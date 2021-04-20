Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,49 -3,42 -16,15 Acıpayam Selüloz 17,20 -2,66 0,47 Adel Kalemcilik 23,20 0,61 -32,23 Adese Gayrimenkul 2,01 -6,94 -28,21 Afyon Çimento 3,73 -2,10 -27,01 Ak Enerji 1,44 -2,04 -34,84 Akbank 4,87 1,46 -27,94 Akçansa 17,21 -3,85 6,88 Akdeniz Yatırım Hold. 1,62 -4,14 -32,59 Akfen GMYO 3,83 -4,01 -21,19 Akın Tekstil 35,54 -5,13 11,90 Akiş GMYO 1,76 -2,76 -36,97 Akmerkez GMYO 47,00 -2,04 -27,01 Aksa 14,69 -1,94 6,34 Aksa Enerji 11,74 -3,77 57,80 Aksigorta 8,05 0,37 -7,45 Aksu Enerji 5,35 -2,73 -29,11 Alarko Carrıer 314,90 -2,81 -13,70 Alarko GMYO 22,60 -2,08 -13,61 Alarko Holding 10,16 0,40 17,59 Albaraka Türk 1,58 -1,86 -18,56 Alcatel Lucent Teletaş 26,26 -3,74 -11,46 Alkim Kağıt 16,80 -1,52 29,79 Alkim Kimya 16,01 -2,20 13,65 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,20 -1,79 0,46 Altınyunus Çeşme 49,00 -4,67 -1,92 Anadolu Efes 22,56 0,71 -2,67 Anadolu Grubu Holding 20,40 -2,86 -22,47 Anadolu Hayat Emek. 9,34 -0,74 16,23 Anadolu Isuzu 16,96 -3,47 -5,78 Anadolu Sigorta 6,31 -1,25 -12,61 Anel Elektrik 4,95 -9,84 56,15 Arçelik 31,48 1,61 10,62 ARD Bilişim Teknolojileri 55,30 -1,69 15,02 Arena Bilgisayar 46,40 -3,93 36,19 Armada Bilgisayar 48,80 -3,65 -0,57 Arsan Tekstil 9,43 -1,87 29,36 Arzum Ev Aletleri 19,25 -3,70 -21,81 Aselsan 14,88 -0,53 -18,47 Ata GMYO 3,69 -4,16 -33,03 Atakule GMYO 2,47 -4,26 -1,98 Atlantis Yatırım Holding 3,60 -5,01 -35,25 Atlas Yat. Ort. 1,89 9,88 8,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,24 0,58 -1,96 Avrasya GMYO 2,81 -4,75 7,28 Avrasya Petrol ve Tur. 2,36 -4,84 -26,25 Avrupa Yatırım Holding 8,12 -2,05 35,33 Ayen Enerji 9,13 2,58 68,76 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,83 -9,96 21,85 Aygaz 13,02 -2,18 -8,22 Bagfaş 22,10 -3,07 10,50 Bak Ambalaj 18,28 -4,69 -9,50 Balatacılar Balatacılık 5,24 -5,07 -36,41 Bantaş Ambalaj 5,83 -5,20 24,31 Banvit 59,45 -4,11 14,33 Baştaş Başkent Çimento 10,30 -6,19 -40,70 Batı Çimento 12,70 -1,85 169,64 Batısöke Çimento 2,75 -3,17 12,70 Bayrak Taban Sanayi 8,98 3,10 -15,36 Bera Holding 26,36 -1,72 29,98 Berkosan Yalıtım 9,09 -2,57 1,91 Beşiktaş Futbol Yat. 9,95 -6,31 146,29 Beyaz Filo 8,53 -5,85 -16,21 Bilici Yatırım 17,97 -6,60 170,63 Bim Mağazalar 66,40 -1,63 -9,70 Birko Mensucat 1,17 -7,14 5,41 Birlik Mensucat 2,04 -0,49 -41,04 Bizim Mağazaları 14,09 -2,49 -8,27 Borusan Mannesmann 23,56 -2,08 -15,25 Borusan Yat. Paz. 344,10 -2,55 -24,25 Bosch Fren Sistemleri 831,40 -4,92 -32,89 Bossa 27,10 -3,21 51,82 Brisa 24,90 4,53 28,59 Burçelik 20,16 -4,45 -4,09 Burçelik Vana 27,00 -4,80 -45,63 Bursa Çimento 3,53 -4,08 -29,08 Carrefoursa 44,98 -3,68 -37,35 Casa Emtia Petrol 112,00 3,70 5,66 Ceo Event Medya 7,35 0,68 14,31 Coca Cola İçecek 70,85 -1,05 8,81 Cosmos Yat. Holding 11,00 0,00 36,48 Credıtwest Faktorıng 3,57 -4,80 -39,18 Çelebi 223,10 -3,42 22,23 Çelik Halat 6,36 -2,15 -30,09 Çemaş Döküm 1,10 -1,79 -35,39 Çemtaş 16,12 1,32 1,38 Çimbeton 223,20 -7,54 -24,72 Çimentaş 30,24 0,00 -16,37 Çimsa 19,60 -3,92 10,11 Çuhadaroğlu Metal 6,96 -0,43 -9,96 Dagi Giyim 1,85 -4,64 -45,69 Dagi Yatırım Holding 10,54 -4,44 -18,29 Dardanel 22,68 -6,67 -32,30 Datagate Bilgisayar 13,18 -3,65 -18,19 Demısaş Döküm 7,14 -2,59 8,02 Denge Holding 5,21 -6,13 -4,93 Deniz GMYO 1,71 -6,04 -7,17 Derimod 9,32 -7,54 -4,31 Derlüks Yatırım Holding 6,23 -6,74 -29,37 Desa Deri 15,25 5,90 56,57 Despec Bilgisayar 10,28 -4,46 -21,29 Deva Holding 28,50 -0,56 18,46 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,47 -4,73 5,71 Diriteks Diriliş Tekstil 6,00 1,69 60,86 Ditaş Doğan 12,95 -4,78 -0,60 DO-CO 725,90 -0,64 15,22 Doğan Burda 19,57 -7,16 -12,79 Doğan Holding 3,05 -0,65 -0,65 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,49 -3,11 6,92 Doğusan 3,71 -6,55 -15,30 Doğuş GMYO 9,59 -2,84 17,38 Doğuş Otomotiv 28,06 -1,27 -2,37 Döktaş Dökümcülük 24,10 -4,74 -21,29 Duran Doğan Basım 11,05 -2,90 5,34 Dyo Boya 11,49 -2,46 1,14 Eczacıbaşı İlaç 6,36 -3,34 -14,75 Eczacıbaşı Yatırım 43,48 -1,45 56,74 Edip Gayrimenkul 2,08 -5,88 -37,35 Ege Endüstri 1.298,00 -3,54 -22,04 Ege Gübre 237,00 -7,13 63,22 Ege Profil 28,06 -5,14 -26,62 Ege Seramik 13,56 3,59 31,78 Egeplast 26,00 1,96 -21,92 Ekiz Kimya 6,30 1,61 -11,64 Emek Elektrik 1,92 -4,48 -32,76 Eminiş Ambalaj 18,00 -3,12 -51,14 Emlak Konut GMYO 1,82 -2,15 -14,95 Enerjisa Enerji 10,07 -0,98 -12,67 Enka İnşaat 7,95 -1,24 12,90 Erbosan 68,40 -0,87 66,83 Ereğli Demir Çelik 18,05 -0,61 37,40 Ersu Gıda 4,27 -2,29 -13,56 Escort Teknoloji 5,32 -6,67 -19,03 Esenboğa Elektrik 30,00 -8,59 57,68 Etiler Gıda 5,65 0,00 41,96 Euro Kapital Yat. Ort. 3,92 -0,76 1,82 Euro Trend Yat. Ort. 3,58 -3,24 -0,56 Euro Yat. Ort. 4,29 -2,28 -4,88 Euro Yatırım Holding 3,36 -4,00 18,31 Fade Gıda 14,63 -8,56 136,35 Fenerbahçe Futbol 31,60 -0,94 6,90 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,74 1,16 -40,98 F-M İzmit Piston 120,50 -3,37 -1,71 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,89 -3,00 6,60 Ford Otosan 179,80 2,57 47,21 Formet Celik Kapi Sanayi 1,04 -3,70 -57,61 Frigo Pak Gıda 39,50 0,05 88,27 Galatasaray Sportif 3,41 -5,01 -15,80 Garanti Bankası 7,11 1,57 -29,96 Garanti Faktoring 10,88 -5,06 -2,25 Garanti Yat. Ort. 2,32 -4,13 -28,17 Gedik Y. Men. Değ. 19,72 3,30 58,46 Gediz Ambalaj 31,38 -4,04 17,09 Gentaş 4,90 -0,61 -17,51 Gersan Elektrik 5,51 -1,61 -10,26 Global Men. Değ. 5,75 -2,21 -4,33 Global Yat. Holding 4,29 -1,38 -8,33 Good-Year 7,20 2,71 -13,88 Göltaş Çimento 48,36 -6,46 17,21 Gözde Girişim 6,75 1,50 -15,41 GSD Denizcilik 4,81 -6,60 -4,56 GSD Holding 1,72 -0,58 -31,47 Gübre Fabrik. 63,55 -3,35 -26,15 Güler Yat. Holding 2,74 -3,52 -20,87 Halk GMYO 3,17 -1,25 -1,09 Hatay Tekstil 18,83 -3,14 34,98 Hedef Girişim 4,51 -1,96 31,62 Hektaş 29,54 -1,01 54,90 HUB Girişim 14,24 -2,60 -21,76 Hürriyet Gzt. 1,55 -0,64 -26,19 ICBC Turkey Bank 5,30 -2,75 -18,46 İdealist Danışmanlık 75,00 -0,27 457,21 İdealist GMYO 7,25 -6,09 6,62 İhlas Ev Aletleri 1,15 -4,96 -38,83 İhlas Gayrimenkul 1,01 -1,94 -19,20 İhlas Gazetecilik 2,07 -6,33 -49,01 İhlas Holding 0,60 -3,23 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,70 -4,11 -38,60 İndeks Bilgisayar 7,03 -3,96 46,99 Info Yatırım 6,76 -1,46 4,81 İntema 33,30 0,73 -16,54 Inveo Yatırım Holding 111,90 9,92 153,05 İpek Doğal Enerji 11,69 -2,01 -10,63 İskenderun Demir Çelik 13,36 -3,26 47,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara