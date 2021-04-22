Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,54 8,46 -15,50 Acıpayam Selüloz 17,04 1,85 -0,47 Adel Kalemcilik 22,98 1,50 -32,88 Adese Gayrimenkul 1,92 -4,48 -31,43 Afyon Çimento 3,61 3,44 -29,35 Ak Enerji 1,36 0,74 -38,46 Akbank 4,88 0,00 -27,79 Akçansa 17,81 0,45 10,61 Akdeniz Yatırım Hold. 1,62 3,85 -32,59 Akfen GMYO 3,47 0,58 -28,60 Akın Tekstil 34,14 5,11 7,49 Akiş GMYO 1,79 1,70 -35,89 Akmerkez GMYO 42,60 -2,70 -33,84 Aksa 14,45 -1,70 4,60 Aksa Enerji 11,25 -1,32 51,21 Aksigorta 7,70 0,00 -11,48 Aksu Enerji 5,08 -0,97 -32,69 Alarko Carrıer 305,00 1,40 -16,42 Alarko GMYO 21,82 2,44 -16,59 Alarko Holding 9,62 -1,13 11,34 Albaraka Türk 1,55 1,31 -20,10 Alcatel Lucent Teletaş 27,00 1,50 -8,97 Alkim Kağıt 16,47 -1,79 27,24 Alkim Kimya 15,37 -0,77 9,11 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,20 0,00 0,46 Altınyunus Çeşme 48,00 7,87 -3,92 Anadolu Efes 22,38 -0,53 -3,45 Anadolu Grubu Holding 19,87 0,46 -24,48 Anadolu Hayat Emek. 9,05 1,00 12,63 Anadolu Isuzu 16,04 2,49 -10,89 Anadolu Sigorta 6,11 -0,33 -15,38 Anel Elektrik 4,35 -2,47 37,22 Arçelik 30,94 1,91 8,72 ARD Bilişim Teknolojileri 52,60 4,16 9,40 Arena Bilgisayar 44,26 3,07 29,91 Armada Bilgisayar 46,30 3,49 -5,66 Arsan Tekstil 8,43 0,48 15,64 Arzum Ev Aletleri 18,96 1,01 -22,99 Aselsan 14,50 0,00 -20,55 Ata GMYO 3,51 0,29 -36,30 Atakule GMYO 2,31 1,32 -8,33 Atlantis Yatırım Holding 4,02 1,52 -27,70 Atlas Yat. Ort. 2,27 9,66 29,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,28 -1,82 -1,73 Avrasya GMYO 2,58 4,03 -1,50 Avrasya Petrol ve Tur. 2,22 3,26 -30,63 Avrupa Yatırım Holding 8,04 -2,07 34,00 Ayen Enerji 8,39 -0,36 55,08 Ayes Çelik Hasır ve Çit 15,07 1,21 32,78 Aygaz 12,79 2,73 -9,84 Bagfaş 21,96 1,67 9,80 Bak Ambalaj 17,19 0,53 -14,90 Balatacılar Balatacılık 5,10 9,68 -38,11 Bantaş Ambalaj 5,27 5,61 12,37 Banvit 58,85 -2,49 13,17 Baştaş Başkent Çimento 11,79 7,77 -32,12 Batı Çimento 11,39 0,09 141,83 Batısöke Çimento 2,55 1,59 4,51 Bayrak Taban Sanayi 10,59 5,90 -0,19 Bera Holding 25,14 -1,26 23,96 Berkosan Yalıtım 8,56 2,03 -4,04 Beşiktaş Futbol Yat. 8,51 -5,44 110,64 Beyaz Filo 8,44 4,46 -17,09 Bilici Yatırım 16,62 6,61 150,30 Bim Mağazalar 65,80 0,30 -10,52 Birko Mensucat 1,18 -5,60 6,31 Birlik Mensucat 1,79 -0,56 -48,27 Bizim Mağazaları 13,90 1,39 -9,51 Borusan Mannesmann 22,24 4,51 -20,00 Borusan Yat. Paz. 331,00 1,85 -27,14 Bosch Fren Sistemleri 825,60 1,25 -33,36 Bossa 26,66 1,52 49,36 Brisa 22,52 0,63 16,30 Burçelik 20,20 5,54 -3,90 Burçelik Vana 26,50 6,00 -46,64 Bursa Çimento 3,42 1,79 -31,29 Carrefoursa 43,04 2,97 -40,06 Casa Emtia Petrol 96,95 -9,98 -8,54 Ceo Event Medya 7,22 -0,41 12,29 Coca Cola İçecek 68,10 -2,01 4,58 Cosmos Yat. Holding 11,94 3,92 48,14 Credıtwest Faktorıng 3,35 3,40 -42,93 Çelebi 212,50 1,92 16,42 Çelik Halat 5,97 3,29 -34,38 Çemaş Döküm 1,09 4,81 -35,98 Çemtaş 14,95 -1,64 -5,98 Çimbeton 212,00 0,47 -28,50 Çimentaş 27,18 -2,23 -24,83 Çimsa 19,35 0,78 8,71 Çuhadaroğlu Metal 6,58 4,28 -14,88 Dagi Giyim 1,86 2,76 -45,40 Dagi Yatırım Holding 10,45 7,18 -18,99 Dardanel 21,48 8,48 -35,88 Datagate Bilgisayar 12,44 0,16 -22,78 Demısaş Döküm 6,59 2,49 -0,30 Denge Holding 4,81 -0,82 -12,23 Deniz GMYO 1,60 1,91 -13,14 Derimod 8,42 2,93 -13,55 Derlüks Yatırım Holding 6,16 1,15 -30,16 Desa Deri 16,50 0,00 69,40 Despec Bilgisayar 9,67 2,00 -25,96 Deva Holding 27,74 2,21 15,30 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,14 2,77 2,67 Diriteks Diriliş Tekstil 5,50 0,00 47,45 Ditaş Doğan 12,40 0,81 -4,82 DO-CO 717,00 2,28 13,81 Doğan Burda 18,99 0,64 -15,37 Doğan Holding 2,92 -0,34 -4,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,25 0,45 -3,39 Doğusan 3,56 6,27 -18,72 Doğuş GMYO 9,12 2,93 11,63 Doğuş Otomotiv 26,22 2,42 -8,77 Döktaş Dökümcülük 23,00 -0,43 -24,89 Duran Doğan Basım 10,77 -1,91 2,67 Dyo Boya 10,63 4,32 -6,43 Eczacıbaşı İlaç 6,21 0,65 -16,76 Eczacıbaşı Yatırım 40,78 2,00 47,01 Edip Gayrimenkul 2,04 -0,97 -38,55 Ege Endüstri 1.241,40 -0,53 -25,44 Ege Gübre 221,70 1,46 52,69 Ege Profil 27,00 5,22 -29,39 Ege Seramik 12,78 1,91 24,20 Egeplast 24,80 0,00 -25,53 Ekiz Kimya 6,30 -3,08 -11,64 Emek Elektrik 1,80 0,56 -36,96 Eminiş Ambalaj 17,55 0,00 -52,36 Emlak Konut GMYO 1,80 -0,55 -15,89 Enerjisa Enerji 9,73 0,00 -15,61 Enka İnşaat 7,49 -0,40 6,36 Erbosan 66,00 1,93 60,98 Ereğli Demir Çelik 17,97 0,73 36,79 Ersu Gıda 3,99 -1,72 -19,23 Escort Teknoloji 5,04 4,35 -23,29 Esenboğa Elektrik 28,30 1,22 48,74 Etiler Gıda 5,48 2,05 37,69 Euro Kapital Yat. Ort. 3,75 1,35 -2,60 Euro Trend Yat. Ort. 3,40 1,49 -5,56 Euro Yat. Ort. 4,07 1,50 -9,76 Euro Yatırım Holding 3,16 0,32 11,27 Fade Gıda 14,50 2,47 134,25 Fenerbahçe Futbol 34,40 -2,27 16,37 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,71 -1,16 -41,99 F-M İzmit Piston 119,70 0,50 -2,36 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,25 2,24 1,69 Ford Otosan 169,00 0,60 38,37 Formet Celik Kapi Sanayi 1,13 -0,88 -53,94 Frigo Pak Gıda 40,96 1,14 95,23 Galata Wind Enerji 5,56 Galatasaray Sportif 3,22 -9,80 -20,49 Garanti Bankası 7,05 1,29 -30,55 Garanti Faktoring 10,87 9,69 -2,34 Garanti Yat. Ort. 2,34 0,86 -27,55 Gedik Y. Men. Değ. 18,18 1,00 46,08 Gediz Ambalaj 29,44 0,41 9,85 Gentaş 4,75 2,37 -20,03 Gersan Elektrik 5,30 1,15 -13,68 Global Men. Değ. 5,32 1,53 -11,48 Global Yat. Holding 3,93 0,77 -16,03 Good-Year 6,74 0,15 -19,38 Göltaş Çimento 43,72 1,39 5,96 Gözde Girişim 6,38 -0,16 -20,05 GSD Denizcilik 4,65 3,79 -7,74 GSD Holding 1,66 2,47 -33,86 Gübre Fabrik. 61,15 2,34 -28,94 Güler Yat. Holding 2,49 2,47 -28,09 Halk GMYO 3,15 5,00 -1,72 Hatay Tekstil 17,22 1,65 23,44 Hedef Girişim 4,28 3,88 24,91 Hektaş 27,52 -0,58 44,31 HUB Girişim 14,36 -2,31 -21,10 Hürriyet Gzt. 1,48 -1,33 -29,52 ICBC Turkey Bank 4,93 0,00 -24,15 İdealist Danışmanlık 70,00 -5,41 420,06 İdealist GMYO 6,44 2,88 -5,29 İhlas Ev Aletleri 1,11 0,91 -40,96 İhlas Gayrimenkul 1,00 -0,99 -20,00 İhlas Gazetecilik 2,02 0,00 -50,25 İhlas Holding 0,58 1,75 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,65 1,56 -42,98 İndeks Bilgisayar 6,71 -1,32 40,30 Info Yatırım 6,45 0,00 0,00 İntema 30,60 6,25 -23,31 Inveo Yatırım Holding 104,50 0,29 136,32 İpek Doğal Enerji 11,40 1,51 -12,84 İskenderun Demir Çelik 13,06 0,46 44,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi İngiltere, çocukların verilerini ihlal ettiği iddiasıyla TikTok'a dava açtı Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi