 İhlas Gazetecilik 1,43 10,00 -41,95 İhlas Holding 0,60 0,00 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,73 0,00 -35,96 İndeks Bilgisayar 7,31 -1,22 52,85 Info Yatırım 6,59 0,00 2,17 İntema 45,44 9,28 13,88 Inveo Yatırım Holding 111,50 2,20 152,15 İpek Doğal Enerji 13,61 3,81 4,05 İskenderun Demir Çelik 13,55 -1,53 49,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu