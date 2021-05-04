Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,10 -1,53 -8,27 Acıpayam Selüloz 18,77 -1,37 9,64 Adel Kalemcilik 24,82 0,49 -27,50 Adese Gayrimenkul 1,92 -1,54 -31,43 Afyon Çimento 4,05 0,50 -20,74 Ak Enerji 1,47 0,00 -33,48 Akbank 4,96 -0,60 -26,61 Akçansa 19,08 0,69 18,49 Akdeniz Yatırım Hold. 1,83 5,17 -23,85 Akfen GMYO 4,10 1,23 -15,64 Akın Tekstil 40,50 -1,60 27,52 Akiş GMYO 2,04 2,00 -26,94 Akmerkez GMYO 48,00 0,17 -23,14 Aksa 16,60 1,16 20,16 Aksa Enerji 11,66 2,10 56,72 Aksigorta 7,54 -0,26 -13,32 Aksu Enerji 6,00 1,87 -20,50 Alarko Carrıer 354,40 1,08 -2,88 Alarko GMYO 24,28 0,08 -7,19 Alarko Holding 9,84 -1,11 13,89 Albaraka Türk 1,62 0,62 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 31,20 -0,51 5,19 Alkim Kağıt 17,71 1,32 36,82 Alkim Kimya 17,73 2,84 25,86 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,24 -0,44 2,28 Altınyunus Çeşme 68,35 -9,95 36,81 Anadolu Efes 24,20 -0,25 4,40 Anadolu Grubu Holding 23,56 6,80 -10,46 Anadolu Hayat Emek. 9,06 -0,33 12,75 Anadolu Isuzu 17,98 -0,72 -0,11 Anadolu Sigorta 6,58 0,00 -8,87 Anel Elektrik 4,08 0,74 28,71 Arçelik 33,90 -1,57 19,12 ARD Bilişim Teknolojileri 57,80 -2,45 20,22 Arena Bilgisayar 51,25 6,33 50,43 Armada Bilgisayar 51,75 -0,48 5,44 Arsan Tekstil 9,73 1,14 33,47 Arzum Ev Aletleri 19,81 1,90 -19,54 Aselsan 15,06 -0,33 -17,48 Ata GMYO 3,96 0,00 -28,13 Atakule GMYO 2,64 1,54 4,76 Atlantis Yatırım Holding 4,35 -7,05 -21,76 Atlas Yat. Ort. 1,60 -1,23 -8,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,93 -1,48 1,96 Avrasya GMYO 3,16 -1,25 20,64 Avrasya Petrol ve Tur. 3,21 5,94 0,31 Avrupa Yatırım Holding 7,32 -3,05 22,00 Aydem Enerji 8,87 -1,44 Ayen Enerji 9,15 -0,44 69,13 Ayes Çelik Hasır ve Çit 21,90 -0,45 92,95 Aygaz 14,42 2,27 1,65 Bagfaş 23,78 2,68 18,90 Bak Ambalaj 20,54 -1,72 1,68 Balatacılar Balatacılık 6,46 0,31 -21,60 Bantaş Ambalaj 6,33 -2,31 34,97 Banvit 61,40 -1,05 18,08 Baştaş Başkent Çimento 14,50 4,39 -16,52 Batı Çimento 13,97 -2,65 196,60 Batısöke Çimento 2,84 -1,73 16,39 Bayrak Taban Sanayi 11,84 -2,39 11,59 Bera Holding 31,24 -1,45 54,04 Berkosan Yalıtım 10,58 4,96 18,61 Beşiktaş Futbol Yat. 10,18 9,94 151,98 Beyaz Filo 11,16 4,30 9,63 Bilici Yatırım 19,15 -1,44 188,40 Bim Mağazalar 65,90 0,23 -10,38 Biotrend Çevre ve Enerji 18,11 0,17 Birko Mensucat 1,32 3,13 18,92 Birlik Mensucat 2,27 4,61 -34,39 Bizim Mağazaları 14,06 -0,57 -8,46 Borusan Mannesmann 25,94 1,81 -6,69 Borusan Yat. Paz. 398,00 3,65 -12,39 Bosch Fren Sistemleri 923,30 -0,52 -25,47 Bossa 27,32 -2,08 53,05 Brisa 25,12 -1,34 29,73 Burçelik 21,14 1,05 0,57 Burçelik Vana 28,40 0,35 -42,81 Bursa Çimento 3,72 -0,53 -25,27 Carrefoursa 46,88 -0,38 -34,71 Casa Emtia Petrol 152,10 -5,06 43,49 Ceo Event Medya 9,14 0,99 42,15 Coca Cola İçecek 80,90 1,13 24,24 Cosmos Yat. Holding 10,85 -1,00 34,62 Credıtwest Faktorıng 3,44 -2,27 -41,40 Çan2 Termik 5,18 9,98 Çelebi 251,40 1,58 37,73 Çelik Halat 6,80 6,08 -25,26 Çemaş Döküm 1,21 -0,82 -28,93 Çemtaş 14,97 -0,47 -5,86 Çimbeton 261,00 -2,76 -11,97 Çimentaş 35,40 -7,81 -2,10 Çimsa 22,54 -1,40 26,63 Çuhadaroğlu Metal 7,48 -0,40 -3,23 Dagi Giyim 2,28 1,79 -33,07 Dagi Yatırım Holding 12,85 2,39 -0,39 Dardanel 25,54 -1,47 -23,76 Datagate Bilgisayar 14,09 0,79 -12,54 Demısaş Döküm 7,40 -2,25 11,95 Denge Holding 6,25 -0,79 14,05 Deniz GMYO 2,15 -3,59 16,72 Derimod 9,21 1,88 -5,44 Derlüks Yatırım Holding 7,31 -0,27 -17,12 Desa Deri 14,45 2,85 48,36 Despec Bilgisayar 11,05 1,66 -15,39 Deva Holding 30,80 -0,65 28,02 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,23 -4,82 21,94 Diriteks Diriliş Tekstil 5,20 -1,52 39,41 Ditaş Doğan 15,29 10,00 17,56 DO-CO 717,50 -0,76 13,89 Doğan Burda 18,00 3,33 -19,79 Doğan Holding 2,96 0,00 -1,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,46 0,82 5,63 Doğusan 4,50 -1,32 2,74 Doğuş GMYO 9,09 -0,44 11,26 Doğuş Otomotiv 26,98 -0,15 -1,25 Döktaş Dökümcülük 29,44 0,96 -3,85 Duran Doğan Basım 11,77 -0,34 12,20 Dyo Boya 13,34 2,54 18,61 Eczacıbaşı İlaç 6,41 -0,31 -11,00 Eczacıbaşı Yatırım 44,00 -2,87 63,45 Edip Gayrimenkul 2,50 -1,57 -24,70 Ege Endüstri 1.430,20 -1,64 -14,10 Ege Gübre 216,80 -1,36 49,31 Ege Profil 32,82 4,06 -14,17 Ege Seramik 14,29 -2,19 38,87 Egeplast 27,96 2,04 -16,04 Ekiz Kimya 8,00 2,56 12,20 Emek Elektrik 1,98 2,59 -30,66 Eminiş Ambalaj 27,94 10,00 -24,16 Emlak Konut GMYO 1,84 -0,54 -14,02 Enerjisa Enerji 10,62 1,63 -7,90 Enka İnşaat 7,85 -0,76 11,48 Erbosan 82,45 5,50 101,10 Ereğli Demir Çelik 19,75 4,17 50,34 Ersu Gıda 4,13 -1,67 -16,40 Escort Teknoloji 5,57 -1,94 -15,22 Esenboğa Elektrik 30,78 -0,65 61,78 Etiler Gıda 6,77 8,84 70,10 Euro Kapital Yat. Ort. 4,23 -1,17 9,87 Euro Trend Yat. Ort. 3,52 -0,85 -2,22 Euro Yat. Ort. 4,34 -0,23 -3,77 Euro Yatırım Holding 3,38 -1,46 19,01 Fade Gıda 17,69 -0,73 185,78 Fenerbahçe Futbol 28,60 2,36 -3,25 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 -0,43 -21,64 F-M İzmit Piston 132,60 1,30 8,16 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,70 -2,26 12,82 Ford Otosan 169,80 -2,36 39,02 Formet Celik Kapi Sanayi 1,41 -2,76 -42,52 Frigo Pak Gıda 27,68 -3,76 31,94 Galata Wind Enerji 5,01 0,00 Galatasaray Sportif 3,12 1,96 -22,96 Garanti Bankası 7,33 -0,54 -27,79 Garanti Faktoring 12,15 2,79 9,16 Garanti Yat. Ort. 2,48 0,81 -23,22 Gedik Y. Men. Değ. 19,12 -1,24 53,64 Gediz Ambalaj 34,80 -2,14 29,85 Gentaş 4,85 -1,82 -18,35 Gersan Elektrik 5,67 -2,07 -7,65 Global Men. Değ. 6,77 -3,56 12,65 Global Yat. Holding 3,65 0,00 -22,01 Good-Year 7,94 0,63 -5,02 Göltaş Çimento 50,25 0,54 21,79 Gözde Girişim 6,97 -2,65 -12,66 GSD Denizcilik 5,04 -1,95 0,00 GSD Holding 1,81 1,12 -27,89 Gübre Fabrik. 61,25 -0,89 -28,82 Güler Yat. Holding 2,60 -1,89 -24,91 Halk GMYO 3,29 -0,30 2,65 Hatay Tekstil 21,36 3,69 53,12 Hedef Girişim 4,61 -0,86 34,54 Hektaş 9,37 7,45 75,39 HUB Girişim 14,80 -1,33 -18,68 Hürriyet Gzt. 1,63 0,00 -22,38 ICBC Turkey Bank 5,13 -0,58 -21,08 İdealist Danışmanlık 74,90 -0,27 456,46 İdealist GMYO 6,55 0,15 -3,68 İhlas Ev Aletleri 1,19 -0,83 -36,70 İhlas Gayrimenkul 1,03 -0,96 -17,60 İhlas Gazetecilik 1,24 0,67 -49,67 İhlas Holding 0,62 -1,59 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,74 0,00 -35,09 İndeks Bilgisayar 7,60 -0,52 58,91 Info Yatırım 6,64 -0,60 2,95 İntema 48,50 -0,37 21,55 Inveo Yatırım Holding 94,60 -1,46 113,93 İpek Doğal Enerji 12,92 0,62 -1,22 İskenderun Demir Çelik 13,84 3,98 53,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi