Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,70 8,30 -0,52 Acıpayam Selüloz 18,50 -0,48 8,06 Adel Kalemcilik 23,94 1,44 -30,07 Adese Gayrimenkul 2,14 1,42 -23,57 Afyon Çimento 3,80 1,06 -25,64 Ak Enerji 1,45 2,11 -34,39 Akbank 4,87 -0,61 -27,94 Akçansa 18,09 -0,66 12,34 Akdeniz Yatırım Hold. 1,70 0,00 -29,26 Akfen GMYO 3,73 1,63 -23,25 Akın Tekstil 41,64 7,82 31,11 Akiş GMYO 1,82 1,11 -34,82 Akmerkez GMYO 45,74 -3,01 -26,76 Aksa 14,79 -0,07 7,06 Aksa Enerji 11,58 3,39 55,65 Aksigorta 7,72 0,26 -11,25 Aksu Enerji 5,43 2,07 -28,05 Alarko Carrıer 319,80 1,17 -12,36 Alarko GMYO 22,38 -0,18 -14,45 Alarko Holding 9,71 0,73 12,38 Albaraka Türk 1,59 1,27 -18,04 Alcatel Lucent Teletaş 27,96 1,82 -5,73 Alkim Kağıt 17,15 0,94 32,50 Alkim Kimya 16,15 2,93 14,65 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,40 3,45 9,59 Altınyunus Çeşme 59,15 9,94 18,39 Anadolu Efes 23,26 2,11 0,35 Anadolu Grubu Holding 21,02 3,04 -20,11 Anadolu Hayat Emek. 9,08 -0,33 13,00 Anadolu Isuzu 17,18 0,47 -4,56 Anadolu Sigorta 6,29 0,64 -12,89 Anel Elektrik 4,74 7,24 49,53 Arçelik 33,62 6,46 18,14 ARD Bilişim Teknolojileri 56,05 3,41 16,58 Arena Bilgisayar 48,16 7,60 41,36 Armada Bilgisayar 49,66 2,31 1,18 Arsan Tekstil 9,06 -0,77 24,28 Arzum Ev Aletleri 19,29 -1,13 -21,65 Aselsan 15,36 4,70 -15,84 Ata GMYO 3,93 2,08 -28,68 Atakule GMYO 2,59 3,19 2,78 Atlantis Yatırım Holding 4,95 9,76 -10,97 Atlas Yat. Ort. 2,25 -9,64 28,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,62 1,79 0,20 Avrasya GMYO 3,18 6,35 21,40 Avrasya Petrol ve Tur. 2,64 4,76 -17,50 Avrupa Yatırım Holding 7,67 -2,91 27,83 Ayen Enerji 8,93 0,11 65,06 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,00 0,00 49,78 Aygaz 13,22 1,23 -6,81 Bagfaş 22,98 3,05 14,90 Bak Ambalaj 19,53 1,61 -3,32 Balatacılar Balatacılık 6,18 9,96 -25,00 Bantaş Ambalaj 6,38 6,16 36,03 Banvit 62,35 1,38 19,90 Baştaş Başkent Çimento 12,30 0,82 -29,19 Batı Çimento 12,41 0,49 163,48 Batısöke Çimento 2,58 -1,53 5,74 Bayrak Taban Sanayi 11,75 3,07 10,74 Bera Holding 26,06 3,66 28,50 Berkosan Yalıtım 9,55 2,25 7,06 Beşiktaş Futbol Yat. 7,52 -4,57 86,14 Beyaz Filo 10,04 5,91 -1,38 Bilici Yatırım 19,15 1,59 188,40 Bim Mağazalar 67,40 2,04 -8,34 Birko Mensucat 1,37 0,74 23,42 Birlik Mensucat 2,24 4,67 -35,26 Bizim Mağazaları 14,85 4,06 -3,32 Borusan Mannesmann 24,22 -2,34 -12,88 Borusan Yat. Paz. 343,70 -2,74 -24,34 Bosch Fren Sistemleri 859,10 -2,26 -30,66 Bossa 26,74 -1,62 49,80 Brisa 23,94 2,13 23,64 Burçelik 20,82 -2,25 -0,95 Burçelik Vana 29,50 -2,45 -40,60 Bursa Çimento 3,51 -1,13 -29,48 Carrefoursa 47,84 9,98 -33,37 Casa Emtia Petrol 124,50 5,06 17,45 Ceo Event Medya 9,15 9,71 42,30 Coca Cola İçecek 73,55 4,10 12,95 Cosmos Yat. Holding 12,60 0,80 56,33 Credıtwest Faktorıng 3,41 2,10 -41,91 Çelebi 240,30 1,87 31,65 Çelik Halat 6,32 0,32 -30,53 Çemaş Döküm 1,14 0,00 -33,04 Çemtaş 15,43 -0,84 -2,96 Çimbeton 266,80 6,17 -10,02 Çimentaş 36,24 9,95 0,22 Çimsa 20,88 -0,29 17,30 Çuhadaroğlu Metal 7,39 2,50 -4,40 Dagi Giyim 2,00 -3,38 -41,29 Dagi Yatırım Holding 10,72 -2,46 -16,90 Dardanel 25,84 9,96 -22,87 Datagate Bilgisayar 13,40 1,59 -16,82 Demısaş Döküm 7,29 0,69 10,29 Denge Holding 6,10 7,02 11,31 Deniz GMYO 1,74 -1,14 -5,54 Derimod 9,15 3,98 -6,06 Derlüks Yatırım Holding 6,60 0,92 -25,17 Desa Deri 16,84 -9,99 72,90 Despec Bilgisayar 10,50 0,96 -19,60 Deva Holding 30,10 3,65 25,11 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,79 -2,16 8,66 Diriteks Diriliş Tekstil 5,10 -3,77 36,73 Ditaş Doğan 13,47 -0,74 3,39 DO-CO 738,10 1,81 17,16 Doğan Burda 18,97 -0,42 -15,46 Doğan Holding 2,93 0,00 -4,56 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,47 0,41 6,06 Doğusan 4,07 3,30 -7,08 Doğuş GMYO 9,15 -1,51 12,00 Doğuş Otomotiv 26,52 1,00 -2,93 Döktaş Dökümcülük 29,10 6,36 -4,96 Duran Doğan Basım 11,12 -0,45 6,01 Dyo Boya 11,30 -1,22 -0,53 Eczacıbaşı İlaç 6,27 0,80 -12,94 Eczacıbaşı Yatırım 41,28 3,05 48,81 Edip Gayrimenkul 2,48 6,90 -25,30 Ege Endüstri 1.375,40 2,66 -17,39 Ege Gübre 227,50 -0,22 56,68 Ege Profil 31,62 2,66 -17,31 Ege Seramik 13,72 1,33 33,33 Egeplast 26,58 0,00 -20,18 Ekiz Kimya 7,69 4,34 7,85 Emek Elektrik 1,97 1,55 -31,01 Eminiş Ambalaj 20,98 -0,57 -43,05 Emlak Konut GMYO 1,81 -0,55 -15,42 Enerjisa Enerji 10,13 1,81 -12,15 Enka İnşaat 7,63 -0,26 8,35 Erbosan 72,00 3,60 75,61 Ereğli Demir Çelik 19,34 0,10 47,22 Ersu Gıda 4,61 7,96 -6,68 Escort Teknoloji 5,37 1,32 -18,26 Esenboğa Elektrik 31,10 3,67 63,46 Etiler Gıda 5,78 1,40 45,23 Euro Kapital Yat. Ort. 3,77 -2,33 -2,08 Euro Trend Yat. Ort. 3,79 1,88 5,28 Euro Yat. Ort. 4,51 2,04 0,00 Euro Yatırım Holding 3,41 1,19 20,07 Fade Gıda 17,88 4,50 188,85 Fenerbahçe Futbol 30,04 -0,92 1,62 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,98 1,02 -32,83 F-M İzmit Piston 124,70 -2,20 1,71 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,87 0,87 6,45 Ford Otosan 176,80 1,61 44,75 Formet Celik Kapi Sanayi 1,24 2,48 -49,45 Frigo Pak Gıda 42,58 2,85 102,96 Galata Wind Enerji 5,21 -7,30 Galatasaray Sportif 3,13 1,95 -22,72 Garanti Bankası 7,16 0,28 -29,46 Garanti Faktoring 11,50 -2,95 3,32 Garanti Yat. Ort. 2,42 -0,41 -25,08 Gedik Y. Men. Değ. 18,60 -0,16 49,46 Gediz Ambalaj 33,68 2,56 25,67 Gentaş 4,92 -0,40 -17,17 Gersan Elektrik 5,54 1,09 -9,77 Global Men. Değ. 6,03 5,42 0,33 Global Yat. Holding 3,64 0,28 -22,22 Good-Year 7,04 1,44 -15,79 Göltaş Çimento 46,88 -0,42 13,62 Gözde Girişim 6,77 -0,15 -15,16 GSD Denizcilik 5,25 1,94 4,17 GSD Holding 1,73 1,17 -31,08 Gübre Fabrik. 63,35 1,93 -26,38 Güler Yat. Holding 2,73 2,25 -21,16 Halk GMYO 3,29 0,61 2,65 Hatay Tekstil 19,99 4,88 43,30 Hedef Girişim 4,63 0,22 35,12 Hektaş 28,02 0,07 46,93 HUB Girişim 14,50 -0,82 -20,33 Hürriyet Gzt. 1,60 0,63 -23,81 ICBC Turkey Bank 5,13 0,79 -21,08 İdealist Danışmanlık 75,00 7,60 457,21 İdealist GMYO 7,55 1,07 11,03 İhlas Ev Aletleri 1,18 0,85 -37,23 İhlas Gayrimenkul 1,00 -0,99 -20,00 İhlas Gazetecilik 2,14 -0,93 -47,29 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,68 1,49 -40,35 İndeks Bilgisayar 7,04 0,57 47,20 Info Yatırım 7,00 0,14 8,53 İntema 38,32 9,99 -3,96 Inveo Yatırım Holding 99,90 -2,92 125,92 İpek Doğal Enerji 12,21 -0,25 -6,65 İskenderun Demir Çelik 13,63 -0,37 50,84 (Sürecek) (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan Mart ayında verilen yatırım teşvik belgeleri ile 30 bin kişiye iş imkanı doğacak Altının kilogramı 477 bin liraya yükseldi Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı