Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,147,69-7,75
Acıpayam Selüloz18,132,845,90
Adel Kalemcilik23,481,65-31,41
Adese Gayrimenkul2,103,96-25,00
Afyon Çimento3,722,20-27,20
Ak Enerji1,433,62-35,29
Akbank4,870,00-27,94
Akçansa18,131,2812,59
Akdeniz Yatırım Hold.1,663,11-30,92
Akfen GMYO3,642,25-25,10
Akın Tekstil38,629,9721,60
Akiş GMYO1,811,69-35,18
Akmerkez GMYO44,780,07-28,30
Aksa14,601,675,69
Aksa Enerji11,251,2651,21
Aksigorta7,701,45-11,48
Aksu Enerji5,251,94-30,44
Alarko Carrıer311,302,40-14,69
Alarko GMYO22,664,23-13,38
Alarko Holding9,770,6213,08
Albaraka Türk1,571,29-19,07
Alcatel Lucent Teletaş27,203,42-8,29
Alkim Kağıt16,801,2029,79
Alkim Kimya15,671,1011,24
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,250,002,74
Altınyunus Çeşme53,809,937,69
Anadolu Efes22,920,79-1,12
Anadolu Grubu Holding20,141,31-23,45
Anadolu Hayat Emek.9,200,1114,49
Anadolu Isuzu16,752,95-6,94
Anadolu Sigorta6,250,81-13,44
Anel Elektrik4,306,9735,65
Arçelik31,460,4510,55
ARD Bilişim Teknolojileri53,50-0,4711,27
Arena Bilgisayar45,662,3834,02
Armada Bilgisayar47,783,87-2,65
Arsan Tekstil9,366,3628,40
Arzum Ev Aletleri19,241,10-21,85
Aselsan14,650,69-19,73
Ata GMYO3,927,10-28,86
Atakule GMYO2,421,26-3,97
Atlantis Yatırım Holding4,407,32-20,86
Atlas Yat. Ort.2,499,6942,29
AvivaSA Emeklilik Hayat17,19-1,09-2,24
Avrasya GMYO2,906,6210,71
Avrasya Petrol ve Tur.2,435,19-24,06
Avrupa Yatırım Holding8,02-0,5033,67
Ayen Enerji8,541,5557,86
Ayes Çelik Hasır ve Çit16,202,0842,73
Aygaz13,031,96-8,15
Bagfaş22,301,0911,50
Bak Ambalaj18,654,48-7,67
Balatacılar Balatacılık5,629,98-31,80
Bantaş Ambalaj5,938,4126,44
Banvit62,602,7120,38
Baştaş Başkent Çimento12,503,91-28,04
Batı Çimento12,433,41163,91
Batısöke Çimento2,610,776,97
Bayrak Taban Sanayi11,106,224,62
Bera Holding25,183,2024,16
Berkosan Yalıtım9,164,332,69
Beşiktaş Futbol Yat.7,97-8,9197,28
Beyaz Filo9,287,66-8,84
Bilici Yatırım18,256,48174,85
Bim Mağazalar66,050,15-10,18
Birko Mensucat1,33-2,2119,82
Birlik Mensucat2,055,13-40,75
Bizim Mağazaları14,032,41-8,66
Borusan Mannesmann24,125,79-13,24
Borusan Yat. Paz.340,204,52-25,11
Bosch Fren Sistemleri855,505,34-30,95
Bossa27,182,5752,27
Brisa23,282,1920,23
Burçelik20,801,86-1,05
Burçelik Vana29,406,91-40,80
Bursa Çimento3,541,72-28,88
Carrefoursa43,802,10-39,00
Casa Emtia Petrol110,000,003,77
Ceo Event Medya8,349,8829,70
Coca Cola İçecek69,95-1,347,43
Cosmos Yat. Holding12,002,5648,88
Credıtwest Faktorıng3,350,90-42,93
Çelebi235,909,9829,24
Çelik Halat6,173,87-32,18
Çemaş Döküm1,142,70-33,04
Çemtaş15,171,61-4,60
Çimbeton248,508,75-16,19
Çimentaş32,969,94-8,85
Çimsa20,343,2514,27
Çuhadaroğlu Metal7,026,20-9,18
Dagi Giyim2,005,82-41,29
Dagi Yatırım Holding10,872,84-15,74
Dardanel22,927,20-31,58
Datagate Bilgisayar13,172,97-18,25
Demısaş Döküm7,215,879,08
Denge Holding5,638,062,74
Deniz GMYO1,56-2,50-15,31
Derimod8,744,05-10,27
Derlüks Yatırım Holding6,25-2,04-29,14
Desa Deri17,865,0083,37
Despec Bilgisayar10,124,55-22,51
Deva Holding28,903,5120,12
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,883,859,49
Diriteks Diriliş Tekstil5,300,0042,09
Ditaş Doğan13,246,521,62
DO-CO721,501,9114,52
Doğan Burda19,550,88-12,88
Doğan Holding2,961,72-3,58
Doğtaş Kelebek Mobilya2,465,135,63
Doğusan3,908,64-10,96
Doğuş GMYO9,25-0,5413,22
Doğuş Otomotiv27,421,56-4,59
Döktaş Dökümcülük27,369,97-10,65
Duran Doğan Basım10,91-0,914,00
Dyo Boya11,322,72-0,35
Eczacıbaşı İlaç6,170,49-14,33
Eczacıbaşı Yatırım40,44-1,2745,78
Edip Gayrimenkul2,309,00-30,72
Ege Endüstri1.327,806,23-20,25
Ege Gübre225,001,6754,96
Ege Profil30,388,50-20,55
Ege Seramik13,483,4531,00
Egeplast26,584,73-20,18
Ekiz Kimya6,700,00-6,03
Emek Elektrik1,986,45-30,66
Eminiş Ambalaj21,169,92-42,56
Emlak Konut GMYO1,831,67-14,49
Enerjisa Enerji9,911,85-14,05
Enka İnşaat7,622,018,21
Erbosan69,553,7369,63
Ereğli Demir Çelik18,693,8942,28
Ersu Gıda4,161,71-15,79
Escort Teknoloji5,202,16-20,85
Esenboğa Elektrik29,781,2956,52
Etiler Gıda5,60-1,0640,70
Euro Kapital Yat. Ort.3,943,142,34
Euro Trend Yat. Ort.3,733,613,61
Euro Yat. Ort.4,508,17-0,22
Euro Yatırım Holding3,383,0519,01
Fade Gıda16,898,55172,86
Fenerbahçe Futbol31,68-5,947,17
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,885,03-36,23
F-M İzmit Piston124,202,641,31
Fonet Bilgi Teknolojileri13,652,174,76
Ford Otosan173,803,2142,30
Formet Celik Kapi Sanayi1,226,09-50,27
Frigo Pak Gıda41,282,5896,76
Galata Wind Enerji5,936,65

Galatasaray Sportif3,11-3,42-23,21
Garanti Bankası7,110,57-29,96
Garanti Faktoring11,666,974,76
Garanti Yat. Ort.2,440,83-24,46
Gedik Y. Men. Değ.18,301,1047,05
Gediz Ambalaj32,066,4419,63
Gentaş4,923,58-17,17
Gersan Elektrik5,461,87-11,07
Global Men. Değ.5,643,68-6,16
Global Yat. Holding3,63-7,16-22,44
Good-Year6,870,88-17,82
Göltaş Çimento46,143,2211,83
Gözde Girişim6,642,95-16,79
GSD Denizcilik5,076,290,60
GSD Holding1,732,98-31,08
Gübre Fabrik.62,400,65-27,48
Güler Yat. Holding2,645,18-23,76
Halk GMYO3,23-0,310,78
Hatay Tekstil18,788,3734,62
Hedef Girişim4,464,9430,16
Hektaş28,041,2347,04
HUB Girişim14,450,00-20,60
Hürriyet Gzt.1,593,92-24,29
ICBC Turkey Bank5,092,83-21,69
İdealist Danışmanlık70,00-2,51420,06
İdealist GMYO7,498,8710,15
İhlas Ev Aletleri1,162,65-38,30
İhlas Gayrimenkul1,011,00-19,20
İhlas Gazetecilik2,061,48-49,26
İhlas Holding0,580,00-48,34
İhlas Yayın Holding0,671,52-41,23
İndeks Bilgisayar7,171,5649,92
Info Yatırım6,974,198,06
İntema34,849,97-12,68
Inveo Yatırım Holding104,10-0,19135,41
İpek Doğal Enerji12,000,76-8,26
İskenderun Demir Çelik13,352,0647,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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