Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,07 -0,70 -8,66 Acıpayam Selüloz 18,99 -0,31 10,92 Adel Kalemcilik 23,54 0,00 -31,24 Adese Gayrimenkul 1,95 -1,52 -30,36 Afyon Çimento 4,02 -0,74 -21,33 Ak Enerji 1,50 0,67 -32,13 Akbank 4,97 0,61 -26,46 Akçansa 19,21 0,16 19,30 Akdeniz Yatırım Hold. 1,72 -0,58 -28,43 Akfen GMYO 4,06 0,00 -16,46 Akın Tekstil 37,70 -2,58 18,70 Akiş GMYO 1,98 0,51 -29,09 Akmerkez GMYO 46,78 -0,13 -25,09 Aksa 17,00 0,47 23,06 Aksa Enerji 12,03 2,65 61,69 Aksigorta 7,57 -1,17 -12,97 Aksu Enerji 5,85 -1,68 -22,49 Alarko Carrıer 339,90 -0,03 -6,85 Alarko GMYO 23,92 0,50 -8,56 Alarko Holding 10,03 2,45 16,09 Albaraka Türk 1,60 0,00 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 29,94 -1,90 0,94 Alkim Kağıt 17,15 -1,21 32,50 Alkim Kimya 17,26 -1,15 22,53 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,27 -3,40 3,65 Altınyunus Çeşme 71,00 6,21 42,11 Anadolu Efes 24,26 -1,14 4,66 Anadolu Grubu Holding 23,68 -0,08 -10,00 Anadolu Hayat Emek. 9,00 -2,60 12,00 Anadolu Isuzu 18,01 -1,32 0,06 Anadolu Sigorta 6,59 -0,30 -8,73 Anel Elektrik 3,97 0,51 25,24 Arçelik 32,76 -1,92 15,11 ARD Bilişim Teknolojileri 57,20 0,00 18,97 Arena Bilgisayar 48,20 1,05 41,47 Armada Bilgisayar 50,70 -0,39 3,30 Arsan Tekstil 9,89 1,12 35,67 Arzum Ev Aletleri 19,00 -0,52 -22,83 Aselsan 14,84 -0,47 -18,68 Ata GMYO 3,78 -0,53 -31,40 Atakule GMYO 2,57 -0,77 1,98 Atlantis Yatırım Holding 4,30 0,00 -22,66 Atlas Yat. Ort. 1,55 -0,64 -11,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,37 0,93 4,47 Avrasya GMYO 3,01 -1,63 14,91 Avrasya Petrol ve Tur. 3,11 6,14 -2,81 Avrupa Yatırım Holding 7,16 -0,83 19,33 Aydem Enerji 8,49 -1,96 Ayen Enerji 7,07 -6,48 30,68 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,20 -1,94 77,97 Aygaz 14,18 -3,27 -0,05 Bagfaş 26,14 0,00 30,70 Bak Ambalaj 20,24 1,20 0,20 Balatacılar Balatacılık 5,72 -5,14 -30,58 Bantaş Ambalaj 6,54 2,99 39,45 Banvit 60,95 -0,89 17,21 Baştaş Başkent Çimento 14,00 2,49 -19,40 Batı Çimento 12,91 -3,15 174,10 Batısöke Çimento 2,78 -1,07 13,93 Bayrak Taban Sanayi 11,59 1,05 9,24 Bera Holding 30,82 0,06 51,97 Berkosan Yalıtım 10,43 -0,76 16,93 Beşiktaş Futbol Yat. 9,00 -5,86 122,77 Beyaz Filo 11,05 -3,07 8,55 Bilici Yatırım 19,29 0,94 190,51 Bim Mağazalar 65,30 -0,15 -11,20 Biotrend Çevre ve Enerji 18,11 0,00 Birko Mensucat 1,24 0,00 11,71 Birlik Mensucat 2,15 0,00 -37,86 Bizim Mağazaları 13,96 -0,36 -9,11 Borusan Mannesmann 25,28 0,24 -9,06 Borusan Yat. Paz. 383,30 -0,18 -15,62 Bosch Fren Sistemleri 915,00 -0,55 -25,59 Bossa 27,92 1,23 56,41 Brisa 24,08 -2,03 24,36 Burçelik 22,76 5,86 8,28 Burçelik Vana 29,50 5,81 -40,60 Bursa Çimento 3,70 -3,39 -25,67 Carrefoursa 47,00 3,12 -34,54 Casa Emtia Petrol 148,00 -2,63 39,62 Ceo Event Medya 9,87 4,44 53,50 Coca Cola İçecek 82,55 -1,02 26,78 Cosmos Yat. Holding 10,09 0,30 25,19 Credıtwest Faktorıng 3,41 0,29 -41,91 Çan2 Termik 4,47 -4,28 Çelebi 248,00 -0,40 35,87 Çelik Halat 6,99 2,19 -23,17 Çemaş Döküm 1,21 -0,82 -28,93 Çemtaş 14,72 -0,07 -6,31 Çimbeton 259,20 1,33 -12,58 Çimentaş 35,00 -0,06 -3,21 Çimsa 24,02 -1,88 34,94 Çuhadaroğlu Metal 7,03 -0,99 -7,59 Dagi Giyim 2,19 0,00 -35,71 Dagi Yatırım Holding 12,30 -1,36 -4,65 Dardanel 25,24 4,56 -24,66 Datagate Bilgisayar 13,96 1,09 -13,35 Demısaş Döküm 7,38 1,10 13,97 Denge Holding 5,85 0,52 6,75 Deniz GMYO 2,18 1,40 18,35 Derimod 8,98 -1,86 -7,80 Derlüks Yatırım Holding 8,05 -5,29 -8,73 Desa Deri 13,47 1,58 38,30 Despec Bilgisayar 11,12 2,58 -14,85 Deva Holding 30,72 0,79 27,69 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,23 -0,82 21,94 Diriteks Diriliş Tekstil 5,40 1,89 44,77 Ditaş Doğan 16,99 6,05 30,63 DO-CO 715,80 0,13 13,62 Doğan Burda 15,50 -5,72 -30,93 Doğan Holding 2,98 0,34 -0,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,40 -0,83 3,05 Doğusan 4,67 -0,43 6,62 Doğuş GMYO 8,87 0,45 8,57 Doğuş Otomotiv 27,20 0,67 -0,44 Döktaş Dökümcülük 29,50 2,43 -3,66 Duran Doğan Basım 11,90 -0,83 13,44 Dyo Boya 13,07 1,95 16,21 Eczacıbaşı İlaç 6,38 -0,47 -11,41 Eczacıbaşı Yatırım 44,94 -0,88 66,94 Edip Gayrimenkul 2,55 -2,30 -23,19 Ege Endüstri 1.362,00 -1,38 -18,19 Ege Gübre 219,00 0,18 50,83 Ege Profil 32,08 -1,90 -16,11 Ege Seramik 14,09 -1,74 36,93 Egeplast 26,70 -0,30 -19,82 Ekiz Kimya 8,25 3,13 15,71 Emek Elektrik 1,86 -1,06 -34,86 Eminiş Ambalaj 25,00 -0,64 -32,14 Emlak Konut GMYO 1,82 0,00 -13,93 Enerjisa Enerji 10,59 -1,49 -8,16 Enka İnşaat 7,95 0,89 12,90 Erbosan 76,80 -1,79 87,32 Ereğli Demir Çelik 19,59 0,77 49,13 Ersu Gıda 4,08 -0,49 -17,41 Escort Teknoloji 5,62 1,08 -14,46 Esenboğa Elektrik 30,42 -1,87 59,88 Etiler Gıda 7,25 6,62 82,16 Euro Kapital Yat. Ort. 4,28 2,64 11,17 Euro Trend Yat. Ort. 3,48 -0,29 -3,33 Euro Yat. Ort. 4,35 3,08 -3,55 Euro Yatırım Holding 3,22 -0,92 13,38 Fade Gıda 18,15 0,28 193,21 Fenerbahçe Futbol 27,42 0,44 -7,24 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,25 0,45 -23,68 F-M İzmit Piston 126,50 -1,17 3,18 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,25 0,28 9,36 Ford Otosan 177,00 0,00 44,92 Formet Celik Kapi Sanayi 1,41 2,17 -42,52 Frigo Pak Gıda 26,66 -1,99 27,07 Galata Wind Enerji 4,75 -0,42 Galatasaray Sportif 3,10 0,32 -23,46 Garanti Bankası 7,34 1,24 -27,69 Garanti Faktoring 11,70 0,26 5,12 Garanti Yat. Ort. 2,47 0,41 -23,53 Gedik Y. Men. Değ. 20,42 6,02 64,08 Gediz Ambalaj 35,16 1,80 31,19 Gentaş 5,06 3,27 -14,81 Gersan Elektrik 5,65 -0,18 -7,98 Global Men. Değ. 6,42 -3,17 6,82 Global Yat. Holding 3,65 -0,54 -22,01 Good-Year 7,82 -1,39 -6,46 Göltaş Çimento 52,20 0,97 26,51 Gözde Girişim 6,80 -0,58 -14,79 GSD Denizcilik 4,94 -0,80 -1,98 GSD Holding 1,81 1,69 -27,89 Gübre Fabrik. 60,25 -0,90 -29,98 Güler Yat. Holding 2,64 0,00 -23,76 Halk GMYO 3,26 0,31 1,71 Hatay Tekstil 20,10 -2,05 44,09 Hedef Girişim 4,45 1,14 29,87 Hektaş 9,41 0,43 76,14 HUB Girişim 14,59 0,62 -19,84 Hürriyet Gzt. 1,58 -0,63 -24,76 ICBC Turkey Bank 5,10 0,00 -21,54 İdealist Danışmanlık 68,00 -1,45 405,20 İdealist GMYO 5,78 -5,25 -15,00 İhlas Ev Aletleri 1,19 0,00 -36,70 İhlas Gayrimenkul 1,01 -0,98 -19,20 İhlas Gazetecilik 1,23 3,36 -50,07 İhlas Holding 0,60 0,00 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,73 -1,35 -35,96 İndeks Bilgisayar 7,50 -0,92 56,82 Info Yatırım 6,57 -1,65 1,86 İntema 42,68 -7,18 6,97 Inveo Yatırım Holding 109,10 9,92 146,72 İpek Doğal Enerji 12,76 0,24 -2,45 İskenderun Demir Çelik 13,70 1,93 51,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı