Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,14 7,69 -7,75 Acıpayam Selüloz 18,13 2,84 5,90 Adel Kalemcilik 23,48 1,65 -31,41 Adese Gayrimenkul 2,10 3,96 -25,00 Afyon Çimento 3,72 2,20 -27,20 Ak Enerji 1,43 3,62 -35,29 Akbank 4,87 0,00 -27,94 Akçansa 18,13 1,28 12,59 Akdeniz Yatırım Hold. 1,66 3,11 -30,92 Akfen GMYO 3,64 2,25 -25,10 Akın Tekstil 38,62 9,97 21,60 Akiş GMYO 1,81 1,69 -35,18 Akmerkez GMYO 44,78 0,07 -28,30 Aksa 14,60 1,67 5,69 Aksa Enerji 11,25 1,26 51,21 Aksigorta 7,70 1,45 -11,48 Aksu Enerji 5,25 1,94 -30,44 Alarko Carrıer 311,30 2,40 -14,69 Alarko GMYO 22,66 4,23 -13,38 Alarko Holding 9,77 0,62 13,08 Albaraka Türk 1,57 1,29 -19,07 Alcatel Lucent Teletaş 27,20 3,42 -8,29 Alkim Kağıt 16,80 1,20 29,79 Alkim Kimya 15,67 1,10 11,24 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,25 0,00 2,74 Altınyunus Çeşme 53,80 9,93 7,69 Anadolu Efes 22,92 0,79 -1,12 Anadolu Grubu Holding 20,14 1,31 -23,45 Anadolu Hayat Emek. 9,20 0,11 14,49 Anadolu Isuzu 16,75 2,95 -6,94 Anadolu Sigorta 6,25 0,81 -13,44 Anel Elektrik 4,30 6,97 35,65 Arçelik 31,46 0,45 10,55 ARD Bilişim Teknolojileri 53,50 -0,47 11,27 Arena Bilgisayar 45,66 2,38 34,02 Armada Bilgisayar 47,78 3,87 -2,65 Arsan Tekstil 9,36 6,36 28,40 Arzum Ev Aletleri 19,24 1,10 -21,85 Aselsan 14,65 0,69 -19,73 Ata GMYO 3,92 7,10 -28,86 Atakule GMYO 2,42 1,26 -3,97 Atlantis Yatırım Holding 4,40 7,32 -20,86 Atlas Yat. Ort. 2,49 9,69 42,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,19 -1,09 -2,24 Avrasya GMYO 2,90 6,62 10,71 Avrasya Petrol ve Tur. 2,43 5,19 -24,06 Avrupa Yatırım Holding 8,02 -0,50 33,67 Ayen Enerji 8,54 1,55 57,86 Ayes Çelik Hasır ve Çit 16,20 2,08 42,73 Aygaz 13,03 1,96 -8,15 Bagfaş 22,30 1,09 11,50 Bak Ambalaj 18,65 4,48 -7,67 Balatacılar Balatacılık 5,62 9,98 -31,80 Bantaş Ambalaj 5,93 8,41 26,44 Banvit 62,60 2,71 20,38 Baştaş Başkent Çimento 12,50 3,91 -28,04 Batı Çimento 12,43 3,41 163,91 Batısöke Çimento 2,61 0,77 6,97 Bayrak Taban Sanayi 11,10 6,22 4,62 Bera Holding 25,18 3,20 24,16 Berkosan Yalıtım 9,16 4,33 2,69 Beşiktaş Futbol Yat. 7,97 -8,91 97,28 Beyaz Filo 9,28 7,66 -8,84 Bilici Yatırım 18,25 6,48 174,85 Bim Mağazalar 66,05 0,15 -10,18 Birko Mensucat 1,33 -2,21 19,82 Birlik Mensucat 2,05 5,13 -40,75 Bizim Mağazaları 14,03 2,41 -8,66 Borusan Mannesmann 24,12 5,79 -13,24 Borusan Yat. Paz. 340,20 4,52 -25,11 Bosch Fren Sistemleri 855,50 5,34 -30,95 Bossa 27,18 2,57 52,27 Brisa 23,28 2,19 20,23 Burçelik 20,80 1,86 -1,05 Burçelik Vana 29,40 6,91 -40,80 Bursa Çimento 3,54 1,72 -28,88 Carrefoursa 43,80 2,10 -39,00 Casa Emtia Petrol 110,00 0,00 3,77 Ceo Event Medya 8,34 9,88 29,70 Coca Cola İçecek 69,95 -1,34 7,43 Cosmos Yat. Holding 12,00 2,56 48,88 Credıtwest Faktorıng 3,35 0,90 -42,93 Çelebi 235,90 9,98 29,24 Çelik Halat 6,17 3,87 -32,18 Çemaş Döküm 1,14 2,70 -33,04 Çemtaş 15,17 1,61 -4,60 Çimbeton 248,50 8,75 -16,19 Çimentaş 32,96 9,94 -8,85 Çimsa 20,34 3,25 14,27 Çuhadaroğlu Metal 7,02 6,20 -9,18 Dagi Giyim 2,00 5,82 -41,29 Dagi Yatırım Holding 10,87 2,84 -15,74 Dardanel 22,92 7,20 -31,58 Datagate Bilgisayar 13,17 2,97 -18,25 Demısaş Döküm 7,21 5,87 9,08 Denge Holding 5,63 8,06 2,74 Deniz GMYO 1,56 -2,50 -15,31 Derimod 8,74 4,05 -10,27 Derlüks Yatırım Holding 6,25 -2,04 -29,14 Desa Deri 17,86 5,00 83,37 Despec Bilgisayar 10,12 4,55 -22,51 Deva Holding 28,90 3,51 20,12 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,88 3,85 9,49 Diriteks Diriliş Tekstil 5,30 0,00 42,09 Ditaş Doğan 13,24 6,52 1,62 DO-CO 721,50 1,91 14,52 Doğan Burda 19,55 0,88 -12,88 Doğan Holding 2,96 1,72 -3,58 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,46 5,13 5,63 Doğusan 3,90 8,64 -10,96 Doğuş GMYO 9,25 -0,54 13,22 Doğuş Otomotiv 27,42 1,56 -4,59 Döktaş Dökümcülük 27,36 9,97 -10,65 Duran Doğan Basım 10,91 -0,91 4,00 Dyo Boya 11,32 2,72 -0,35 Eczacıbaşı İlaç 6,17 0,49 -14,33 Eczacıbaşı Yatırım 40,44 -1,27 45,78 Edip Gayrimenkul 2,30 9,00 -30,72 Ege Endüstri 1.327,80 6,23 -20,25 Ege Gübre 225,00 1,67 54,96 Ege Profil 30,38 8,50 -20,55 Ege Seramik 13,48 3,45 31,00 Egeplast 26,58 4,73 -20,18 Ekiz Kimya 6,70 0,00 -6,03 Emek Elektrik 1,98 6,45 -30,66 Eminiş Ambalaj 21,16 9,92 -42,56 Emlak Konut GMYO 1,83 1,67 -14,49 Enerjisa Enerji 9,91 1,85 -14,05 Enka İnşaat 7,62 2,01 8,21 Erbosan 69,55 3,73 69,63 Ereğli Demir Çelik 18,69 3,89 42,28 Ersu Gıda 4,16 1,71 -15,79 Escort Teknoloji 5,20 2,16 -20,85 Esenboğa Elektrik 29,78 1,29 56,52 Etiler Gıda 5,60 -1,06 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 3,94 3,14 2,34 Euro Trend Yat. Ort. 3,73 3,61 3,61 Euro Yat. Ort. 4,50 8,17 -0,22 Euro Yatırım Holding 3,38 3,05 19,01 Fade Gıda 16,89 8,55 172,86 Fenerbahçe Futbol 31,68 -5,94 7,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,88 5,03 -36,23 F-M İzmit Piston 124,20 2,64 1,31 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,65 2,17 4,76 Ford Otosan 173,80 3,21 42,30 Formet Celik Kapi Sanayi 1,22 6,09 -50,27 Frigo Pak Gıda 41,28 2,58 96,76 Galata Wind Enerji 5,93 6,65 Galatasaray Sportif 3,11 -3,42 -23,21 Garanti Bankası 7,11 0,57 -29,96 Garanti Faktoring 11,66 6,97 4,76 Garanti Yat. Ort. 2,44 0,83 -24,46 Gedik Y. Men. Değ. 18,30 1,10 47,05 Gediz Ambalaj 32,06 6,44 19,63 Gentaş 4,92 3,58 -17,17 Gersan Elektrik 5,46 1,87 -11,07 Global Men. Değ. 5,64 3,68 -6,16 Global Yat. Holding 3,63 -7,16 -22,44 Good-Year 6,87 0,88 -17,82 Göltaş Çimento 46,14 3,22 11,83 Gözde Girişim 6,64 2,95 -16,79 GSD Denizcilik 5,07 6,29 0,60 GSD Holding 1,73 2,98 -31,08 Gübre Fabrik. 62,40 0,65 -27,48 Güler Yat. Holding 2,64 5,18 -23,76 Halk GMYO 3,23 -0,31 0,78 Hatay Tekstil 18,78 8,37 34,62 Hedef Girişim 4,46 4,94 30,16 Hektaş 28,04 1,23 47,04 HUB Girişim 14,45 0,00 -20,60 Hürriyet Gzt. 1,59 3,92 -24,29 ICBC Turkey Bank 5,09 2,83 -21,69 İdealist Danışmanlık 70,00 -2,51 420,06 İdealist GMYO 7,49 8,87 10,15 İhlas Ev Aletleri 1,16 2,65 -38,30 İhlas Gayrimenkul 1,01 1,00 -19,20 İhlas Gazetecilik 2,06 1,48 -49,26 İhlas Holding 0,58 0,00 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,67 1,52 -41,23 İndeks Bilgisayar 7,17 1,56 49,92 Info Yatırım 6,97 4,19 8,06 İntema 34,84 9,97 -12,68 Inveo Yatırım Holding 104,10 -0,19 135,41 İpek Doğal Enerji 12,00 0,76 -8,26 İskenderun Demir Çelik 13,35 2,06 47,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara