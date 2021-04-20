Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,49-3,42-16,15
Acıpayam Selüloz17,20-2,660,47
Adel Kalemcilik23,200,61-32,23
Adese Gayrimenkul2,01-6,94-28,21
Afyon Çimento3,73-2,10-27,01
Ak Enerji1,44-2,04-34,84
Akbank4,871,46-27,94
Akçansa17,21-3,856,88
Akdeniz Yatırım Hold.1,62-4,14-32,59
Akfen GMYO3,83-4,01-21,19
Akın Tekstil35,54-5,1311,90
Akiş GMYO1,76-2,76-36,97
Akmerkez GMYO47,00-2,04-27,01
Aksa14,69-1,946,34
Aksa Enerji11,74-3,7757,80
Aksigorta8,050,37-7,45
Aksu Enerji5,35-2,73-29,11
Alarko Carrıer314,90-2,81-13,70
Alarko GMYO22,60-2,08-13,61
Alarko Holding10,160,4017,59
Albaraka Türk1,58-1,86-18,56
Alcatel Lucent Teletaş26,26-3,74-11,46
Alkim Kağıt16,80-1,5229,79
Alkim Kimya16,01-2,2013,65
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,20-1,790,46
Altınyunus Çeşme49,00-4,67-1,92
Anadolu Efes22,560,71-2,67
Anadolu Grubu Holding20,40-2,86-22,47
Anadolu Hayat Emek.9,34-0,7416,23
Anadolu Isuzu16,96-3,47-5,78
Anadolu Sigorta6,31-1,25-12,61
Anel Elektrik4,95-9,8456,15
Arçelik31,481,6110,62
ARD Bilişim Teknolojileri55,30-1,6915,02
Arena Bilgisayar46,40-3,9336,19
Armada Bilgisayar48,80-3,65-0,57
Arsan Tekstil9,43-1,8729,36
Arzum Ev Aletleri19,25-3,70-21,81
Aselsan14,88-0,53-18,47
Ata GMYO3,69-4,16-33,03
Atakule GMYO2,47-4,26-1,98
Atlantis Yatırım Holding3,60-5,01-35,25
Atlas Yat. Ort.1,899,888,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,240,58-1,96
Avrasya GMYO2,81-4,757,28
Avrasya Petrol ve Tur.2,36-4,84-26,25
Avrupa Yatırım Holding8,12-2,0535,33
Ayen Enerji9,132,5868,76
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,83-9,9621,85
Aygaz13,02-2,18-8,22
Bagfaş22,10-3,0710,50
Bak Ambalaj18,28-4,69-9,50
Balatacılar Balatacılık5,24-5,07-36,41
Bantaş Ambalaj5,83-5,2024,31
Banvit59,45-4,1114,33
Baştaş Başkent Çimento10,30-6,19-40,70
Batı Çimento12,70-1,85169,64
Batısöke Çimento2,75-3,1712,70
Bayrak Taban Sanayi8,983,10-15,36
Bera Holding26,36-1,7229,98
Berkosan Yalıtım9,09-2,571,91
Beşiktaş Futbol Yat.9,95-6,31146,29
Beyaz Filo8,53-5,85-16,21
Bilici Yatırım17,97-6,60170,63
Bim Mağazalar66,40-1,63-9,70
Birko Mensucat1,17-7,145,41
Birlik Mensucat2,04-0,49-41,04
Bizim Mağazaları14,09-2,49-8,27
Borusan Mannesmann23,56-2,08-15,25
Borusan Yat. Paz.344,10-2,55-24,25
Bosch Fren Sistemleri831,40-4,92-32,89
Bossa27,10-3,2151,82
Brisa24,904,5328,59
Burçelik20,16-4,45-4,09
Burçelik Vana27,00-4,80-45,63
Bursa Çimento3,53-4,08-29,08
Carrefoursa44,98-3,68-37,35
Casa Emtia Petrol112,003,705,66
Ceo Event Medya7,350,6814,31
Coca Cola İçecek70,85-1,058,81
Cosmos Yat. Holding11,000,0036,48
Credıtwest Faktorıng3,57-4,80-39,18
Çelebi223,10-3,4222,23
Çelik Halat6,36-2,15-30,09
Çemaş Döküm1,10-1,79-35,39
Çemtaş16,121,321,38
Çimbeton223,20-7,54-24,72
Çimentaş30,240,00-16,37
Çimsa19,60-3,9210,11
Çuhadaroğlu Metal6,96-0,43-9,96
Dagi Giyim1,85-4,64-45,69
Dagi Yatırım Holding10,54-4,44-18,29
Dardanel22,68-6,67-32,30
Datagate Bilgisayar13,18-3,65-18,19
Demısaş Döküm7,14-2,598,02
Denge Holding5,21-6,13-4,93
Deniz GMYO1,71-6,04-7,17
Derimod9,32-7,54-4,31
Derlüks Yatırım Holding6,23-6,74-29,37
Desa Deri15,255,9056,57
Despec Bilgisayar10,28-4,46-21,29
Deva Holding28,50-0,5618,46
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,47-4,735,71
Diriteks Diriliş Tekstil6,001,6960,86
Ditaş Doğan12,95-4,78-0,60
DO-CO725,90-0,6415,22
Doğan Burda19,57-7,16-12,79
Doğan Holding3,05-0,65-0,65
Doğtaş Kelebek Mobilya2,49-3,116,92
Doğusan3,71-6,55-15,30
Doğuş GMYO9,59-2,8417,38
Doğuş Otomotiv28,06-1,27-2,37
Döktaş Dökümcülük24,10-4,74-21,29
Duran Doğan Basım11,05-2,905,34
Dyo Boya11,49-2,461,14
Eczacıbaşı İlaç6,36-3,34-14,75
Eczacıbaşı Yatırım43,48-1,4556,74
Edip Gayrimenkul2,08-5,88-37,35
Ege Endüstri1.298,00-3,54-22,04
Ege Gübre237,00-7,1363,22
Ege Profil28,06-5,14-26,62
Ege Seramik13,563,5931,78
Egeplast26,001,96-21,92
Ekiz Kimya6,301,61-11,64
Emek Elektrik1,92-4,48-32,76
Eminiş Ambalaj18,00-3,12-51,14
Emlak Konut GMYO1,82-2,15-14,95
Enerjisa Enerji10,07-0,98-12,67
Enka İnşaat7,95-1,2412,90
Erbosan68,40-0,8766,83
Ereğli Demir Çelik18,05-0,6137,40
Ersu Gıda4,27-2,29-13,56
Escort Teknoloji5,32-6,67-19,03
Esenboğa Elektrik30,00-8,5957,68
Etiler Gıda5,650,0041,96
Euro Kapital Yat. Ort.3,92-0,761,82
Euro Trend Yat. Ort.3,58-3,24-0,56
Euro Yat. Ort.4,29-2,28-4,88
Euro Yatırım Holding3,36-4,0018,31
Fade Gıda14,63-8,56136,35
Fenerbahçe Futbol31,60-0,946,90
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,741,16-40,98
F-M İzmit Piston120,50-3,37-1,71
Fonet Bilgi Teknolojileri13,89-3,006,60
Ford Otosan179,802,5747,21
Formet Celik Kapi Sanayi1,04-3,70-57,61
Frigo Pak Gıda39,500,0588,27
Galatasaray Sportif3,41-5,01-15,80
Garanti Bankası7,111,57-29,96
Garanti Faktoring10,88-5,06-2,25
Garanti Yat. Ort.2,32-4,13-28,17
Gedik Y. Men. Değ.19,723,3058,46
Gediz Ambalaj31,38-4,0417,09
Gentaş4,90-0,61-17,51
Gersan Elektrik5,51-1,61-10,26
Global Men. Değ.5,75-2,21-4,33
Global Yat. Holding4,29-1,38-8,33
Good-Year7,202,71-13,88
Göltaş Çimento48,36-6,4617,21
Gözde Girişim6,751,50-15,41
GSD Denizcilik4,81-6,60-4,56
GSD Holding1,72-0,58-31,47
Gübre Fabrik.63,55-3,35-26,15
Güler Yat. Holding2,74-3,52-20,87
Halk GMYO3,17-1,25-1,09
Hatay Tekstil18,83-3,1434,98
Hedef Girişim4,51-1,9631,62
Hektaş29,54-1,0154,90
HUB Girişim14,24-2,60-21,76
Hürriyet Gzt.1,55-0,64-26,19
ICBC Turkey Bank5,30-2,75-18,46
İdealist Danışmanlık75,00-0,27457,21
İdealist GMYO7,25-6,096,62
İhlas Ev Aletleri1,15-4,96-38,83
İhlas Gayrimenkul1,01-1,94-19,20
İhlas Gazetecilik2,07-6,33-49,01
İhlas Holding0,60-3,23-46,56
İhlas Yayın Holding0,70-4,11-38,60
İndeks Bilgisayar7,03-3,9646,99
Info Yatırım6,76-1,464,81
İntema33,300,73-16,54
Inveo Yatırım Holding111,909,92153,05
İpek Doğal Enerji11,69-2,01-10,63
İskenderun Demir Çelik13,36-3,2647,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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